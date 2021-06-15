Ізраїль відкрив свої кордони для громадян України

Ізраїльський уряд ухвалив рішення про відкриття кордонів для громадян України, які повинні будуть заздалегідь подати заявку на в'їзд в ізраїльську дипломатичну або консульську установу за місцем проживання або в Управління з питань народонаселення та імміграції.

Як повідомляє пресслужба посольства України в Ізраїлі, в'їзд в країну буде дозволений тільки в тому випадку, якщо у людини буде негативний результат тесту на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в Ізраїль, передає Цензор.НЕТ.

"Після прибуття до Ізраїлю необхідно буде пройти додатковий ПЛР тест (зазначена послуга платна – 80 ізраїльських шекелів за умови завчасної онлайн реєстрації, або 100 ізраїльських шекелів за умови реєстрації в аеропорту; оплата здійснюється кредитною карткою)… Ця вимога поширюватиметься також на тих, хто має сертифікат про вакцинацію (щеплення) від COVID-19 або документ про одужання від COVID-19", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в фейсбуці.

У ньому також зазначається, що у виняткових випадках українці можуть подати заявку на отримання дозволу на в'їзд в Ізраїль без проведення ПЛР-тесту на COVID-19, за посиланням.

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Крім того, для отримання дозволу на в'їзд в країну також потрібно діючий медичний страховий поліс, що покриває витрати в разі захворювання на COVID-19.

Також повідомляється, що після отримання дозволу на в'їзд в Ізраїль пасажири, що прибувають до Ізраїлю, повинні заповнити декларацію особи, яка в'їжджає в Ізраїль.

"Декларація має бути заповнена не більше ніж за 24 години до рейсу. В декларації пасажир надає свої особисті дані, медичні відомості, а також детальну інформацію про місце самоізоляції в Ізраїлі", - повідомляють в посольстві.

Там додають, що всі міжнародні пасажири повинні пройти самоізоляцію, яка становить 14 або 10 днів (за умови, якщо пасажир матиме два ПЛР тесту, в певні спеціальним протоколом дати, результати яких є негативними).

Особи, які мають довідку про вакцинацію від COVID-19 в Ізраїлі або довідку про одужання від COVID-19 в Ізраїлі, не підлягають самоізоляції.

"Медична декларація, дозвіл на в’їзд в країну, результати тесту на COVID-19 та інші документи потрібно роздрукувати і мати при собі для пред'явлення компетентним органам Ізраїлю", - уточнюють дипломати.

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Вони додають, що особи, які хворіють на COVID-19, не зможуть сісти на літак.

Крім того, повідомляється, що іноземець, який покине територію Ізраїлю до закінчення встановленого терміну самоізоляції без спеціального дозволу, порушує закони цієї держави, і в майбутньому в'їзд в Ізраїль такій особі буде заборонений.

"Транзитні пасажири повинні пред'явити перед посадкою на рейс до Ізраїлю медичну довідку з негативним результатом ПЛР тесту на COVID19, виданим не більше ніж за 72 години до планованого часу посадки в Ізраїлі за умови, що загальний час пересадки не перевищує 24 години", - резюмують у посольстві.





