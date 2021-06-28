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Участники акции протеста пришли к Офису Президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У входа на Банковую стоит кордон полиции, протестующих пропускают после досмотра.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Полиция спрашивает у участников акции, есть ли у них с собой наклейки. Стражи порядка настаивают, что клеить на здание и двери Офиса Президента ничего не нужно.

Среди участников акции - представители "Демсокиры", а также люди, не причисляющие себя к сторонникам какой-либо партии.

Протестующие возмущены заявлением президента Украины Владимира Зеленского об отказе Украины от участия в спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера". Они считают, что Зеленский совершил государственную измену и должен сидеть в тюрьме.

Автор фото и видео - Олег Богачук

Участники акции протеста пришли к Офису Президента 01
Участники акции протеста пришли к Офису Президента 02
Участники акции протеста пришли к Офису Президента 03
Участники акции протеста пришли к Офису Президента 04
Участники акции протеста пришли к Офису Президента 05
Участники акции протеста пришли к Офису Президента 06
Участники акции протеста пришли к Офису Президента 07
Участники акции протеста пришли к Офису Президента 08
Участники акции протеста пришли к Офису Президента 09
Участники акции протеста пришли к Офису Президента 10
Участники акции протеста пришли к Офису Президента 11
Участники акции протеста пришли к Офису Президента 12
Участники акции протеста пришли к Офису Президента 13
Участники акции протеста пришли к Офису Президента 14
Участники акции протеста пришли к Офису Президента 15
Участники акции протеста пришли к Офису Президента 16
Участники акции протеста пришли к Офису Президента 17
Участники акции протеста пришли к Офису Президента 18
Участники акции протеста пришли к Офису Президента 19
Участники акции протеста пришли к Офису Президента 20
Участники акции протеста пришли к Офису Президента 21
Участники акции протеста пришли к Офису Президента 22

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) протест (5857) Богачук Олег (1462) ЧВК Вагнер (1332) Офис Президента (1797)


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Топ комментарии
+74
Благодарность участникам акции.... Адекватный Харьков с вами....
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28.06.2021 19:27
+53
Вона вже всередині.
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28.06.2021 19:48
+49
"Зелю ГЕТЬ!!!"
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28.06.2021 19:27
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Если на акции нет антисемитских лозунгов, значит акция ни про что, про обогащение воздуха углекислым газом.
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28.06.2021 22:03 Ответить
Потому что в основе кризиса лежит несовместимость ветхозаветной морали и этики с новозаветными.
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28.06.2021 22:05 Ответить
... ввиду полного отсутствия морали этики у новозаветных...
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29.06.2021 00:57 Ответить
Образцы ветхозаветной у всех навиду. А о чем твоя реплика?
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30.06.2021 07:59 Ответить
представляю сколько бабла вкинуто этой партией шоб там орать кому то ахаха это жесть какая то
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28.06.2021 23:58 Ответить
хлопчик брехливий.......це не добре
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29.06.2021 00:05 Ответить
Понятно, за чей счет ты, зебильный бот под прокси,, здесь кучки откладываешь.
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29.06.2021 07:24 Ответить
111 - і усе
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29.06.2021 02:55 Ответить
https://www.5.ua/polityka/sprava-vahnerivtsiv-zaiava-arieva-kostenka-siumar-ta-zabrodskoho-transliatsiia-248248.html Вікторія Сюмар в кулуарах Верховної Ради повідомила, що влада і Подляк зокрема щойно закінчили монтаж чергової серії фейкових плівок. В яких ніби-то йдеться про те, що це не Зеленський дзвонив Лукашенку про вагнеровців, а це зробив Порошенко...
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29.06.2021 13:34 Ответить
дем сорыка - известные и постоянные платные протестовальщики и ботоферма за сахарозно-глюкозные денежки.
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29.06.2021 19:02 Ответить
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