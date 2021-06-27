Пророссийское издание "Страна" пиарит главу внешней разведки РФ Нарышкина, - Золотухин. ФОТО

Бывший заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин отметил, что в последнее время украинское издание "Страна" активно пиарит руководителя внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "С радостью вам сообщаю, что в соответствии с моими мониторингами, одно украинское псевдо-медиа, где-то со второй половины этого апреля, стало пиар-агентством главы российской внешней разведки ... Видимо бюджет согласовали?!"









