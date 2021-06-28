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ВВП (1329) податки (3736) Гончаренко (484) Устенко Олексій (7)

Підвищення податків спричинить подорожчання послуг для всіх українців, - економіст

Підвищення податків спричинить подорожчання послуг для всіх українців, - економіст

Замість того, щоб підтримати промисловість у кризу, влада пропонує збільшити податки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив економіст, експерт з енергоефективності Ігор Черкашин.

"Немає фактично жодної сфери, яка не постраждала серйозно, і вони не намагаються всі їх якимось чином оподаткувати. Енергетична сфера страждає. Акцизний податок для зеленої електричної енергетики - ми вбиваємо пільгу. Сфера зв'язку - те саме. Вони піднімають радіочастотний ресурс, відповідно зросте для кожного споживача, в тому числі і нас із вами, вартість мобільного зв'язку. Сфера промисловості. Підвищення в 3 рази, в 1,5 раза, в 1,4 раза в деяких випадках екологічного податку теж не є правильною політикою. Бо не можна піднімати податки в рази", - розповів Черкашин.

Він наголосив: промисловість дає роботу десяткам тисяч людей, і підвищення податків для неї під час кризи може призвести до зупинки підприємств і різкого зростання безробіття.

"Не можна в країні, яка пережила мінус 4 ВВП за минулий рік, збільшувати податкове навантаження майже на 1,2% ВВП", - заявив Черкашин.

На його думку, влада має врахувати зауваження бізнес-асоціацій під час доопрацювання законопроєкту, оскільки ухвалення його в нинішньому вигляді матиме негативні наслідки для промислової галузі.

Раніше народний депутат Олексій Устенко заявив, що податкові ініціативи уряду (законопроєкт 5600) мають ухвалюватися лише після обговорення з профільними бізнес-асоціаціями та врахування їхніх зауважень.

Зі свого боку народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що владі для поповнення держбюджету варто не збільшувати податки і вбивати бізнес, а знайти інші джерела, наприклад, позбутися тіньових схем на ринку палива.

Нагадаємо, 12 травня уряд на своєму засіданні затвердив законопроєкт, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України та яким підвищуються ставки податків для низки галузей. Податковий комітет Ради вже рекомендував проєкт до розгляду.

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Топ коментарі
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Повышение налогов вызовет подорожание услуг для всех украинцев, - экономист - Цензор.НЕТ 1890
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28.06.2021 10:08
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Повышение налогов вызовет подорожание услуг для всех украинцев, - экономист - Цензор.НЕТ 1359Повышение налогов вызовет подорожание услуг для всех украинцев, - экономист - Цензор.НЕТ 3152
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28.06.2021 10:11
+13
Повышение налогов вызовет подорожание услуг для всех украинцев, - экономист - Цензор.НЕТ 24
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28.06.2021 10:09
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поддерживаю! надеюсь эти барыги у власти больше не появятся!
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28.06.2021 17:04 Відповісти
А если поесть огурцов и запить молоком, то также "конец немного предсказуем". КЭПов расплодилось - ППЦ.
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28.06.2021 11:49 Відповісти
Что бы это понять не обязательно быть экономистом. К сожалению понять это "мудрому нариду" не дано.
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28.06.2021 11:55 Відповісти
все повышения налогов, зарплат, пенсий оплачивает конечный потребитель - "мудрий нарид". Так что повышение благосостояния "мудрому нариду" не светит.
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28.06.2021 11:57 Відповісти
Все по плану. Зеленського, фуйла, бені з олігархами та різної провладної наволочі від "слуг неукраїнського наріду".
Обідрати до нитки "мудрий" нарід. Збанкротити, забрати за борги чи скупити за безцінь малий і середній бізнес. Внести "правочки" в закон про землю і розпродати.
Фсьо. Можна їхати на ПМЖ в ЦИВІЛІЗОВАНІ країни чи купити острівок.
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28.06.2021 12:08 Відповісти
дефолт это хорошо
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28.06.2021 15:41 Відповісти
Ну що ж поробиш якщо тупа влада обрата такими ж тупими 73% нічого не вмвє окрім грабувати бюджет і гегеруаати податки.Не розумію,з якого біса я повинен платити податки при купівлі житла 20 % чи нового авто 30 % за гроші з яких вже знято податки і виплати в пенсійний фонд коЗЕл же обвцяв знизити тарифи і ціни вдвічі ???!!
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28.06.2021 17:15 Відповісти
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