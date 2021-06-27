РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10865 посетителей онлайн
Новости
11 321 46

Пророссийское издание "Страна" пиарит главу внешней разведки РФ Нарышкина, - Золотухин. ФОТО

Бывший заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин отметил, что в последнее время украинское издание "Страна" активно пиарит руководителя внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал  в Фейсбуке.

Он отметил: "С радостью вам сообщаю, что в соответствии с моими мониторингами, одно украинское псевдо-медиа, где-то со второй половины этого апреля, стало пиар-агентством главы российской внешней разведки ... Видимо бюджет согласовали?!"

Пророссийское издание Страна пиарит главу внешней разведки РФ Нарышкина, - Золотухин 01
Пророссийское издание Страна пиарит главу внешней разведки РФ Нарышкина, - Золотухин 02
Пророссийское издание Страна пиарит главу внешней разведки РФ Нарышкина, - Золотухин 03
Пророссийское издание Страна пиарит главу внешней разведки РФ Нарышкина, - Золотухин 04
Пророссийское издание Страна пиарит главу внешней разведки РФ Нарышкина, - Золотухин 05

пиар (250) СМИ (3839) Нарышкин Сергей (112) джинса (9)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+31
Украинское издание "Страна" пиарит руководителя российской внешней разведки Нарышкина, - Золотухин - Цензор.НЕТ 6534
показать весь комментарий
27.06.2021 15:41
+21
Пророссийское издание "Страна" пиарит руководителя внешней разведки РФ Нарышкина, - Золотухин - Цензор.НЕТ 4198
показать весь комментарий
27.06.2021 15:53
+17
С дуба рухнул?
Оно такое же украинское, как украинская правда.
показать весь комментарий
27.06.2021 15:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну мля кацаба отмстил за зелёнку
показать весь комментарий
27.06.2021 15:40 Ответить
Пророссийское издание "Страна" пиарит руководителя внешней разведки РФ Нарышкина, - Золотухин - Цензор.НЕТ 4198
показать весь комментарий
27.06.2021 15:53 Ответить
Летальний.
показать весь комментарий
27.06.2021 16:01 Ответить
пізно пити Боржомі - першим номером у списку єдиноросів ***** поставив Шойгу - так шо Наришкіну вже нічого не світить
показать весь комментарий
27.06.2021 16:35 Ответить
Лол, украинское, главная шваль оттуда из Горловки
показать весь комментарий
27.06.2021 15:40 Ответить
Украинское издание "Страна" пиарит руководителя российской внешней разведки Нарышкина, - Золотухин - Цензор.НЕТ 6534
показать весь комментарий
27.06.2021 15:41 Ответить
Срана!
показать весь комментарий
27.06.2021 15:48 Ответить
С дуба рухнул?
Оно такое же украинское, как украинская правда.
показать весь комментарий
27.06.2021 15:42 Ответить
две "украинки" - мусаева УП и крюкова Срана.ua
Пророссийское издание "Страна" пиарит руководителя внешней разведки РФ Нарышкина, - Золотухин - Цензор.НЕТ 9482
показать весь комментарий
27.06.2021 15:48 Ответить
Нєтрадіціонниє шо лі?
показать весь комментарий
27.06.2021 15:55 Ответить
традиционноокружные...!
показать весь комментарий
27.06.2021 16:01 Ответить
Сранные.
показать весь комментарий
27.06.2021 16:22 Ответить
то мужики~трансы)
показать весь комментарий
27.06.2021 16:40 Ответить
Треба додати Томаша Фіалу: https://hromadske.ua/posts/v-************-pravdi-novij-vlasnik-gendirektor-investkompaniyi-dragon-capital-tomash-fiala В «Української правди» новий власник - Томаш Фіала (Dragon Capital)

Проросійське видання "Страна" піарить керівника зовнішньої розвідки РФ Наришкіна, - Золотухін - Цензор.НЕТ 7716
показать весь комментарий
27.06.2021 17:45 Ответить
"красави" з "глубинного государства". Мокшанські німфи.
показать весь комментарий
27.06.2021 17:51 Ответить
Пророссийское издание "Страна" пиарит руководителя внешней разведки РФ Нарышкина, - Золотухин - Цензор.НЕТ 8924"
показать весь комментарий
27.06.2021 15:43 Ответить
Ой как убого.
показать весь комментарий
27.06.2021 15:44 Ответить
русские училки в Германии и на то не способньі - только из книжки, что мацква в зубьі дала.
показать весь комментарий
27.06.2021 16:25 Ответить
Кремлю вдалося підсунути нам Клоуна з Єрмаком то чому б його не попіарити.
показать весь комментарий
27.06.2021 15:43 Ответить
А могли б рекламувати:
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3271319-lvivanka-ta-molodiznij-simfonicnij-orkestr-ukraini-peremogli-na-world-orchestra-festival.html Молодіжний симфонічний оркестр України переміг на World Orchestra Festival
На World Orchestra Festival, який напередодні, 26 червня, пройшов у Відні, Молодіжний симфонічний оркестр України здобув "золото" серед більш ніж 140 оркестрів із 33 країн світу, а українка Оксана Линів отримала відзнаку в категорії "Видатна диригентка".
показать весь комментарий
27.06.2021 15:44 Ответить
В країні, де очільник спецслужб бакланОФ - не дивно.. а ще потрібно запитати Президенту України, кандидату в кацлери ФРН, чому Украинское издание "Страна" пиарит руководителя российской внешней разведки Нарышкина
показать весь комментарий
27.06.2021 15:45 Ответить
Пророссийское издание "Страна" пиарит руководителя внешней разведки РФ Нарышкина

так как тот является куратором поцЗедента
показать весь комментарий
27.06.2021 15:45 Ответить
Да уж…уже бы любая другая страна,пострадавшая от агрессии мочила бы таких ублюдков не то что у себя дома а по всему миру,но Украина другая,либеральная,демократическая и договаривая…
показать весь комментарий
27.06.2021 15:47 Ответить
Та не читайте ту мерзоту - і всіх справ. Я навіть не знаю, яке воно.
показать весь комментарий
27.06.2021 16:03 Ответить
Почему им еще домен не разделегировали?
показать весь комментарий
27.06.2021 16:03 Ответить
Ого какая драка.
Ищут замену "Путину". Пока кандидатов двое: Шойгу и Нарышкин.
показать весь комментарий
27.06.2021 16:04 Ответить
Две "башни Кремля" делят шкуру пока живого Пукина...
показать весь комментарий
27.06.2021 16:07 Ответить
Koторого именно ?

https://i.obozrevatel.com/gallery/2019/10/6/screenshot9.webp screenshot9.webp (920×641) (obozrevatel.com)
показать весь комментарий
28.06.2021 01:20 Ответить
Именно так. Но Шлангу сразу не проходит, т.к. ему двойников не слепишь. Был ещё "удмурт" Золотов, но он тупой шибко. Пока у них реально один Нарышкин "в корзине".
показать весь комментарий
27.06.2021 17:50 Ответить
Якби не Цензор, взагалі не знав би, про що та мерзота пише.
показать весь комментарий
27.06.2021 16:15 Ответить
++++++Пророссийское издание "Страна" пиарит руководителя внешней разведки РФ Нарышкина, - Золотухин - Цензор.НЕТ 2221
показать весь комментарий
27.06.2021 16:27 Ответить
Помойное издание ....
показать весь комментарий
27.06.2021 16:15 Ответить
Ще Булгаков попереджав не читати советскьіх газєт)))
показать весь комментарий
27.06.2021 16:25 Ответить
Ще Булгаков попереджав

«...Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут».
https://lurkmore.to/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Прикол в том, что сам писатель постоянно просил «тех, кто сильнее». Он писал письма Надежде Константиновне Крупской на предмет получения комнаты (и, кстати - получил). Затем писал Иосифу Виссарионовичу Сталину по вопросу получения квартиры (и тоже не без пользы). Писал в разные театральные, литературные и иные учреждения - с переменным успехом.

Хочу сказать Вам, Иосиф Виссарионович, что писательское моё мечтание заключается в том, чтобы быть вызванным лично к Вам. Поверьте, не потому только, что вижу в этом самую выгодную возможность, а потому, что Ваш разговор со мной по телефону в апреле 1930 года оставил резкую черту в моей памяти. Вы сказали: "Может быть, вам, действительно, нужно ехать за границу"… Я не избалован разговорами. Тронутый этой фразой, я год работал не за страх режиссёром в театрах СССР Булгаков - Сталину
показать весь комментарий
27.06.2021 16:39 Ответить
міф, що Булгакова переслідували -висмоктаний ще в 30 роки. Тоді правили два клоуни -Авербах і Киршон, два нахлібники та родичі Ягоди. Завидували. Вдова Булгакова з часів Сталіна до самої смерті отримувала авторські. А цих клоунів та інших прихлебателей Булгаков описав в "Мастері"
показать весь комментарий
27.06.2021 17:58 Ответить
Потому что начальство сайта - страна.ua - это спецслужбы России! Этот сайт угрожает безопасности Украины и он должен быть немедленно закрыт, а работников всех должны незамедлительно арестовать!
показать весь комментарий
27.06.2021 16:30 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3608095.html Розкрита чергова брехня ЗЕбілів про "Порошенко жив у готелі за 200 000 грн"

ЗЕботва натхненно перепощувала повідомлення "Страни.юа" про те, що Порошенко в Анталії жив в готелі за 200 тис. грн. Розрахунок новини простий - це така собі гра на люмпенських настроях мас. М'яко і ненав'язливо посполитим нагадують, що Порошенко - мільйонер.
Дивіться, мовляв - він зупиняється в готелі за 200К, а вам про таке геть і не мріяти! Він собі може таке дозволити, а ви - ні! І далі за списком, з конкретною метою, аби в очах посполитих запалала ярість шляхетна штибу "бий буржуя!" та "куркуляку на гілляку!"
Потім всі ці люди підуть річницю Голодомору шанувати. Одне з другим, в них поєднується аж бігом.
Але ситуація набувала нових подробиць, і за якийсь час стало відомо, що міністр іноземних справ Дмитро Кулеба жив у тому самому готелі.
І отут уже виникло питання.
Порошенко цілком міг викласти вартість номера з власної кишені - бо він мільйонер офіційний, його активи зареєстровані, і з них прозоро платяться податки.
А хто розколовся на номер Кулебі? Невже він державу от так просто розколов на 200 000 грн на рівному місці? Чи може (страшно подумати навіть про таке) номер Кулебі оплатив теж Порошенко?
А насправді, все було примітивно просто.
Ані Порошенко, ані Кулеба самі свої номери не оплачували.
Їх оплатила приймаюча сторона, тобто уряд Туреччини.
І Кулеба, і Порошенко на форум в Анталію були ЗАПРОШЕНІ, і тому номери в недешевому готелі їм надали турки. І не з розрахунку ₴200'000 за день, а за тиждень...

Дмитро Калинчук (Вовнянко), блогер
показать весь комментарий
27.06.2021 16:32 Ответить
мляя,морда у нарышкина,как у Гебельса видно реинкарнировался
показать весь комментарий
27.06.2021 16:38 Ответить
Ну така боротьба з внутрішнім ворогом України.
показать весь комментарий
27.06.2021 16:41 Ответить
Ніякої таємниці. Ларчик відкривається просто. Обкуреного коня спихають в Госдуму в пятірці. Наришкін єдиний кандидат на МИД. (не засвічений,не під санкціями і член кооператива Озеро).
Бізнес партнер Єрмака та його батька є радником Наришкіна по османському напрямку. Після такого призначення в очах гнусавого різко зростуть акції самого Єрмака (дядю Миколу Платоновича не піарять, бо смутний шлейф іде за ним). А такий піар потрібен саме Єрмаку то він це і робить.
Напевне після цього буде вимагати і собі пост МІД на додачу до завгоспа, бо в якості останнього його сприймають як шпигуна Москви і шептуна
показать весь комментарий
27.06.2021 18:06 Ответить
Щось я не зауважив,що "Страна" взагалі писала про якогось Наришкіна...Можливо,пропустив...А взагалі цікаве видання,об"єктивне і -головне! - розумне...Матеріали глибокі,завжди докопується до суті,сильна експертна база...І запам"ятайте,тільки дебіли ділять мас медіа на наших і проросійських,тут нема і не буде чіткого розподілу,надто багато факторів і відтінків,починаючи від настрою власника і кінчаючи стувою баксів,які легко можна запхати в кишеню майже будь кому з представників незалежної преси...
показать весь комментарий
27.06.2021 18:16 Ответить
Плєбс параші просить сраліна. А таким може стати тільки джигіт з Кавказу, емір кадирка.
показать весь комментарий
27.06.2021 18:34 Ответить
Они им и станет.
показать весь комментарий
27.06.2021 19:00 Ответить
https://censor.net/ru/user/488201 - це зажопсраний. мертвечуковець. ************ - давай, нехай шастать!
показать весь комментарий
27.06.2021 19:26 Ответить
 
 