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Новости
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Новое правительство Израиля возглавил бывший соратник Нетаньяху Беннет

Новое правительство Израиля возглавил бывший соратник Нетаньяху Беннет

В воскресенье, 13 июня, парламент Израиля большинством голосов утвердил новый состав коалиционного правительства, положив конец 12-летнему правлению Биньямина Нетаньяху.

Об этом говорится в материале BBC, информирует Цензор.НЕТ.

Нетаньяху управлял Израилем рекордные пять сроков. Следующее правительство возглавит бывший министр обороны, правый политик Нафтали Беннет. Его кабинет сформирован в коалиции с центристской партией и ее лидером Яиром Лапидом. Стороны достигли соглашения, по условиям которого Беннет будет премьер-министром в течение двух лет, а затем уступит это место Лапиду на два года до новых парламентских выборов.

71-летний Нетаньяху не смог сформировать правительство после выборов в Израиле 23 марта, уже четвертых за последние два года. В новом кабинете он станет лидером правой оппозиционной партии "Ликуд". Эта партия все еще самая популярная в стране, но с каждым разом набирает все меньше мест в парламенте.

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В стране продолжается судебный процесс над Нетаньяху по обвинению во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Он отрицает эти обвинения.

11 июня все коалиционные соглашения были подписаны и переданы в секретариат Кнессета, объявили в "Ямине", лидером которой является Беннет, и этот момент, по его словам, "положил конец двух с половиной годам политического кризиса".

Коалиция представляет собой беспрецедентно разные партии, от правых ("Ямина", "Тиква Хадаша" и "русская" партия "Наш дом Израиль") до центристских ("Еш Атид" и "Кахоль-лаван"), до левых (Лейбористская партия и "Мерец"), в дополнение к консервативной исламистской партии "Объединенный арабский список" (РААМ). Также ожидается, что в кабинете будет рекордное количество женщин среди министров - восемь. Хотя у партий мало общего в политическом плане, они едины в своем желании поставить точку в многолетнем правлении Нетаньяху.

Альянс возник спустя две недели после 11-дневной войны между Израилем и ХАМАС, исламистской группировкой, которая правит палестинским анклавом в секторе Газа, и после межобщинных столкновений в израильских городах со значительным арабским населением.

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Лидеры партий пообещали попытаться работать на основе консенсуса, чтобы устранить разногласия в израильском обществе, при этом следуя собственным идеологиям. В основном они планируют не делать радикальных шагов по международным вопросам и сосредоточиться на внутренних реформах.

В новом кабинете будет 28 министров и шесть заместителей министров, что сделает его третьим по величине в истории Израиля, уступив только уходящему правительству (35 министров кабинета) и правительству Нетаньяху 2009-2013 годов (30 министров).

Беннета часто называют ультранационалистом, а сам он считает себя более правым, чем Биньямин Нетаньяху. Он говорит, что Израиль должен быть национальным государством евреев, и утверждает, что у Израиля есть исторические права на Западный берег, Восточный Иерусалим и оккупированные израильтянами в 1967 году сирийские Голанские высоты.

Беннета раньше считали протеже Нетаньяху: в 2006-2008 годах он был главой его аппарата. Но затем они рассорились, Беннет вышел из "Ликуда", партии Нетаньяху, вступил в правую партию "Еврейский дом" и в 2013 году провел ее в парламент.

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Затем Беннет занимал министерские посты в разных составах правительства до 2019 года. Затем его нынешняя партия "Ямина" провалилась на очередных выборах Кнессета. Но уже на следующих внеочередных выборах Беннет в парламент вернулся.

Автор: 

Израиль (1918) правительство Израиля (7) Беннет (18)


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Топ комментарии
+2
Беня поднял сильно Израиль.
"Железный купол", гарантировавший фактически чистое небо над Израилем, это заслуга Бени Натаньяху
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13.06.2021 21:37
+2
Ізраїльтяне спокійні,в країні нічого не зміниться кардинально !!!)))
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13.06.2021 21:44
+2
какие выборы могут быть в израиле ???? там же все евреии !!!!

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13.06.2021 21:45
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Беня поднял сильно Израиль.
"Железный купол", гарантировавший фактически чистое небо над Израилем, это заслуга Бени Натаньяху
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13.06.2021 21:37 Ответить
По какому каналу Украины можно посмотреть сегодняшний матч?
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13.06.2021 21:41 Ответить
на телеканалах «Украина» и «Футбол 1»
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13.06.2021 21:46 Ответить
Спасибо. но таких у меня в пакете нет. Смотрю по немецкому первому.
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13.06.2021 22:05 Ответить
Das Erste
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13.06.2021 22:13 Ответить
Нетаньяху- корєфан *****.
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13.06.2021 22:40 Ответить
Ізраїльтяне спокійні,в країні нічого не зміниться кардинально !!!)))
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13.06.2021 21:44 Ответить
они были спокойны в Рабстве у Египте и 53 года турпохода по пустыне.. а какая разница..то... не пацаны 12 лет вот тебе и нема Диктатуры.. Евреи и прям и таки переплюнули хвашистов даже вкупе с Муссолини...
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13.06.2021 21:53 Ответить
Скільки там тої пустелі, щоб по ній 53 роки ходити ??
Біблейські казки ...
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13.06.2021 22:46 Ответить
какие выборы могут быть в израиле ???? там же все евреии !!!!

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13.06.2021 21:45 Ответить
Нарешті! Промосковському Бібє дали під зад
Парламент Ізраїлю відсторонив від посади прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху після 12-річного правління і затвердив новий уряд країни …

Наступний уряд очолить колишній міністр оборони, правий політик Нафталі Беннет.
Його кабінет сформований в коаліції з центристською партією і її лідером Яіром Лапідом.
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13.06.2021 22:35 Ответить
Збірна солянка - це погано.
Натанягу вони відсторонили. Заспокояться і потім почнеться.
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13.06.2021 22:49 Ответить
Що почнеться , вибач не розумію )
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13.06.2021 22:57 Ответить
розбрад ...
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14.06.2021 00:43 Ответить
С высоты материковой плиты под Украиной эта новость воспринимается как приход Правого сектора к власти в Израиле. Выглядит кошерно. Но время покажет
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14.06.2021 00:13 Ответить
Посваряться ... 100500
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14.06.2021 00:43 Ответить
Это "происки" демократии. А вот над материковой плитой под Украиной, -
Украи́нский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D1%82_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) щит , или Азово-Подольский щит, или Украинский кристаллический массив - возвышенная юго-западная часть фундамента https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 Восточно-Европейской платформы . Протяжённость с северо-запада от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0 реки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8C Горынь на юго-восток до побережья https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Азовского моря составляет приблизительно 1000 км. Максимальная ширина 250 км. Площадь в контурах выходов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B9 докембрийских образований составляет 136 500 км², при общей площади с учётом склонов 256 600 км².
Кристаллические породы в пределах Украинского щита выступают выше https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B8 базиса эрозии , временами как живописные скалы и пороги (так называемый https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82 гранитный пейзаж). Для поверхности украинского кристаллического массива характерна незначительная волнистость, обусловленная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) тектоническими сдвигами и процессами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F денудации . Складчатый фундамент расчленён меридиональными глубинными https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%BC разломами на ряд блоков, которые выделяются в рельефе: Волынско-Подольский, Белоцерковско-Одесский, Кировоградский, Приднепровский, (так называемая Запорожская гряда) и Приазовский. Максимальная высота - 347 м (в верховьях https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3 Южного Буга ) - это из W - почему-то неспокойно и "демократические процессы" всегда не туды приводят. Бідні, бо дурні; дурні, бо бідні!? На такому фундаменті.
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14.06.2021 07:14 Ответить
Таки пора включать ИТОН-ТВ - без Яши Кедми тут не разобраться.
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14.06.2021 02:02 Ответить
На Соловьином помёте два еврея наверняка уже перетерли про мировой сионистский заговор.
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14.06.2021 06:46 Ответить
 
 