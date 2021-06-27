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магазин (188) обыск (1882) ГФС (3596)

"Магазины работают в обычном режиме, товар не конфискован", - после обысков маркетплейс "Всі. Свої" готовит разъяснение для ГФС

Ситуация после обысков, проведенных ГФС в магазинах маркетплейса "Всі. Свої", начала нормализоваться после широкого общественного резонанса. Готовится встреча руководства маркетплейса с Офисом эффективного взаимодействия с бизнесом ГФС и разработка новых законопроектов об электронной коммерции.

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в на Фейсбук-странице магазина.

"К нам обратились сотни людей, которые предлагали свою помощь! Последние два дня в нашем колл-центре было жарко от звонков! Спасибо за каждое ободряющее слово, за каждое предложение помочь, за каждое распространение, за каждое сердечко под нашими постами. Благодаря вашей поддержке удалось быстро привлечь внимание к нашему кейсу", - отмечается в сообщении.

В магазине отметили: "Какая сейчас ситуация? Мы готовим широкое разъяснение для ГФС, в котором описываем модель маркетплейса на нашем примере с соответствующим законодательным обоснованием.

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На вторник 29.06 у нас запланирована встреча с народными депутатами и Офисом эффективного взаимодействия с бизнесом ГФС, чтобы обсудить разработку новых законодательных инициатив для создания прозрачных условий ведения бизнеса для всех участников рынка".

"Сейчас магазины работают в обычном режиме, товар не конфискован: он ждет вас на полках наших магазинов. Приходите за новыми летними коллекциями от украинских брендов и на нашу экспозицию "Крым. Летний сезон: то, что у нас не отнять".
Еще раз благодарим каждого из вас за поддержку ", - говорится в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 23 июня 2021 года в магазинах "Всі.Свої" и на складе налоговики провели обыски. Сотрудники ДФС заблокировали работу магазинов, задержали сотрудников и изъяли компьютеры, документы и деньги.
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а кстати (или не кстати))) как там подсанкционный "спортмастер" поживает ?
(с февралая-марта под санкциями)))) шманкциями))))
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27.06.2021 16:59 Ответить
А что ему будет то?? Работает...Санкции это ведь для лохов и зебилов обьявляли..
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27.06.2021 17:07 Ответить
Похоже, уже договорились
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27.06.2021 18:36 Ответить
Всі назад! Магазин торгує кошерними товарами з спеціальною поміткою на упаковці.
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27.06.2021 18:44 Ответить
****, зебилы, вам еще мало аргументов, почему мы не в нато?
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27.06.2021 19:23 Ответить
 
 