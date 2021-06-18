Евросоюз открывает границы. Но не для украинцев
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Совет Европейского союза рекомендовал странам ЕС постепенно открывать границы для необязательных поездок из других стран, в частности, США.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
Снять ограничения рекомендуется для Албании, Австралии, Израиля, Японии, Ливана, Новой Зеландии, Северной Македонии, Руанды, Сербии, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда и США.
Путешественники из этих стран смогут посетить ЕС, даже если они не прошли полную вакцинацию. Но при этом страны ЕС могут требовать проведения тестирования на COVID-19 и соблюдения карантина.
Список стран, для граждан которых снимают ограничения, будут пересматривать каждые две недели.
Ограничения в отношении Китая могут быть отменены "на условиях взаимности", отметили в Совете ЕС.
Рекомендации Совета ЕС не является обязывающим актом, и каждое государство ЕС само решает, как их выполнять.
Пожалуйста, подождите...
Эуропе нужна дармовая рабсила послушное марионеточное правительство дурачок ********** суки олигархи твари дрепутаты наша земля чернозем леса древесина наши ресурсы...
к категории граждан подобной Вам иного отношения вы не заслуживаете.
Европе нужная дармовая сила придет с параши или из Украины, благодаря Вам и вам подобным.
Не радует конечно, что рогоносец с претензией на высшее юридическое не видит разницы в действиях глав государств. Хотя если вас учили считать купюры то виноваты ИНЫЕ.
Радует наличие у Вас достойного коллеги. Зовут Вова. Работает(как и Вы) на Банковой. Сосед. Ваш. Тачки чуть отличаются.
І так кожний винний по 61 тисячі грн..
Нет 1,5 тысяч гривен? Ну так накой ЕС нужен такой "турист"?
Молдова. Вакциновано 186 тисяч.
Україна. Вакциновано понад мільйон людей.
Україна біля 40 млн
А тепер, математик, порахуй відсоткове співвідношення
Молдова, полностью провакцинировано 202 940 чел.(5,04%) Население 4 млн
Украина, полностью провакцинировано 337 345 чел.(0,81%) Население 41млн 488тыс.
И что ты, убогое пыталось доказать?? Украина на одном из последних мест в МИРЕ по вакцинации.
Так що навіть на фоні Молдови у Бубочки епічний просирон...
на самом деле "рекомендация" смахивает на политику и очень,
никакого отношения к хворобе и вакцинации не имеющей...
Во первых: я голосовал за Порошенко.
А ты Mike Hrabovsky кури гашишь и ешь кишмиш.
а то что в стране туповатого быдла цены в 3 раза выше немецких или жратва стоит в 2 раза дороже польской, то ничё - зелёной быдло схавает
Порошелдон@porosheldon
Капець...
Лісабон на вихідні закривають для в'їзду і виїзду, бо дуже швидко розповсюджується індійський штам
Тільки трохи зробили послаблення....