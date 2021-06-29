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Рада отменила переаттестацию моряков

Рада отменила переаттестацию моряков

Верховная Рада приняла проект закона о внесении изменений в статью 51 Кодекса торгового мореплавания Украины относительно требований к квалификации членов экипажа.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 333 народных депутатов.

Этот закон предлагает убрать требование обязательной периодической переаттестации для моряков.

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В пояснительной записке отмечается, что подавляющее большинство моряков имеют подтвержденный стаж работы на судах и современные знания и практические навыки, но при этом вынуждены в обязательном порядке сдавать экзамены в государственных квалификационных комиссиях, "безосновательно расходуя при этом денежные средства и время своего отпуска между рейсами".

Автор: 

ВР (29245) моряки (1079) Переаттестация (147)


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Топ комментарии
+9
Давно надо было это сделать. Поводов содрать деньги с моряков у наших чиновников остаётся более чем достаточно.
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29.06.2021 16:33
+3
Переаттестация должна проводиться каждые 5 лет с прохождением соответствующих курсов повышения квалификации. Помимо Кодекса торгового мореплавания это регламентировано целым рядом международных конвенций в сфере торгового мореплавания( STCW, SOLAS и другие). Конвенции подписаны в том числе и Украиной. Так что с правовой точки зрения это как если бы председатель колхоза отменил Конституцию. Удивляет другое: неужели в Раде не нашлось ни одного человека, который разбирается в данном вопросе ? Или хотя бы не проконсультировался со специалистами в этом вопросе? Полнейший дилентатизм и правовая безграмотность. И эти люди пишут для нас законы (((
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29.06.2021 17:19
+2
Что предполагает закон
Закон определяет условия, при которых диплом можно подтвердить без экзаменов:

пригодность для работы на судах по состоянию здоровья;
наличие действующих свидетельств об одобренной обязательной подготовке, необходимой для диплома, который подтверждается;
наличие подтвержденного морской администрацией стажа работы на судах или успешного окончания одобренного курса, или курсов подготовки, или завершения подтвержденного стажа работы на судне с выполнением функций, соответствующих имеющемуся диплому, в течение определенного срока на определенных должностях.
Повторное подтверждение диплома для работы на танкерах будет осуществляться в случае:

наличия стажа работы на судне;
успешного окончания одобренного учебного курса или курсов
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29.06.2021 18:09
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Давно надо было это сделать. Поводов содрать деньги с моряков у наших чиновников остаётся более чем достаточно.
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29.06.2021 16:33 Ответить
еще б не плохо узнать когда в дипломных отделах и капитаниях будет соответствующее решение. хотя в выданных документах, до распоряжения, указан срок действия. так что праздновать победу рано, документы то все равно менять надо будет. еще как минимум 5 лет кормушка будет работать.
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29.06.2021 16:42 Ответить
З 2023 року,ще час э щонебудь морякам запропонувати.А також прмготуватися водiям,вантоживок,автобусiв кожнi 5 рокiв пiдтвержувати свое посвiдчення.Ну а що .
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29.06.2021 16:49 Ответить
Михо добился небольшого позитива от преемников 30летней власти.
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29.06.2021 16:54 Ответить
Переаттестация должна проводиться каждые 5 лет с прохождением соответствующих курсов повышения квалификации. Помимо Кодекса торгового мореплавания это регламентировано целым рядом международных конвенций в сфере торгового мореплавания( STCW, SOLAS и другие). Конвенции подписаны в том числе и Украиной. Так что с правовой точки зрения это как если бы председатель колхоза отменил Конституцию. Удивляет другое: неужели в Раде не нашлось ни одного человека, который разбирается в данном вопросе ? Или хотя бы не проконсультировался со специалистами в этом вопросе? Полнейший дилентатизм и правовая безграмотность. И эти люди пишут для нас законы (((
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29.06.2021 17:19 Ответить
Ты закон этот прочитал, капитан хренов!
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29.06.2021 18:02 Ответить
Что предполагает закон
Закон определяет условия, при которых диплом можно подтвердить без экзаменов:

пригодность для работы на судах по состоянию здоровья;
наличие действующих свидетельств об одобренной обязательной подготовке, необходимой для диплома, который подтверждается;
наличие подтвержденного морской администрацией стажа работы на судах или успешного окончания одобренного курса, или курсов подготовки, или завершения подтвержденного стажа работы на судне с выполнением функций, соответствующих имеющемуся диплому, в течение определенного срока на определенных должностях.
Повторное подтверждение диплома для работы на танкерах будет осуществляться в случае:

наличия стажа работы на судне;
успешного окончания одобренного учебного курса или курсов
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29.06.2021 18:09 Ответить
тяжело бьіть дебилом, да? переаттестованньій каждьіе пять лет чудак, на букву "м"
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29.06.2021 18:11 Ответить
Я так понимаю, вы работаете в соответсвующей службе? Или члени комиссии по подтверждению квалификации?
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29.06.2021 21:58 Ответить
ЧТО ХОЧУ ТО И ВОРОЧУ !
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29.06.2021 17:23 Ответить
 
 