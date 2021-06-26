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вишиванка (72) Одеса (5321) кримські татари (1997)

Марш у вишиванках та національному кримськотатарському вбранні відбувся в Одесі. ВIДЕО

В Одесі відбувся марш людей у національному українському та кримськотатарському вбранні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Учасники акції зібралися вдень ​​на розі вулиць Дерибасівської і Преображенської, звідки почалася хода.

Перед стартом присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих за незалежність України.

Очолила колону група дітей, які були в національних костюмах, - українських і кримськотатарських.

Дивіться також: Зеленський у вишитій сорочці привітав українців із Днем вишиванки. Деякі користувачі назвали одяг президента "косовороткою". ФОТО

У колоні несли банери "Мегамарш у вишиванках. Одеса", "Одна-єдина соборна Україна", червоно-чорні прапори, українські та кримськотатарські прапори, а також - багатометрове синьо-жовте полотнище.

Учасники акції скандували: "Слава воїнам АТО", "Слава Україні!", "Молдаванка і Пересип - у вишиванках вся Одеса!", "Ах, Одесса - рідний край! Вишиванку одягай!"

Попри сильну спеку в марші взяла участь значна кількість людей. Захід привернув увагу очевидців, серед яких було багато туристів. Колону супроводжувала поліція.
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Топ коментарі
+23
и не одного касаварота?
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26.06.2021 17:41
+21
Молодцы! Я надеюсь что рашисты уже поменьше гавкали из подвротень.
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26.06.2021 17:38
+19
«Від Сяну і Збруча…»
Від Сяну і Збруча лине пісня могуча
Донбас окликають Карпати
«Вставай, Україно, збирай своє віно,
Коралі вдягай і дукати!
У досвітніх росах сріблиться колосся
Твої це пшеничнії вінці
Вінчайся у зілля, на гоже весілля
Скликай всіх дітей-українців!
Гей, ріднії діти, вже сонечко світить,
Збирайтесь на пир, погуляти!
На рідних розгонах, вином, ще й червоним
Московських гостей напувати…
Щоб так упилися, що й не піднялися,
І з роду до роду йшла слава,
Яка була грізна, вогненна, залізна
Остання з Москвою відправа…
С. Гайдамака. Де композитор? де хор що ЦЕ заспіває?!!!!!!
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26.06.2021 17:49
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Молодцы! Я надеюсь что рашисты уже поменьше гавкали из подвротень.
показати весь коментар
26.06.2021 17:38 Відповісти
«Від Сяну і Збруча…»
Від Сяну і Збруча лине пісня могуча
Донбас окликають Карпати
«Вставай, Україно, збирай своє віно,
Коралі вдягай і дукати!
У досвітніх росах сріблиться колосся
Твої це пшеничнії вінці
Вінчайся у зілля, на гоже весілля
Скликай всіх дітей-українців!
Гей, ріднії діти, вже сонечко світить,
Збирайтесь на пир, погуляти!
На рідних розгонах, вином, ще й червоним
Московських гостей напувати…
Щоб так упилися, що й не піднялися,
І з роду до роду йшла слава,
Яка була грізна, вогненна, залізна
Остання з Москвою відправа…
С. Гайдамака. Де композитор? де хор що ЦЕ заспіває?!!!!!!
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26.06.2021 17:49 Відповісти
и не одного касаварота?
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26.06.2021 17:41 Відповісти
їм пики від злості та брехні перекосоворотило
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26.06.2021 17:52 Відповісти
Сегодня ОН занят. Отмечает день борьбы с наркотиками и успешно их уничтожает.
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26.06.2021 17:55 Відповісти
Оно переписывает свою речь с фразой "если бы я тогда был в Крыму" и "мы бы все там умерли" на что-то более оригинальное типа "я в это время ездил в Москву победить без боя на всех рашистских корпоративах".
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26.06.2021 18:02 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%81%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%b3-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b5.html «На Банковой сидит враг: Зеленский - предатель» - заявление «Демократичной Сокиры» 26 июня, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/06/%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%81%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%b3-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b5.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%81%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%b3-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b5.html Марш у вишиванках та національному кримськотатарському вбранні відбувся в Одесі - Цензор.НЕТ 6708 Идем под Офис президента на День Конституции, 28 июня, понедельник, в 19-00 (укр.)…
https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%81%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%b3-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b5.html#more-135887 Читать далее
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26.06.2021 17:57 Відповісти
почему мы тогда должны признавать Холокост ?
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26.06.2021 18:58 Відповісти
а это другое..
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26.06.2021 19:37 Відповісти
Эта талмудическая сволочь в кипе точно не знает, кто такой Рафаэль Лемкин.

З Вікіпедії:

Звернення «Радянський геноцид в Україні» вперше було проголошене Лемкіним до тритисячної аудиторії, що зібралася в 1953 році в https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80&action=edit&redlink=1 Мангеттен Центрі https://en.wikipedia.org/wiki/Manhattan_Center [en] в Нью-Йорку вшанувати двадцяту річницю Великого Голоду в Україніhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-u3000-1 [1] .
У зверненні вперше були визначені злочини сталінського комуністичного режиму проти українців як геноцид та проаналізовано геноцид в Україні в контексті міжнародної конвенціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-u3000-1 [1] . Вчений довів, що Голодомор разом з такими антиукраїнськими акціями радянської влади, як русифікація, ліквідація українських церков, винищення української інтелігенції, масові депортації, розкуркулення, «фрагментація українського народу шляхом поселення в Україні чужинців і водночас розпорошення українців по цілій Східній Європі», масові вбивства українців, заслання у Сибір тощо є радянським геноцидом українців.
20 листопада 2015 року стаття Лемкіна в РФ внесена в «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2 Федеральний список екстремістських матеріалів" https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-2 [2] .
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26.06.2021 20:33 Відповісти
на банковой срочно нужен еврейский погром
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26.06.2021 20:04 Відповісти
-"с тем же успехом К сожалению"...
На чо кацапо-смердячее РЫЛО намекаешь?
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26.06.2021 18:16 Відповісти
Вы о чем?
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26.06.2021 18:22 Відповісти
***
Когда мы вернёмся домой всем народом,
Придётся вам вспомнить откуда мы родом,
Придётся вам вспомнить откуда вы сами
Незваными здесь объявились гостями.
Как станет невмочь быть послушными псами,
Мы милости вашей просить перестанем.
Мы гордость свою вековую припомним,
От скифов и тавров ведущую корни.

Когда мы вернемся, а мы все вернемся!
Однажды в степи иль горах соберёмся
И весело, с музыкой справим поминки
По вашим указам, по вашим дубинкам,
По сказочкам вашим о дружбе народов
В то время, когда нас лишали свободы!
Лишали Отчизны, Надежды и Бога,
Мостя из развалин мечетей дороги!
По вашей удобной сговорчивой правде,
Пайками оплаченной верности ради.
По вашей оплёванной внуками вере,
Что можно народы казнить для примера.

Когда мы вернёмся, поклонимся в пояс
Тому, кто хранит ещё память и совесть,
Кто нашим тиранам не пел аллилуйю,
Как старшему руку тому поцелуем.
С того, кто нас подленько травит поныне,
Мы маску народных ревнителей снимем
И пусть они глянут в лицо нам открыто,
Не прячась за власти худое корыто!
Когда мы вернёмся, всё будет иначе,
И тот, кто нас топчет, тот с горя заплачет,
Как плакали наши отцы на чужбине,
Когда матерей своих там хоронили.

Когда мы вернёмся, земля наша вскрикнет
И духов своих по ущельям окликнет,
Вернёт родники к долгожданным истокам
И пепел отцов возвратит их потомкам.
Мы слёзы утрём им, прощенья попросим
И слово дадим, что вовеки не бросим,
По воле своей ли, чужой ли, как прежде,
Ведь в ней наша память и наша надежда.
Мы в сердце любовь к ней сквозь всё проносили!
Не всем этот путь оказался по силе,
Но даже кто падал, тот знал - мы вернёмся,
Все вместе под небом родным соберёмся!"
(Лиля Буджурова).
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26.06.2021 18:12 Відповісти
Когда мы вернёмся омытые горем
Тогда мы построемся радостным строем
Когда мы затянем победную песню
Тогда мы поймём, что мы снова все вместе
Когда мы вернёмся -- враг будет не рад

Тогда и узнаем -- кто в чём виноват.
(Я)
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26.06.2021 18:50 Відповісти
Видео всего 13 секунд.
Поищу полную версию.
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26.06.2021 18:17 Відповісти
https://youtu.be/5ar3A0jrH4g
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26.06.2021 18:33 Відповісти
Чому вуйки такі пузаті ?
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27.06.2021 01:52 Відповісти
Ну как минимум это красиво и кроме того что подчеркивает национальную и этническую идентичность, еще и придает стиля что ли) Так вот например я и сам тут https://rutashik.com/ себе недавно купил классную вышиванку от бренда RUTA, на мне сидит хорошо, да и выгляжу я как то по другому, прям козак)))
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12.01.2022 12:37 Відповісти
 
 