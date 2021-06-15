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Новини Коронавірус і карантин
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Ізраїль відкрив свої кордони для громадян України

Ізраїль відкрив свої кордони для громадян України

Ізраїльський уряд ухвалив рішення про відкриття кордонів для громадян України, які повинні будуть заздалегідь подати заявку на в'їзд в ізраїльську дипломатичну або консульську установу за місцем проживання або в Управління з питань народонаселення та імміграції.

Як повідомляє пресслужба посольства України в Ізраїлі, в'їзд в країну буде дозволений тільки в тому випадку, якщо у людини буде негативний результат тесту на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в Ізраїль, передає Цензор.НЕТ.

"Після прибуття до Ізраїлю необхідно буде пройти додатковий ПЛР тест (зазначена послуга платна – 80 ізраїльських шекелів за умови завчасної онлайн реєстрації, або 100 ізраїльських шекелів за умови реєстрації в аеропорту; оплата здійснюється кредитною карткою)… Ця вимога поширюватиметься також на тих, хто має сертифікат про вакцинацію (щеплення) від COVID-19 або документ про одужання від COVID-19", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в фейсбуці.

У ньому також зазначається, що у виняткових випадках українці можуть подати заявку на отримання дозволу на в'їзд в Ізраїль без проведення ПЛР-тесту на COVID-19, за посиланням.

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Крім того, для отримання дозволу на в'їзд в країну також потрібно діючий медичний страховий поліс, що покриває витрати в разі захворювання на COVID-19.

Також повідомляється, що після отримання дозволу на в'їзд в Ізраїль пасажири, що прибувають до Ізраїлю, повинні заповнити декларацію особи, яка в'їжджає в Ізраїль.

"Декларація має бути заповнена не більше ніж за 24 години до рейсу. В декларації пасажир надає свої особисті дані, медичні відомості, а також детальну інформацію про місце самоізоляції в Ізраїлі", - повідомляють в посольстві.

Там додають, що всі міжнародні пасажири повинні пройти самоізоляцію, яка становить 14 або 10 днів (за умови, якщо пасажир матиме два ПЛР тесту, в певні спеціальним протоколом дати, результати яких є негативними).

Особи, які мають довідку про вакцинацію від COVID-19 в Ізраїлі або довідку про одужання від COVID-19 в Ізраїлі, не підлягають самоізоляції.

"Медична декларація, дозвіл на в’їзд в країну, результати тесту на COVID-19 та інші документи потрібно роздрукувати і мати при собі для пред'явлення компетентним органам Ізраїлю", - уточнюють дипломати.

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Вони додають, що особи, які хворіють на COVID-19, не зможуть сісти на літак.

Крім того, повідомляється, що іноземець, який покине територію Ізраїлю до закінчення встановленого терміну самоізоляції без спеціального дозволу, порушує закони цієї держави, і в майбутньому в'їзд в Ізраїль такій особі буде заборонений.

"Транзитні пасажири повинні пред'явити перед посадкою на рейс до Ізраїлю медичну довідку з негативним результатом ПЛР тесту на COVID19, виданим не більше ніж за 72 години до планованого часу посадки в Ізраїлі за умови, що загальний час пересадки не перевищує 24 години", - резюмують у посольстві.

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Ізраїль відкрив свої кордони для громадян України 03

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Ізраїль (1637) карантин (18172) туризм (1560) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Кроме того, для получения разрешения на въезд в страну также требуется действующий медицинский страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания COVID-19.

А что там от "братских" свинособак въезжающих в Украину требуется? Или у нас проходной двор?
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15.06.2021 16:46
+3
Рановато..."Слуги Уроды" вместе с вожаком Зе ещё не всё продали.....
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15.06.2021 16:44
+1
А билет в один конц нельзя ли организовать?
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15.06.2021 16:45
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как раз наши ушлепки провакцинируются пфацеров, как в израиле, и поедут в тельавив. Курортный сезон.
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15.06.2021 16:43 Відповісти
Рановато..."Слуги Уроды" вместе с вожаком Зе ещё не всё продали.....
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15.06.2021 16:44 Відповісти
А билет в один конц нельзя ли организовать?
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15.06.2021 16:45 Відповісти
Для всех или только"своим"?
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15.06.2021 16:46 Відповісти
Кроме того, для получения разрешения на въезд в страну также требуется действующий медицинский страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания COVID-19.

А что там от "братских" свинособак въезжающих в Украину требуется? Или у нас проходной двор?
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15.06.2021 16:46 Відповісти
+++
Война уже 7 лет идёт, а кацапы продолжают спокойно шастать туда-сюда, даже визовый режим не ввели.
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15.06.2021 17:59 Відповісти
Так "ваши" украинцы и так спокойно к вам ездили....
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15.06.2021 17:03 Відповісти
Изнуренные непосильной работой Слуги народа кинулись на Землю обетованную.
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15.06.2021 22:28 Відповісти
 
 