Система архітектурно-будівельного контролю буде тотально реорганізована, - Чернишов
Система архітектурно-будівельного контролю буде тотально реорганізована.
Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов в інтерв’ю онлайн-виданню "Дзеркало тижня", інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі ключовий законопроєкт №5655 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності" вже підтримали близько 150 народних депутатів", — зазначив Чернишов.
Документ готується до голосування у Раді. Проєкт Закону передбачає лібералізацію процесу дозволів та оформлення будівництва, а також повну діджиталізацію взаємодії забудовника з дозвільними процесами. Проєкт закону мають розглянути найближчим часом у Верховній Раді України.
Також в інтерв’ю профільний міністр зробив акцент на посиленні відповідальності за підготовку проєктної документації та її експертизи.
"Будуть розширені повноваження органів місцевого самоврядування у питанні контролю над процесом будівництва. Плюс — запроваджено адміністративну та кримінальну відповідальність — зокрема й фізичних осіб — за правопорушення в цій сфері. Законопроєкт стосовно цього теж готується", — наголосив міністр Чернишов в інтерв’ю.
Нагадаємо, раніше міністр Олексій Чернишов повідомив про підписання Меморандуму "Про перевірку співробітників на доброчесність" між Мінрегіоном, НАБУ та ДІАМ. Згідно з документом, Національне антикорупційне бюро України сприятиме у проведенні конкурсів з добору кандидатів на посади державних службовців та працівників Державної інспекції архітектури та містобудування.
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https://gordonua.com/news/politics/ministr-chernyshov-provalil-ispytanie-vlastyu-prolobbirovav-nagrazhdenie-svoego-otca-ordenom-politolog-1560150.html Источник ...
Где их вообще берут? Неужели ездят автомобили по Украине, отлавливают по селам ворующих кур у соседей, хватают и везут в Киев на руководящие должности??
Об'їзну дорогу буде ремонтувати одна з найбільших американських будівельних компаній "Москвастрой-Грінфемелі ЛТД", зареєстрована в Флориді. Поза прозорро.
Армію через прозорро на мільярди гривень кормить компанія "військсервіс волонтер" з уставним капіталом 35 тисяч гривень.