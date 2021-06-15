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Нардепов будут вакцинировать от коронавируса препаратом Pfizer, - Березовец. ДОКУМЕНТ
Вакцинация нардепов будет проходить 15-18 июня по предварительно предоставленным спискам.
Народных депутатов будут вакцинировать от коронавируса препаратом Comirnaty производства компании Pfizer-BioNTech. Об этом сообщил политтехнолог Тарас Березовец в своем Telegram-канале, опубликовав текст приглашения на вакцинацию, которое поступило нардепам, передает Цензор.НЕТ.
Согласно тексту документа, вакцинация депутатов будет проходить 15-18 июня по заранее предоставленным спискам. Также для них составят отдельный график, который им пришлют позже.
При себе народным избранникам следует иметь паспорт, идентификационный код, заполненное информированное согласие и оценку состояния здоровья.
Топ комментарии
+25 Rouhh Elohim
показать весь комментарий15.06.2021 15:47
+13 Freken
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+11 Bush Reagan
показать весь комментарий15.06.2021 15:53
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Во Франции даже бомжей провакцинировали Пфайзером!
Как вы терпите эту бздливую гЫдоту во власти?
А чого ж ви від "нарідних слуг" очікували? Липень на носі. Їм відпочивати час. Ну не в Україні ж їм сидіти, вакцинованими китайським чи індійським невідомочим? А "загниваюча" Європа та Америка вимагають щеплення людською вакциною. Тому - "Пфайзер".
-На село прийшло 2 автомобіля Газ-24, пропоную один віддати мені, а другий моїй дружині.
Нарід:
-А нам!? А нам?
-Х#ї вам, на цьому засідання закінчено.))
вначале он был норм, но через 2 года пошло-поехало, вошел во вкус. когда там колаиция развалилась? а? а он народ Украины в течении лет не информировал об этом.