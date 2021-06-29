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армия (8253) ВР (27371) Таран Андрей (267)

Рада одобрила в первом чтении законопроект Зеленского о национальном сопротивлении

Рада одобрила в первом чтении законопроект Зеленского о национальном сопротивлении

Верховная Рада приняла за основу законопроект Об основах национального сопротивления, инициированный президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 318 народных депутатов.

Также парламентарии сократили сроки подготовки документа ко второму чтению.

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Перед голосованием министр обороны Украины Андрей Таран, выступая с парламентской трибуны, заявил, что законопроект предоставит возможность для развития системы территориальной обороны и создаст надежную основу для противодействия внешней агрессии.

По его словам, документ планируется к реализации с 1 января 2022 года.

В свою очередь нардеп "ЕС" Михаил Забродский заявил, что такой законопроект "нужен был ещё вчера".

"Нельзя сказать, что законопроект идеальный. У него есть свои недостатки, и он небезгрешен", - отметил политик и добавил, что его политическая сила будет поддерживать проект закона в первом чтении.

Документ предлагает сформировать в Украине национальное сопротивление и содействовать максимально широкому привлечению украинцев к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства. В проекте предусмотрен порядок формирования и комплектования воинских частей Сил территориальной обороны ВСУ, добровольческих формирований территориальных общин и сопротивления. Определены и полномочия сил безопасности и сил обороны, государственных органов, органов местного самоуправления по вопросам национального сопротивления.

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Топ комментарии
+11
ахаха))) ****, поржал до слез.
капитулянт зеленский имеет к сопротивлению рашистским оккупантам такое же отношение как морская свинка к морю. неслужившее в армии чмо, ездящее в АТО в трех брониках и с полком спецназа охраны при первом же шухере смоется на свою виллу во францию. а лохи пусть сами сопротивляются.
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29.06.2021 17:08
+9
Клоун даже Киркорову сопротивляться не в силах. Сопротивлянт херов...
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29.06.2021 17:11
+7
Национальное сопротивление от Бубы - это не сильно вонять обос*аными бронированными памперсами!) Какое же оно чмо убогое, мля!
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29.06.2021 17:11
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ахаха))) ****, поржал до слез.
капитулянт зеленский имеет к сопротивлению рашистским оккупантам такое же отношение как морская свинка к морю. неслужившее в армии чмо, ездящее в АТО в трех брониках и с полком спецназа охраны при первом же шухере смоется на свою виллу во францию. а лохи пусть сами сопротивляются.
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29.06.2021 17:08 Ответить
Видосики и тексты озвучивать. в Квартал 95 сценаристов постановщиков многоооо.
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29.06.2021 17:11 Ответить
Личным примером "элита" со своими родственниками в первых рядах!
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29.06.2021 17:10 Ответить
Клоун даже Киркорову сопротивляться не в силах. Сопротивлянт херов...
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29.06.2021 17:11 Ответить
Национальное сопротивление от Бубы - это не сильно вонять обос*аными бронированными памперсами!) Какое же оно чмо убогое, мля!
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29.06.2021 17:11 Ответить
Был "главнокомандующим" дважды сидевший трижды судимый. который по закону даже рядовым быть Не мог! А теперь неоднократный уклонист!
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29.06.2021 17:12 Ответить
Командующим Войск Территориальной обороны конечно же назначат очередную бухгалтершу 95-го квартала. Или билетёршу. Кто там ещё не пристроен в правительство ЗЕбилов? Хотя украинцы это заслужили. Надо было головой думать, а не брюхом. Но с этим как раз таки и проблема у украинцев.
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29.06.2021 17:13 Ответить
Жеку из Квартала. У него получится.
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29.06.2021 17:17 Ответить
Жека один из немногих квартальщиков, оставшийся без дела, почему бы нет.
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29.06.2021 17:38 Ответить
95 ОДШБр надо будет переименовать, чтобы не путали подразделения.
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29.06.2021 17:40 Ответить
Закон правильний. Реалізовувати його будуть українці. Ми справимось бо лише ми в цьому зацікавлені. Як кажуть, "іноді і сліпа білка знаходить жолудь".
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29.06.2021 17:16 Ответить
Законопроект выхолощен нормой по которой оружие нельзя хранить дома, а только на специальных складах. В случае объявления мобилизации воин должен сначала добраться до склада, там получить оружие и только затем отправиться к месту сбора или боевых действий. На это может уйти куча времени. Для ДРГ противника такие склады будут прекрасной мишенью, равно как и для высокоточного оружия россиян.
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29.06.2021 17:28 Ответить
Даже пЕС поддержала Закон, а местная публика недовольна.
В прочем я думаю также как и рашен фашисты.
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29.06.2021 17:31 Ответить
Це закон про те,як ми будемо спасати їх,тобто їхнє бабло,статус і теплі місця...Закону який буде спасати нас від непомірних тарифів,цін,поборір-податків поки що нема...І не передбачається...
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29.06.2021 17:32 Ответить
и землю, которую продадут и все будут в гостях на когда то своей земле предков.
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29.06.2021 17:34 Ответить
Т.е. ЗЕ взял уже готовый проект закона "О теробороне", который готовился еще при Порохе, сменил название и вуаля "закон Зеленского".

И, что самое противное, что пишут это украинские типа журналисты. Которые типа не идиоты и типа не продажные.
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29.06.2021 20:50 Ответить
 
 