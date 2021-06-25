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магазин (188) обыск (1882) ГФС (3596)

Налоговики провели обыски в магазинах маркетплейса "Всі.Свої": изъяли компьютеры, документы и наличные средства

Налоговики провели обыски в магазинах маркетплейса

23 июня 2021 в магазинах "Всі.Свої" и на складе прошли обыски налоговиков. Сотрудники ГФС заблокировали работу магазинов, задержали сотрудников и изъяли компьютеры, документы и наличные средства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Всі.Свої".

Отмечается, что официальным основанием для обысков было якобы уклонение от уплаты налогов с помощью ФЛП. Произошло это на следующий день после презентации выставки "Крым. Летний сезон: то, что у нас не отнять".

"К счастью, работников магазинов и складов отпустили поздно вечером того же дня - хотим отдельно поблагодарить их за терпение и стойкость. Мы сожалеем, что произошла такая ситуация. Но вместе с тем, мы счастливы иметь в команде таких людей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что магазины "Всі.Свої" работают по принципу маркетплейса: мы не покупаем товар у производителей, а только предлагаем украинским предпринимателям пользоваться нашими витринами и полками для продажи конечному потребителю.

"ГФС уже обращалась к нам с вопросами осенью 2020 года. Еще тогда мы предоставили им всю необходимую информацию. Но этого оказалось мало: налоговики пришли с обысками", - сказано в сообщении.

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"За шесть лет существования проекта мы открыли четыре магазина, трудоустроили 500+ человек помогли выйти на рынок 2 000+ украинских брендов. "Всі.Свої" создали новый рынок локальных предпринимателей, которые открыли и открывают свои малые и средние бизнесы, платят налоги и трудоустраивают людей. Мы с нашими партнерами-брендами - платформа, которая самостоятельно продвигает рынок локального продукта.

Что будет дальше? Сейчас ГФС все еще считает, что мы нарушители, поэтому юридическая служба магазина "Всі.Свої" будет отстаивать свою правовую позицию. Если придется, мы пойдем в суд. И взяток давать не будем.

Но отстаивать свою позицию - мало, поскольку сотни (а то и тысячи) предпринимателей ежедневно попадают в сложные отношения с налоговой. Мы считаем нужным организовать круглый стол или образовательную программу, которые помогут украинским предпринимателям отстаивать свою юридическую позицию в подобных ситуациях.

Мы приглашаем к диалогу государство, общество и бизнес! Только в коммуникации мы сможем найти общее решение и инициировать в законодательстве необходимые изменения: чтобы бизнес-модель маркетплейсив могла беспрепятственно существовать и помогать украинским производителям встретиться с покупателями.

Мы готовы со своей стороны организовать такое мероприятие: возможно, на следующей неделе. Думаем, наш кейс будет интересен как для бизнес-сообщества, так и для народных депутатов, государственных органов и СМИ", - добавили в пресс-службе  "Всі.Свої".

Налоговики провели обыски в магазинах маркетплейса Всі.Свої: изъяли компьютеры, документы и наличные средства 01
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Топ комментарии
+4
Теперь всьо точно у своих.
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25.06.2021 09:43
+4
Ну не в квартале же налоги брать
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25.06.2021 09:44
+4
Пусть щимят, они почти все топили за Зе. Во всяком случае тех с кем я общался 99% кричали про "Мальдивы" и "Опшоры". За свои поступки нужно отвечать, не маленькие дети...
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25.06.2021 10:05
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Теперь всьо точно у своих.
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25.06.2021 09:43 Ответить
Ну не в квартале же налоги брать
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25.06.2021 09:44 Ответить
Шарікови та Швондери продовжують чавити бізнес.
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25.06.2021 09:47 Ответить
в бюджете чёрная дыра размером с центральное ядро галактики Андромеда!
на большой бизнес не надавишь - он легко обьяснит тупому населению, кто новый барыга!
а щимить фоп-щиков - легче-лёгкого
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25.06.2021 09:59 Ответить
Пусть щимят, они почти все топили за Зе. Во всяком случае тех с кем я общался 99% кричали про "Мальдивы" и "Опшоры". За свои поступки нужно отвечать, не маленькие дети...
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25.06.2021 10:05 Ответить
Так может просто к стенке поставить 73% Украины? Чего уж там мелочиться ...
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25.06.2021 10:33 Ответить
Они сами поставили к стенке себя и окружающих. А теперь пусть пожимают свои плоды. Или ты сочувствия хочешь? Так вот не будет никакого сочувствия, если слов не понимаешь ощути все прелести своего скудоумия на своей шкуре!
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25.06.2021 10:36 Ответить
Т.е. "к стенке" можно и не ставить? Достаточно позакрывать бизнесы всех, кто голосовал за Зе? Я правильно тебя понял?
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25.06.2021 10:48 Ответить
Я смотрю за 2 года ты так и не поумнел. Нет я не это имел ввиду. Хотя если закроют, мне абсолютно фиолетово уже. И не надо сейчас петь песни про ФОП, которые наполняют бюджет и без которых рухнет бюджет. Во-первых это не так, а во-вторых что то подобное про Донбасс я уже слышал, это уже баян. Такие олени как ты, отбросили мою страну в 2013 год и украли будущее моих детей в Украине а теперь пытаются вызвать жалость....
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25.06.2021 10:55 Ответить
Ну и чему тут твоя политинформация? Мы же не на митинге.
У тебя какая-то каша в голове. Тут ты пишешь: "Они сами поставили к стенке себя и окружающих. А теперь пусть пожимают свои плоды".

А потом пишешь: "Хотя если закроют, мне абсолютно фиолетово уже". Ты уж определись как-нибудь
Каюсь: Отбросил страну назад, т.к. в 2014 г. проголосовал за Порошенко. А за кого надо было голосовать?
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25.06.2021 11:10 Ответить
Извини, я не веду дискуссий с умственно отсталыми инвалидами на голову. Бесполезное это занятие, ты все равно ничего не поймёшь! Удачи и хватит скыглыты.
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25.06.2021 11:13 Ответить
Когда сектантов секты "святого Пэти" начинаешь тыкать носом в их же говно, они переходят на оскорбления оппонента и быстренько сливаются.
Традиционно. Предсказуемо. Банально. Скучно.
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25.06.2021 11:38 Ответить
Мдя... Классический пример эффекта Даннинга-Крюгера...
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27.06.2021 23:49 Ответить
не могу не согласиться. мой друг такой же лох оказался. понял что лох когда бизнес отобрали
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25.06.2021 10:57 Ответить
Просто благодаря таким вот имбецилам, как комментатор сверху, сейчас думающим приходится уходить в тень... А оно ноет шо закроют, деток нечем кормить будет. Тебе твой благодетель дал 8000 карантинных, вот сиди и не вякай.
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25.06.2021 11:02 Ответить
Если проверить деятельность ресторанов товарища, который любить в карантин вечеринки закатывать и регулярные рейсы задерживать, которые уже лет 10 намывают бабосы сильных Мира сего, то можно нехило пополнить бюджет... И глупый и ограниченный электорат, который ставил галочку в бюллетене за этого "деятеля" хоть бы поинтересовались как он достиг таких успехов. Воры в законе это чисто КГБ-ФСБшный проект, и погибали они не только в результате разборок а так же потому что не хотели сотрудничать а те кто шел на контакт, получали поддержку и добивались больших успехов. Карьера этого народного депутата пошла вверх от простого "солдата" после того как он слил Борю Савлохова, который в последствии умер при загадочных обстоятельствах в тюрьме. Так что вполне возможно что у этого товарисча есть кураторы, только в силу его умственных возможностей, он может даже не догадываться куда ведут ниточки от его благодетелей.... Жаль что те кто за него голосовали так и не поймут что они натворили, потому что думать это явно не их конек...
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25.06.2021 09:55 Ответить
 
 