Марш в вышиванках и национальных крымскотатарских нарядах состоялся в Одессе. ВИДЕО
В Одессе состоялся марш людей в национальных украинских и крымскотатарских нарядах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.
Участники акции собрались днем на углу улиц Дерибасовской и Преображенской, откуда началось шествие.
Перед стартом присутствующие минутой молчания почтили память погибших за независимость Украины.
Возглавила колонну группа детей, которые были в национальных костюмах, - украинских и крымскотатарских.
В колонне несли баннеры "Мегамарш в вышиванках. Одесса","Одна единственная соборная Украина ", красно-черные флаги, украинские и крымскотатарские флаги, а также - многометровое сине-желтое полотнище.
Участники акции скандировали: "Слава воинам АТО", "Слава Украине!", "Молдаванка и Пересыпь - в вышиванках вся Одесса!", "Ах, Одесса - родной край! Вышиванку надевай! " и другие.
Несмотря на сильную жару, в марше приняли участие значительное количество людей. Мероприятие привлекло внимание очевидцев, среди которых было много туристов. Колонну сопровождала полиция.
Пожалуйста, подождите...
Від Сяну і Збруча лине пісня могуча
Донбас окликають Карпати
«Вставай, Україно, збирай своє віно,
Коралі вдягай і дукати!
У досвітніх росах сріблиться колосся
Твої це пшеничнії вінці
Вінчайся у зілля, на гоже весілля
Скликай всіх дітей-українців!
Гей, ріднії діти, вже сонечко світить,
Збирайтесь на пир, погуляти!
На рідних розгонах, вином, ще й червоним
Московських гостей напувати…
Щоб так упилися, що й не піднялися,
І з роду до роду йшла слава,
Яка була грізна, вогненна, залізна
Остання з Москвою відправа…
С. Гайдамака. Де композитор? де хор що ЦЕ заспіває?!!!!!!
https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%81%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%b3-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b5.html#more-135887 Читать далее
З Вікіпедії:
Звернення «Радянський геноцид в Україні» вперше було проголошене Лемкіним до тритисячної аудиторії, що зібралася в 1953 році в https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80&action=edit&redlink=1 Мангеттен Центрі https://en.wikipedia.org/wiki/Manhattan_Center [en] в Нью-Йорку вшанувати двадцяту річницю Великого Голоду в Україніhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-u3000-1 [1] .
У зверненні вперше були визначені злочини сталінського комуністичного режиму проти українців як геноцид та проаналізовано геноцид в Україні в контексті міжнародної конвенціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-u3000-1 [1] . Вчений довів, що Голодомор разом з такими антиукраїнськими акціями радянської влади, як русифікація, ліквідація українських церков, винищення української інтелігенції, масові депортації, розкуркулення, «фрагментація українського народу шляхом поселення в Україні чужинців і водночас розпорошення українців по цілій Східній Європі», масові вбивства українців, заслання у Сибір тощо є радянським геноцидом українців.
20 листопада 2015 року стаття Лемкіна в РФ внесена в «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2 Федеральний список екстремістських матеріалів" https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-2 [2] .
На чо кацапо-смердячее РЫЛО намекаешь?
Когда мы вернёмся домой всем народом,
Придётся вам вспомнить откуда мы родом,
Придётся вам вспомнить откуда вы сами
Незваными здесь объявились гостями.
Как станет невмочь быть послушными псами,
Мы милости вашей просить перестанем.
Мы гордость свою вековую припомним,
От скифов и тавров ведущую корни.
Когда мы вернемся, а мы все вернемся!
Однажды в степи иль горах соберёмся
И весело, с музыкой справим поминки
По вашим указам, по вашим дубинкам,
По сказочкам вашим о дружбе народов
В то время, когда нас лишали свободы!
Лишали Отчизны, Надежды и Бога,
Мостя из развалин мечетей дороги!
По вашей удобной сговорчивой правде,
Пайками оплаченной верности ради.
По вашей оплёванной внуками вере,
Что можно народы казнить для примера.
Когда мы вернёмся, поклонимся в пояс
Тому, кто хранит ещё память и совесть,
Кто нашим тиранам не пел аллилуйю,
Как старшему руку тому поцелуем.
С того, кто нас подленько травит поныне,
Мы маску народных ревнителей снимем
И пусть они глянут в лицо нам открыто,
Не прячась за власти худое корыто!
Когда мы вернёмся, всё будет иначе,
И тот, кто нас топчет, тот с горя заплачет,
Как плакали наши отцы на чужбине,
Когда матерей своих там хоронили.
Когда мы вернёмся, земля наша вскрикнет
И духов своих по ущельям окликнет,
Вернёт родники к долгожданным истокам
И пепел отцов возвратит их потомкам.
Мы слёзы утрём им, прощенья попросим
И слово дадим, что вовеки не бросим,
По воле своей ли, чужой ли, как прежде,
Ведь в ней наша память и наша надежда.
Мы в сердце любовь к ней сквозь всё проносили!
Не всем этот путь оказался по силе,
Но даже кто падал, тот знал - мы вернёмся,
Все вместе под небом родным соберёмся!"
(Лиля Буджурова).
Тогда мы построемся радостным строем
Когда мы затянем победную песню
Тогда мы поймём, что мы снова все вместе
Когда мы вернёмся -- враг будет не рад
Тогда и узнаем -- кто в чём виноват.
(Я)
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