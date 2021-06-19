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Україна готується до вакцинації підлітків, - Ляшко
Міністерство охорони здоров'я готується до вакцинації підлітків проти коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
За його словами, серед інфікованих COVID-19 діти від 0 до 18 років становлять 6%.
"Ми насамперед зробили пріоритетною вакцинацію тих людей, які найчастіше хворіють і у яких виникає більше ускладнень, часто несумісних із життям. Тому пріоритетним є доросле населення, але потенційно готуємося до вакцинації підлітків", - сказав міністр.
Водночас він зазначив, що жодна з вакцин проти коронавірусу, які зареєстрували в Україні, не містять в інструкціях дозволу на щеплення осіб віком до 18 років.
Топ коментарі
+7 WiM
показати весь коментар19.06.2021 11:19
+7 Show #486915
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+5 Юрий Липницкий
показати весь коментар19.06.2021 11:25
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зелені не можуть допустити, щоб вони досягли призивного віку
Они очень разумно выполняют работу по уничтожению Украины. Мало того - их поддерживает 30% быдлоэлектората.
Быдло хочет этого...
Правильно - нафиг то разрешение зе-гнидам.
не до формальностей.
не до формальностей (с)
що вакцинація викликає міокардит
У молодых мужчин до 30 лет. Конечно, пфайзер сказал, а вы докажите, что это от пфайзера
Думай. те.
в прошлом месяце консультативная группа Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовала продолжить изучение возможности связи между миокардитом и вакцинами мРНК, в частности вакцинами от Pfizer и Moderna Inc. 24 мая консультативная группа CDC заявила, что данные системы отчетности о побочных эффектах вакцин (VAERS) показали более высокое, чем ожидалось, количество наблюдаемых случаев миокардита или перикардита у 16-24-летних.
Однако, группа также сообщила, что данные из другой базы данных - Vaccine Safety Datalink (VSD) - не показали, что показатели миокардита или перикардита после вакцинации COVID-19 отличались от ожидаемых.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/06/3/7295852/
Напомним: Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам заявило о https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/04/20/7290920/ возможной связи вакцины Johnson & Johnson с редкими случаями тромбоза. В то же время Агентство отметило, что польза от препарата превышает риски.
Невже ви думали, що Україну це омине ?
Словения опять объявила об окончании эпидемии коронавируса
СРЕДА, 16 ИЮНЯ 2021, 10:50
балканское агентство https://balkaneu.com/slovenia-declared-the-end-of-the-epidemic/ IBNA .
Отмечается, что за сутки ПЦР-тесты, сделанные в стране с двухмиллионным населением, подтвердили 112 случаев коронавируса, что составляет 4,8% позитивности. Неделю назад уровень позитивности тестов составил 7,2%.
В это время в общей сложности 122 пациента госпитализированы из-за COVID-19, 40 из них нуждаются в интенсивной терапии. Двое пациентов с COVID-19 в течение суток умерли.
В Минздраве Словении подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшилась благодаря всем тем, кто придерживался коронавирусных ограничений и вакцинировался.
В то же время вакцинация населения и некоторые ограничительные меры продолжатся.
Гниды они - все просрали, все общанное забывают через неделю и пытаются еще раз украсть украденное...
-???!!
-Після таких Планів запитань
щодо проваленої вакцинації точно не буде