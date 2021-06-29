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будівництво (2977) Міністерство розвитку громад і територій (127) Олексій Чернишов (252) ДАБІ (183)

Система архітектурно-будівельного контролю буде тотально реорганізована, - Чернишов

Система архітектурно-будівельного контролю буде тотально реорганізована, - Чернишов

Система архітектурно-будівельного контролю буде тотально реорганізована.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов в інтерв’ю онлайн-виданню "Дзеркало тижня", інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі ключовий законопроєкт №5655 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності" вже підтримали близько 150 народних депутатів", — зазначив Чернишов.

Документ готується до голосування у Раді. Проєкт Закону передбачає лібералізацію процесу дозволів та оформлення будівництва, а також повну діджиталізацію взаємодії забудовника з дозвільними процесами. Проєкт закону мають розглянути найближчим часом у Верховній Раді України.

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Також в інтерв’ю профільний міністр зробив акцент на посиленні відповідальності за підготовку проєктної документації та її експертизи.

"Будуть розширені повноваження органів місцевого самоврядування у питанні контролю над процесом будівництва. Плюс — запроваджено адміністративну та кримінальну відповідальність — зокрема й фізичних осіб — за правопорушення в цій сфері. Законопроєкт стосовно цього теж готується", — наголосив міністр Чернишов в інтерв’ю.

Нагадаємо, раніше міністр Олексій Чернишов повідомив про підписання Меморандуму "Про перевірку співробітників на доброчесність" між Мінрегіоном, НАБУ та ДІАМ. Згідно з документом, Національне антикорупційне бюро України сприятиме у проведенні конкурсів з добору кандидатів на посади державних службовців та працівників Державної інспекції архітектури та містобудування.
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Топ коментарі
+2
Так, як система "Прозоро"?
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29.06.2021 18:34
+2
"полную диджитализацию взаимодействия застройщика с разрешительными процессами". Уже устойчиво выглядит как непристойное ругательство.
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29.06.2021 18:44
+2
Чуток об этом министре...

Алексей Чернышов, используя служебное положение, пролоббировал награждение своего отца Михаила орденом "За заслуги" II степени в указе президента, приуроченном ко Дню Конституции.

https://gordonua.com/news/politics/ministr-chernyshov-provalil-ispytanie-vlastyu-prolobbirovav-nagrazhdenie-svoego-otca-ordenom-politolog-1560150.html Источник ...
Система архитектурно-строительного контроля будет тотально реорганизована, - Чернышев - Цензор.НЕТ 7450
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29.06.2021 18:49
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Так, як система "Прозоро"?
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29.06.2021 18:34 Відповісти
"полную диджитализацию взаимодействия застройщика с разрешительными процессами". Уже устойчиво выглядит как непристойное ругательство.
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29.06.2021 18:44 Відповісти
Чуток об этом министре...

Алексей Чернышов, используя служебное положение, пролоббировал награждение своего отца Михаила орденом "За заслуги" II степени в указе президента, приуроченном ко Дню Конституции.

https://gordonua.com/news/politics/ministr-chernyshov-provalil-ispytanie-vlastyu-prolobbirovav-nagrazhdenie-svoego-otca-ordenom-politolog-1560150.html Источник ...
Система архитектурно-строительного контроля будет тотально реорганизована, - Чернышев - Цензор.НЕТ 7450
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29.06.2021 18:49 Відповісти
На фото политолог, изобличающий кумовство Голобуцкий
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29.06.2021 18:54 Відповісти
А, это оказывается "изобличатор"? По лицу видно, что по стопам Лещенко идет, квартира в центре Киева уже скоро-скоро!
Система архитектурно-строительного контроля будет тотально реорганизована, - Чернышев - Цензор.НЕТ 5187
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29.06.2021 19:03 Відповісти
Какая честная рожа!
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29.06.2021 18:55 Відповісти
Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов
Система архитектурно-строительного контроля будет тотально реорганизована, - Чернышев - Цензор.НЕТ 6711
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29.06.2021 19:03 Відповісти
Тоже - честнейший души человек !
Где их вообще берут? Неужели ездят автомобили по Украине, отлавливают по селам ворующих кур у соседей, хватают и везут в Киев на руководящие должности??
Система архитектурно-строительного контроля будет тотально реорганизована, - Чернышев - Цензор.НЕТ 9176
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29.06.2021 19:08 Відповісти
А соседки 95 квартальные ще не закончились, шоб контролировать... Или с возьмет соседей по крымской вилле?
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29.06.2021 18:49 Відповісти
я эти слова слышу уже минимум лет пять
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29.06.2021 19:13 Відповісти
БЛА БЛА БЛА
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29.06.2021 19:20 Відповісти
Пан Л.И.С@Snejiko_83 2 ч

Об'їзну дорогу буде ремонтувати одна з найбільших американських будівельних компаній "Москвастрой-Грінфемелі ЛТД", зареєстрована в Флориді. Поза прозорро.
Армію через прозорро на мільярди гривень кормить компанія "військсервіс волонтер" з уставним капіталом 35 тисяч гривень.
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29.06.2021 19:23 Відповісти
 
 