Украина готовится к вакцинации подростков, - Ляшко

Министерство здравоохранения готовится к вакцинации подростков от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, среди инфицированных COVID-19 дети от 0 до 18 лет составляют 6%.

"Мы в первую очередь сделали приоритетной вакцинацию тех людей, которые чаще всего болеют и у которых возникает больше осложнений, часто несовместимых с жизнью. Поэтому мы приоритетизируем взрослое население, но потенциально готовимся к вакцинации подростков", - сказал министр.

При этом он отметил, что ни одна из вакцин против коронавируса, которые зарегистрировали в Украине, не содержат в инструкциях разрешение на прививку лиц в возрасте до 18 лет.

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