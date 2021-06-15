Нардепів вакцинуватимуть проти коронавірусу препаратом Pfizer, - Березовець. ДОКУМЕНТ

Вакцинація нардепів проходитиме 15-18 червня за попередньо наданими списками.

Народних депутатів вакцинуватимуть проти коронавірусу препаратом Comirnaty виробництва компанії Pfizer-BioNTech. Про це повідомив політтехнолог Тарас Березовець у своєму Telegram-каналі, опублікувавши текст запрошення на вакцинацію, яке надійшло нардепам, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з текстом документа, вакцинація депутатів буде проходити 15-18 червня за попередньо наданими списками. Також для них складуть окремий графік, який їм надішлють пізніше.

При собі народним обранцям слід мати паспорт, ідентифікаційний код, заповнену інформовану згоду і оцінку стану здоров'я.

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