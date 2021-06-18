УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12602 відвідувача онлайн
Новини Суспільство Коронавірус і карантин
3 634 22
Німеччина (4567) карантин (16073) подорож (77) туризм (780) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

Німеччина з 25 червня відкриває кордони для вакцинованих українців

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Німеччина з 25 червня відкриває кордони для вакцинованих українців

Починаючи з 25 червня поточного року в’їзд для осіб, повністю вакцинованих від COVID-19, з України в Німеччину стане за певних умов знову можливим.

Про це йдеться в повідомленні посольства Німеччини в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

Повністю вакциновані особи зможуть знову в’їжджати у Німеччину з метою відвідання близьких та друзів, а також з туристичною метою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль відкрив свої кордони для громадян України

"Починаючи з 21 червня 2021 року, можна подавати заяви на отримання необхідних для запланованої мети поїздки віз як у посольстві, так і у візовому центрі Visametric. Право в’їзду до Німеччини матимуть ті особи, які отримали щеплення однією з вакцин, перелічених на інтернет-сторінці Інституту Пауля Ерліха (нім. Paul-Ehrlich-Institut, PEI), якщо з дня щеплення останньою необхідною дозою вакцини або вакциною, яка потребує однієї дози, минуло щонайменше 14 днів. Наразі це стосується тільки вакцин, визнаних Європейським агентством з лікарських засобів (англ. European Medicines Agency, EMA). Перелік вакцин планується також розширити і доповнити іншими вакцинами з аналогічними захисними стандартами, як тільки будуть завершені необхідні тестування", - йдеться в повідомленні посольства.

Також читайте: Українці зможуть вільно подорожувати в ЄС вже цього літа, - Ляшко

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Значит, можно в Германию вакцинированным Пфайзером зеленым ублюдкам.
показати весь коментар
18.06.2021 12:48
+1
т е только депутатскому корпусу и их выводкам.
показати весь коментар
18.06.2021 12:46
+1
снова подавать визы? у нас же безвиз или уже все?
показати весь коментар
18.06.2021 12:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А не вакцинированнве идите в жопу , в евросовке левачество уже тренд .
показати весь коментар
18.06.2021 12:40 Відповісти
добро пожаловать или посторонним вход воспрещен )
показати весь коментар
18.06.2021 12:42 Відповісти
а неуколоті ідуть за графіком як до зняття обмежень - ПЛР тест, ізоляція 14 днів.
показати весь коментар
18.06.2021 14:34 Відповісти
т е только депутатскому корпусу и их выводкам.
показати весь коментар
18.06.2021 12:46 Відповісти
снова подавать визы? у нас же безвиз или уже все?
показати весь коментар
18.06.2021 12:47 Відповісти
Все, все. "Мудрый" нарит сделал свой выбор в 2019г. в сторону рашки. Німеччина з 25 червня відкриває кордони для вакцинованих українців - Цензор.НЕТ 828
показати весь коментар
18.06.2021 12:49 Відповісти
не путай теплое с мягким, товарищ курсант фсб. заезженная пластинка не имеющая ничего с реальностью.
показати весь коментар
18.06.2021 12:51 Відповісти
терпение и реальность станет пластинкой.
показати весь коментар
18.06.2021 12:55 Відповісти
Тобі, бачу, повилазило, зебілко, промий шніфти, можливо, розвидниться. Німеччина з 25 червня відкриває кордони для вакцинованих українців - Цензор.НЕТ 9337 Твій рівень - вішати ярлики.

Потрпілий блазень руйнує відносини з США та ЄС, а Єрмак, що фактично керує, все зливає, та веде Україну під раху. Дякую зебілам! Німеччина з 25 червня відкриває кордони для вакцинованих українців - Цензор.НЕТ 2450
показати весь коментар
18.06.2021 13:15 Відповісти
Вешают ярлыки ты и тебе подобные, обзывающие любых у кого мнение слегка расходится зебилами. Тактика РФ, называть чёрное белым.
показати весь коментар
18.06.2021 13:26 Відповісти
Значит, можно в Германию вакцинированным Пфайзером зеленым ублюдкам.
показати весь коментар
18.06.2021 12:48 Відповісти
В списке разрешёных вакцин уже стоит АстраЗенека и на днях добавят Коронавак.
показати весь коментар
18.06.2021 13:15 Відповісти
Большой вопрос, будут ли считать ковишидло АстраЗенекой. "А на днях добавят" - может затянутся на год. Посмотрим, сказал слепой глухому.
показати весь коментар
18.06.2021 13:18 Відповісти
Уже добавляют, не сцы. Список расширяют как раз пока ты строчишь кацапометодички.
показати весь коментар
18.06.2021 13:36 Відповісти
Психиатрическая больница No1
В списке разрешёных вакцин уже стоит АстраЗенека и на днях добавят Коронавак.
"Пускать будут тех, кто привился одной из зарегистрированных в ЕС вакцин: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Это распространяется и на AstraZeneca южнокорейского производства, которая используется, например, в Украине." https://www.dw.com/ru/es-otkryvaet-granicy-pustjat-posle-privivki-ot-kovida/a-57600729
похоже CoviShield это нечто другое, раз уточняется южнокорейский производитель.
показати весь коментар
18.06.2021 14:00 Відповісти
"Усі вакцини, які зараз використовує Україна, зокрема, Comirnaty від Biontech та Pfizer, AstraZeneca різного виробництва та CoronaVac від Sinovac Biotech, мають дозвіл від ВООЗ. Схвалення на рівні ЄС також мають всі вакцини, що застосовуються в Україні, окрім китайської CoronaVac. Ця вакцина наразі лише проходить процес отримання дозволу на застосування в Євросоюзі."

Джерело: https://www.dw.com/uk/covid-svidotstvo-pro-vaktsynatsiiu-v-ukraini-shcho-treba-znaty/a-57845734
показати весь коментар
18.06.2021 16:09 Відповісти
и справкой от домашнего врача)
показати весь коментар
18.06.2021 12:54 Відповісти
Німеччина з 25 червня відкриває кордони для вакцинованих українців - Цензор.НЕТ 6161
показати весь коментар
18.06.2021 13:55 Відповісти
Вот и накрылся порошенковский безвиз благодаря долбоящерам квартала95 во власти. И дело даже не в вакцинации, а в том, что немцы требуют визу для вьезда, биометрия уже не катит.
показати весь коментар
18.06.2021 14:01 Відповісти
Треба читати не тільки повідомлення, а також першоджерело. А там, на сайти посольства Німеччини пишуть: "Безвізовий в'їзд для громадян України з біометричними паспортами буде знову можливим."
Джерело: https://kiew.diplo.de/ua-uk/service/05-VisaEinreise/-/2466474
показати весь коментар
18.06.2021 16:23 Відповісти
Это у тебя мозг накрылся, дурик! Німеччина з 25 червня відкриває кордони для вакцинованих українців - Цензор.НЕТ 2566 Німеччина з 25 червня відкриває кордони для вакцинованих українців - Цензор.НЕТ 2566 Німеччина з 25 червня відкриває кордони для вакцинованих українців - Цензор.НЕТ 2566
показати весь коментар
18.06.2021 18:28 Відповісти
 
 