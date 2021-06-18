Німеччина з 25 червня відкриває кордони для вакцинованих українців
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Починаючи з 25 червня поточного року в’їзд для осіб, повністю вакцинованих від COVID-19, з України в Німеччину стане за певних умов знову можливим.
Про це йдеться в повідомленні посольства Німеччини в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
Повністю вакциновані особи зможуть знову в’їжджати у Німеччину з метою відвідання близьких та друзів, а також з туристичною метою.
"Починаючи з 21 червня 2021 року, можна подавати заяви на отримання необхідних для запланованої мети поїздки віз як у посольстві, так і у візовому центрі Visametric. Право в’їзду до Німеччини матимуть ті особи, які отримали щеплення однією з вакцин, перелічених на інтернет-сторінці Інституту Пауля Ерліха (нім. Paul-Ehrlich-Institut, PEI), якщо з дня щеплення останньою необхідною дозою вакцини або вакциною, яка потребує однієї дози, минуло щонайменше 14 днів. Наразі це стосується тільки вакцин, визнаних Європейським агентством з лікарських засобів (англ. European Medicines Agency, EMA). Перелік вакцин планується також розширити і доповнити іншими вакцинами з аналогічними захисними стандартами, як тільки будуть завершені необхідні тестування", - йдеться в повідомленні посольства.
Будь ласка, зачекайте...
Потрпілий блазень руйнує відносини з США та ЄС, а Єрмак, що фактично керує, все зливає, та веде Україну під раху. Дякую зебілам!
В списке разрешёных вакцин уже стоит АстраЗенека и на днях добавят Коронавак.
"Пускать будут тех, кто привился одной из зарегистрированных в ЕС вакцин: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Это распространяется и на AstraZeneca южнокорейского производства, которая используется, например, в Украине." https://www.dw.com/ru/es-otkryvaet-granicy-pustjat-posle-privivki-ot-kovida/a-57600729
похоже CoviShield это нечто другое, раз уточняется южнокорейский производитель.
Джерело: https://www.dw.com/uk/covid-svidotstvo-pro-vaktsynatsiiu-v-ukraini-shcho-treba-znaty/a-57845734
https://www.pei.de/EN/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-content.html;jsessionid=66073409C89992073C88FD7B7E70D202.intranet212?nn=164146&cms_pos=2
Джерело: https://kiew.diplo.de/ua-uk/service/05-VisaEinreise/-/2466474