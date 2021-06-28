Підвищення податків спричинить подорожчання послуг для всіх українців, - економіст

Замість того, щоб підтримати промисловість у кризу, влада пропонує збільшити податки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив економіст, експерт з енергоефективності Ігор Черкашин.

"Немає фактично жодної сфери, яка не постраждала серйозно, і вони не намагаються всі їх якимось чином оподаткувати. Енергетична сфера страждає. Акцизний податок для зеленої електричної енергетики - ми вбиваємо пільгу. Сфера зв'язку - те саме. Вони піднімають радіочастотний ресурс, відповідно зросте для кожного споживача, в тому числі і нас із вами, вартість мобільного зв'язку. Сфера промисловості. Підвищення в 3 рази, в 1,5 раза, в 1,4 раза в деяких випадках екологічного податку теж не є правильною політикою. Бо не можна піднімати податки в рази", - розповів Черкашин.

Він наголосив: промисловість дає роботу десяткам тисяч людей, і підвищення податків для неї під час кризи може призвести до зупинки підприємств і різкого зростання безробіття.

"Не можна в країні, яка пережила мінус 4 ВВП за минулий рік, збільшувати податкове навантаження майже на 1,2% ВВП", - заявив Черкашин.

На його думку, влада має врахувати зауваження бізнес-асоціацій під час доопрацювання законопроєкту, оскільки ухвалення його в нинішньому вигляді матиме негативні наслідки для промислової галузі.

Раніше народний депутат Олексій Устенко заявив, що податкові ініціативи уряду (законопроєкт 5600) мають ухвалюватися лише після обговорення з профільними бізнес-асоціаціями та врахування їхніх зауважень.

Зі свого боку народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що владі для поповнення держбюджету варто не збільшувати податки і вбивати бізнес, а знайти інші джерела, наприклад, позбутися тіньових схем на ринку палива.

Нагадаємо, 12 травня уряд на своєму засіданні затвердив законопроєкт, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України та яким підвищуються ставки податків для низки галузей. Податковий комітет Ради вже рекомендував проєкт до розгляду.