Система архітектурно-будівельного контролю буде тотально реорганізована, - Чернишов

Система архітектурно-будівельного контролю буде тотально реорганізована.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов в інтерв’ю онлайн-виданню "Дзеркало тижня", інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі ключовий законопроєкт №5655 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності" вже підтримали близько 150 народних депутатів", — зазначив Чернишов.

Документ готується до голосування у Раді. Проєкт Закону передбачає лібералізацію процесу дозволів та оформлення будівництва, а також повну діджиталізацію взаємодії забудовника з дозвільними процесами. Проєкт закону мають розглянути найближчим часом у Верховній Раді України.

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Також в інтерв’ю профільний міністр зробив акцент на посиленні відповідальності за підготовку проєктної документації та її експертизи.

"Будуть розширені повноваження органів місцевого самоврядування у питанні контролю над процесом будівництва. Плюс — запроваджено адміністративну та кримінальну відповідальність — зокрема й фізичних осіб — за правопорушення в цій сфері. Законопроєкт стосовно цього теж готується", — наголосив міністр Чернишов в інтерв’ю.

Нагадаємо, раніше міністр Олексій Чернишов повідомив про підписання Меморандуму "Про перевірку співробітників на доброчесність" між Мінрегіоном, НАБУ та ДІАМ. Згідно з документом, Національне антикорупційне бюро України сприятиме у проведенні конкурсів з добору кандидатів на посади державних службовців та працівників Державної інспекції архітектури та містобудування.