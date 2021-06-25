Главврач института рака Безносенко о красном шламе с Николаевского глиноземного завода: Две трети обнаруженных соединений вызывают рак

Главный врач Национального института рака Министерства здравоохранения Андрей Безносенко сообщил о вреде, наносимом красным шламом организму человека.

В Николаеве состоялся круглый стол "Презентация выводов экспертизы, касательно экологических и социально-экономических последствий функционирования шламохранилища Николаевского глиноземного завода", модератором которого выступила глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко, передает Цензор.НЕТ.

Во время дискуссии главный врач Национального института рака Министерства здравоохранения Андрей Безносенко сообщил о вреде, наносимом красным шламом организму человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все, кто не хочет для Украины чистого неба, должны видеть это небо "в клеточку", - Зеленский

"Две трети химических соединений, обнаруженных экспертизой в красном шламе, вызывают рак. К этому добавить нечего. Не нужно даже быть экспертом, чтобы определить опасность данных отходов для организма человека. Причем опасность в том, что попадают они в наш организм неосознанно – через кожу, через дыхательные пути, через еду. И определить их невозможно. После этого некурящие и непьющие люди спрашивают у врачей: откуда рак? Вот отсюда", – объяснил медик.

Адвокат АО "Greco" Артемий Воробьев представил участникам круглого стола выводы судебно-инженерной экологической экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, которые свидетельствуют о том, что шлам НГЗ имеет три из шести опасных свойств, определенных Базельской конвенцией о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.

"Экспертизой было установлено, что отходы красного шлама могут иметь не одно, даже не два, а три опасных свойства. Первое свойство – ядовитость. Ядовитыми они могут быть для человека, для жителей Николаевской области. Их попадание в организм через дыхательные или другие пути могут вызывать затяжные болезни. Второе свойство – экотоксичность. Отходы могут иметь значительное негативное влияние на экологические и биотические системы. Третья – токсичность", – отметил он.

При этом юрист считает то, что данные отходы вообще нельзя хранить на территории Украины, поскольку и бокситовая руда, которую перерабатывает НГЗ, и отходы, и конечный продукт – являются импортным товаром.

"Статья 32 закона "Об отходах" запрещает какой-либо ввоз иностранных отходов в Украину с любой целью, кроме транзита. Захоранивать здесь иностранные отходы запрещено", – резюмировал Воробьев.

Напомним, в ноябре 2020 года общественная организация "Стоп шлам" подала иск в суд против Николаевского глиноземного, требуя возместить больше 9,2 млрд гривен морального ущерба за вред экологии.

Экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.

В мае 2021 года суд первой инстанции счел иск правомерным и присудил жителям Николаева 9,21 млрд гривен в качестве компенсации. Теперь предстоит рассмотрение апелляции, которую собирается подавать НГЗ.