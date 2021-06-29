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строительство (1865) Министерство развития громад и территорий (73) Алексей Чернышов (141) ГАСИ (103)

Система архитектурно-строительного контроля будет тотально реорганизована, - Чернышов

Система архитектурно-строительного контроля будет тотально реорганизована, - Чернышов

Система архитектурно-строительного контроля будет тотально реорганизована.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в интервью онлайн-изданию "Зеркало недели", информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас ключевой законопроект №5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы градостроительной деятельности"уже поддержали около 150 народных депутатов", - отметил Чернышов.

Документ готовится к голосованию в Раде. Проект Закона предусматривает либерализацию процесса разрешений и оформления строительства, а также полную диджитализацию взаимодействия застройщика с разрешительными процессами. Проект закона должны рассмотреть в ближайшее время в Верховной Раде Украины.

Также в интервью профильный министр сделал акцент на усилении ответственности за подготовку проектной документации и ее экспертизы.

"Будут расширены полномочия органов местного самоуправления в вопросе контроля над процессом строительства. Плюс - введена административная и уголовная ответственность - в том числе и для физических лиц - за правонарушения в этой сфере. Законопроект по этому тоже готовится", - отметил министр Чернышов в интервью.

Напомним, ранее министр Алексей Чернышов сообщил о подписании Меморандума "О проверке сотрудников на добропорядочность" между Минрегионом, НАБУ и ГИАГ. Согласно документу, Национальное антикоррупционное бюро Украины будет способствовать проведению конкурсов по отбору кандидатов на должности государственных служащих и работников Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.

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Топ комментарии
+2
Так, як система "Прозоро"?
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29.06.2021 18:34
+2
"полную диджитализацию взаимодействия застройщика с разрешительными процессами". Уже устойчиво выглядит как непристойное ругательство.
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29.06.2021 18:44
+2
Чуток об этом министре...

Алексей Чернышов, используя служебное положение, пролоббировал награждение своего отца Михаила орденом "За заслуги" II степени в указе президента, приуроченном ко Дню Конституции.

https://gordonua.com/news/politics/ministr-chernyshov-provalil-ispytanie-vlastyu-prolobbirovav-nagrazhdenie-svoego-otca-ordenom-politolog-1560150.html Источник ...
Система архитектурно-строительного контроля будет тотально реорганизована, - Чернышев - Цензор.НЕТ 7450
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29.06.2021 18:49
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Правила форума Совет форумчан
Так, як система "Прозоро"?
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29.06.2021 18:34 Ответить
"полную диджитализацию взаимодействия застройщика с разрешительными процессами". Уже устойчиво выглядит как непристойное ругательство.
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29.06.2021 18:44 Ответить
Чуток об этом министре...

Алексей Чернышов, используя служебное положение, пролоббировал награждение своего отца Михаила орденом "За заслуги" II степени в указе президента, приуроченном ко Дню Конституции.

https://gordonua.com/news/politics/ministr-chernyshov-provalil-ispytanie-vlastyu-prolobbirovav-nagrazhdenie-svoego-otca-ordenom-politolog-1560150.html Источник ...
Система архитектурно-строительного контроля будет тотально реорганизована, - Чернышев - Цензор.НЕТ 7450
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29.06.2021 18:49 Ответить
На фото политолог, изобличающий кумовство Голобуцкий
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29.06.2021 18:54 Ответить
А, это оказывается "изобличатор"? По лицу видно, что по стопам Лещенко идет, квартира в центре Киева уже скоро-скоро!
Система архитектурно-строительного контроля будет тотально реорганизована, - Чернышев - Цензор.НЕТ 5187
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29.06.2021 19:03 Ответить
Какая честная рожа!
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29.06.2021 18:55 Ответить
Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов
Система архитектурно-строительного контроля будет тотально реорганизована, - Чернышев - Цензор.НЕТ 6711
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29.06.2021 19:03 Ответить
Тоже - честнейший души человек !
Где их вообще берут? Неужели ездят автомобили по Украине, отлавливают по селам ворующих кур у соседей, хватают и везут в Киев на руководящие должности??
Система архитектурно-строительного контроля будет тотально реорганизована, - Чернышев - Цензор.НЕТ 9176
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29.06.2021 19:08 Ответить
А соседки 95 квартальные ще не закончились, шоб контролировать... Или с возьмет соседей по крымской вилле?
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29.06.2021 18:49 Ответить
я эти слова слышу уже минимум лет пять
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29.06.2021 19:13 Ответить
БЛА БЛА БЛА
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29.06.2021 19:20 Ответить
Пан Л.И.С@Snejiko_83 2 ч

Об'їзну дорогу буде ремонтувати одна з найбільших американських будівельних компаній "Москвастрой-Грінфемелі ЛТД", зареєстрована в Флориді. Поза прозорро.
Армію через прозорро на мільярди гривень кормить компанія "військсервіс волонтер" з уставним капіталом 35 тисяч гривень.
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29.06.2021 19:23 Ответить
 
 