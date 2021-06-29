Рада отменила переаттестацию моряков
Верховная Рада приняла проект закона о внесении изменений в статью 51 Кодекса торгового мореплавания Украины относительно требований к квалификации членов экипажа.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение - 333 народных депутатов.
Этот закон предлагает убрать требование обязательной периодической переаттестации для моряков.
В пояснительной записке отмечается, что подавляющее большинство моряков имеют подтвержденный стаж работы на судах и современные знания и практические навыки, но при этом вынуждены в обязательном порядке сдавать экзамены в государственных квалификационных комиссиях, "безосновательно расходуя при этом денежные средства и время своего отпуска между рейсами".
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Закон определяет условия, при которых диплом можно подтвердить без экзаменов:
пригодность для работы на судах по состоянию здоровья;
наличие действующих свидетельств об одобренной обязательной подготовке, необходимой для диплома, который подтверждается;
наличие подтвержденного морской администрацией стажа работы на судах или успешного окончания одобренного курса, или курсов подготовки, или завершения подтвержденного стажа работы на судне с выполнением функций, соответствующих имеющемуся диплому, в течение определенного срока на определенных должностях.
Повторное подтверждение диплома для работы на танкерах будет осуществляться в случае:
наличия стажа работы на судне;
успешного окончания одобренного учебного курса или курсов