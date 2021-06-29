Рада схвалила в першому читанні законопроєкт Зеленського про національний спротив
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт Про основи національного спротиву, ініційований президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За таке рішення - 318 народних депутатів.
Також парламентарії скоротили терміни підготовки документа до другого читання.
Перед голосуванням міністр оборони України Андрій Таран, виступаючи з парламентської трибуни, заявив, що законопроєкт надасть можливість для розвитку системи територіальної оборони і створить надійну основу для протидії зовнішній агресії.
За його словами, документ планується до реалізації з 1 січня 2022 року.
Зі свого боку нардеп "ЄС" Михайло Забродський заявив, що такий законопроєкт "потрібен був ще вчора".
"Не можна сказати, що законопроєкт ідеальний. У нього є свої недоліки, і він не безгрішний", - зазначив політик і додав, що його політична сила підтримуватиме проєкт закону в першому читанні.
Документ пропонує сформувати в Україні національний спротив і сприяти максимально широкому залученню українців до дій, спрямованих на забезпечення суверенітету та територіальної цілісності держави. В проєкті передбачено порядок формування та комплектування військових частин Сил територіальної оборони ЗСУ, добровольчих формувань територіальних громад і спротиву. Визначено і повноваження сил безпеки і сил оборони, державних органів, органів місцевого самоврядування з питань національного спротиву.
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капитулянт зеленский имеет к сопротивлению рашистским оккупантам такое же отношение как морская свинка к морю. неслужившее в армии чмо, ездящее в АТО в трех брониках и с полком спецназа охраны при первом же шухере смоется на свою виллу во францию. а лохи пусть сами сопротивляются.
В прочем я думаю также как и рашен фашисты.
И, что самое противное, что пишут это украинские типа журналисты. Которые типа не идиоты и типа не продажные.