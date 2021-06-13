Новий уряд Ізраїлю очолив колишній соратник Нетаньяху Беннет

У неділю, 13 червня, парламент Ізраїлю більшістю голосів затвердив новий склад коаліційного уряду, поклавши край 12-річному правлінню Біньяміна Нетаньяху.

Про це йдеться в матеріалі BBC, інформує Цензор.НЕТ.

Нетаньяху керував Ізраїлем рекордні п'ять термінів. Наступний уряд очолить колишній міністр оборони, правий політик Нафталі Беннет. Його кабінет сформовано в коаліції з центристською партією та її лідером Яіром Лапідом. Сторони дійшли згоди, за умовами якої Беннет буде прем'єр-міністром упродовж двох років, а потім поступиться цим місцем Лапіду на два роки до нових парламентських виборів.

71-річний Нетаньяху не зміг сформувати уряд після виборів в Ізраїлі 23 березня, вже вчетверте за останні два роки. У новому кабінеті він стане лідером правої опозиційної партії "Лікуд". Ця партія все ще найпопулярніша в країні, але з кожним разом набирає все менше місць у парламенті.

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У країні триває судовий процес над Нетаньяху за звинуваченням у хабарництві, шахрайстві і зловживанні довірою. Він відкидає ці звинувачення.

11 червня всі коаліційні угоди було підписано і передано в секретаріат Кнесету, оголосили в "Яміні", лідером якої є Беннет, і цей момент, за його словами, "поклав край двох із половиною років політичної кризи".

Коаліція має у своєму складі безпрецедентно різні партії: праві ("Яміна", "Тіква Хадаша" і "російська" партія "Наш дім Ізраїль"), центристські ("Єш Атід" і "Кахоль-лаван"), ліві (Лейбористська партія і "Мерец"), на додаток – консервативна ісламістська партія "Об'єднаний арабський список" (РААМ). Також очікується, що в кабінеті буде рекордна кількість жінок серед міністрів - вісім. Хоча у партій мало спільного в політичному плані, вони єдині у своєму бажанні поставити крапку в багаторічному правлінні Нетаньяху.

Альянс виник через два тижні після 11-денної війни між Ізраїлем і ХАМАС, угрупуванням ісламізму, що править палестинським анклавом у Секторі Гази, і після міжобщинних зіткнень в ізраїльських містах зі значним арабським населенням.

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Лідери партій пообіцяли спробувати працювати на основі консенсусу, щоб усунути розбіжності в ізраїльському суспільстві, водночас дотримуючись власних ідеологій. Переважно вони планують не робити радикальних кроків із міжнародних питань і зосередитися на внутрішніх реформах.

У новому кабінеті буде 28 міністрів і шість заступників міністрів, що зробить його третім за величиною в історії Ізраїлю, поступившись лише попередньому уряду (35 міністрів кабінету) і уряду Нетаньяху 2009-2013 років (30 міністрів).

Беннета часто називають ультранаціоналістом, а сам він вважає себе більш правим, ніж Біньямін Нетаньяху. Він каже, що Ізраїль має бути національною державою євреїв, і стверджує, що в Ізраїлю є історичні права на Західний берег, Східний Єрусалим і окуповані ізраїльтянами в 1967 році сирійські Голанські висоти.

Беннета раніше вважали протеже Нетаньяху: у 2006-2008 роках він був головою його апарату. Але потім вони посварилися, Беннет вийшов із "Лікуду", партії Нетаньяху, вступив до правої партії "Єврейський будинок" і в 2013 році провів її в парламент.

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Потім Беннет обіймав міністерські посади в різних складах уряду до 2019 року. Потім його нинішня партія "Яміна" провалилася на чергових виборах Кнесету. Але вже на наступних позачергових виборах Беннет до парламенту повернувся.