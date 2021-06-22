Минздрав намерен запустить кабинет пациента в приложении "Дія" осенью, - Ляшко
Министерство здравоохранения работает над запуском кабинетов пациента на базе портала "Дія" осенью этого года.
Об этом сообщил глава ведомства Виктор Ляшко в ходе пресс-конференции на всеукраинском форуме "Украина 30. Здоровая Украина", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы хотим создать кабинет пациента на портале, который будет доступен каждому, у кого есть смартфоны, в частности мы говорим о "Дії". Это позволит проводить скрининговые программы, четко отслеживать, кто проходит программы, какие врачи их предлагают", - сказал он.
По словам министра, скрининговые программы предусматривают ежегодный медосмотр семейным врачом для людей старше 55 лет и рекомендации прохождения некоторых скрининговых процедур: регулярный мониторинг анализа крови и скрининговые программы, в том числе относительно раннего выявления рака прямой кишки и молочной железы.
Ляшко добавил, что министерство намерено внедрить мотивационные стимулы для таких программ.
"Дополнительно к этому кабинету пациента мы хотим внедрить мотивационные стимулы – для семейных врачей и для людей, которые проходят ежегодные медобследования. Это могут быть предложения в спортзалах, бассейнах, другие мотивационные пакеты. В этом году мы запускаем мотивационные стимулы по профилактике инфекционных заболеваний. В частности, за процент охвата вакцинацией от кори, краснухи и паротита с 1 сентября будет внедрятся доплата семейным врачам", - сказал министр.
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Ни паспорт втянуть, ни в очередь записаться....
Связаться не возможно, только через Гугл плей.......
Так зачем платить?
А Дия должна втягивать ЛЮБОЙ паспорт украинца.
Как вам не стыдно врать в глаза!!!
"Те книжечки, которые есть у людей, будут действовать. Это предусмотрено в законопроекте. Отменено же будет только выдачу новых. Тем, кому исполнится 25 и 45 лет, будут получать новые ID-карты"
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками."Мы хотим создать кабинет пациента на портале, который будет доступен каждому, у кого есть смартфоны...У всех Граждан України є можливість придбати смартфон? Ні!!
Тупо порушення рівноправія громадян за майновим станом.
Не згодні?
Это медицина уже другого уровня. Надеюсь вы понимаете, что удалить или поменять в истории болезни уже ничего не получится. Это цепочка взаимосвязанных событий....