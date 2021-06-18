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Євросоюз відкриває кордони. Але не для українців

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Євросоюз відкриває кордони. Але не для українців

Рада Європейського Союзу рекомендувала країнам ЄС поступово відкривати кордони для необов’язкових поїздок з інших країн, зокрема США.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Зняти обмеження рекомендовано для Албанії, Австралії, Ізраїлю, Японії, Лівану, Нової Зеландії, Північної Македонії, Руанди, Сербії, Сінгапуру, Південної Кореї, Таїланду і США,.

Подорожувати в ЄС можуть навіть ті мандрівники, котрі не пройшли повну вакцинацію. Однак держави можуть вимагати проведення тестування на COVID-19 і дотримання карантину.

Читайте також: Німеччина з 25 червня відкриває кордони для вакцинованих українців

Список країн, для громадян яких знімають обмеження, переглядатиметься кожні два тижні.

Рекомендації Ради ЄС не є зобов’язальним актом, і кожна держава ЄС сама вирішує, як їх виконувати.

Обмеження щодо Китаю можуть бути скасовані "на умовах взаємності", зазначили в Раді ЄС.
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Топ коментарі
+38
Евросоюз открывает границы. Но не для украинцев - Цензор.НЕТ 5420
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18.06.2021 20:41
+30
Евросоюз открывает границы. Но не для украинцев - Цензор.НЕТ 8225
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18.06.2021 20:44
+24
спасібо Зе за єто
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18.06.2021 20:34
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спасібо Зе за єто
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18.06.2021 20:34 Відповісти
причем тут ЗЕ или Порошенко такое жлобоватое как к быдло отношение к Украине и ее народу было всегда только мы обязаны молча сносить все закидоны Эурэпойцев..то Польша и Швеция то Австро Венгрия то Литовское княжество то Словакия то румыны и всегда тяв тяв кацабы и да Германия 2 войнами прошедшая по всей Украине вдоль и поперек...
Эуропе нужна дармовая рабсила послушное марионеточное правительство дурачок ********** суки олигархи твари дрепутаты наша земля чернозем леса древесина наши ресурсы...
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18.06.2021 20:53 Відповісти
..ещё забыли за 73 процента потенциальных идиотов...и плюс умников..кто верещит о плохой и варварской Европе....))) Как там в рахе... Ждут братья с объятиями ??)))
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18.06.2021 21:07 Відповісти
Євросоюз відкриває кордони. Але не для українців - Цензор.НЕТ 3835
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18.06.2021 21:08 Відповісти
Хватит рекламировать Петю. Были выборы . Народ показал своё отношение к Пете. Не нужно говорить что немаэ выбору и Петя один на всю Вселенную .Это не работает .
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19.06.2021 18:41 Відповісти
Слышишь, родной, часто упоминающий адвокатуру и судя по нику - фанат вольво:
к категории граждан подобной Вам иного отношения вы не заслуживаете.
Европе нужная дармовая сила придет с параши или из Украины, благодаря Вам и вам подобным.
Не радует конечно, что рогоносец с претензией на высшее юридическое не видит разницы в действиях глав государств. Хотя если вас учили считать купюры то виноваты ИНЫЕ.
Радует наличие у Вас достойного коллеги. Зовут Вова. Работает(как и Вы) на Банковой. Сосед. Ваш. Тачки чуть отличаются.
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19.06.2021 01:10 Відповісти
В українців вже і грошенятів нема туди їхати.
І так кожний винний по 61 тисячі грн..
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18.06.2021 20:37 Відповісти
а для тих, хто грошенята має...думаю не велика проблема гайнути десь...
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18.06.2021 20:46 Відповісти
в ЄС транзитом через Лівію або Руанду Євросоюз відкриває кордони. Але не для українців - Цензор.НЕТ 5961
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18.06.2021 20:50 Відповісти
Але це не масово.
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18.06.2021 20:51 Відповісти
дійсно...зовсім не масово..
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18.06.2021 20:58 Відповісти
"Слуги неукрараїнького наріду" можуть спокійно майнути, куди забажають. І вакциновані "Пфайзером", і грошенят з "хазяяїв" накосили, що "и внукам хватит".
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18.06.2021 21:51 Відповісти
все так!...
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18.06.2021 21:54 Відповісти
По ходу зря зеленые засранцы вакциной ширялись дорогой.
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18.06.2021 20:38 Відповісти
Руанда? Вы серьезно? Т.е мы хуже обезьян?
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18.06.2021 20:39 Відповісти
Лише в очах чиновників ЄС.
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18.06.2021 20:41 Відповісти
В глазах зебилов и Руанды конечно мы выглядим вполне пристойно.
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18.06.2021 20:48 Відповісти
Обезьяны ведь тоже разные бывают. Потому сложно сказать, хуже или нет
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18.06.2021 20:43 Відповісти
на дохтура наук кивина посмотри...
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18.06.2021 20:49 Відповісти
Конечно хуже. Даже обезьяны не сделают своим вожаком самую тупую особь.
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18.06.2021 20:52 Відповісти
Евросоюз открывает границы. Но не для украинцев - Цензор.НЕТ 5420
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18.06.2021 20:41 Відповісти
Евросоюз открывает границы. Но не для украинцев - Цензор.НЕТ 8225
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18.06.2021 20:44 Відповісти
Скоти-няка проросійська.
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18.06.2021 20:52 Відповісти
В чем проблема сделать тест?

Нет 1,5 тысяч гривен? Ну так накой ЕС нужен такой "турист"?
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18.06.2021 20:48 Відповісти
в германию даже с тестом не пустят.
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18.06.2021 22:46 Відповісти
преЗЕрватив вместе со своим опг квартал95, сделал из Украины изгоя на мировой арене. Поблагодарим идиотов, которые ходят на выборы по-приколу
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18.06.2021 20:49 Відповісти
В ЗАПИСНИЧОК ЧОКОЛЯДИ.

Молдова. Вакциновано 186 тисяч.
Україна. Вакциновано понад мільйон людей.
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18.06.2021 20:49 Відповісти
Молдова - населення 4 млн
Україна біля 40 млн
А тепер, математик, порахуй відсоткове співвідношення Євросоюз відкриває кордони. Але не для українців - Цензор.НЕТ 9049
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18.06.2021 20:53 Відповісти
Откуда зебилу знать что такое соотношение,да еще и процентное. Євросоюз відкриває кордони. Але не для українців - Цензор.НЕТ 3841
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18.06.2021 20:56 Відповісти
В писульку зебиляткам. По состоянию на 17.06.2021

Молдова, полностью провакцинировано 202 940 чел.(5,04%) Население 4 млн
Украина, полностью провакцинировано 337 345 чел.(0,81%) Население 41млн 488тыс.
И что ты, убогое пыталось доказать?? Украина на одном из последних мест в МИРЕ по вакцинации. Євросоюз відкриває кордони. Але не для українців - Цензор.НЕТ 3478
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18.06.2021 21:00 Відповісти
Tocno neznaju kak ES stranax otdelno ,no Litve 43% provakcinirovano,poxoze dlozno bit i drugix ES stranax.Teper uze na pliazax budet lovit komu ukol zdelat. Євросоюз відкриває кордони. Але не для українців - Цензор.НЕТ 4339
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18.06.2021 21:15 Відповісти
Ось так черговий шанувальник Бубочки порівняв кількість повністю вакцинованих в Молдові (а це 7,6% їх населення) з кількістю тих, хто отримав принаймні одні дозу в Україні. А от повністю вакциноіаних від ковіду в Україні аж 337 тисяч (0,7% населення)...
Так що навіть на фоні Молдови у Бубочки епічний просирон...
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18.06.2021 22:06 Відповісти
Ограничения в отношении Китая могут быть отменены "на условиях взаимности".
на самом деле "рекомендация" смахивает на политику и очень,
никакого отношения к хворобе и вакцинации не имеющей...
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18.06.2021 20:56 Відповісти
Вы еврошлюхи ************* уже не знаете как поиздеваться над Украиной. Мы этого не забудем.
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18.06.2021 21:04 Відповісти
Киш на пляшку, кацап!
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18.06.2021 21:10 Відповісти
Кто издевается над Украиной? Издеваетесь сами над собой и те..кого Вы тупо выбрали по приколу......Идите вакцинируйтесь Спутником V... и сразу всё пройдёт!!! Всё забудете ...
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18.06.2021 21:13 Відповісти
в спам кацапсина
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18.06.2021 21:19 Відповісти
..что... тебя уже шмурдяком Cпутник V ширнули? Или в Зепадали видишь уже Бога? Видно ..что дурашка бегала за криворожского ушлёпка голосовать... раз так взбесилась!!))))
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18.06.2021 21:23 Відповісти
Ребята, нижеподписавшиеся:
Во первых: я голосовал за Порошенко.
А ты Mike Hrabovsky кури гашишь и ешь кишмиш.
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18.06.2021 21:25 Відповісти
..ну и я голосовал за Пороха и сейчас кроме Пороха никого и близко не вижу на посту президента. Но не виню Европу в том..что она ограничивает идиотам свободу передвижения. И поэтому говорю..что сами виноваты... Сами избрали ублюдка..который валит всё к чему прикасается. Поэтому и жрите то..что приготовили..а не ищите врага там..где его нет. Враг среди нас.. и во главе нашей страны. Если Вы это не поняли... то Вас остаётся только пожалеть.
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18.06.2021 21:42 Відповісти
после Зеро такие авгиевы конюшни будут...
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18.06.2021 21:18 Відповісти
Ще одна "перемога" зеленодупих Так тримати...
Євросоюз відкриває кордони. Але не для українців - Цензор.НЕТ 7108
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18.06.2021 21:53 Відповісти
Европа до нас завжди вороже відносилась.Не вірте білозубій посмішці старої клячі Европи.У неї зуби вставні. Не вірте їх обіцянкам. Знаю про що кажу. У них головна бола - нав'язати нам нетрадиційні статеві відносини, розвалити устої сім'ї, геїзувати чоловіче населення та розбестити молодь. Не вірте їм так само,як і кацапам!!!!🇺🇦
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18.06.2021 21:54 Відповісти
Фсбшники научились писать по украински но все так же топорно)
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18.06.2021 21:59 Відповісти
"До нас" то до кого? До іспанців?
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19.06.2021 00:16 Відповісти
Якось абсолютно пофіг . Краще повідпочивати 3-4 роки в Карпатах , аніж тратити час і гроші на дурнуваті тести , щоб німчурі чи жабоїдам везти чесно зароблені гроші. Користі буде більше . А якщо вже так кортить , то Єгипет чи Турція в рази дешевше і якісніше ніж старушка Європа . І люди там більш людяні і порядні.Літом можна в Турцію , осінь - зима - в Єгипет. Розумні люди так і роблять .
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18.06.2021 22:08 Відповісти
ну да-ну да! как и ожидалось - зеленопыкие ***** именно такие аргументы и будут выдавать против просратого безвиза!!!
а то что в стране туповатого быдла цены в 3 раза выше немецких или жратва стоит в 2 раза дороже польской, то ничё - зелёной быдло схавает
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18.06.2021 22:23 Відповісти
Тобі не до "німчури", не до "жабоїдів", і не в Єгипет з Турцією. Тебе в свинарнику треба тримати.
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18.06.2021 22:33 Відповісти
Двері в ЄС і НАТО "відчинені" . Стукай холую далі . Але спершу зроби домашнє завдання , відсмокчи і поприсідай , бо холуй своєї країни збудувати не в змозі .Плюй в очі - каже дощ . Але двері "відчинені". ))Турки і Англія давно послали цих дегенератів нах... , разом з їхнім ЄС і нормально розвиваються далі.
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19.06.2021 13:39 Відповісти
Кому потрібно і так їздить закордон.Ті ж автівки ганяють,техніку возять і тд.
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18.06.2021 22:35 Відповісти


Порошелдон@porosheldon





Капець...
Лісабон на вихідні закривають для в'їзду і виїзду, бо дуже швидко розповсюджується індійський штамЄвросоюз відкриває кордони. Але не для українців - Цензор.НЕТ 7822Євросоюз відкриває кордони. Але не для українців - Цензор.НЕТ 7822Євросоюз відкриває кордони. Але не для українців - Цензор.НЕТ 7822
Тільки трохи зробили послаблення....
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18.06.2021 22:44 Відповісти
так, і закінчиться термін зекоманди тим, що безвіз повністю здохне... СУМ-ПЕЧАЛЬ!
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18.06.2021 23:54 Відповісти
Руанда? ORLY?
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19.06.2021 00:13 Відповісти
А разве раньше это всё было нельзя? Странно...
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19.06.2021 00:50 Відповісти
Пацаны, не спорьте. Всех пустят. Некоторые страны (не буду тыкать в них пальцем) ещё одного просраного туристического сезона могут не пережить.
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19.06.2021 00:53 Відповісти
привет лохам от Членограя
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19.06.2021 03:04 Відповісти
 
 