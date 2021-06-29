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вакцина (3777) сертификат (225) Федоров Михаил (492) диджитализация (219) Дія (404) COVID-19 (18606)

В "Дії" появится бета-версия "ковидных сертификатов"

В

С 1 июля в приложении "Дія" начнется тестирование "ковидных сертификатов". В нем может принять участие любой, кто получил уже 2 дозы вакцины.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Бета-тест стартует 1 июля. Все тестировщики получат доступ в течение 48 часов. Кто может принять участие в бета-тесте? Каждый желающий, кто получил две дозы вакцины от COVID-19 на территории Украины", - написал он.

Федоров пояснил, что ковид-сертификат - это документ, подтверждающий статус о вакцинации в Украине и других странах.

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"Мы - одна из первых стран, которая начала коммуникацию с командой ЕС по внедрению ковидных сертификатов. Учитываем требования EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate ВОЗ", - добавил он.

В Дії появится бета-версия ковидных сертификатов 01
В Дії появится бета-версия ковидных сертификатов 02

Автор: 
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Топ комментарии
+2
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев @Olha_Rev

Я звертаюсь до усього УкрТві.
Давайте діяти на випередження.
Слуги просто так не підуть, бо інакше сядуть усі. І не кажіть мені про їхні рейтинги, бо навіть зєлібоби їх уже ненавидять здебільшого. Ненавидять і соромляться.
Єдиний вихід для них лишитись при владі - електронне голосування, яке вони просувають з самого початку. За нас проголосує Ольгіно.

Давайте говорити усім знайомим про ризики Дії - про те, що на тебе можуть взяти кредит шахраї.
Про те, що твою квартиру можуть переоформити на себе шахраї через Дію.
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29.06.2021 23:07
+1
https://mobile.twitter.com/krosaf4eg

https://mobile.twitter.com/krosaf4eg krosaf4eg https://mobile.twitter.com/krosaf4eg @krosaf4eg https://mobile.twitter.com/krosaf4eg/status/1409636426698825738 21 ч

Давно розказую за цю бзДію.
Точно не пам'ятаю де, але бачив згадку, що програмний код там використовується якогось аналогічного мокшанського додатку для держпослуг, тільки тризуб поклали.
Та воно якось і не дивно
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29.06.2021 23:09
+1
До сраки ця Дія. Зареєструвався на вакцинацію одразу об"явили, мовчання, тепер прийшло повідомлення, що давай перереєстровуся на якийсь китайський шмурдяк.
Нічого не зрозуміло, дурять.
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29.06.2021 23:14
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https://mobile.twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев @Olha_Rev

Я звертаюсь до усього УкрТві.
Давайте діяти на випередження.
Слуги просто так не підуть, бо інакше сядуть усі. І не кажіть мені про їхні рейтинги, бо навіть зєлібоби їх уже ненавидять здебільшого. Ненавидять і соромляться.
Єдиний вихід для них лишитись при владі - електронне голосування, яке вони просувають з самого початку. За нас проголосує Ольгіно.

Давайте говорити усім знайомим про ризики Дії - про те, що на тебе можуть взяти кредит шахраї.
Про те, що твою квартиру можуть переоформити на себе шахраї через Дію.
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29.06.2021 23:07 Ответить
З такою вакциною, як вакцинують народ, в ЄС не впускають, друге діло депутати та інші небожителі - у них пфайзер.
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29.06.2021 23:07 Ответить
У нас в городе всех Пфайзером вакцинируют и в больнице и на предприятиях.
По телефону сами звонят и предлагают, правда желающих не сильно много.
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29.06.2021 23:11 Ответить
У нас ніхто навіть не пропонував, спочатку індійський,а тепер китайський шм...к.
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29.06.2021 23:26 Ответить
А як саме ви розрізняєте вакцини, на смак?
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29.06.2021 23:44 Ответить
Ну по телевізору сказали.
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29.06.2021 23:51 Ответить
Нет, только по упаковке.
Вакцина была сразу в шприце, а контейнер белого цвета с салатовыми полосами полосами и надписью имеет интересную конуса подобную форму.
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30.06.2021 00:25 Ответить
Хорошо, уговорили, то была вода, надеюсь дистилированная.
Правда рука два дня с чего-то болела, наверное вода была несвежая.
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30.06.2021 00:37 Ответить
https://mobile.twitter.com/krosaf4eg

https://mobile.twitter.com/krosaf4eg krosaf4eg https://mobile.twitter.com/krosaf4eg @krosaf4eg https://mobile.twitter.com/krosaf4eg/status/1409636426698825738 21 ч

Давно розказую за цю бзДію.
Точно не пам'ятаю де, але бачив згадку, що програмний код там використовується якогось аналогічного мокшанського додатку для держпослуг, тільки тризуб поклали.
Та воно якось і не дивно
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29.06.2021 23:09 Ответить
До сраки ця Дія. Зареєструвався на вакцинацію одразу об"явили, мовчання, тепер прийшло повідомлення, що давай перереєстровуся на якийсь китайський шмурдяк.
Нічого не зрозуміло, дурять.
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29.06.2021 23:14 Ответить
"Учитываем требования EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate ВОЗ" !?
А толку, если сами "вайкцины" им не соотвкетсвуют !!!
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30.06.2021 00:28 Ответить
 
 