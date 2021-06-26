Марш в вышиванках и национальных крымскотатарских нарядах состоялся в Одессе. ВИДЕО

В Одессе состоялся марш людей в национальных украинских и крымскотатарских нарядах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Участники акции собрались днем ​​на углу улиц Дерибасовской и Преображенской, откуда началось шествие.

Перед стартом присутствующие минутой молчания почтили память погибших за независимость Украины.

Возглавила колонну группа детей, которые были в национальных костюмах, - украинских и крымскотатарских.

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В колонне несли баннеры "Мегамарш в вышиванках. Одесса","Одна единственная соборная Украина ", красно-черные флаги, украинские и крымскотатарские флаги, а также - многометровое сине-желтое полотнище.

Участники акции скандировали: "Слава воинам АТО", "Слава Украине!", "Молдаванка и Пересыпь - в вышиванках вся Одесса!", "Ах, Одесса - родной край! Вышиванку надевай! " и другие.

Несмотря на сильную жару, в марше приняли участие значительное количество людей. Мероприятие привлекло внимание очевидцев, среди которых было много туристов. Колонну сопровождала полиция.