Рада схвалила в першому читанні законопроєкт Зеленського про національний спротив

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт Про основи національного спротиву, ініційований президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 318 народних депутатів.

Також парламентарії скоротили терміни підготовки документа до другого читання.

Перед голосуванням міністр оборони України Андрій Таран, виступаючи з парламентської трибуни, заявив, що законопроєкт надасть можливість для розвитку системи територіальної оборони і створить надійну основу для протидії зовнішній агресії.

За його словами, документ планується до реалізації з 1 січня 2022 року.

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Зі свого боку нардеп "ЄС" Михайло Забродський заявив, що такий законопроєкт "потрібен був ще вчора".

"Не можна сказати, що законопроєкт ідеальний. У нього є свої недоліки, і він не безгрішний", - зазначив політик і додав, що його політична сила підтримуватиме проєкт закону в першому читанні.

Документ пропонує сформувати в Україні національний спротив і сприяти максимально широкому залученню українців до дій, спрямованих на забезпечення суверенітету та територіальної цілісності держави. В проєкті передбачено порядок формування та комплектування військових частин Сил територіальної оборони ЗСУ, добровольчих формувань територіальних громад і спротиву. Визначено і повноваження сил безпеки і сил оборони, державних органів, органів місцевого самоврядування з питань національного спротиву.