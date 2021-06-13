Новое правительство Израиля возглавил бывший соратник Нетаньяху Беннет

В воскресенье, 13 июня, парламент Израиля большинством голосов утвердил новый состав коалиционного правительства, положив конец 12-летнему правлению Биньямина Нетаньяху.

Об этом говорится в материале BBC, информирует Цензор.НЕТ.

Нетаньяху управлял Израилем рекордные пять сроков. Следующее правительство возглавит бывший министр обороны, правый политик Нафтали Беннет. Его кабинет сформирован в коалиции с центристской партией и ее лидером Яиром Лапидом. Стороны достигли соглашения, по условиям которого Беннет будет премьер-министром в течение двух лет, а затем уступит это место Лапиду на два года до новых парламентских выборов.

71-летний Нетаньяху не смог сформировать правительство после выборов в Израиле 23 марта, уже четвертых за последние два года. В новом кабинете он станет лидером правой оппозиционной партии "Ликуд". Эта партия все еще самая популярная в стране, но с каждым разом набирает все меньше мест в парламенте.

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В стране продолжается судебный процесс над Нетаньяху по обвинению во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Он отрицает эти обвинения.

11 июня все коалиционные соглашения были подписаны и переданы в секретариат Кнессета, объявили в "Ямине", лидером которой является Беннет, и этот момент, по его словам, "положил конец двух с половиной годам политического кризиса".

Коалиция представляет собой беспрецедентно разные партии, от правых ("Ямина", "Тиква Хадаша" и "русская" партия "Наш дом Израиль") до центристских ("Еш Атид" и "Кахоль-лаван"), до левых (Лейбористская партия и "Мерец"), в дополнение к консервативной исламистской партии "Объединенный арабский список" (РААМ). Также ожидается, что в кабинете будет рекордное количество женщин среди министров - восемь. Хотя у партий мало общего в политическом плане, они едины в своем желании поставить точку в многолетнем правлении Нетаньяху.

Альянс возник спустя две недели после 11-дневной войны между Израилем и ХАМАС, исламистской группировкой, которая правит палестинским анклавом в секторе Газа, и после межобщинных столкновений в израильских городах со значительным арабским населением.

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Лидеры партий пообещали попытаться работать на основе консенсуса, чтобы устранить разногласия в израильском обществе, при этом следуя собственным идеологиям. В основном они планируют не делать радикальных шагов по международным вопросам и сосредоточиться на внутренних реформах.

В новом кабинете будет 28 министров и шесть заместителей министров, что сделает его третьим по величине в истории Израиля, уступив только уходящему правительству (35 министров кабинета) и правительству Нетаньяху 2009-2013 годов (30 министров).

Беннета часто называют ультранационалистом, а сам он считает себя более правым, чем Биньямин Нетаньяху. Он говорит, что Израиль должен быть национальным государством евреев, и утверждает, что у Израиля есть исторические права на Западный берег, Восточный Иерусалим и оккупированные израильтянами в 1967 году сирийские Голанские высоты.

Беннета раньше считали протеже Нетаньяху: в 2006-2008 годах он был главой его аппарата. Но затем они рассорились, Беннет вышел из "Ликуда", партии Нетаньяху, вступил в правую партию "Еврейский дом" и в 2013 году провел ее в парламент.

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Затем Беннет занимал министерские посты в разных составах правительства до 2019 года. Затем его нынешняя партия "Ямина" провалилась на очередных выборах Кнессета. Но уже на следующих внеочередных выборах Беннет в парламент вернулся.