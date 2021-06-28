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ВВП (620) налоги (3204) Гончаренко (532) Устенко Алексей (7)

Повышение налогов вызовет подорожание услуг для всех украинцев, - экономист

Повышение налогов вызовет подорожание услуг для всех украинцев, - экономист

Вместо того, чтобы поддержать промышленность в кризис, власть предлагает увеличить налоги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил экономист, эксперт по энергоэффективности Игорь Черкашин.

"Нет фактически ни одной сферы, которая не пострадала серьезно, и они не пытаются все их каким-то образом обложить налогом. Энергетическая сфера страдает. Акцизный налог для зеленой электрической энергетики – мы убиваем льготу. Сфера связи – то же самое. Они поднимают радиочастотный ресурс, соответственно вырастет для каждого потребителя, в том числе и нас с вами, стоимость мобильной связи. Сфера промышленности. Повышение в 3 раза, в 1,5 раза, в 1,4 раза в некоторых случаях экологического налога тоже не является правильной политикой. Потому что нельзя поднимать налоги в разы", - рассказал Черкашин.

Он подчеркнул: промышленность дает работу десяткам тысяч людей, и повышение налогов для нее во время кризиса может привести к остановке предприятий и резкому росту безработицы.

"Нельзя в стране, которая пережила минус 4 ВВП по прошлому году, увеличивать налоговую нагрузку почти на 1,2% ВВП", - заявил Черкашин.

По его мнению, власть должна учесть замечания бизнес-ассоциаций при доработке законопроекта, поскольку принятие его в нынешнем виде будет иметь негативные последствия для промышленной отрасли.

Ранее народный депутат Алексей Устенко заявил, что налоговые инициативы правительства (законопроект 5600) должны приниматься только после обсуждения с профильными бизнес-ассоциациями и учета их замечаний.

В свою очередь народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что власти для пополнения госбюджета следует не увеличивать налоги и убивать бизнес, а найти другие источники, например, избавиться от теневых схем на рынке топлива.

Напомним, 12 мая правительство на своем заседании утвердил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины и которым повышаются ставки налогов для целого ряда отраслей. Налоговый комитет Рады уже рекомендовал проект к рассмотрению.
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Топ комментарии
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Повышение налогов вызовет подорожание услуг для всех украинцев, - экономист - Цензор.НЕТ 1890
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28.06.2021 10:08
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Повышение налогов вызовет подорожание услуг для всех украинцев, - экономист - Цензор.НЕТ 1359Повышение налогов вызовет подорожание услуг для всех украинцев, - экономист - Цензор.НЕТ 3152
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28.06.2021 10:11
+13
Повышение налогов вызовет подорожание услуг для всех украинцев, - экономист - Цензор.НЕТ 24
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28.06.2021 10:09
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поддерживаю! надеюсь эти барыги у власти больше не появятся!
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28.06.2021 17:04 Ответить
А если поесть огурцов и запить молоком, то также "конец немного предсказуем". КЭПов расплодилось - ППЦ.
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28.06.2021 11:49 Ответить
Что бы это понять не обязательно быть экономистом. К сожалению понять это "мудрому нариду" не дано.
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28.06.2021 11:55 Ответить
все повышения налогов, зарплат, пенсий оплачивает конечный потребитель - "мудрий нарид". Так что повышение благосостояния "мудрому нариду" не светит.
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28.06.2021 11:57 Ответить
Все по плану. Зеленського, фуйла, бені з олігархами та різної провладної наволочі від "слуг неукраїнського наріду".
Обідрати до нитки "мудрий" нарід. Збанкротити, забрати за борги чи скупити за безцінь малий і середній бізнес. Внести "правочки" в закон про землю і розпродати.
Фсьо. Можна їхати на ПМЖ в ЦИВІЛІЗОВАНІ країни чи купити острівок.
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28.06.2021 12:08 Ответить
дефолт это хорошо
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28.06.2021 15:41 Ответить
Ну що ж поробиш якщо тупа влада обрата такими ж тупими 73% нічого не вмвє окрім грабувати бюджет і гегеруаати податки.Не розумію,з якого біса я повинен платити податки при купівлі житла 20 % чи нового авто 30 % за гроші з яких вже знято податки і виплати в пенсійний фонд коЗЕл же обвцяв знизити тарифи і ціни вдвічі ???!!
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28.06.2021 17:15 Ответить
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