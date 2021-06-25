Главврач института рака Безносенко о красном шламе с Николаевского глиноземного завода: Две трети обнаруженных соединений вызывают рак
Главный врач Национального института рака Министерства здравоохранения Андрей Безносенко сообщил о вреде, наносимом красным шламом организму человека.
В Николаеве состоялся круглый стол "Презентация выводов экспертизы, касательно экологических и социально-экономических последствий функционирования шламохранилища Николаевского глиноземного завода", модератором которого выступила глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко, передает Цензор.НЕТ.
Во время дискуссии главный врач Национального института рака Министерства здравоохранения Андрей Безносенко сообщил о вреде, наносимом красным шламом организму человека.
"Две трети химических соединений, обнаруженных экспертизой в красном шламе, вызывают рак. К этому добавить нечего. Не нужно даже быть экспертом, чтобы определить опасность данных отходов для организма человека. Причем опасность в том, что попадают они в наш организм неосознанно – через кожу, через дыхательные пути, через еду. И определить их невозможно. После этого некурящие и непьющие люди спрашивают у врачей: откуда рак? Вот отсюда", – объяснил медик.
Адвокат АО "Greco" Артемий Воробьев представил участникам круглого стола выводы судебно-инженерной экологической экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, которые свидетельствуют о том, что шлам НГЗ имеет три из шести опасных свойств, определенных Базельской конвенцией о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.
"Экспертизой было установлено, что отходы красного шлама могут иметь не одно, даже не два, а три опасных свойства. Первое свойство – ядовитость. Ядовитыми они могут быть для человека, для жителей Николаевской области. Их попадание в организм через дыхательные или другие пути могут вызывать затяжные болезни. Второе свойство – экотоксичность. Отходы могут иметь значительное негативное влияние на экологические и биотические системы. Третья – токсичность", – отметил он.
При этом юрист считает то, что данные отходы вообще нельзя хранить на территории Украины, поскольку и бокситовая руда, которую перерабатывает НГЗ, и отходы, и конечный продукт – являются импортным товаром.
"Статья 32 закона "Об отходах" запрещает какой-либо ввоз иностранных отходов в Украину с любой целью, кроме транзита. Захоранивать здесь иностранные отходы запрещено", – резюмировал Воробьев.
Напомним, в ноябре 2020 года общественная организация "Стоп шлам" подала иск в суд против Николаевского глиноземного, требуя возместить больше 9,2 млрд гривен морального ущерба за вред экологии.
Экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.
В мае 2021 года суд первой инстанции счел иск правомерным и присудил жителям Николаева 9,21 млрд гривен в качестве компенсации. Теперь предстоит рассмотрение апелляции, которую собирается подавать НГЗ.
Пожалуйста, подождите...
Нужно заставить их вывезти отходы владельцам за поребрик.
Хотя проблема началась задолго до Дерипаски
Переписали на швейцарскую прокладку и не рыпнешься, то уважаемые европейские инвесторы, а был бы РуSSал, то и отжать могли бы.
Трейдер Glencore объявил о том, что Айван Глазенберг, возглавлявший компанию почти 20 лет, уйдет в отставку до лета 2021 года. При нем Glencore стала акционером UC Rusal и «РуссНефти» и поучаствовала в приватизации «Роснефти»
При Глазенберге Glencore активно участвовал в приватизации и создании крупнейших компаний в России. Так, ему принадлежит 11,55% En+, которая контролирует UC Rusal. UC Rusal была создана в ходе слияния «Русского алюминия» Олега Дерипаски, СУАЛа Виктора Вексельберга и партнеров и активов Glencore в 2007 году. Источники «Коммерсанта» рассказывали, что у Дерипаски были очень хорошие отношения с Глазенбергом, и на закрытых приемах Glencore в Давосе они часто сидели за одним столом.
Швейцарский трейдер также активно участвовал в создании «РуссНефти» Михаила Гуцериева - кредитовал ее и был и остается ключевым продавцом ее нефти. В 2015 году Glenocre получил 25% компании.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/04/12/2020/5fca4b8a9a794782eabb6a90
Во всем мире, в ЕС, в США красный шлам вовсю используют в дорожном строительстве.
Красный шлам используется для производства цемента.
Что, в ЕС по их экологическим нормам не изучали возможный вред красного шлама на организм человека?
Изучали, конечно.
Но, мля, всегда найдется вот такое вот чмо, которому нужно лишь, чтобы его фамилия засветилась в СМИ.
Много они знают в том институте рака, почему видоизменяется ДНК клеток, в результате чего они начинают делиться...
Ага..
В тот институт рака лучше не попадать. Продашь всю недвижимость, все активы потратишь на химию и все равно умрешь.
А чому бідні? Тому що дурні!
Замкнуте коло мудрого українського народу!