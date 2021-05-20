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Новости Политика Украины Довыборы в Раду
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Вирастюк (82) выборы (24316) Зеленский (16493) ЦИК (3635)

Зеленский о Вирастюке: "Уверен, что он там на участке всех разбил"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский о Вирастюке:

Президент Украины прокомментировал признание Василия Вирастюка победителем на довыборах в Раду на 87-м округе.

Об этом президент заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Уверен, что ЦИК действовала согласно законодательству, уверен что Вирастюк победил в этом регионе. Хочу напомнить, почему там были правоохранители, потому что приехали с господином Шевченко на участок 200 человек с оружием в спортивных костюмах. Примерно таких, как на Майдане, когда был создан Антимайдан. Общественность избрала Вирастюка, а работать не позволяли именно эти молодчики", - отметил Зеленский.

По его словам, в том регионе люди боятся работать на участках, боятся считать голоса.

"Серьезный был ответ этим людям. Считаю, что так будет продолжаться, а если они будут показывать силу государству, государство будет им отвечать очень мощно и очень быстро. Считаю, что ЦИК действовала согласно закону", - подчеркнул Зеленский.

"Это не какой-то там бизнесменчик, это наша гордость, он оттуда. Уверен, что за него голосовали. Я ничего не говорю о Шевченко. К Вирастюку нет вопросов, чистый человек, понятно, как заработал. ... Уверен, что он там на участке всех разбил, я так считаю", - добавил президент.

Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа №87 в Ивано-Франковской области победу на довыборах в Раду 28 марта одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте - представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%), третьем - представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

Также читайте: Возникла экстраординарная ситуация, при которой однозначного юридического выхода нет, - ЦИК о выборах на 87 округе

Кандидат в народные депутаты Шевченко сообщал, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.

22 апреля Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент на 87 округе на Ивано-Франковщине.

Большая палата Верховного Суда 1 мая отменила протокол Центризбиркома, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был признан победителем на довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области.

Позже ЦИК снова признал "слугу народа" Вирастюка победителем на довыборах в Раду на Прикарпатье.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выборы на 87 округе: Правового выхода из ситуации нет, - Айвазовская

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+23
идиот
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20.05.2021 15:01
+17
Зеленский о Вирастюке: "Уверен, что он там на участке всех разбил" - Цензор.НЕТ 9767 Зеленский о Вирастюке: "Уверен, что он там на участке всех разбил" - Цензор.НЕТ 6825
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20.05.2021 15:03
+13
та да...а кого не разбил вирасюк - тех тищенко добил...
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20.05.2021 15:02
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идиот
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20.05.2021 15:01 Ответить
Согласен!
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20.05.2021 15:05 Ответить
Зеленский о Вирастюке: "Уверен, что он там на участке всех разбил" - Цензор.НЕТ 3446
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20.05.2021 15:01 Ответить
Вот тупой. Шо один, шо другой...
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20.05.2021 15:01 Ответить
і обоє цемєнтіруюцца у власті наглухо
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20.05.2021 15:03 Ответить
та да...а кого не разбил вирасюк - тех тищенко добил...
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20.05.2021 15:02 Ответить
Зеленский о Вирастюке: "Уверен, что он там на участке всех разбил" - Цензор.НЕТ 9767 Зеленский о Вирастюке: "Уверен, что он там на участке всех разбил" - Цензор.НЕТ 6825
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20.05.2021 15:03 Ответить
У випадку виборів Вірастюка Зєля не сказав свою коронну фразу що все має вирішувати суд. Тут, виявилося, все вирішує ЦВК.
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20.05.2021 15:03 Ответить
Не будьте вимогливим - у Зе нема юридичної освіти.
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20.05.2021 15:06 Ответить
Он же юрист обдолбанный и ксива есть от папы Александра 😅
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20.05.2021 15:09 Ответить
Тут "обдолбанный и ксива"основное,ибо из КВНщика юрист не получается.********** получается,а юрист не..,даже пасаша с маритой не сумели.
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20.05.2021 15:32 Ответить
Проверьте не повесился ли от позора в туалете директор завода....
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20.05.2021 15:06 Ответить
Клічкі , гатовтєся! Вовка для вас пугало у ВР привів.
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20.05.2021 15:06 Ответить
Кличків у Раді нема ,ведіть Васю під інший купол. Зеленский о Вирастюке: "Уверен, что он там на участке всех разбил" - Цензор.НЕТ 6230
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20.05.2021 15:08 Ответить
а на выборах важно кого-то разбить? или таки честно выиграть ?
с таким подсчетом голосов, как был...вирастюку и его идейным вдохновителям на сей позор... пора морды-лица разбить ...
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20.05.2021 15:06 Ответить
ЗЕлёная падаль в День вышиванки надела на себя... КАЦАПСКУЮ КОСОВОРОТКУ!
Ну, тут даже и не знаю как это комментировать.
У меня сломался мозг.
Такого президента у нас ещё не было
. И, надеюсь, больше не будет !!
Одеть руSSкую косоворотку в день вышиванки - это не знаю, кем нужно быть 😡
Это даже не банальная глупость.
Глупым может быть позволить себе обычный человек.
Для президента, одеть в национальный праздник Украины национальную одежду России - это цивилизационный выбор.
Для полноты ощущений, не хватает кокошника.
Просто нет слов.
Враг он для Украины и тупорылое насекомое !
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20.05.2021 15:06 Ответить
Может это условие для встречи с пу
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20.05.2021 15:10 Ответить
ага, причому вже двічі Зеленский о Вирастюке: "Уверен, что он там на участке всех разбил" - Цензор.НЕТ 4265
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20.05.2021 15:12 Ответить
Людський сором... Ось Вам і Диктатор.
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20.05.2021 15:14 Ответить
Господи, какой идиот... За что, Господи?
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20.05.2021 15:15 Ответить
Новые лиТца в Раду! Сывуха тоже баллотировался Зеленський про Вірастюка: "Упевнений, що він там на дільниці всіх розбив" - Цензор.НЕТ 8494 Зеленський про Вірастюка: "Упевнений, що він там на дільниці всіх розбив" - Цензор.НЕТ 9183
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20.05.2021 15:36 Ответить
Вирстюк всех разбил силой интеллекта
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20.05.2021 16:10 Ответить
И пофину, шо там думает какой-то там Верховный суд Украины! Мальчик взрослый и гарант он, а не какой-то суд, где за копеечку можно дело решить...
В нормальной стране это уже повод к импичменту - подрыв авторитера правосудия в стране должностным лицом.
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20.05.2021 16:25 Ответить
Андрій Смолій

1 ч ·

Зеленський фактично виправдав та освятив фальсифікації та маніпуляції на виборчому окрузі #87 на Івано-франківщині та «визнав» Вірастюка переможцем навіть попри рішення Верховного Суду.

Тепер у нас одна особа підміняє і Верховний Суд і ЦВК, і здоровий глузд.
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20.05.2021 16:29 Ответить
Биба и Боба.
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20.05.2021 16:36 Ответить
тварь зегнидная
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20.05.2021 21:35 Ответить
 
 