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Новости Коронавирус и карантин
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Украина готовится к вакцинации подростков, - Ляшко

Украина готовится к вакцинации подростков, - Ляшко

Министерство здравоохранения готовится к вакцинации подростков от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, среди инфицированных COVID-19 дети от 0 до 18 лет составляют 6%.

"Мы в первую очередь сделали приоритетной вакцинацию тех людей, которые чаще всего болеют и у которых возникает больше осложнений, часто несовместимых с жизнью. Поэтому мы приоритетизируем взрослое население, но потенциально готовимся к вакцинации подростков", - сказал министр.

При этом он отметил, что ни одна из вакцин против коронавируса, которые зарегистрировали в Украине, не содержат в инструкциях разрешение на прививку лиц в возрасте до 18 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз впервые одобрил использование вакцины для подростков от 12 до 18 лет

карантин (16729) подростки (436) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Правильно - чтоб не плодились...
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19.06.2021 11:19
+7
Украина готовится к вакцинации подростков, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7658
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19.06.2021 11:20
+5
А все остальные категории уже привиты?
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19.06.2021 11:25
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Правильно - чтоб не плодились...
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19.06.2021 11:19 Ответить
Украина готовится к вакцинации подростков, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7658
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19.06.2021 11:20 Ответить
це ж майбутні вояки-бандерівці
зелені не можуть допустити, щоб вони досягли призивного віку
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19.06.2021 11:23 Ответить
в Пфайзере среди компонентов - присадка, вызывающая бесплодие. Вакцинировать подростков и молодежь РНК вакциной - это безумие
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19.06.2021 16:39 Ответить
Какое нах "безумие"?
Они очень разумно выполняют работу по уничтожению Украины. Мало того - их поддерживает 30% быдлоэлектората.
Быдло хочет этого...
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19.06.2021 16:42 Ответить
"При этом он отметил, что ни одна из вакцин против коронавируса, которые зарегистрировали в Украине, не содержат ... разрешение на прививку лиц в возрасте до 18 лет."

Правильно - нафиг то разрешение зе-гнидам.
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19.06.2021 11:21 Ответить
А все остальные категории уже привиты?
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19.06.2021 11:25 Ответить
ага
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19.06.2021 11:25 Ответить
Ну да, депутаты прислуг кремля и жоппоблока уже сами вакцинировались пфайзером, вакцинировали своих родителей, теперь на очереди их дети.
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19.06.2021 12:00 Ответить
Сказал, что вакцинировать нельзя, но они готовятся. А подготовка требует денег...
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19.06.2021 11:28 Ответить
китайською ****** своїх можеш прививати
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19.06.2021 11:33 Ответить
Бред - все существующие вакцины не прошли должных испытаний, их даже собакам нельзя колоть! А они обкалывают стариков... Про детей так вообще песня - вакцины для детей просто не существует, ибо обкалывать детей непроверенным химикатом это преступление, о чем он говорит???
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19.06.2021 11:44 Ответить
нова вакцина виконує іншу роль-екстренне зменшення смертності.
не до формальностей.
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19.06.2021 12:40 Ответить
а потом будут как Эриксон падать замертво от миокардита и ходить с кардиостимулятором в 30 лет
не до формальностей (с)
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19.06.2021 16:40 Ответить
бездоказово..
що вакцинація викликає міокардит
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19.06.2021 17:03 Ответить
расскажите это 400 случаем в израиле, у которых развился миокардит через 3 мес.

У молодых мужчин до 30 лет. Конечно, пфайзер сказал, а вы докажите, что это от пфайзера
Думай. те.
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19.06.2021 17:05 Ответить
вже 400?


в прошлом месяце консультативная группа Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовала продолжить изучение возможности связи между миокардитом и вакцинами мРНК, в частности вакцинами от Pfizer и Moderna Inc. 24 мая консультативная группа CDC заявила, что данные системы отчетности о побочных эффектах вакцин (VAERS) показали более высокое, чем ожидалось, количество наблюдаемых случаев миокардита или перикардита у 16-24-летних.
Однако, группа также сообщила, что данные из другой базы данных - Vaccine Safety Datalink (VSD) - не показали, что показатели миокардита или перикардита после вакцинации COVID-19 отличались от ожидаемых.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/06/3/7295852/
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21.06.2021 07:02 Ответить
На прошлой неделе Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что миокардит после вакцинации Pfizer не был поводом для беспокойства, поскольку количество таких инцидентов было таким же, как и среди населения в целом. В то время сообщалось, что молодые люди особенно подвержены этому заболеванию.
Напомним: Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам заявило о https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/04/20/7290920/ возможной связи вакцины Johnson & Johnson с редкими случаями тромбоза. В то же время Агентство отметило, что польза от препарата превышает риски.
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21.06.2021 07:03 Ответить
скажите об этом эриксону пусть снимет свой кардиостимулятор))
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22.06.2021 02:37 Ответить
Повторює і наслідує те, що роблять інші країни у неймовірній "боротьбі" зі здоровим глуздом та правами людей.
Невже ви думали, що Україну це омине ?
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19.06.2021 20:29 Ответить
Словения первая объявила об окончании эпидемии и свернула все придурошные мероприятия, включая вакцинацию. https://www.youtube.com/watch?v=FlRmlT5-vbM
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19.06.2021 11:53 Ответить
Эти придурки уже ранее обьявляли, что побороли корону, но потом оказалось, что нужно вводить локдаун. У них во власти тоже любители кокса заседают.
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19.06.2021 11:58 Ответить
лахта,не пи..ди!
Словения опять объявила об окончании эпидемии коронавируса
СРЕДА, 16 ИЮНЯ 2021, 10:50
балканское агентство https://balkaneu.com/slovenia-declared-the-end-of-the-epidemic/ IBNA .

Отмечается, что за сутки ПЦР-тесты, сделанные в стране с двухмиллионным населением, подтвердили 112 случаев коронавируса, что составляет 4,8% позитивности. Неделю назад уровень позитивности тестов составил 7,2%.
В это время в общей сложности 122 пациента госпитализированы из-за COVID-19, 40 из них нуждаются в интенсивной терапии. Двое пациентов с COVID-19 в течение суток умерли.
В Минздраве Словении подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшилась благодаря всем тем, кто придерживался коронавирусных ограничений и вакцинировался.
В то же время вакцинация населения и некоторые ограничительные меры продолжатся.
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19.06.2021 12:36 Ответить
Сейчас в Киеве через хелси.ми практически невозможно записаться на вакцинацию лицам моложе 65 лет. О каких подростках чешет этот зеленый черт, если поколение тех кто кормит страну еще не привито?!!!
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19.06.2021 11:57 Ответить
недороблена хелсі взагалі ГАЛЬМО(
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19.06.2021 12:42 Ответить
Следующая фаза это у вас будет вакцинация новорожденных !? ну-ну ...
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19.06.2021 12:12 Ответить
можна піти далі.. ембріони тижневого віку...
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19.06.2021 12:32 Ответить
Новини з паралельної, зеленої реальності.
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19.06.2021 12:13 Ответить
А где обещанный Pfizer для учителей? Уже не успеете сделать вторую прививку.
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19.06.2021 12:27 Ответить
70-летние уже все ждалки прождали на Пфайзере. Теперь учителям по губам помазали.
Гниды они - все просрали, все общанное забывают через неделю и пытаются еще раз украсть украденное...
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19.06.2021 15:26 Ответить
-а далі провакцинуємо всіх карликів і сажотрусівУкраїни...
-???!!
-Після таких Планів запитань
щодо проваленої вакцинації точно не буде
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19.06.2021 12:31 Ответить
...БУДЬТЕ ПИЛЬНІ ..Люди Зе ко БАНДА взялася ВБИВАТИ Наших Дітей і Онуків ... ВСІХ Зе -ко прихвостнів на ОБЛІК .. прийде Час Людського і Божого Суду
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19.06.2021 12:33 Ответить
любитель жирного шрифту Розновець пи..дує в спам
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19.06.2021 12:38 Ответить
а коли 65 -70 річних будуть вакцинувати як помруть циніки
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19.06.2021 13:02 Ответить
Я поняла так слова Ляшко " "Мы в первую очередь сделали приоритетной вакцинацию тех людей, которые имеют бабло, а именно: чиновников,, министров, депутатов, меров а так же их семьи, водителей, охранников, любовниц без учета возрастных категорий и самой эфективной вакциной. Тех кто чаще всего болеет и у которых возникает больше осложнений, часто несовместимых с жизнью мы провкцинировали всего несколько тысяч и то китайской вакциной. Пожилые люди, которые всю жизнь платили налоги, сейчас стали обузой для государства и для них предусмотрена очередная волна эпидемии.
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19.06.2021 14:58 Ответить
ШАНОВНІ Українці .. з розумінням сприймайте "діяльність" ТРОЛІВ олігархічної СІОНІСТСЬКОЇ зе- БАНДИ на ресурсі .. в ІГНОР їх ЗОМБО -.. готуємось до АКТИВНИХ дій .. ВСІХ посіпак БАНДИ на облік ...ці втекти НЕ встигнуть
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19.06.2021 15:37 Ответить
Успеют. На каждого открытого сионистского бандита, приходится три-четыре гниды, отыгрывающие недовольных, и регулярно отстукивающие в ответственные органы.
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19.06.2021 21:31 Ответить
При том, что наиболее уязвимые - старики....
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19.06.2021 21:29 Ответить
 
 