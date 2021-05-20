Зеленский о Вирастюке: "Уверен, что он там на участке всех разбил"
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Президент Украины прокомментировал признание Василия Вирастюка победителем на довыборах в Раду на 87-м округе.
Об этом президент заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"Уверен, что ЦИК действовала согласно законодательству, уверен что Вирастюк победил в этом регионе. Хочу напомнить, почему там были правоохранители, потому что приехали с господином Шевченко на участок 200 человек с оружием в спортивных костюмах. Примерно таких, как на Майдане, когда был создан Антимайдан. Общественность избрала Вирастюка, а работать не позволяли именно эти молодчики", - отметил Зеленский.
По его словам, в том регионе люди боятся работать на участках, боятся считать голоса.
"Серьезный был ответ этим людям. Считаю, что так будет продолжаться, а если они будут показывать силу государству, государство будет им отвечать очень мощно и очень быстро. Считаю, что ЦИК действовала согласно закону", - подчеркнул Зеленский.
"Это не какой-то там бизнесменчик, это наша гордость, он оттуда. Уверен, что за него голосовали. Я ничего не говорю о Шевченко. К Вирастюку нет вопросов, чистый человек, понятно, как заработал. ... Уверен, что он там на участке всех разбил, я так считаю", - добавил президент.
Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа №87 в Ивано-Франковской области победу на довыборах в Раду 28 марта одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте - представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%), третьем - представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).
Кандидат в народные депутаты Шевченко сообщал, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.
22 апреля Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент на 87 округе на Ивано-Франковщине.
Большая палата Верховного Суда 1 мая отменила протокол Центризбиркома, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был признан победителем на довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области.
Позже ЦИК снова признал "слугу народа" Вирастюка победителем на довыборах в Раду на Прикарпатье.
Пожалуйста, подождите...
с таким подсчетом голосов, как был...вирастюку и его идейным вдохновителям на сей позор... пора морды-лица разбить ...
Ну, тут даже и не знаю как это комментировать.
У меня сломался мозг.
Такого президента у нас ещё не было
. И, надеюсь, больше не будет !!
Одеть руSSкую косоворотку в день вышиванки - это не знаю, кем нужно быть 😡
Это даже не банальная глупость.
Глупым может быть позволить себе обычный человек.
Для президента, одеть в национальный праздник Украины национальную одежду России - это цивилизационный выбор.
Для полноты ощущений, не хватает кокошника.
Просто нет слов.
Враг он для Украины и тупорылое насекомое !
В нормальной стране это уже повод к импичменту - подрыв авторитера правосудия в стране должностным лицом.
1 ч ·
Зеленський фактично виправдав та освятив фальсифікації та маніпуляції на виборчому окрузі #87 на Івано-франківщині та «визнав» Вірастюка переможцем навіть попри рішення Верховного Суду.
Тепер у нас одна особа підміняє і Верховний Суд і ЦВК, і здоровий глузд.