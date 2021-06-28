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Учасники акції протесту прийшли до Офісу Президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля входу на Банкову стоїть кордон поліції, протестувальників пропускають після огляду.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Поліція запитує в учасників акції, чи є у них із собою наклейки. Правоохоронці наполягають, що клеїти на будівлю і двері Офісу Президента нічого не потрібно.

Серед учасників акції - представники "Демсокири", а також люди, які не зараховують себе до прихильників будь-якої партії.

Протестувальники обурені заявою президента України Володимира Зеленського про відмову України від участі в спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера". Вони вважають, що Зеленський вчинив державну зраду і повинен сидіти в тюрмі.

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Автор фото і відео - Олег Богачук

Учасники акції протесту прийшли до Офісу Президента 01
Учасники акції протесту прийшли до Офісу Президента 02
Учасники акції протесту прийшли до Офісу Президента 03
Учасники акції протесту прийшли до Офісу Президента 04
Учасники акції протесту прийшли до Офісу Президента 05
Учасники акції протесту прийшли до Офісу Президента 06
Учасники акції протесту прийшли до Офісу Президента 07
Учасники акції протесту прийшли до Офісу Президента 08
Учасники акції протесту прийшли до Офісу Президента 09
Учасники акції протесту прийшли до Офісу Президента 10
Учасники акції протесту прийшли до Офісу Президента 11
Учасники акції протесту прийшли до Офісу Президента 12
Учасники акції протесту прийшли до Офісу Президента 13
Учасники акції протесту прийшли до Офісу Президента 14
Учасники акції протесту прийшли до Офісу Президента 15
Учасники акції протесту прийшли до Офісу Президента 16
Учасники акції протесту прийшли до Офісу Президента 17
Учасники акції протесту прийшли до Офісу Президента 18
Учасники акції протесту прийшли до Офісу Президента 19
Учасники акції протесту прийшли до Офісу Президента 20
Учасники акції протесту прийшли до Офісу Президента 21
Учасники акції протесту прийшли до Офісу Президента 22

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) протест (2397) Богачук Олег (1457) ПВК Вагнер (1540) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+74
Благодарность участникам акции.... Адекватный Харьков с вами....
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28.06.2021 19:27
+53
Вона вже всередині.
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28.06.2021 19:48
+49
"Зелю ГЕТЬ!!!"
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28.06.2021 19:27
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Если на акции нет антисемитских лозунгов, значит акция ни про что, про обогащение воздуха углекислым газом.
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28.06.2021 22:03 Відповісти
Потому что в основе кризиса лежит несовместимость ветхозаветной морали и этики с новозаветными.
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28.06.2021 22:05 Відповісти
... ввиду полного отсутствия морали этики у новозаветных...
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29.06.2021 00:57 Відповісти
Образцы ветхозаветной у всех навиду. А о чем твоя реплика?
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30.06.2021 07:59 Відповісти
представляю сколько бабла вкинуто этой партией шоб там орать кому то ахаха это жесть какая то
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28.06.2021 23:58 Відповісти
хлопчик брехливий.......це не добре
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29.06.2021 00:05 Відповісти
Понятно, за чей счет ты, зебильный бот под прокси,, здесь кучки откладываешь.
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29.06.2021 07:24 Відповісти
111 - і усе
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29.06.2021 02:55 Відповісти
https://www.5.ua/polityka/sprava-vahnerivtsiv-zaiava-arieva-kostenka-siumar-ta-zabrodskoho-transliatsiia-248248.html Вікторія Сюмар в кулуарах Верховної Ради повідомила, що влада і Подляк зокрема щойно закінчили монтаж чергової серії фейкових плівок. В яких ніби-то йдеться про те, що це не Зеленський дзвонив Лукашенку про вагнеровців, а це зробив Порошенко...
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29.06.2021 13:34 Відповісти
дем сорыка - известные и постоянные платные протестовальщики и ботоферма за сахарозно-глюкозные денежки.
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29.06.2021 19:02 Відповісти
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