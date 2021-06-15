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Нардепів вакцинуватимуть проти коронавірусу препаратом Pfizer, - Березовець. ДОКУМЕНТ
Вакцинація нардепів проходитиме 15-18 червня за попередньо наданими списками.
Народних депутатів вакцинуватимуть проти коронавірусу препаратом Comirnaty виробництва компанії Pfizer-BioNTech. Про це повідомив політтехнолог Тарас Березовець у своєму Telegram-каналі, опублікувавши текст запрошення на вакцинацію, яке надійшло нардепам, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з текстом документа, вакцинація депутатів буде проходити 15-18 червня за попередньо наданими списками. Також для них складуть окремий графік, який їм надішлють пізніше.
При собі народним обранцям слід мати паспорт, ідентифікаційний код, заповнену інформовану згоду і оцінку стану здоров'я.
Топ коментарі
+25 Rouhh Elohim
показати весь коментар15.06.2021 15:47
+13 Freken
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+11 Bush Reagan
показати весь коментар15.06.2021 15:53
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Во Франции даже бомжей провакцинировали Пфайзером!
Как вы терпите эту бздливую гЫдоту во власти?
А чого ж ви від "нарідних слуг" очікували? Липень на носі. Їм відпочивати час. Ну не в Україні ж їм сидіти, вакцинованими китайським чи індійським невідомочим? А "загниваюча" Європа та Америка вимагають щеплення людською вакциною. Тому - "Пфайзер".
-На село прийшло 2 автомобіля Газ-24, пропоную один віддати мені, а другий моїй дружині.
Нарід:
-А нам!? А нам?
-Х#ї вам, на цьому засідання закінчено.))
вначале он был норм, но через 2 года пошло-поехало, вошел во вкус. когда там колаиция развалилась? а? а он народ Украины в течении лет не информировал об этом.