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Вирастюк принял присягу народного депутата. ВИДЕО

Василий Вирастюк принял присягу в Верховной Раде.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Слуги народа" встретили его аплодисментами, а оппозиция - возгласами "Ганьба!"

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Большая палата Верховного суда приняла решение об избрании Вирастюка депутатом по 87-му округу

Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа №87 в Ивано-Франковской области победу на довыборах в Раду 28 марта одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте - представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%), третьем - представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

Кандидат в народные депутаты Шевченко сообщал, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.

22 апреля Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент на 87 округе на Ивано-Франковщине.

Большая палата Верховного Суда 1 мая отменила протокол Центризбиркома, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был признан победителем на довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области.

Позже ЦИК снова признал "слугу народа" Вирастюка победителем на довыборах в Раду на Прикарпатье. Однако Верховный Суд во второй раз отменил протокол ЦИК о признании Вирастюка избранным нардепом.

5 июня Большая палата Верховного суда приняла решение об избрании Вирастюка депутатом по 87-му округу.

Автор: 

Вирастюк Василий (82) ВР (29228) присяга (176)


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Топ комментарии
+44
в штат цирка добавился силач! полосатое трико и закрученные вверх усы выдадут с зарплатой.
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15.06.2021 10:16
+42
Ще зовсім недавно був поважною людиною.
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15.06.2021 10:17
+28
еще одна тупая кнопка в раде
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15.06.2021 10:17
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Правила форума Совет форумчан
в штат цирка добавился силач! полосатое трико и закрученные вверх усы выдадут с зарплатой.
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15.06.2021 10:16 Ответить
Ще зовсім недавно був поважною людиною.
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15.06.2021 10:17 Ответить
Вирастюк принял присягу народного депутата - Цензор.НЕТ 3906
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15.06.2021 10:18 Ответить
Вірастюк прославляв Україну поки ти диван протирав
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15.06.2021 10:22 Ответить
https://censor.net/ru/user/445843, цілком згоден - прославляв.
але чи може це бути підставою для обрання в законодавчий орган держави?
але чи не є ганебним те, яким чином він потрапив до ВР?
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15.06.2021 10:42 Ответить
не менше підстав ніж у будь-якої людини, тим більше він великий патріот
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15.06.2021 10:44 Ответить
ще раз: чи вважаєте ви прийнятним, щоб суб'єктом законодавчою ініціативи та автором законів був спортсмен (я в курсі, що там вистачає й спортсменів й акторів й фотографів й іншого непотребу), але чи на користь ВР ще один спортсмен?
і ще раз - чи вважаєте ви прийнятним та демократичним той виборчий процес в результаті якого вірастюк став депутатом?
про обрану ним політичну партію я промовчу.
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15.06.2021 10:55 Ответить
він чудова людина, хай краще він, ніж ще 1 якийсь московський посіпака сидить в Раді
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15.06.2021 11:00 Ответить
що ж.
на моє глибоке переконання "чудова людин" не може собі дозволити стати народним депутатом за результатами тієї ганьби на яку перетворився виборчий процес на окрузі

тож щодо "чудової людини" я не згоден.
щодо "московських посіпак", то я, наприклад, маю переконання, що більшість членів партії "слуганароду" саме такі, що більшість урядовців призначених на посади зеленським та його офісом - саме такі, що зеленське за своїми поглядами та переконаннями є глибоким совком та тяжіє до "руськогомиру".
а оскільки я не вірю, що вірастюк не виконуватиме вказівок керівництва, то кількість "московьких посіпак" в раді збільшилась.
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15.06.2021 11:08 Ответить
помиляєтесь, Василь всім серцем за Україну
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15.06.2021 11:10 Ответить
Сракою він, а не серцем. І не за а на. Колись то була купа м`язів, а тепер купа гімна. От і весь твій вірастюк.
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15.06.2021 11:18 Ответить
не може бути за Україну людина, яка погоджується з результатами недемократичних виборів.
яка погоджується із застосуванням адміністративного ресурсу та порушенням виборчого законодавства, які дозволили йому стати депутатом.
людина, яка "всім серцем за Україну" одразу після таких фактів відмовляється від балотування від політичної сили, яка порушує законодавство. натомість вірастюк сприйняв це як належне, що характеризує не як "чудову та всім серцем за Україну" людину, а як пристосуванця та кон'юктурника.
справи й ще раз справи, все інше - порожня балаканина.
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15.06.2021 11:18 Ответить
и по этому в партию клована затесался ?
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15.06.2021 14:04 Ответить
а оце є підтвердженням моїх слів
вірастюк: Які кнопки натискати, це мені пояснили мої колеги. Джерело: https://censor.net/ua/n3271518
зауважте: "які"кнопки, а не "як".
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15.06.2021 14:19 Ответить
Твій Василь давно проміняв честь та Україну на квартальне бабло від Коломойського.
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15.06.2021 14:24 Ответить
Колись вичитав у О О Ігнатьєва У "П"ятдесят років у строю" цікавий діалог: розмову командира полку з командиром ескадрону Комполка запитав навіщо комеска призначив на посаду взводного такого-то? Комеска дав відповідь - одним з аргументів було: "Порядочный человек"... На це комполка відповів: "Эх Алексей Алексеевич! Порядочным людям только на паперти по праздникам свечи продавать!"
Сильні парламенти ті, в яких сидять юристи, економісти, фінансити, а не спортсмени і артисти! Бо юристи знають, як творить закони, фінансисти - як формувать бюджет, а економісти - як ним вміло розпорядиться, щоб економіка розвивалася! А у Вирастюка вся енергія пішла в розвиток біцепсів! "А в голову він ЇСТЬ!!!"
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15.06.2021 12:11 Ответить
Фото реальне - не фотошоп) шо очі ріже?))))
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15.06.2021 10:51 Ответить
поки ви тут картинками бавились, Василь приносив славу Україні
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15.06.2021 10:56 Ответить
Но так , а зараз буде з слугами урода зливати Україну ворогу, продавати землю, виконувати забаганки коломойші . Вибравши партію Зеурода , він бере на себе всі їх злочини , до речі і смерть Журавля зараз на ньому , і не стрелять , і відведення наших війск ,і все інше... То який він патріот ? Він не прослявляв Україну , він себе піарив , просто заробляв гроші . Вірастюк класичний матеріаліст , та колаборант , ні чого святого .
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15.06.2021 13:04 Ответить
Яку він феєрично-просрав-коли поліз у політику в якій ні бельбеса не розуміється!
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15.06.2021 13:10 Ответить
Профиль

Ziu Zou

Меня читают: 0
Я читаю: 0ДА ТИ ШО?
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15.06.2021 12:18 Ответить
в шапито прибыло)) есть клоун силач, а жонглеры когда подтянутся? как раз на шею зюзика можно кольца кидать.
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15.06.2021 12:02 Ответить
Вірастюк склав присягу народного депутата - Цензор.НЕТ 7627Вася заносит яйцо Зеленского на повороте
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15.06.2021 13:35 Ответить
Якось так? До речі, чувак поруч - зараз звізда спорту в днр... Вирастюк принял присягу народного депутата - Цензор.НЕТ 5599
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15.06.2021 10:20 Ответить
СИЛА Є РОЗУМ НЕ ПОТРІБЕН.
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15.06.2021 11:09 Ответить
Вопрос в одном - сможет ли Вирастюк от всей души отмудохать Медведчука. Или хотя бы Бойку.
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15.06.2021 10:16 Ответить
а шуфрич между прочим давно не битый
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15.06.2021 11:58 Ответить
Не може. Бойко так точно.
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15.06.2021 12:19 Ответить
Ого, он разговаривать умеет.
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15.06.2021 10:16 Ответить
как бы он умный мужик, но полез не туда, что очень жалко
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15.06.2021 10:17 Ответить
Читати. Хоча може завчив.
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15.06.2021 12:19 Ответить
Пролез! не нытьем - так катаньем!!!)))))))))))))))))
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15.06.2021 10:16 Ответить
еще одна тупая кнопка в раде
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15.06.2021 10:17 Ответить
Вірастюк прославляв Україну поки ти диван протирав
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15.06.2021 10:19 Ответить
Тепер Вася просрав своє минуле вступом в монозброд.
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15.06.2021 10:24 Ответить
він велика людина, а ви всі диванне ніщо
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15.06.2021 10:35 Ответить
Велика, дебіле, кажеш, тобто, і ростом і вагою? А розумом і совістю? А от тут то є ніщо.
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15.06.2021 11:20 Ответить
цыплят считают по осени , холуй
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15.06.2021 10:24 Ответить
Ганьба !!
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15.06.2021 10:17 Ответить
кстати, наши то "избранцы" колются пфайзером исключительно
Вирастюк принял присягу народного депутата - Цензор.НЕТ 5208
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15.06.2021 10:17 Ответить
Ну, а могло бути по іншому?
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15.06.2021 10:25 Ответить
Вася - большой!
Ему - большой конверт !
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15.06.2021 10:20 Ответить
Чесно кажучи Єгор Крутоголов мені більше подобається.)
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15.06.2021 10:25 Ответить
Яка "стрімка" кар*єра, - з "Кварталу" в Раду!
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15.06.2021 10:29 Ответить
Чергова українська зелена гнида!!
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15.06.2021 10:33 Ответить
Сила є- вума нє нада!!
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15.06.2021 10:34 Ответить
Посадіть васю поряд з аксьоновим. Близнюки-браття. Обох протягли в Раду завдяки "нарідному" презЕденту.
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15.06.2021 10:39 Ответить
кода то был народным любимцем. пока не стал СН. теперь в дерьме но у власти. в прочем как и все слуги
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15.06.2021 10:42 Ответить
Якби там не було, але Кошулинський би приніс набагато більше користі в законодавстві ніж Вірастюк.
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15.06.2021 10:48 Ответить
Ай бяда, олигарх "хозяин Прикарпатья"не попал в ВР, пичалька
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15.06.2021 10:52 Ответить
Символічно! При прийнятті присяги депутата Вірастюк після слів " і виконувати закони України" зробив паузу і засміявся...
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15.06.2021 10:55 Ответить
ВІН ГИГИКАЄ А МЕДВЕДЧУК ХІ ХІКАЄ, ГИДОТИ, ЩО ТІЛЬКИ НЕ ЗРОБЛЯТЬ ЗА РУБЛЬ.
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15.06.2021 11:13 Ответить
Уважаемые ивано-франковцы, ...!!!....???...
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15.06.2021 10:56 Ответить
Вирастюк коррупционер или зеленый лизоблюд? Время покажет какой он в этой ипостаси. Скурвится как Кличко?
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15.06.2021 10:57 Ответить
ВЖЕ.
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15.06.2021 11:14 Ответить
Після ознайомлення з його обома деклараціями, я перестав поважно до нього відноситись! Він взагалі не думає пояснити людям, звідки такі статки та фінансові здобутки?
1 кг золота, $400.000 налічману, понад 10 квартир, маєтків та заемельних ділянок. Це точно про Васю, чи ми багато чого ще про нього не знаємо???
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15.06.2021 11:01 Ответить
Це при тому , що він з З https://uk.wikipedia.org/wiki/2000 2000 року проживає у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2 Львові та працює водієм-охоронцем в компанії «Концерн https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7 Галнафтогаз» . ???? вікіпедія --
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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15.06.2021 13:13 Ответить
Ура!
Зло - победило бабло!
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15.06.2021 11:15 Ответить
Интересно ,сколько вазелина на него потратили ,что бы в Раду пропихнуть? Тело ведь не маленькое!
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15.06.2021 11:16 Ответить
Верастюк - честный???
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15.06.2021 12:21 Ответить
Хворий ти бот Ольга, чесна людина подала б у відставку після того позориська що було на виборах, чесна людина не має сотні тисяч доларів і демятки будинків, а от член ОПГ, а також той хто на гачку у СБУ як раз і робив би всі ті неподобства не мигнувши оком як це робив і буде робити Вірастюк.
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15.06.2021 12:54 Ответить
Вам - кацапам під проксі, брехать не надоїло?Хоч-би щось новіше придумали, БРЕХУНИ!!! (Бажано - посилання на !Форбс")
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15.06.2021 16:59 Ответить
Позорище
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15.06.2021 11:20 Ответить
Франківці, а вам не соромно?! То ж позорище, а ви його в Раду. Та упівці в могилах аж перевертаються від такого стиду.
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15.06.2021 11:22 Ответить
в коментах вся суть сторонников пороха - накидать больше говна.
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15.06.2021 13:12 Ответить
говно это вирастюк и его партия говен народа, во главе с охметовским клованом
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15.06.2021 14:02 Ответить
ну и шо оно будет делать в раде? козак гаврилюк номер 2
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15.06.2021 13:44 Ответить
Достойная пришла смена для Киви! Мозгов так же нема, но здоровья меньше...
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15.06.2021 13:44 Ответить
дайте ему пожрать
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15.06.2021 14:03 Ответить
Если Вирастюк приложит утюг на живот Рабиновича за карточный долг то я поддерерживаю выбор молодой зеленой команды
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15.06.2021 14:06 Ответить
ГАНЬБА НЕ Вірасюку, А ВСИМ НАМ ,ТИМ ХТО міг та не зміг та щей на Заході країни провести в Раду патріотів країни Через три роки повториться ,? Хлопець просто перейшов на новий шикарний рівень заробітку. тепер "іменем народу України"-такі є в кожній країні .але не про них зараз мій коментар. П Е Ч А Л Ь К А. ( Ще й + 5 нардепів Голосу)
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15.06.2021 14:18 Ответить
в стаде скотов пополнение
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15.06.2021 14:27 Ответить
Эх Вася,Вася. Зашкварок.
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15.06.2021 14:32 Ответить
Чем дальше, тем меньше веры в светлое будущее Украины. Может к 2060-2062 годам чего достигнем?
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15.06.2021 14:35 Ответить
https://twitter.com/Dredd_Director
https://twitter.com/Dredd_Director @Dredd_Director

Вася "Сіла-Єсть-Ума-Нє-Надо" Вірастюк, не встигши отримати мандат, відразу проголосував за включення до порядку денного українофобських законопроектів № 5554 і № 5554-1.

Щирі українці з Франківщини, які привели до ВР це зелене лайно, сподіваюсь, ви щасливі зі свого вибору?
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15.06.2021 15:04 Ответить
ДОПОВНЕННЯ до коментарю:" ГАНЬБА НЕ Вірасюку, А ВСИМ НАМ ,ТИМ ХТО міг та не зміг та щей на Заході країни провести в Раду патріотів країни Через три роки повториться ,? Хлопець просто перейшов на новий шикарний рівень заробітку. тепер "іменем народу України"-такі є в кожній країні .але не про них зараз мій коментар. П Е Ч А Л Ь К А. ( Ще й + 5 нардепів Голосу)" одне діло срач розводить по балачках .а інше діло робить, тим більше багато біля влади .
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15.06.2021 16:59 Ответить
А почему это чучело от "предателей народа" смеется во время присяги? Это же надругательство над словами присяги. Какой депутат из него выйдет и чему или кому он будет служить?
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15.06.2021 19:21 Ответить
-1 людина, яку поважали...
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15.06.2021 21:30 Ответить
Еще один боров закатился в раду....
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15.06.2021 21:58 Ответить
БУВ ПОВАЖНИЙ СПОРТСМЕН НА УВЕСЬ СВІТ, А ТЕПЕР В ВІН У ЦИРКОВІЙ ТРУПІ


Вірастюк склав присягу народного депутата - Цензор.НЕТ 7412

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15.06.2021 22:18 Ответить
Вірастюк склав присягу народного депутата - Цензор.НЕТ 7085
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15.06.2021 22:19 Ответить
ПОЗОР одномандатний!
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15.06.2021 23:27 Ответить
Этот дебил уже сделал своё первое голосование, проголосовал за внесение в повестку дня проект закона по отмене закона о языках.
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16.06.2021 00:07 Ответить
Та же песня что и Виталя. Спорт по возрасту закончился. Можно и в политику чтобы кушать хорошо
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16.06.2021 00:20 Ответить
День окончательного погружения Вирастюка в зеленное гав... С головой.
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16.06.2021 07:51 Ответить
73% клоунов выбирают себе подобных. Еще один шоумен в раде ((
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16.06.2021 09:57 Ответить
 
 