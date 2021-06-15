УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8518 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
7 474 70

Нардепів вакцинуватимуть проти коронавірусу препаратом Pfizer, - Березовець. ДОКУМЕНТ

Нардепів вакцинуватимуть проти коронавірусу препаратом Pfizer, - Березовець. ДОКУМЕНТ

Вакцинація нардепів проходитиме 15-18 червня за попередньо наданими списками.

Народних депутатів вакцинуватимуть проти коронавірусу препаратом Comirnaty виробництва компанії Pfizer-BioNTech. Про це повідомив політтехнолог Тарас Березовець у своєму Telegram-каналі, опублікувавши текст запрошення на вакцинацію, яке надійшло нардепам, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з текстом документа, вакцинація депутатів буде проходити 15-18 червня за попередньо наданими списками. Також для них складуть окремий графік, який їм надішлють пізніше.

При собі народним обранцям слід мати паспорт, ідентифікаційний код, заповнену інформовану згоду і оцінку стану здоров'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість противників вакцинації проти COVID-19 в Україні зменшилася до 43%, - опитування Центру Разумкова

Нардепів вакцинуватимуть проти коронавірусу препаратом Pfizer, - Березовець 01
Нардепів вакцинуватимуть проти коронавірусу препаратом Pfizer, - Березовець 02

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Березовець Тарас (15) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Pfizer (202)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+25
А остальное зебыдло китайским синоваком. Вы же теперь все - президенты! Кушайте!
показати весь коментар
15.06.2021 15:47
+13
Вот сволочи! А почему не китайской или индийской вакциной?
Во Франции даже бомжей провакцинировали Пфайзером!
Как вы терпите эту бздливую гЫдоту во власти?
показати весь коментар
15.06.2021 15:49
+11
Хахаха,плебеям китай и индия,а себе как в Европе,казнокрады и махинаторы себя любят.
показати весь коментар
15.06.2021 15:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Впендюрити в сраку Пфайзера примусово... вони ж потенційні рознозчики зарази, по вколоті російським шмурдяком
показати весь коментар
15.06.2021 16:02 Відповісти
Зеленій плісняві касторки або пургену !
показати весь коментар
15.06.2021 16:04 Відповісти
Нардепів вакцинуватимуть проти коронавірусу препаратом Pfizer, - Березовець - Цензор.НЕТ 7375
показати весь коментар
15.06.2021 19:00 Відповісти
А лідер цієї команди ШАНПАНЗЕ - це скорочено Шановний Пан Зеленський
показати весь коментар
15.06.2021 20:07 Відповісти
аммиаком.
показати весь коментар
15.06.2021 16:23 Відповісти
умрут и попадут в рай. Как им Путин завещал.
показати весь коментар
15.06.2021 16:06 Відповісти
По тому, что 73% населения так решило?
показати весь коментар
15.06.2021 16:09 Відповісти
логічно, їм же бідосям по закордонам їздити ще. я знаєте зі своїм короноваком...краще вдома посиджу
показати весь коментар
15.06.2021 15:47 Відповісти
И по Велюрам ходить, когда новая волна будет
показати весь коментар
15.06.2021 20:09 Відповісти
А остальное зебыдло китайским синоваком. Вы же теперь все - президенты! Кушайте!
показати весь коментар
15.06.2021 15:47 Відповісти
ты тоже вместе с зебилами в одной лодке под названием Украина, так что не нервничай )
показати весь коментар
15.06.2021 16:01 Відповісти
смердюча Иліта)
показати весь коментар
15.06.2021 15:48 Відповісти
Вот сволочи! А почему не китайской или индийской вакциной?
Во Франции даже бомжей провакцинировали Пфайзером!
Как вы терпите эту бздливую гЫдоту во власти?
показати весь коментар
15.06.2021 15:49 Відповісти
Так "мудрий нарід" сам выбрал себе таких нарваных "слуг" без чести и совести... Теперь слуги жируют, а нарід хлебает зелёные Щи...
показати весь коментар
15.06.2021 16:13 Відповісти
Большая часть народа такое же быдло, как они навыбирали. Так что те, кто это к власти привел, по сути, расстраиваются только от одного, что не они у кормушки.
показати весь коментар
15.06.2021 18:06 Відповісти
ну і правильно, вообще не треба оте 73% бидло вакцинувати.
показати весь коментар
15.06.2021 15:49 Відповісти
кто бы сомневался...это пусть всякими помоями детей, учителей, военных вакцинируют...наших дорогих избранников только самым лучшим...
показати весь коментар
15.06.2021 15:49 Відповісти
За какие н.... заслуги, уродам првилегии и здесь, сдохните по-любэ...
показати весь коментар
15.06.2021 15:52 Відповісти
Хахаха,плебеям китай и индия,а себе как в Европе,казнокрады и махинаторы себя любят.
показати весь коментар
15.06.2021 15:53 Відповісти
так опзж вроде ж спутником только колится, не?
показати весь коментар
15.06.2021 15:56 Відповісти
....неееее, только спутник -водкой всю 5 колонну, остальных астра зенекой!)))...понапокупали х..ни всякой за откаты, пусть ширяются теперь ею...
показати весь коментар
15.06.2021 16:01 Відповісти
стаду, яке привело Зе до влади, все похер. Аби "свати" показували і 95квартал.
показати весь коментар
15.06.2021 16:01 Відповісти
Так, так, цих шкодливих скажених тварин таки потрібно вакцинувати. Але чи допоможе навіть ця т.з. вакцина, - потрібні більш радикальні заходи...
показати весь коментар
15.06.2021 16:01 Відповісти
вот что значит деньги налогоплательщиков использовать по своему разумению...
показати весь коментар
15.06.2021 16:02 Відповісти
и я хочу пфайзером...
показати весь коментар
15.06.2021 16:07 Відповісти
Только в Украине министры, судьи .меры, депутаты и другие чиновники и барыги привывку от кронвируса получают самой лучшей по эфективности и безопасности вакцину и не по возрасту, как это делали во всех странах мира, а впереди пенсионеров. В других странах в первую очередь вакционировали врачей , а потом остальных граждан по возрастных категориях и только совсем недавно дождавшись своей возрастной категории вакцинировалась 66 летняя канцлер германии Ангела Меркель вакциной Астра Зенека. А в наших чиновников нет ни стыда, ни морали. Они готовят пенсионеров к сентябрю месяца встретить очередную волну пандемии в лучшем случаи на больничной койке или без кислородной поддержки и медецинской помощи умирать дома. Пенсионеров 60 + еще не начали вакционировать. Более старшим по возрасту пенсионерам колют только китайскую вакцину. и то до начала эпидемии практически провакцинируют мизер, так как вакцин в Украине очень мало.
показати весь коментар
15.06.2021 16:09 Відповісти
А почему акцент на Украине? Это что Украина сходила на выборы поржать?! Это что Украина избирала безтолковый биомусор типа зеленского, бужанского, вирастюка или юзика?! Претензии нужно предъявлять идиотам 73% которые такой курс страны выбрали два года назад
показати весь коментар
15.06.2021 16:36 Відповісти
Кто-то сомневался??? 😊... Самое хорошее - слугам... У нормальных "хозяев" слуги в почете - на гос.дачах, с кортежами, с зарплатами в конвертах...
показати весь коментар
15.06.2021 16:10 Відповісти
Треба їх "Нов****", чи той, Спутніком всіх вакцинувати
показати весь коментар
15.06.2021 16:12 Відповісти
А почему не ковишилдом? Который Степашка накупил с их молчаливого согласия, да еще и через Богатыревские прокладки!
показати весь коментар
15.06.2021 16:12 Відповісти
Сволочи. А народу шмурдяк 50%й из китая. от которого ни пользы ни вреда.
показати весь коментар
15.06.2021 16:15 Відповісти
плюс не сертифицирован в ес.
показати весь коментар
15.06.2021 16:15 Відповісти
еще и оцнкой состояния здоровья, чего для граждан не делают. двуличные твари.
показати весь коментар
15.06.2021 16:17 Відповісти
І їх сім'ї.
А чого ж ви від "нарідних слуг" очікували? Липень на носі. Їм відпочивати час. Ну не в Україні ж їм сидіти, вакцинованими китайським чи індійським невідомочим? А "загниваюча" Європа та Америка вимагають щеплення людською вакциною. Тому - "Пфайзер".
показати весь коментар
15.06.2021 16:19 Відповісти
Чиновники живут только за счет наших налогов и в тоже время потеряли полностью стыд и совесть и в очередной раз подчеркнули, что простые люди - это быдло. Такой вакцинации не было ни в одной стране мира, что б людей так делили и все ждали очереди с учетом своего возраста. Даже в Польше к украинцам относятся с уважением, на кордоне предлагают вакцинироваться бесплатно и Пфайзером и Модерна...
показати весь коментар
15.06.2021 16:20 Відповісти
Нарід, який вибрав собі кловунів має почуватись як використані гумові вироби.
показати весь коментар
15.06.2021 16:24 Відповісти
Правда чомусь ніхто дуже не спішить навіть безкоштовно навіть сраним пфайзером .к думаєте чому так?)
показати весь коментар
16.06.2021 02:42 Відповісти
Засідання сільради, голова:
-На село прийшло 2 автомобіля Газ-24, пропоную один віддати мені, а другий моїй дружині.
Нарід:
-А нам!? А нам?
-Х#ї вам, на цьому засідання закінчено.))
показати весь коментар
15.06.2021 16:22 Відповісти
А опзж и ватных слуг - тоже пфайзером? А чё так?
показати весь коментар
15.06.2021 16:25 Відповісти
Это еще подтверждение факта, что быдлу 73% вообще нужно запретить ходить на выборы. Мало того, что за два года опг квартал95 довел страну до экономического и политического колапса, так у нас теперь появилась каста, которых будут прививать нормальной вакциной, а быдло сходившее на выборы по-приколу - китайскими сцаками. Говорили ж имбицилам два года назад:"ДумайТЕ!".
показати весь коментар
15.06.2021 16:32 Відповісти
а что бы сделал петро?
вначале он был норм, но через 2 года пошло-поехало, вошел во вкус. когда там колаиция развалилась? а? а он народ Украины в течении лет не информировал об этом.
показати весь коментар
15.06.2021 16:40 Відповісти
Какая разница, чтобы сделал петро, он уже не президент, мы видим сейчас что делает зеленое шимпанЗЕ со своим цирком.
показати весь коментар
15.06.2021 16:59 Відповісти
а было много вариантов? там был либо зе, либо петро, либо опзж. все.
показати весь коментар
15.06.2021 17:00 Відповісти
разные сорты того самого.
показати весь коментар
15.06.2021 17:01 Відповісти
самое лучшее детям..., тьфу, депутатам, а то вдруг, не дай бог заболеют, как же мы тогда...
показати весь коментар
15.06.2021 16:33 Відповісти
Какая разница чем колоть, той вакциной что есть(с) вот для депутатов есть пфайцер, а вы колитесь китаем.
показати весь коментар
15.06.2021 16:38 Відповісти
ну вы тупые. Пфайзер только для избранных, для "элиты", для "мудрого нАриду" - китайская бодяга.
показати весь коментар
15.06.2021 16:40 Відповісти
Быстрей сдохнут как крысы
показати весь коментар
15.06.2021 16:41 Відповісти
А чому не як нарід - китайською та індійською?
показати весь коментар
15.06.2021 16:48 Відповісти
ну, так эти вакцины мудрый нарiд на себе и проверяет. а нардепы, заботясь о здоровье, мудрого нарiда сначала проверят пфайзер на себе (если, что - это ирония)
показати весь коментар
15.06.2021 17:01 Відповісти
Думаю, после этого США должны прекратить поставки вакцины в Украину.
показати весь коментар
15.06.2021 16:53 Відповісти
Какое моральное право имеет власть колоть себе Пфайзер, когда в Украине не провакционированы медики и все желающие люди пожилого возраста. Плохо, что ОПЗЖ не организует пенсионеров под Верховную Раду или офис президента, что б те посмотрели старикам в глаза и поняли кто в группе риска и кому грозит очередная волна кронвируса, смерть и потребность в кислороде и медпомощи.
показати весь коментар
15.06.2021 16:55 Відповісти
мне сегодня в больничке, когда интересовался своей очередью на пфайзер, заявили, что пфайзером вакцинируют стариков в домах престарелых и учителей (знакомые учителя раннее говорили, что в школах идет запись на пфайзер). Николаев.
показати весь коментар
15.06.2021 20:19 Відповісти
коррупция, однако.
показати весь коментар
15.06.2021 17:04 Відповісти
В Польше мой брат и его жена вакцинироваись по карте побыту Пфайзером. Им предлагали на выбор -- Пфайзер но с ожиданием 40-45 дней или сразу Астразенеку. Выбрали, конечно, Пфайзер
показати весь коментар
15.06.2021 17:05 Відповісти
у нас ждут уже 2 года.
показати весь коментар
15.06.2021 17:48 Відповісти
шухрич показово має вакцинуватись спутником ..
показати весь коментар
15.06.2021 17:25 Відповісти
Молодці, слуги російського народу! Демонструйте своїм виборцям гасло Какая разніца!
показати весь коментар
15.06.2021 17:35 Відповісти
а как бодро рапотровали, мол завезли пфайер в украину! но вам, скотыняки ее не дадим.
показати весь коментар
15.06.2021 17:49 Відповісти
ничем не лучше степанова.
показати весь коментар
15.06.2021 17:49 Відповісти
Сечею козєлі їх вакцінуйте. бояркою і спутніком
показати весь коментар
15.06.2021 21:44 Відповісти
Це просто жесть .до чого бидлоту довів телевізор.Та не будуть депутати колоти собі на "пфайзер" ні будь .що інще. вони не наскільки тупі!
показати весь коментар
16.06.2021 02:45 Відповісти
А методом отчипирования в зад что уже не хотят
показати весь коментар
16.06.2021 05:19 Відповісти
аморальность обслуги уже зашкаливает!
показати весь коментар
16.06.2021 15:55 Відповісти
 
 