Зеленский о Вирастюке: "Уверен, что он там на участке всех разбил"

Президент Украины прокомментировал признание Василия Вирастюка победителем на довыборах в Раду на 87-м округе.

Об этом президент заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Уверен, что ЦИК действовала согласно законодательству, уверен что Вирастюк победил в этом регионе. Хочу напомнить, почему там были правоохранители, потому что приехали с господином Шевченко на участок 200 человек с оружием в спортивных костюмах. Примерно таких, как на Майдане, когда был создан Антимайдан. Общественность избрала Вирастюка, а работать не позволяли именно эти молодчики", - отметил Зеленский.

По его словам, в том регионе люди боятся работать на участках, боятся считать голоса.

"Серьезный был ответ этим людям. Считаю, что так будет продолжаться, а если они будут показывать силу государству, государство будет им отвечать очень мощно и очень быстро. Считаю, что ЦИК действовала согласно закону", - подчеркнул Зеленский.

"Это не какой-то там бизнесменчик, это наша гордость, он оттуда. Уверен, что за него голосовали. Я ничего не говорю о Шевченко. К Вирастюку нет вопросов, чистый человек, понятно, как заработал. ... Уверен, что он там на участке всех разбил, я так считаю", - добавил президент.

Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа №87 в Ивано-Франковской области победу на довыборах в Раду 28 марта одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте - представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%), третьем - представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

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Кандидат в народные депутаты Шевченко сообщал, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.

22 апреля Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент на 87 округе на Ивано-Франковщине.

Большая палата Верховного Суда 1 мая отменила протокол Центризбиркома, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был признан победителем на довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области.

Позже ЦИК снова признал "слугу народа" Вирастюка победителем на довыборах в Раду на Прикарпатье.

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