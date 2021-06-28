Учасники акції протесту прийшли до Офісу Президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Біля входу на Банкову стоїть кордон поліції, протестувальників пропускають після огляду.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Поліція запитує в учасників акції, чи є у них із собою наклейки. Правоохоронці наполягають, що клеїти на будівлю і двері Офісу Президента нічого не потрібно.
Серед учасників акції - представники "Демсокири", а також люди, які не зараховують себе до прихильників будь-якої партії.
Протестувальники обурені заявою президента України Володимира Зеленського про відмову України від участі в спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера". Вони вважають, що Зеленський вчинив державну зраду і повинен сидіти в тюрмі.
Автор фото і відео - Олег Богачук
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