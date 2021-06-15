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Новости Коронавирус и карантин
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Нардепов будут вакцинировать от коронавируса препаратом Pfizer, - Березовец. ДОКУМЕНТ

Нардепов будут вакцинировать от коронавируса препаратом Pfizer, - Березовец. ДОКУМЕНТ

Вакцинация нардепов будет проходить 15-18 июня по предварительно предоставленным спискам.

Народных депутатов будут вакцинировать от коронавируса препаратом Comirnaty производства компании Pfizer-BioNTech. Об этом сообщил политтехнолог Тарас Березовец в своем Telegram-канале, опубликовав текст приглашения на вакцинацию, которое поступило нардепам, передает Цензор.НЕТ.

Согласно тексту документа, вакцинация депутатов будет проходить 15-18 июня по заранее предоставленным спискам. Также для них составят отдельный график, который им пришлют позже.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцину Pfizer сегодня в Украине получают приближенные к власти лица, - нардеп "ЕС" Сюмар

При себе народным избранникам следует иметь паспорт, идентификационный код, заполненное информированное согласие и оценку состояния здоровья.

Нардепов будут вакцинировать от коронавируса препаратом Pfizer, - Березовец 01
Нардепов будут вакцинировать от коронавируса препаратом Pfizer, - Березовец 02

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Березовец Тарас (130) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+25
А остальное зебыдло китайским синоваком. Вы же теперь все - президенты! Кушайте!
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15.06.2021 15:47
+13
Вот сволочи! А почему не китайской или индийской вакциной?
Во Франции даже бомжей провакцинировали Пфайзером!
Как вы терпите эту бздливую гЫдоту во власти?
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15.06.2021 15:49
+11
Хахаха,плебеям китай и индия,а себе как в Европе,казнокрады и махинаторы себя любят.
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15.06.2021 15:53
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Впендюрити в сраку Пфайзера примусово... вони ж потенційні рознозчики зарази, по вколоті російським шмурдяком
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15.06.2021 16:02 Ответить
Зеленій плісняві касторки або пургену !
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15.06.2021 16:04 Ответить
Нардепів вакцинуватимуть проти коронавірусу препаратом Pfizer, - Березовець - Цензор.НЕТ 7375
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15.06.2021 19:00 Ответить
А лідер цієї команди ШАНПАНЗЕ - це скорочено Шановний Пан Зеленський
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15.06.2021 20:07 Ответить
аммиаком.
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15.06.2021 16:23 Ответить
умрут и попадут в рай. Как им Путин завещал.
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15.06.2021 16:06 Ответить
По тому, что 73% населения так решило?
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15.06.2021 16:09 Ответить
логічно, їм же бідосям по закордонам їздити ще. я знаєте зі своїм короноваком...краще вдома посиджу
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15.06.2021 15:47 Ответить
И по Велюрам ходить, когда новая волна будет
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15.06.2021 20:09 Ответить
А остальное зебыдло китайским синоваком. Вы же теперь все - президенты! Кушайте!
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15.06.2021 15:47 Ответить
ты тоже вместе с зебилами в одной лодке под названием Украина, так что не нервничай )
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15.06.2021 16:01 Ответить
смердюча Иліта)
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15.06.2021 15:48 Ответить
Вот сволочи! А почему не китайской или индийской вакциной?
Во Франции даже бомжей провакцинировали Пфайзером!
Как вы терпите эту бздливую гЫдоту во власти?
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15.06.2021 15:49 Ответить
Так "мудрий нарід" сам выбрал себе таких нарваных "слуг" без чести и совести... Теперь слуги жируют, а нарід хлебает зелёные Щи...
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15.06.2021 16:13 Ответить
Большая часть народа такое же быдло, как они навыбирали. Так что те, кто это к власти привел, по сути, расстраиваются только от одного, что не они у кормушки.
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15.06.2021 18:06 Ответить
ну і правильно, вообще не треба оте 73% бидло вакцинувати.
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15.06.2021 15:49 Ответить
кто бы сомневался...это пусть всякими помоями детей, учителей, военных вакцинируют...наших дорогих избранников только самым лучшим...
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15.06.2021 15:49 Ответить
За какие н.... заслуги, уродам првилегии и здесь, сдохните по-любэ...
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15.06.2021 15:52 Ответить
Хахаха,плебеям китай и индия,а себе как в Европе,казнокрады и махинаторы себя любят.
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15.06.2021 15:53 Ответить
так опзж вроде ж спутником только колится, не?
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15.06.2021 15:56 Ответить
....неееее, только спутник -водкой всю 5 колонну, остальных астра зенекой!)))...понапокупали х..ни всякой за откаты, пусть ширяются теперь ею...
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15.06.2021 16:01 Ответить
стаду, яке привело Зе до влади, все похер. Аби "свати" показували і 95квартал.
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15.06.2021 16:01 Ответить
Так, так, цих шкодливих скажених тварин таки потрібно вакцинувати. Але чи допоможе навіть ця т.з. вакцина, - потрібні більш радикальні заходи...
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15.06.2021 16:01 Ответить
вот что значит деньги налогоплательщиков использовать по своему разумению...
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15.06.2021 16:02 Ответить
и я хочу пфайзером...
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15.06.2021 16:07 Ответить
Только в Украине министры, судьи .меры, депутаты и другие чиновники и барыги привывку от кронвируса получают самой лучшей по эфективности и безопасности вакцину и не по возрасту, как это делали во всех странах мира, а впереди пенсионеров. В других странах в первую очередь вакционировали врачей , а потом остальных граждан по возрастных категориях и только совсем недавно дождавшись своей возрастной категории вакцинировалась 66 летняя канцлер германии Ангела Меркель вакциной Астра Зенека. А в наших чиновников нет ни стыда, ни морали. Они готовят пенсионеров к сентябрю месяца встретить очередную волну пандемии в лучшем случаи на больничной койке или без кислородной поддержки и медецинской помощи умирать дома. Пенсионеров 60 + еще не начали вакционировать. Более старшим по возрасту пенсионерам колют только китайскую вакцину. и то до начала эпидемии практически провакцинируют мизер, так как вакцин в Украине очень мало.
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15.06.2021 16:09 Ответить
А почему акцент на Украине? Это что Украина сходила на выборы поржать?! Это что Украина избирала безтолковый биомусор типа зеленского, бужанского, вирастюка или юзика?! Претензии нужно предъявлять идиотам 73% которые такой курс страны выбрали два года назад
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15.06.2021 16:36 Ответить
Кто-то сомневался??? 😊... Самое хорошее - слугам... У нормальных "хозяев" слуги в почете - на гос.дачах, с кортежами, с зарплатами в конвертах...
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15.06.2021 16:10 Ответить
Треба їх "Нов****", чи той, Спутніком всіх вакцинувати
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15.06.2021 16:12 Ответить
А почему не ковишилдом? Который Степашка накупил с их молчаливого согласия, да еще и через Богатыревские прокладки!
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15.06.2021 16:12 Ответить
Сволочи. А народу шмурдяк 50%й из китая. от которого ни пользы ни вреда.
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15.06.2021 16:15 Ответить
плюс не сертифицирован в ес.
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15.06.2021 16:15 Ответить
еще и оцнкой состояния здоровья, чего для граждан не делают. двуличные твари.
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15.06.2021 16:17 Ответить
І їх сім'ї.
А чого ж ви від "нарідних слуг" очікували? Липень на носі. Їм відпочивати час. Ну не в Україні ж їм сидіти, вакцинованими китайським чи індійським невідомочим? А "загниваюча" Європа та Америка вимагають щеплення людською вакциною. Тому - "Пфайзер".
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15.06.2021 16:19 Ответить
Чиновники живут только за счет наших налогов и в тоже время потеряли полностью стыд и совесть и в очередной раз подчеркнули, что простые люди - это быдло. Такой вакцинации не было ни в одной стране мира, что б людей так делили и все ждали очереди с учетом своего возраста. Даже в Польше к украинцам относятся с уважением, на кордоне предлагают вакцинироваться бесплатно и Пфайзером и Модерна...
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15.06.2021 16:20 Ответить
Нарід, який вибрав собі кловунів має почуватись як використані гумові вироби.
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15.06.2021 16:24 Ответить
Правда чомусь ніхто дуже не спішить навіть безкоштовно навіть сраним пфайзером .к думаєте чому так?)
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16.06.2021 02:42 Ответить
Засідання сільради, голова:
-На село прийшло 2 автомобіля Газ-24, пропоную один віддати мені, а другий моїй дружині.
Нарід:
-А нам!? А нам?
-Х#ї вам, на цьому засідання закінчено.))
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15.06.2021 16:22 Ответить
А опзж и ватных слуг - тоже пфайзером? А чё так?
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15.06.2021 16:25 Ответить
Это еще подтверждение факта, что быдлу 73% вообще нужно запретить ходить на выборы. Мало того, что за два года опг квартал95 довел страну до экономического и политического колапса, так у нас теперь появилась каста, которых будут прививать нормальной вакциной, а быдло сходившее на выборы по-приколу - китайскими сцаками. Говорили ж имбицилам два года назад:"ДумайТЕ!".
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15.06.2021 16:32 Ответить
а что бы сделал петро?
вначале он был норм, но через 2 года пошло-поехало, вошел во вкус. когда там колаиция развалилась? а? а он народ Украины в течении лет не информировал об этом.
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15.06.2021 16:40 Ответить
Какая разница, чтобы сделал петро, он уже не президент, мы видим сейчас что делает зеленое шимпанЗЕ со своим цирком.
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15.06.2021 16:59 Ответить
а было много вариантов? там был либо зе, либо петро, либо опзж. все.
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15.06.2021 17:00 Ответить
разные сорты того самого.
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15.06.2021 17:01 Ответить
самое лучшее детям..., тьфу, депутатам, а то вдруг, не дай бог заболеют, как же мы тогда...
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15.06.2021 16:33 Ответить
Какая разница чем колоть, той вакциной что есть(с) вот для депутатов есть пфайцер, а вы колитесь китаем.
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15.06.2021 16:38 Ответить
ну вы тупые. Пфайзер только для избранных, для "элиты", для "мудрого нАриду" - китайская бодяга.
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15.06.2021 16:40 Ответить
Быстрей сдохнут как крысы
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15.06.2021 16:41 Ответить
А чому не як нарід - китайською та індійською?
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15.06.2021 16:48 Ответить
ну, так эти вакцины мудрый нарiд на себе и проверяет. а нардепы, заботясь о здоровье, мудрого нарiда сначала проверят пфайзер на себе (если, что - это ирония)
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15.06.2021 17:01 Ответить
Думаю, после этого США должны прекратить поставки вакцины в Украину.
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15.06.2021 16:53 Ответить
Какое моральное право имеет власть колоть себе Пфайзер, когда в Украине не провакционированы медики и все желающие люди пожилого возраста. Плохо, что ОПЗЖ не организует пенсионеров под Верховную Раду или офис президента, что б те посмотрели старикам в глаза и поняли кто в группе риска и кому грозит очередная волна кронвируса, смерть и потребность в кислороде и медпомощи.
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15.06.2021 16:55 Ответить
мне сегодня в больничке, когда интересовался своей очередью на пфайзер, заявили, что пфайзером вакцинируют стариков в домах престарелых и учителей (знакомые учителя раннее говорили, что в школах идет запись на пфайзер). Николаев.
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15.06.2021 20:19 Ответить
коррупция, однако.
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15.06.2021 17:04 Ответить
В Польше мой брат и его жена вакцинироваись по карте побыту Пфайзером. Им предлагали на выбор -- Пфайзер но с ожиданием 40-45 дней или сразу Астразенеку. Выбрали, конечно, Пфайзер
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15.06.2021 17:05 Ответить
у нас ждут уже 2 года.
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15.06.2021 17:48 Ответить
шухрич показово має вакцинуватись спутником ..
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15.06.2021 17:25 Ответить
Молодці, слуги російського народу! Демонструйте своїм виборцям гасло Какая разніца!
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15.06.2021 17:35 Ответить
а как бодро рапотровали, мол завезли пфайер в украину! но вам, скотыняки ее не дадим.
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15.06.2021 17:49 Ответить
ничем не лучше степанова.
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15.06.2021 17:49 Ответить
Сечею козєлі їх вакцінуйте. бояркою і спутніком
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15.06.2021 21:44 Ответить
Це просто жесть .до чого бидлоту довів телевізор.Та не будуть депутати колоти собі на "пфайзер" ні будь .що інще. вони не наскільки тупі!
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16.06.2021 02:45 Ответить
А методом отчипирования в зад что уже не хотят
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16.06.2021 05:19 Ответить
аморальность обслуги уже зашкаливает!
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16.06.2021 15:55 Ответить
 
 