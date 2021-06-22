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Минздрав намерен запустить кабинет пациента в приложении "Дія" осенью, - Ляшко

Минздрав намерен запустить кабинет пациента в приложении

Министерство здравоохранения работает над запуском кабинетов пациента на базе портала "Дія" осенью этого года.

Об этом сообщил глава ведомства Виктор Ляшко в ходе пресс-конференции на всеукраинском форуме "Украина 30. Здоровая Украина", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы хотим создать кабинет пациента на портале, который будет доступен каждому, у кого есть смартфоны, в частности мы говорим о "Дії". Это позволит проводить скрининговые программы, четко отслеживать, кто проходит программы, какие врачи их предлагают", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко о подготовке Украины к штамму коронавируса "дельта": Наращиваем иммунопрофилактику и вводим ограничения для иностранцев

По словам министра, скрининговые программы предусматривают ежегодный медосмотр семейным врачом для людей старше 55 лет и рекомендации прохождения некоторых скрининговых процедур: регулярный мониторинг анализа крови и скрининговые программы, в том числе относительно раннего выявления рака прямой кишки и молочной железы.

Ляшко добавил, что министерство намерено внедрить мотивационные стимулы для таких программ.

"Дополнительно к этому кабинету пациента мы хотим внедрить мотивационные стимулы – для семейных врачей и для людей, которые проходят ежегодные медобследования. Это могут быть предложения в спортзалах, бассейнах, другие мотивационные пакеты. В этом году мы запускаем мотивационные стимулы по профилактике инфекционных заболеваний. В частности, за процент охвата вакцинацией от кори, краснухи и паротита с 1 сентября будет внедрятся доплата семейным врачам", - сказал министр.

Также читайте: Украина готовится к вакцинации подростков, - Ляшко

Источник: 
Минздрав (4899) Ляшко Виктор (1364) Дія (423)


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Топ комментарии
+2
Зелень спотворила медреформу.
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22.06.2021 13:05
+2
та завдяки вам, ******** і сволоті, типовим 73/43%зебілів клован і його камарілья копають.
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22.06.2021 13:07
+1
брехати, обіцяти та маніпулювати - природній ареал існування клована, його зебуїнів та 73/43%зебілів
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22.06.2021 13:05
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..,копання могил для укрів в реалі. Такі гімнюки, що на їх тлі і Супрун виглядає людиною.
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22.06.2021 13:01 Ответить
Зелень спотворила медреформу.
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22.06.2021 13:05 Ответить
та завдяки вам, ******** і сволоті, типовим 73/43%зебілів клован і його камарілья копають.
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22.06.2021 13:07 Ответить
Чому нац ****, а не НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС?
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22.06.2021 13:27 Ответить
сабаковський картуз ви всі, і це в кращому випадку
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22.06.2021 13:37 Ответить
брехати, обіцяти та маніпулювати - природній ареал існування клована, його зебуїнів та 73/43%зебілів
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22.06.2021 13:05 Ответить
Да эта Дия какая та полная ж-па.....
Ни паспорт втянуть, ни в очередь записаться....
Связаться не возможно, только через Гугл плей.......
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22.06.2021 13:27 Ответить
Паспорт втягивается автоматически. От тебя не требуется никаких действий. Или ты со старой "книжкой" ходишь?
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22.06.2021 13:49 Ответить
А шо, книжка уже не пасспорт? С каких пор?
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22.06.2021 14:27 Ответить
Паспорт, но старого, уходящего в небытье, образца. Современный паспорт - это ID карта. Ты её получишь при любой замене документа. Хочешь, жди, хочешь, сам инициируй замену в любое время, когда захочешь.
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22.06.2021 14:31 Ответить
Я деньги на замену лучше пропью......
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22.06.2021 15:50 Ответить
Это совершенно добровольное дело.
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22.06.2021 16:16 Ответить
Но не бесплатное......
Так зачем платить?
А Дия должна втягивать ЛЮБОЙ паспорт украинца.
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22.06.2021 16:22 Ответить
Дия не должна. А плановая замена происходит бесплатно, и именно на ID карту (как и любая другая замена, книжечки не продлевают).
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22.06.2021 16:24 Ответить
Ложь. Я в апреле продлил книжечку, и в паспортном читал, что ЛЮБАЯ замена на карту - платная!!!!
Как вам не стыдно врать в глаза!!!
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22.06.2021 16:40 Ответить
Я ж тебе и написал - хочешь плати, а хочешь жди. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69681 Старые паспорта выводят из обращения.
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22.06.2021 16:49 Ответить
https://iportal.rada.gov.ua/ru/news/Novosty/Soobshchenyya/209150.html

"Те книжечки, которые есть у людей, будут действовать. Это предусмотрено в законопроекте. Отменено же будет только выдачу новых. Тем, кому исполнится 25 и 45 лет, будут получать новые ID-карты"
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22.06.2021 16:52 Ответить
Конституція України
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками."Мы хотим создать кабинет пациента на портале, который будет доступен каждому, у кого есть смартфоны...У всех Граждан України є можливість придбати смартфон? Ні!!

Тупо порушення рівноправія громадян за майновим станом.
Не згодні?
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22.06.2021 13:29 Ответить
Шо вы чешете??? Счас все пенсы со смартами ходят и в троллейбусах игры играют. Теперь вопрос другой - куда они все едут?????
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22.06.2021 13:49 Ответить
Уважаемый Вам больше 16-ти? Какие пенсы, какие смарты? Вы что дальше Киевских клубов не ходили?
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22.06.2021 16:03 Ответить
Неее ..а шо? и шо если мне ..пятнадцать с половиной. Я тоже жизнь повидал...
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22.06.2021 16:50 Ответить
Оооо..ну это глобальный шаг!! Это серьезно!!! Если в кабинете пациента будет еще и доступна медицинская карта пациента ..со всей историей болезни за ВСЕ!!! года. ...которая, к тому же еще и хранится в облаке. Это супер шаг!!!!
Это медицина уже другого уровня. Надеюсь вы понимаете, что удалить или поменять в истории болезни уже ничего не получится. Это цепочка взаимосвязанных событий....
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22.06.2021 13:47 Ответить
Я зрозумів що Ви повністю довіряєте системі "Дія"..Але про "дірки" в їх захисті багато писали..один з яких був досить кричущий де у лог-файлі можна було спокійно подивится логін та пароль користувача. Життєвий досвід підказує що не можна забивати надлишкову особисту інформацію в одне місце...Не згодні?
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23.06.2021 03:09 Ответить
Я не доверяю НИКОМУ. Даже самому себе....
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23.06.2021 06:45 Ответить
Кому потрібна ваша ,, Дія" , пане Ляшко ?
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22.06.2021 14:07 Ответить
Количество пользователей приложения "Дiя" 2`700`000 (два миллиона семьсот тысяч) человек.
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22.06.2021 17:01 Ответить
Зачем, если есть прекрасно работающий сервис helsi.me?
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22.06.2021 15:17 Ответить
А бюджет пилить? В Киеве тоже недавно вдруг изменилось приложение для Киевлян.
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22.06.2021 17:10 Ответить
 
 