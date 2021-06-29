В "Дії" появится бета-версия "ковидных сертификатов"
С 1 июля в приложении "Дія" начнется тестирование "ковидных сертификатов". В нем может принять участие любой, кто получил уже 2 дозы вакцины.
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Бета-тест стартует 1 июля. Все тестировщики получат доступ в течение 48 часов. Кто может принять участие в бета-тесте? Каждый желающий, кто получил две дозы вакцины от COVID-19 на территории Украины", - написал он.
Федоров пояснил, что ковид-сертификат - это документ, подтверждающий статус о вакцинации в Украине и других странах.
"Мы - одна из первых стран, которая начала коммуникацию с командой ЕС по внедрению ковидных сертификатов. Учитываем требования EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate ВОЗ", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Я звертаюсь до усього УкрТві.
Давайте діяти на випередження.
Слуги просто так не підуть, бо інакше сядуть усі. І не кажіть мені про їхні рейтинги, бо навіть зєлібоби їх уже ненавидять здебільшого. Ненавидять і соромляться.
Єдиний вихід для них лишитись при владі - електронне голосування, яке вони просувають з самого початку. За нас проголосує Ольгіно.
Давайте говорити усім знайомим про ризики Дії - про те, що на тебе можуть взяти кредит шахраї.
Про те, що твою квартиру можуть переоформити на себе шахраї через Дію.
По телефону сами звонят и предлагают, правда желающих не сильно много.
Вакцина была сразу в шприце, а контейнер белого цвета с салатовыми полосами полосами и надписью имеет интересную конуса подобную форму.
Правда рука два дня с чего-то болела, наверное вода была несвежая.
https://mobile.twitter.com/krosaf4eg krosaf4eg https://mobile.twitter.com/krosaf4eg @krosaf4eg https://mobile.twitter.com/krosaf4eg/status/1409636426698825738 21 ч
Давно розказую за цю бзДію.
Точно не пам'ятаю де, але бачив згадку, що програмний код там використовується якогось аналогічного мокшанського додатку для держпослуг, тільки тризуб поклали.
Та воно якось і не дивно
Нічого не зрозуміло, дурять.
А толку, если сами "вайкцины" им не соотвкетсвуют !!!