Повышение налогов вызовет подорожание услуг для всех украинцев, - экономист

Вместо того, чтобы поддержать промышленность в кризис, власть предлагает увеличить налоги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил экономист, эксперт по энергоэффективности Игорь Черкашин.

"Нет фактически ни одной сферы, которая не пострадала серьезно, и они не пытаются все их каким-то образом обложить налогом. Энергетическая сфера страдает. Акцизный налог для зеленой электрической энергетики – мы убиваем льготу. Сфера связи – то же самое. Они поднимают радиочастотный ресурс, соответственно вырастет для каждого потребителя, в том числе и нас с вами, стоимость мобильной связи. Сфера промышленности. Повышение в 3 раза, в 1,5 раза, в 1,4 раза в некоторых случаях экологического налога тоже не является правильной политикой. Потому что нельзя поднимать налоги в разы", - рассказал Черкашин.

Он подчеркнул: промышленность дает работу десяткам тысяч людей, и повышение налогов для нее во время кризиса может привести к остановке предприятий и резкому росту безработицы.

"Нельзя в стране, которая пережила минус 4 ВВП по прошлому году, увеличивать налоговую нагрузку почти на 1,2% ВВП", - заявил Черкашин.

По его мнению, власть должна учесть замечания бизнес-ассоциаций при доработке законопроекта, поскольку принятие его в нынешнем виде будет иметь негативные последствия для промышленной отрасли.

Ранее народный депутат Алексей Устенко заявил, что налоговые инициативы правительства (законопроект 5600) должны приниматься только после обсуждения с профильными бизнес-ассоциациями и учета их замечаний.

В свою очередь народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что власти для пополнения госбюджета следует не увеличивать налоги и убивать бизнес, а найти другие источники, например, избавиться от теневых схем на рынке топлива.

Напомним, 12 мая правительство на своем заседании утвердил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины и которым повышаются ставки налогов для целого ряда отраслей. Налоговый комитет Рады уже рекомендовал проект к рассмотрению.