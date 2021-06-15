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Новости Коронавирус и карантин
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Израиль открыл свои границы для граждан Украины

Израиль открыл свои границы для граждан Украины

Израильское правительство приняло решение об открытии границ для граждан Украины, которые должны будут заранее подать заявку на въезд в израильское дипломатическое или консульское учреждение по месту жительства или в Управление по вопросам народонаселения и иммиграции.

Как сообщает пресс-служба посольства Украины в Израиле, въезд в страну будет разрешен только в том случае, если у человека будет иметься отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Израиль, передает Цензор.НЕТ.

"По прибытии в Израиль необходимо пройти дополнительный ПЦР тест (указанная услуга платная - 80 израильских шекелей при условии заблаговременной онлайн-регистрации, или 100 израильских шекелей при регистрации в аэропорту; оплата осуществляется кредитной картой)… Это требование распространяется также на тех, кто имеет сертификат о вакцинации (прививки) от COVID-19 или документ о выздоровлении от COVID-19", - говорится в сообщении, обнародованном в Фейсбуке.

В нем также отмечается, что в исключительных случаях украинцы могут подать заявку на получение разрешения на въезд в Израиль без проведения ПЦР-теста на COVID-19, по ссылке.

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Кроме того, для получения разрешения на въезд в страну также требуется действующий медицинский страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания COVID-19.

Также сообщается, что после получения разрешения на въезд в Израиль пассажиры, прибывающие в Израиль, должны заполнить декларацию лица, которое въезжает в Израиль.

"Декларация должна быть заполнена не более чем за 24 часа до рейса. В декларации пассажир предоставляет свои личные данные, медицинские сведения, а также подробную информацию о месте самоизоляции в Израиле", - сообщают в посольстве.

Там добавляют, что все международные пассажиры должны пройти самоизоляцию, которая составляет 14 или 10 дней (при условии, если пассажир будет иметь два ПЦР теста, в определенные специальным протоколом даты, результаты которых являются отрицательными).

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Лица, имеющие справку о вакцинации от COVID-19 в Израиле или справку о выздоровлении от COVID-19 в Израиле, не подлежат самоизоляции.

"Медицинскую декларацию, разрешение на въезд в страну, результаты теста на COVID-19 и другие документы нужно распечатать и иметь при себе для предъявления компетентным органам Израиля", - уточняют дипломаты.

Они добавляют, что лица, которые болеют COVID-19, не смогут сесть на самолет.

Кроме того, сообщается, что иностранец, который покинет территорию Израиля до истечения установленного срока самоизоляции без специального разрешения, нарушает законы этого государства, и в будущем въезд в Израиль такому лицу будет запрещен.

"Транзитные пассажиры должны предъявить перед посадкой на рейс в Израиль медицинскую справку с отрицательным результатом ПЦР теста на COVID19, выданным не более чем за 72 часа до планируемого времени посадки в Израиле при условии, что общее время пересадки не превышает 24 часа", - резюмируют в посольстве.

Израиль открыл свои границы для граждан Украины 01
Израиль открыл свои границы для граждан Украины 02
Израиль открыл свои границы для граждан Украины 03

Автор: 

Израиль (1921) карантин (16729) туризм (1543) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Кроме того, для получения разрешения на въезд в страну также требуется действующий медицинский страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания COVID-19.

А что там от "братских" свинособак въезжающих в Украину требуется? Или у нас проходной двор?
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15.06.2021 16:46
+3
Рановато..."Слуги Уроды" вместе с вожаком Зе ещё не всё продали.....
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15.06.2021 16:44
+1
А билет в один конц нельзя ли организовать?
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15.06.2021 16:45
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как раз наши ушлепки провакцинируются пфацеров, как в израиле, и поедут в тельавив. Курортный сезон.
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15.06.2021 16:43 Ответить
Рановато..."Слуги Уроды" вместе с вожаком Зе ещё не всё продали.....
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15.06.2021 16:44 Ответить
А билет в один конц нельзя ли организовать?
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15.06.2021 16:45 Ответить
Для всех или только"своим"?
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15.06.2021 16:46 Ответить
Кроме того, для получения разрешения на въезд в страну также требуется действующий медицинский страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания COVID-19.

А что там от "братских" свинособак въезжающих в Украину требуется? Или у нас проходной двор?
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15.06.2021 16:46 Ответить
+++
Война уже 7 лет идёт, а кацапы продолжают спокойно шастать туда-сюда, даже визовый режим не ввели.
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15.06.2021 17:59 Ответить
Так "ваши" украинцы и так спокойно к вам ездили....
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15.06.2021 17:03 Ответить
Изнуренные непосильной работой Слуги народа кинулись на Землю обетованную.
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15.06.2021 22:28 Ответить
 
 