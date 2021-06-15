Нардепов будут вакцинировать от коронавируса препаратом Pfizer, - Березовец. ДОКУМЕНТ

Вакцинация нардепов будет проходить 15-18 июня по предварительно предоставленным спискам.

Народных депутатов будут вакцинировать от коронавируса препаратом Comirnaty производства компании Pfizer-BioNTech. Об этом сообщил политтехнолог Тарас Березовец в своем Telegram-канале, опубликовав текст приглашения на вакцинацию, которое поступило нардепам, передает Цензор.НЕТ.

Согласно тексту документа, вакцинация депутатов будет проходить 15-18 июня по заранее предоставленным спискам. Также для них составят отдельный график, который им пришлют позже.

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При себе народным избранникам следует иметь паспорт, идентификационный код, заполненное информированное согласие и оценку состояния здоровья.



