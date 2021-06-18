Євросоюз відкриває кордони. Але не для українців
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Рада Європейського Союзу рекомендувала країнам ЄС поступово відкривати кордони для необов’язкових поїздок з інших країн, зокрема США.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
Зняти обмеження рекомендовано для Албанії, Австралії, Ізраїлю, Японії, Лівану, Нової Зеландії, Північної Македонії, Руанди, Сербії, Сінгапуру, Південної Кореї, Таїланду і США,.
Подорожувати в ЄС можуть навіть ті мандрівники, котрі не пройшли повну вакцинацію. Однак держави можуть вимагати проведення тестування на COVID-19 і дотримання карантину.
Список країн, для громадян яких знімають обмеження, переглядатиметься кожні два тижні.
Рекомендації Ради ЄС не є зобов’язальним актом, і кожна держава ЄС сама вирішує, як їх виконувати.
Обмеження щодо Китаю можуть бути скасовані "на умовах взаємності", зазначили в Раді ЄС.
Будь ласка, зачекайте...
Эуропе нужна дармовая рабсила послушное марионеточное правительство дурачок ********** суки олигархи твари дрепутаты наша земля чернозем леса древесина наши ресурсы...
к категории граждан подобной Вам иного отношения вы не заслуживаете.
Европе нужная дармовая сила придет с параши или из Украины, благодаря Вам и вам подобным.
Не радует конечно, что рогоносец с претензией на высшее юридическое не видит разницы в действиях глав государств. Хотя если вас учили считать купюры то виноваты ИНЫЕ.
Радует наличие у Вас достойного коллеги. Зовут Вова. Работает(как и Вы) на Банковой. Сосед. Ваш. Тачки чуть отличаются.
І так кожний винний по 61 тисячі грн..
Нет 1,5 тысяч гривен? Ну так накой ЕС нужен такой "турист"?
Молдова. Вакциновано 186 тисяч.
Україна. Вакциновано понад мільйон людей.
Україна біля 40 млн
А тепер, математик, порахуй відсоткове співвідношення
Молдова, полностью провакцинировано 202 940 чел.(5,04%) Население 4 млн
Украина, полностью провакцинировано 337 345 чел.(0,81%) Население 41млн 488тыс.
И что ты, убогое пыталось доказать?? Украина на одном из последних мест в МИРЕ по вакцинации.
Так що навіть на фоні Молдови у Бубочки епічний просирон...
на самом деле "рекомендация" смахивает на политику и очень,
никакого отношения к хворобе и вакцинации не имеющей...
Во первых: я голосовал за Порошенко.
А ты Mike Hrabovsky кури гашишь и ешь кишмиш.
а то что в стране туповатого быдла цены в 3 раза выше немецких или жратва стоит в 2 раза дороже польской, то ничё - зелёной быдло схавает
Порошелдон@porosheldon
Капець...
Лісабон на вихідні закривають для в'їзду і виїзду, бо дуже швидко розповсюджується індійський штам
Тільки трохи зробили послаблення....