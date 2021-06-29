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армія (3741) ВР (14812) Таран Андрій (267)

Рада схвалила в першому читанні законопроєкт Зеленського про національний спротив

Рада схвалила в першому читанні законопроєкт Зеленського про національний спротив

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт Про основи національного спротиву, ініційований президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 318 народних депутатів.

Також парламентарії скоротили терміни підготовки документа до другого читання.

Перед голосуванням міністр оборони України Андрій Таран, виступаючи з парламентської трибуни, заявив, що законопроєкт надасть можливість для розвитку системи територіальної оборони і створить надійну основу для протидії зовнішній агресії.

За його словами, документ планується до реалізації з 1 січня 2022 року.

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Зі свого боку нардеп "ЄС" Михайло Забродський заявив, що такий законопроєкт "потрібен був ще вчора".

"Не можна сказати, що законопроєкт ідеальний. У нього є свої недоліки, і він не безгрішний", - зазначив політик і додав, що його політична сила підтримуватиме проєкт закону в першому читанні.

Документ пропонує сформувати в Україні національний спротив і сприяти максимально широкому залученню українців до дій, спрямованих на забезпечення суверенітету та територіальної цілісності держави. В проєкті передбачено порядок формування та комплектування військових частин Сил територіальної оборони ЗСУ, добровольчих формувань територіальних громад і спротиву. Визначено і повноваження сил безпеки і сил оборони, державних органів, органів місцевого самоврядування з питань національного спротиву.
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Топ коментарі
+11
ахаха))) ****, поржал до слез.
капитулянт зеленский имеет к сопротивлению рашистским оккупантам такое же отношение как морская свинка к морю. неслужившее в армии чмо, ездящее в АТО в трех брониках и с полком спецназа охраны при первом же шухере смоется на свою виллу во францию. а лохи пусть сами сопротивляются.
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29.06.2021 17:08
+9
Клоун даже Киркорову сопротивляться не в силах. Сопротивлянт херов...
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29.06.2021 17:11
+7
Национальное сопротивление от Бубы - это не сильно вонять обос*аными бронированными памперсами!) Какое же оно чмо убогое, мля!
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29.06.2021 17:11
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ахаха))) ****, поржал до слез.
капитулянт зеленский имеет к сопротивлению рашистским оккупантам такое же отношение как морская свинка к морю. неслужившее в армии чмо, ездящее в АТО в трех брониках и с полком спецназа охраны при первом же шухере смоется на свою виллу во францию. а лохи пусть сами сопротивляются.
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29.06.2021 17:08 Відповісти
Видосики и тексты озвучивать. в Квартал 95 сценаристов постановщиков многоооо.
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29.06.2021 17:11 Відповісти
Личным примером "элита" со своими родственниками в первых рядах!
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29.06.2021 17:10 Відповісти
Клоун даже Киркорову сопротивляться не в силах. Сопротивлянт херов...
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29.06.2021 17:11 Відповісти
Национальное сопротивление от Бубы - это не сильно вонять обос*аными бронированными памперсами!) Какое же оно чмо убогое, мля!
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29.06.2021 17:11 Відповісти
Был "главнокомандующим" дважды сидевший трижды судимый. который по закону даже рядовым быть Не мог! А теперь неоднократный уклонист!
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29.06.2021 17:12 Відповісти
Командующим Войск Территориальной обороны конечно же назначат очередную бухгалтершу 95-го квартала. Или билетёршу. Кто там ещё не пристроен в правительство ЗЕбилов? Хотя украинцы это заслужили. Надо было головой думать, а не брюхом. Но с этим как раз таки и проблема у украинцев.
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29.06.2021 17:13 Відповісти
Жеку из Квартала. У него получится.
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29.06.2021 17:17 Відповісти
Жека один из немногих квартальщиков, оставшийся без дела, почему бы нет.
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29.06.2021 17:38 Відповісти
95 ОДШБр надо будет переименовать, чтобы не путали подразделения.
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29.06.2021 17:40 Відповісти
Закон правильний. Реалізовувати його будуть українці. Ми справимось бо лише ми в цьому зацікавлені. Як кажуть, "іноді і сліпа білка знаходить жолудь".
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29.06.2021 17:16 Відповісти
Законопроект выхолощен нормой по которой оружие нельзя хранить дома, а только на специальных складах. В случае объявления мобилизации воин должен сначала добраться до склада, там получить оружие и только затем отправиться к месту сбора или боевых действий. На это может уйти куча времени. Для ДРГ противника такие склады будут прекрасной мишенью, равно как и для высокоточного оружия россиян.
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29.06.2021 17:28 Відповісти
Даже пЕС поддержала Закон, а местная публика недовольна.
В прочем я думаю также как и рашен фашисты.
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29.06.2021 17:31 Відповісти
Це закон про те,як ми будемо спасати їх,тобто їхнє бабло,статус і теплі місця...Закону який буде спасати нас від непомірних тарифів,цін,поборір-податків поки що нема...І не передбачається...
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29.06.2021 17:32 Відповісти
и землю, которую продадут и все будут в гостях на когда то своей земле предков.
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29.06.2021 17:34 Відповісти
Т.е. ЗЕ взял уже готовый проект закона "О теробороне", который готовился еще при Порохе, сменил название и вуаля "закон Зеленского".

И, что самое противное, что пишут это украинские типа журналисты. Которые типа не идиоты и типа не продажные.
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29.06.2021 20:50 Відповісти
 
 