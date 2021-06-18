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Евросоюз открывает границы. Но не для украинцев

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Евросоюз открывает границы. Но не для украинцев

Совет Европейского союза рекомендовал странам ЕС постепенно открывать границы для необязательных поездок из других стран, в частности, США.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Снять ограничения рекомендуется для Албании, Австралии, Израиля, Японии, Ливана, Новой Зеландии, Северной Македонии, Руанды, Сербии, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда и США.

Путешественники из этих стран смогут посетить ЕС, даже если они не прошли полную вакцинацию. Но при этом страны ЕС могут требовать проведения тестирования на COVID-19 и соблюдения карантина.

Читайте: Немецкая вакцина от коронавируса CureVac оказалась эффективной всего на 47%, - исследования

Список стран, для граждан которых снимают ограничения, будут пересматривать каждые две недели.

Ограничения в отношении Китая могут быть отменены "на условиях взаимности", отметили в Совете ЕС.

Рекомендации Совета ЕС не является обязывающим актом, и каждое государство ЕС само решает, как их выполнять.

Также читайте: Если не будет новых штаммов, рост случаев COVID-19 стоит ожидать в осенне-зимний период, - Ляшко

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+38
Евросоюз открывает границы. Но не для украинцев - Цензор.НЕТ 5420
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18.06.2021 20:41
+30
Евросоюз открывает границы. Но не для украинцев - Цензор.НЕТ 8225
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18.06.2021 20:44
+24
спасібо Зе за єто
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18.06.2021 20:34
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спасібо Зе за єто
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18.06.2021 20:34 Ответить
причем тут ЗЕ или Порошенко такое жлобоватое как к быдло отношение к Украине и ее народу было всегда только мы обязаны молча сносить все закидоны Эурэпойцев..то Польша и Швеция то Австро Венгрия то Литовское княжество то Словакия то румыны и всегда тяв тяв кацабы и да Германия 2 войнами прошедшая по всей Украине вдоль и поперек...
Эуропе нужна дармовая рабсила послушное марионеточное правительство дурачок ********** суки олигархи твари дрепутаты наша земля чернозем леса древесина наши ресурсы...
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18.06.2021 20:53 Ответить
..ещё забыли за 73 процента потенциальных идиотов...и плюс умников..кто верещит о плохой и варварской Европе....))) Как там в рахе... Ждут братья с объятиями ??)))
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18.06.2021 21:07 Ответить
Євросоюз відкриває кордони. Але не для українців - Цензор.НЕТ 3835
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18.06.2021 21:08 Ответить
Хватит рекламировать Петю. Были выборы . Народ показал своё отношение к Пете. Не нужно говорить что немаэ выбору и Петя один на всю Вселенную .Это не работает .
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19.06.2021 18:41 Ответить
Слышишь, родной, часто упоминающий адвокатуру и судя по нику - фанат вольво:
к категории граждан подобной Вам иного отношения вы не заслуживаете.
Европе нужная дармовая сила придет с параши или из Украины, благодаря Вам и вам подобным.
Не радует конечно, что рогоносец с претензией на высшее юридическое не видит разницы в действиях глав государств. Хотя если вас учили считать купюры то виноваты ИНЫЕ.
Радует наличие у Вас достойного коллеги. Зовут Вова. Работает(как и Вы) на Банковой. Сосед. Ваш. Тачки чуть отличаются.
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19.06.2021 01:10 Ответить
В українців вже і грошенятів нема туди їхати.
І так кожний винний по 61 тисячі грн..
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18.06.2021 20:37 Ответить
а для тих, хто грошенята має...думаю не велика проблема гайнути десь...
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18.06.2021 20:46 Ответить
в ЄС транзитом через Лівію або Руанду Євросоюз відкриває кордони. Але не для українців - Цензор.НЕТ 5961
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18.06.2021 20:50 Ответить
Але це не масово.
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18.06.2021 20:51 Ответить
дійсно...зовсім не масово..
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18.06.2021 20:58 Ответить
"Слуги неукрараїнького наріду" можуть спокійно майнути, куди забажають. І вакциновані "Пфайзером", і грошенят з "хазяяїв" накосили, що "и внукам хватит".
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18.06.2021 21:51 Ответить
все так!...
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18.06.2021 21:54 Ответить
По ходу зря зеленые засранцы вакциной ширялись дорогой.
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18.06.2021 20:38 Ответить
Руанда? Вы серьезно? Т.е мы хуже обезьян?
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18.06.2021 20:39 Ответить
Лише в очах чиновників ЄС.
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18.06.2021 20:41 Ответить
В глазах зебилов и Руанды конечно мы выглядим вполне пристойно.
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18.06.2021 20:48 Ответить
Обезьяны ведь тоже разные бывают. Потому сложно сказать, хуже или нет
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18.06.2021 20:43 Ответить
на дохтура наук кивина посмотри...
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18.06.2021 20:49 Ответить
Конечно хуже. Даже обезьяны не сделают своим вожаком самую тупую особь.
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18.06.2021 20:52 Ответить
Евросоюз открывает границы. Но не для украинцев - Цензор.НЕТ 5420
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18.06.2021 20:41 Ответить
Евросоюз открывает границы. Но не для украинцев - Цензор.НЕТ 8225
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18.06.2021 20:44 Ответить
Скоти-няка проросійська.
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18.06.2021 20:52 Ответить
В чем проблема сделать тест?

Нет 1,5 тысяч гривен? Ну так накой ЕС нужен такой "турист"?
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18.06.2021 20:48 Ответить
в германию даже с тестом не пустят.
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18.06.2021 22:46 Ответить
преЗЕрватив вместе со своим опг квартал95, сделал из Украины изгоя на мировой арене. Поблагодарим идиотов, которые ходят на выборы по-приколу
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18.06.2021 20:49 Ответить
В ЗАПИСНИЧОК ЧОКОЛЯДИ.

Молдова. Вакциновано 186 тисяч.
Україна. Вакциновано понад мільйон людей.
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18.06.2021 20:49 Ответить
Молдова - населення 4 млн
Україна біля 40 млн
А тепер, математик, порахуй відсоткове співвідношення Євросоюз відкриває кордони. Але не для українців - Цензор.НЕТ 9049
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18.06.2021 20:53 Ответить
Откуда зебилу знать что такое соотношение,да еще и процентное. Євросоюз відкриває кордони. Але не для українців - Цензор.НЕТ 3841
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18.06.2021 20:56 Ответить
В писульку зебиляткам. По состоянию на 17.06.2021

Молдова, полностью провакцинировано 202 940 чел.(5,04%) Население 4 млн
Украина, полностью провакцинировано 337 345 чел.(0,81%) Население 41млн 488тыс.
И что ты, убогое пыталось доказать?? Украина на одном из последних мест в МИРЕ по вакцинации. Євросоюз відкриває кордони. Але не для українців - Цензор.НЕТ 3478
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18.06.2021 21:00 Ответить
Tocno neznaju kak ES stranax otdelno ,no Litve 43% provakcinirovano,poxoze dlozno bit i drugix ES stranax.Teper uze na pliazax budet lovit komu ukol zdelat. Євросоюз відкриває кордони. Але не для українців - Цензор.НЕТ 4339
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18.06.2021 21:15 Ответить
Ось так черговий шанувальник Бубочки порівняв кількість повністю вакцинованих в Молдові (а це 7,6% їх населення) з кількістю тих, хто отримав принаймні одні дозу в Україні. А от повністю вакциноіаних від ковіду в Україні аж 337 тисяч (0,7% населення)...
Так що навіть на фоні Молдови у Бубочки епічний просирон...
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18.06.2021 22:06 Ответить
Ограничения в отношении Китая могут быть отменены "на условиях взаимности".
на самом деле "рекомендация" смахивает на политику и очень,
никакого отношения к хворобе и вакцинации не имеющей...
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18.06.2021 20:56 Ответить
Вы еврошлюхи ************* уже не знаете как поиздеваться над Украиной. Мы этого не забудем.
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18.06.2021 21:04 Ответить
Киш на пляшку, кацап!
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18.06.2021 21:10 Ответить
Кто издевается над Украиной? Издеваетесь сами над собой и те..кого Вы тупо выбрали по приколу......Идите вакцинируйтесь Спутником V... и сразу всё пройдёт!!! Всё забудете ...
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18.06.2021 21:13 Ответить
в спам кацапсина
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18.06.2021 21:19 Ответить
..что... тебя уже шмурдяком Cпутник V ширнули? Или в Зепадали видишь уже Бога? Видно ..что дурашка бегала за криворожского ушлёпка голосовать... раз так взбесилась!!))))
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18.06.2021 21:23 Ответить
Ребята, нижеподписавшиеся:
Во первых: я голосовал за Порошенко.
А ты Mike Hrabovsky кури гашишь и ешь кишмиш.
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18.06.2021 21:25 Ответить
..ну и я голосовал за Пороха и сейчас кроме Пороха никого и близко не вижу на посту президента. Но не виню Европу в том..что она ограничивает идиотам свободу передвижения. И поэтому говорю..что сами виноваты... Сами избрали ублюдка..который валит всё к чему прикасается. Поэтому и жрите то..что приготовили..а не ищите врага там..где его нет. Враг среди нас.. и во главе нашей страны. Если Вы это не поняли... то Вас остаётся только пожалеть.
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18.06.2021 21:42 Ответить
после Зеро такие авгиевы конюшни будут...
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18.06.2021 21:18 Ответить
Ще одна "перемога" зеленодупих Так тримати...
Євросоюз відкриває кордони. Але не для українців - Цензор.НЕТ 7108
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18.06.2021 21:53 Ответить
Европа до нас завжди вороже відносилась.Не вірте білозубій посмішці старої клячі Европи.У неї зуби вставні. Не вірте їх обіцянкам. Знаю про що кажу. У них головна бола - нав'язати нам нетрадиційні статеві відносини, розвалити устої сім'ї, геїзувати чоловіче населення та розбестити молодь. Не вірте їм так само,як і кацапам!!!!🇺🇦
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18.06.2021 21:54 Ответить
Фсбшники научились писать по украински но все так же топорно)
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18.06.2021 21:59 Ответить
"До нас" то до кого? До іспанців?
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19.06.2021 00:16 Ответить
Якось абсолютно пофіг . Краще повідпочивати 3-4 роки в Карпатах , аніж тратити час і гроші на дурнуваті тести , щоб німчурі чи жабоїдам везти чесно зароблені гроші. Користі буде більше . А якщо вже так кортить , то Єгипет чи Турція в рази дешевше і якісніше ніж старушка Європа . І люди там більш людяні і порядні.Літом можна в Турцію , осінь - зима - в Єгипет. Розумні люди так і роблять .
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18.06.2021 22:08 Ответить
ну да-ну да! как и ожидалось - зеленопыкие ***** именно такие аргументы и будут выдавать против просратого безвиза!!!
а то что в стране туповатого быдла цены в 3 раза выше немецких или жратва стоит в 2 раза дороже польской, то ничё - зелёной быдло схавает
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18.06.2021 22:23 Ответить
Тобі не до "німчури", не до "жабоїдів", і не в Єгипет з Турцією. Тебе в свинарнику треба тримати.
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18.06.2021 22:33 Ответить
Двері в ЄС і НАТО "відчинені" . Стукай холую далі . Але спершу зроби домашнє завдання , відсмокчи і поприсідай , бо холуй своєї країни збудувати не в змозі .Плюй в очі - каже дощ . Але двері "відчинені". ))Турки і Англія давно послали цих дегенератів нах... , разом з їхнім ЄС і нормально розвиваються далі.
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19.06.2021 13:39 Ответить
Кому потрібно і так їздить закордон.Ті ж автівки ганяють,техніку возять і тд.
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18.06.2021 22:35 Ответить


Порошелдон@porosheldon





Капець...
Лісабон на вихідні закривають для в'їзду і виїзду, бо дуже швидко розповсюджується індійський штамЄвросоюз відкриває кордони. Але не для українців - Цензор.НЕТ 7822Євросоюз відкриває кордони. Але не для українців - Цензор.НЕТ 7822Євросоюз відкриває кордони. Але не для українців - Цензор.НЕТ 7822
Тільки трохи зробили послаблення....
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18.06.2021 22:44 Ответить
так, і закінчиться термін зекоманди тим, що безвіз повністю здохне... СУМ-ПЕЧАЛЬ!
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18.06.2021 23:54 Ответить
Руанда? ORLY?
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19.06.2021 00:13 Ответить
А разве раньше это всё было нельзя? Странно...
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19.06.2021 00:50 Ответить
Пацаны, не спорьте. Всех пустят. Некоторые страны (не буду тыкать в них пальцем) ещё одного просраного туристического сезона могут не пережить.
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19.06.2021 00:53 Ответить
привет лохам от Членограя
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19.06.2021 03:04 Ответить
 
 