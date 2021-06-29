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Филатов: "Я не собираюсь и не собирался баллотироваться в президенты"

Филатов:

После многочисленных публикаций в СМИ о якобы намерении Бориса Филатова идти в президенты техническим кандидатом от Владимира Зеленского против Виталия Кличко, мэр Днепра опроверг эту информацию.

 "Я не собираюсь и не собирался баллотироваться в президенты", — заявил Филатов, указав на недостоверность данных так называемых аналитиков, на которых ссылались в публикациях на эту тему, передает Цензор.НЕТ.

Филатов подчеркнул, что участие в президентской гонке ему не интересно, назвав себя последовательным сторонником расширения прав местного самоуправления.

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"Моя задача при всех властях и всех режимах добиваться именно этого, а не лезть в дела центральной власти. У меня получается моя работа (городского головы Днепра. - Ред.). Мне достаточно того, что у меня есть. Плюс я хочу развивать нашу партию "Пропозиция", которая объединила правильных и порядочных людей", — написал мэр Днепра на своей странице в Facebook.

Также, по мнению Филатова, такая недостоверная информационная кампания — способ провокации "политических интересантов".

Филатов: Я не собираюсь и не собирался баллотироваться в президенты 01
Филатов: Я не собираюсь и не собирался баллотироваться в президенты 02

Автор: 

выборы (24728) Зеленский Владимир (20348) Кличко Виталий (4640) Филатов Борис (561) фейк (679)


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Топ комментарии
+4
варіантів, окрім Пороха зараз просто немає.
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29.06.2021 16:06
+2
Борис, ты не прав!
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29.06.2021 15:37
+2
то варіанти прораховують: запускаєть утка-хотєлка, народ охоче ляси точе.
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29.06.2021 15:56
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Борис, ты не прав!
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29.06.2021 15:37 Ответить
успеешь еще. работы дофига
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29.06.2021 15:38 Ответить
Какие такие "выборы президента"???? ЧТО - УЖЕ???
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29.06.2021 15:41 Ответить
пора .
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29.06.2021 15:42 Ответить
Это понятно, КЭП. Но майдан то как раз и был нужен для того, чтобы он не повторялся. И опять наступить на те же грабли - "это какой то позор"(с)
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29.06.2021 16:00 Ответить
так осенью майдан будет - а ты шо не знал? ))
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29.06.2021 15:44 Ответить
коли уколять 70% як Зе хотєлку озвучив.
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29.06.2021 15:56 Ответить
24 серпня на параді вб'ють зеленського, а там туди сюди і вибори
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29.06.2021 16:37 Ответить
буду голосовать за Кличка, жаль шо не Петя но - Лишь бы не - клоун))))
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29.06.2021 15:42 Ответить
Не сходите с ума )за Кличко,кроме 48% киевлян никто не проголосует...
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29.06.2021 15:48 Ответить
Чого не проголосують ? Кличко ж такий самий як зеленський і партія у нього буде така сама, теж без програми та ідеології, буде триматись лише на відомому імені.
Десь за рік до виборів крупні граці почнуть зливати компромати на владу і мочити зеленського у лайні і тоді Кличко легко може зробити 60-70% на виборах.
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29.06.2021 16:43 Ответить
И то на выборах президента и это большой вопрос...
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29.06.2021 15:50 Ответить
ну не за клоуна же голосовать. еще раз - у Пети нет шансов
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29.06.2021 15:53 Ответить
варіантів, окрім Пороха зараз просто немає.
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29.06.2021 16:06 Ответить
Треба дивитись на не особистість, а на партію, ми ж не ідолопоклонники як зеленоботи ) Дивишся на можливих кандидатів від ЄС або Голос, там цілком достатньо хороших кандидатур.
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29.06.2021 16:45 Ответить
У Кличка нет шансов от слова вообще)а у Пороха ещё ого-го ,тем более в сравнении с Кличко,бойкай и с зебобай,которого доводят до ручки с Запада-или вы думаете,что оно просто так призналось?
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29.06.2021 16:08 Ответить
Зачот. Это, конечно, было эпично выбрать президентом махрового КВНщика, но первый маленький шаг все таки был сделан - это были, наверное, ПЕРВЫЕ ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ в стране. Теперь надо сделать большой шаг - включать мозги, когда ставишь галочку в бюллетене, а не плеваться ядом или млеть от ликов любимых кандидатов.
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29.06.2021 16:09 Ответить
А Кличко на что то может претендовать,кроме мэра Киева...какие то странные "маневры"
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29.06.2021 15:46 Ответить
то варіанти прораховують: запускаєть утка-хотєлка, народ охоче ляси точе.
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29.06.2021 15:56 Ответить
Ага, "получается" у Бори ... Ровно до тех пор, пока в Украине законодательный и правовой бардак. Для 15-и миллиардного годового бюджета, Днепр, мягко говоря, в полной жо ...пе!
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29.06.2021 15:55 Ответить
враньё
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29.06.2021 16:05 Ответить
Де живеш?
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29.06.2021 17:16 Ответить
Согласен. Слова "полная жо ...па" совершенно не отражают уровень воровства и неэффективного использования 15-и миллиардного городского бюджета (кстати, второго по величине в Украине). А деятельность сладкой парочки "Филатов-Корбан" - отдельная история. Но за маты Цензор банит. Так что прости за мое "вранье".
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29.06.2021 17:24 Ответить
бог простит. все это мы уже слышали начиная с моста и заканчивая аэропортом.
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29.06.2021 17:26 Ответить
Ситуация с мостом (то как он делался, за какие деньги, и то как он сделан) на 100% ответственность Бори. С аэропортом от Бори мало что зависит. Там железобетонный схематоз Бени, о котором Боря предпочитает публично не распространяться.

Список можно продолжать до бесконечности. Может приведешь хоть одно безусловное достижение Бори за время его 6-и летней деятельности?
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29.06.2021 18:13 Ответить
Фирташ наш президент
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29.06.2021 16:03 Ответить
Чей - НАШ????? Это как Крым или как Марс?
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29.06.2021 16:12 Ответить
Хоть за Гитлера, лишь бы не клован.
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29.06.2021 16:31 Ответить
По Кличко сейчас только рейтинги прощупывать могут. Что он может показать людям кроме имени? Это могло сработать в былые времена, когда люди готовы были голосовать за него, как за известного спортсмена. Сегодня он давно мэр Киева, и спрос с него как с мэра: что он такого сделал для Киева, что способен сделать для всей страны?
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29.06.2021 20:06 Ответить
техническим кандидатом от зебила это шоб потом отдать зебилу голоса?я правильно понял?
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29.06.2021 21:12 Ответить
 
 