Пророссийское издание "Страна" пиарит главу внешней разведки РФ Нарышкина, - Золотухин. ФОТО
Бывший заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин отметил, что в последнее время украинское издание "Страна" активно пиарит руководителя внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Он отметил: "С радостью вам сообщаю, что в соответствии с моими мониторингами, одно украинское псевдо-медиа, где-то со второй половины этого апреля, стало пиар-агентством главы российской внешней разведки ... Видимо бюджет согласовали?!"
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Оно такое же украинское, как украинская правда.
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3271319-lvivanka-ta-molodiznij-simfonicnij-orkestr-ukraini-peremogli-na-world-orchestra-festival.html Молодіжний симфонічний оркестр України переміг на World Orchestra Festival
На World Orchestra Festival, який напередодні, 26 червня, пройшов у Відні, Молодіжний симфонічний оркестр України здобув "золото" серед більш ніж 140 оркестрів із 33 країн світу, а українка Оксана Линів отримала відзнаку в категорії "Видатна диригентка".
так как тот является куратором поцЗедента
Ищут замену "Путину". Пока кандидатов двое: Шойгу и Нарышкин.
https://i.obozrevatel.com/gallery/2019/10/6/screenshot9.webp screenshot9.webp (920×641) (obozrevatel.com)
«...Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут».
https://lurkmore.to/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Прикол в том, что сам писатель постоянно просил «тех, кто сильнее». Он писал письма Надежде Константиновне Крупской на предмет получения комнаты (и, кстати - получил). Затем писал Иосифу Виссарионовичу Сталину по вопросу получения квартиры (и тоже не без пользы). Писал в разные театральные, литературные и иные учреждения - с переменным успехом.
Хочу сказать Вам, Иосиф Виссарионович, что писательское моё мечтание заключается в том, чтобы быть вызванным лично к Вам. Поверьте, не потому только, что вижу в этом самую выгодную возможность, а потому, что Ваш разговор со мной по телефону в апреле 1930 года оставил резкую черту в моей памяти. Вы сказали: "Может быть, вам, действительно, нужно ехать за границу"… Я не избалован разговорами. Тронутый этой фразой, я год работал не за страх режиссёром в театрах СССР Булгаков - Сталину
ЗЕботва натхненно перепощувала повідомлення "Страни.юа" про те, що Порошенко в Анталії жив в готелі за 200 тис. грн. Розрахунок новини простий - це така собі гра на люмпенських настроях мас. М'яко і ненав'язливо посполитим нагадують, що Порошенко - мільйонер.
Дивіться, мовляв - він зупиняється в готелі за 200К, а вам про таке геть і не мріяти! Він собі може таке дозволити, а ви - ні! І далі за списком, з конкретною метою, аби в очах посполитих запалала ярість шляхетна штибу "бий буржуя!" та "куркуляку на гілляку!"
Потім всі ці люди підуть річницю Голодомору шанувати. Одне з другим, в них поєднується аж бігом.
Але ситуація набувала нових подробиць, і за якийсь час стало відомо, що міністр іноземних справ Дмитро Кулеба жив у тому самому готелі.
І отут уже виникло питання.
Порошенко цілком міг викласти вартість номера з власної кишені - бо він мільйонер офіційний, його активи зареєстровані, і з них прозоро платяться податки.
А хто розколовся на номер Кулебі? Невже він державу от так просто розколов на 200 000 грн на рівному місці? Чи може (страшно подумати навіть про таке) номер Кулебі оплатив теж Порошенко?
А насправді, все було примітивно просто.
Ані Порошенко, ані Кулеба самі свої номери не оплачували.
Їх оплатила приймаюча сторона, тобто уряд Туреччини.
І Кулеба, і Порошенко на форум в Анталію були ЗАПРОШЕНІ, і тому номери в недешевому готелі їм надали турки. І не з розрахунку ₴200'000 за день, а за тиждень...
Дмитро Калинчук (Вовнянко), блогер
Бізнес партнер Єрмака та його батька є радником Наришкіна по османському напрямку. Після такого призначення в очах гнусавого різко зростуть акції самого Єрмака (дядю Миколу Платоновича не піарять, бо смутний шлейф іде за ним). А такий піар потрібен саме Єрмаку то він це і робить.
Напевне після цього буде вимагати і собі пост МІД на додачу до завгоспа, бо в якості останнього його сприймають як шпигуна Москви і шептуна