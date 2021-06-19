Україна готується до вакцинації підлітків, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я готується до вакцинації підлітків проти коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, серед інфікованих COVID-19 діти від 0 до 18 років становлять 6%.

"Ми насамперед зробили пріоритетною вакцинацію тих людей, які найчастіше хворіють і у яких виникає більше ускладнень, часто несумісних із життям. Тому пріоритетним є доросле населення, але потенційно готуємося до вакцинації підлітків", - сказав міністр.

Водночас він зазначив, що жодна з вакцин проти коронавірусу, які зареєстрували в Україні, не містять в інструкціях дозволу на щеплення осіб віком до 18 років.

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