Система архитектурно-строительного контроля будет тотально реорганизована, - Чернышов

Система архитектурно-строительного контроля будет тотально реорганизована.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в интервью онлайн-изданию "Зеркало недели", информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас ключевой законопроект №5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы градостроительной деятельности"уже поддержали около 150 народных депутатов", - отметил Чернышов.

Документ готовится к голосованию в Раде. Проект Закона предусматривает либерализацию процесса разрешений и оформления строительства, а также полную диджитализацию взаимодействия застройщика с разрешительными процессами. Проект закона должны рассмотреть в ближайшее время в Верховной Раде Украины.

Также в интервью профильный министр сделал акцент на усилении ответственности за подготовку проектной документации и ее экспертизы.

"Будут расширены полномочия органов местного самоуправления в вопросе контроля над процессом строительства. Плюс - введена административная и уголовная ответственность - в том числе и для физических лиц - за правонарушения в этой сфере. Законопроект по этому тоже готовится", - отметил министр Чернышов в интервью.

Напомним, ранее министр Алексей Чернышов сообщил о подписании Меморандума "О проверке сотрудников на добропорядочность" между Минрегионом, НАБУ и ГИАГ. Согласно документу, Национальное антикоррупционное бюро Украины будет способствовать проведению конкурсов по отбору кандидатов на должности государственных служащих и работников Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.