Учасники акції протесту прийшли до Офісу Президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля входу на Банкову стоїть кордон поліції, протестувальників пропускають після огляду.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Поліція запитує в учасників акції, чи є у них із собою наклейки. Правоохоронці наполягають, що клеїти на будівлю і двері Офісу Президента нічого не потрібно.

Серед учасників акції - представники "Демсокири", а також люди, які не зараховують себе до прихильників будь-якої партії.

Протестувальники обурені заявою президента України Володимира Зеленського про відмову України від участі в спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера". Вони вважають, що Зеленський вчинив державну зраду і повинен сидіти в тюрмі.

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Автор фото і відео - Олег Богачук











































