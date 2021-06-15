Вирастюк принял присягу народного депутата. ВИДЕО
Василий Вирастюк принял присягу в Верховной Раде.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Слуги народа" встретили его аплодисментами, а оппозиция - возгласами "Ганьба!"
Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа №87 в Ивано-Франковской области победу на довыборах в Раду 28 марта одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте - представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%), третьем - представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).
Кандидат в народные депутаты Шевченко сообщал, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.
22 апреля Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент на 87 округе на Ивано-Франковщине.
Большая палата Верховного Суда 1 мая отменила протокол Центризбиркома, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был признан победителем на довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области.
Позже ЦИК снова признал "слугу народа" Вирастюка победителем на довыборах в Раду на Прикарпатье. Однако Верховный Суд во второй раз отменил протокол ЦИК о признании Вирастюка избранным нардепом.
5 июня Большая палата Верховного суда приняла решение об избрании Вирастюка депутатом по 87-му округу.
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але чи може це бути підставою для обрання в законодавчий орган держави?
але чи не є ганебним те, яким чином він потрапив до ВР?
і ще раз - чи вважаєте ви прийнятним та демократичним той виборчий процес в результаті якого вірастюк став депутатом?
про обрану ним політичну партію я промовчу.
на моє глибоке переконання "чудова людин" не може собі дозволити стати народним депутатом за результатами тієї ганьби на яку перетворився виборчий процес на окрузі
тож щодо "чудової людини" я не згоден.
щодо "московських посіпак", то я, наприклад, маю переконання, що більшість членів партії "слуганароду" саме такі, що більшість урядовців призначених на посади зеленським та його офісом - саме такі, що зеленське за своїми поглядами та переконаннями є глибоким совком та тяжіє до "руськогомиру".
а оскільки я не вірю, що вірастюк не виконуватиме вказівок керівництва, то кількість "московьких посіпак" в раді збільшилась.
яка погоджується із застосуванням адміністративного ресурсу та порушенням виборчого законодавства, які дозволили йому стати депутатом.
людина, яка "всім серцем за Україну" одразу після таких фактів відмовляється від балотування від політичної сили, яка порушує законодавство. натомість вірастюк сприйняв це як належне, що характеризує не як "чудову та всім серцем за Україну" людину, а як пристосуванця та кон'юктурника.
справи й ще раз справи, все інше - порожня балаканина.
вірастюк: Які кнопки натискати, це мені пояснили мої колеги. Джерело: https://censor.net/ua/n3271518
зауважте: "які"кнопки, а не "як".
Сильні парламенти ті, в яких сидять юристи, економісти, фінансити, а не спортсмени і артисти! Бо юристи знають, як творить закони, фінансисти - як формувать бюджет, а економісти - як ним вміло розпорядиться, щоб економіка розвивалася! А у Вирастюка вся енергія пішла в розвиток біцепсів! "А в голову він ЇСТЬ!!!"
Ziu Zou
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Я читаю: 0ДА ТИ ШО?
Ему - большой конверт !
1 кг золота, $400.000 налічману, понад 10 квартир, маєтків та заемельних ділянок. Це точно про Васю, чи ми багато чого ще про нього не знаємо???
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Зло - победило бабло!
https://twitter.com/Dredd_Director @Dredd_Director
Вася "Сіла-Єсть-Ума-Нє-Надо" Вірастюк, не встигши отримати мандат, відразу проголосував за включення до порядку денного українофобських законопроектів № 5554 і № 5554-1.
Щирі українці з Франківщини, які привели до ВР це зелене лайно, сподіваюсь, ви щасливі зі свого вибору?