На следующей неделе состоится два внеочередных заседания Рады, - Корниенко

Верховная Рада на следующей неделе будет работать в усиленном режиме и кроме пленарных заседаний, предусмотренных графиком парламента, соберется на два внеочередных.

Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"До конца сессии осталось две пленарных недели, во время которых Верховная Рада будет работать в усиленном режиме. Во вторник и четверг мы соберемся на внеочередные заседания, где планируем принять ряд важных, срочных законопроектов", - сказал Корниенко.

По его словам, на внеочередном заседании во вторник депутаты рассмотрят пакет документов, посвященных оборонному сектору - это, так называемый, законопроект о национальном сопротивлении, смежный с ним законопроект об увеличении численности Вооруженных Сил Украины, а также законопроект о критической инфраструктуре.

Корниенко также рассказал, что кроме этого, во втором чтении депутаты планируют принять документ, который возвращает "чернобыльские" льготы, отмененные предыдущим созывом парламента в 2014 году.

Народный депутат отметил, что в четверг в повестке дня внеочередного заседания - законопроект о Большой реставрации, который позволит расширить президентскую программу и финансировать объекты, находящиеся в коммунальной собственности громад.

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Корниенко также сообщил, что депутаты намерены рассмотреть инициативу о реформе государственной архитектурно-строительной инспекции и пакет законопроектов, касающихся олигархов.

"Это базовый закон о статусе олигархов, который начнет процесс деолигархизации и поможет Украине избавиться от их влияния на политику и медиапространство. Кроме того, это и так называемый законопроект о наполнении бюджета. Он, в частности, касается налога на руду, изменений в администрировании налогов", - подчеркнул Корниенко.

Народный депутат отметил, что параллельно с этим будут рассмотрены ключевые законопроекты для проведения судебной реформы, которая пройдет в полном соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

По словам Корниенко, во время пленарных заседаний депутаты продолжат рассмотрение законопроекта о перезапуске работы Высшей квалификационной комиссии судей. Народный депутат считает, что принятие этого законопроекта позволит за несколько лет выйти на качественное обновление и перезагрузку судебной системы.