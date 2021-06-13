Новое правительство Израиля возглавил бывший соратник Нетаньяху Беннет
В воскресенье, 13 июня, парламент Израиля большинством голосов утвердил новый состав коалиционного правительства, положив конец 12-летнему правлению Биньямина Нетаньяху.
Об этом говорится в материале BBC, информирует Цензор.НЕТ.
Нетаньяху управлял Израилем рекордные пять сроков. Следующее правительство возглавит бывший министр обороны, правый политик Нафтали Беннет. Его кабинет сформирован в коалиции с центристской партией и ее лидером Яиром Лапидом. Стороны достигли соглашения, по условиям которого Беннет будет премьер-министром в течение двух лет, а затем уступит это место Лапиду на два года до новых парламентских выборов.
71-летний Нетаньяху не смог сформировать правительство после выборов в Израиле 23 марта, уже четвертых за последние два года. В новом кабинете он станет лидером правой оппозиционной партии "Ликуд". Эта партия все еще самая популярная в стране, но с каждым разом набирает все меньше мест в парламенте.
В стране продолжается судебный процесс над Нетаньяху по обвинению во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Он отрицает эти обвинения.
11 июня все коалиционные соглашения были подписаны и переданы в секретариат Кнессета, объявили в "Ямине", лидером которой является Беннет, и этот момент, по его словам, "положил конец двух с половиной годам политического кризиса".
Коалиция представляет собой беспрецедентно разные партии, от правых ("Ямина", "Тиква Хадаша" и "русская" партия "Наш дом Израиль") до центристских ("Еш Атид" и "Кахоль-лаван"), до левых (Лейбористская партия и "Мерец"), в дополнение к консервативной исламистской партии "Объединенный арабский список" (РААМ). Также ожидается, что в кабинете будет рекордное количество женщин среди министров - восемь. Хотя у партий мало общего в политическом плане, они едины в своем желании поставить точку в многолетнем правлении Нетаньяху.
Альянс возник спустя две недели после 11-дневной войны между Израилем и ХАМАС, исламистской группировкой, которая правит палестинским анклавом в секторе Газа, и после межобщинных столкновений в израильских городах со значительным арабским населением.
Лидеры партий пообещали попытаться работать на основе консенсуса, чтобы устранить разногласия в израильском обществе, при этом следуя собственным идеологиям. В основном они планируют не делать радикальных шагов по международным вопросам и сосредоточиться на внутренних реформах.
В новом кабинете будет 28 министров и шесть заместителей министров, что сделает его третьим по величине в истории Израиля, уступив только уходящему правительству (35 министров кабинета) и правительству Нетаньяху 2009-2013 годов (30 министров).
Беннета часто называют ультранационалистом, а сам он считает себя более правым, чем Биньямин Нетаньяху. Он говорит, что Израиль должен быть национальным государством евреев, и утверждает, что у Израиля есть исторические права на Западный берег, Восточный Иерусалим и оккупированные израильтянами в 1967 году сирийские Голанские высоты.
Беннета раньше считали протеже Нетаньяху: в 2006-2008 годах он был главой его аппарата. Но затем они рассорились, Беннет вышел из "Ликуда", партии Нетаньяху, вступил в правую партию "Еврейский дом" и в 2013 году провел ее в парламент.
Затем Беннет занимал министерские посты в разных составах правительства до 2019 года. Затем его нынешняя партия "Ямина" провалилась на очередных выборах Кнессета. Но уже на следующих внеочередных выборах Беннет в парламент вернулся.
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"Железный купол", гарантировавший фактически чистое небо над Израилем, это заслуга Бени Натаньяху
Біблейські казки ...
Парламент Ізраїлю відсторонив від посади прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху після 12-річного правління і затвердив новий уряд країни …
Наступний уряд очолить колишній міністр оборони, правий політик Нафталі Беннет.
Його кабінет сформований в коаліції з центристською партією і її лідером Яіром Лапідом.
Натанягу вони відсторонили. Заспокояться і потім почнеться.
Украи́нский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D1%82_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) щит , или Азово-Подольский щит, или Украинский кристаллический массив - возвышенная юго-западная часть фундамента https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 Восточно-Европейской платформы . Протяжённость с северо-запада от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0 реки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8C Горынь на юго-восток до побережья https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Азовского моря составляет приблизительно 1000 км. Максимальная ширина 250 км. Площадь в контурах выходов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B9 докембрийских образований составляет 136 500 км², при общей площади с учётом склонов 256 600 км².
Кристаллические породы в пределах Украинского щита выступают выше https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B8 базиса эрозии , временами как живописные скалы и пороги (так называемый https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82 гранитный пейзаж). Для поверхности украинского кристаллического массива характерна незначительная волнистость, обусловленная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) тектоническими сдвигами и процессами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F денудации . Складчатый фундамент расчленён меридиональными глубинными https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%BC разломами на ряд блоков, которые выделяются в рельефе: Волынско-Подольский, Белоцерковско-Одесский, Кировоградский, Приднепровский, (так называемая Запорожская гряда) и Приазовский. Максимальная высота - 347 м (в верховьях https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3 Южного Буга ) - это из W - почему-то неспокойно и "демократические процессы" всегда не туды приводят. Бідні, бо дурні; дурні, бо бідні!? На такому фундаменті.