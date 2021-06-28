Участники акции протеста пришли к Офису Президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У входа на Банковую стоит кордон полиции, протестующих пропускают после досмотра.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Полиция спрашивает у участников акции, есть ли у них с собой наклейки. Стражи порядка настаивают, что клеить на здание и двери Офиса Президента ничего не нужно.

Среди участников акции - представители "Демсокиры", а также люди, не причисляющие себя к сторонникам какой-либо партии.

Протестующие возмущены заявлением президента Украины Владимира Зеленского об отказе Украины от участия в спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера". Они считают, что Зеленский совершил государственную измену и должен сидеть в тюрьме.

Автор фото и видео - Олег Богачук











































