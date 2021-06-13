Новий уряд Ізраїлю очолив колишній соратник Нетаньяху Беннет
У неділю, 13 червня, парламент Ізраїлю більшістю голосів затвердив новий склад коаліційного уряду, поклавши край 12-річному правлінню Біньяміна Нетаньяху.
Про це йдеться в матеріалі BBC, інформує Цензор.НЕТ.
Нетаньяху керував Ізраїлем рекордні п'ять термінів. Наступний уряд очолить колишній міністр оборони, правий політик Нафталі Беннет. Його кабінет сформовано в коаліції з центристською партією та її лідером Яіром Лапідом. Сторони дійшли згоди, за умовами якої Беннет буде прем'єр-міністром упродовж двох років, а потім поступиться цим місцем Лапіду на два роки до нових парламентських виборів.
71-річний Нетаньяху не зміг сформувати уряд після виборів в Ізраїлі 23 березня, вже вчетверте за останні два роки. У новому кабінеті він стане лідером правої опозиційної партії "Лікуд". Ця партія все ще найпопулярніша в країні, але з кожним разом набирає все менше місць у парламенті.
У країні триває судовий процес над Нетаньяху за звинуваченням у хабарництві, шахрайстві і зловживанні довірою. Він відкидає ці звинувачення.
11 червня всі коаліційні угоди було підписано і передано в секретаріат Кнесету, оголосили в "Яміні", лідером якої є Беннет, і цей момент, за його словами, "поклав край двох із половиною років політичної кризи".
Коаліція має у своєму складі безпрецедентно різні партії: праві ("Яміна", "Тіква Хадаша" і "російська" партія "Наш дім Ізраїль"), центристські ("Єш Атід" і "Кахоль-лаван"), ліві (Лейбористська партія і "Мерец"), на додаток – консервативна ісламістська партія "Об'єднаний арабський список" (РААМ). Також очікується, що в кабінеті буде рекордна кількість жінок серед міністрів - вісім. Хоча у партій мало спільного в політичному плані, вони єдині у своєму бажанні поставити крапку в багаторічному правлінні Нетаньяху.
Альянс виник через два тижні після 11-денної війни між Ізраїлем і ХАМАС, угрупуванням ісламізму, що править палестинським анклавом у Секторі Гази, і після міжобщинних зіткнень в ізраїльських містах зі значним арабським населенням.
Лідери партій пообіцяли спробувати працювати на основі консенсусу, щоб усунути розбіжності в ізраїльському суспільстві, водночас дотримуючись власних ідеологій. Переважно вони планують не робити радикальних кроків із міжнародних питань і зосередитися на внутрішніх реформах.
У новому кабінеті буде 28 міністрів і шість заступників міністрів, що зробить його третім за величиною в історії Ізраїлю, поступившись лише попередньому уряду (35 міністрів кабінету) і уряду Нетаньяху 2009-2013 років (30 міністрів).
Беннета часто називають ультранаціоналістом, а сам він вважає себе більш правим, ніж Біньямін Нетаньяху. Він каже, що Ізраїль має бути національною державою євреїв, і стверджує, що в Ізраїлю є історичні права на Західний берег, Східний Єрусалим і окуповані ізраїльтянами в 1967 році сирійські Голанські висоти.
Беннета раніше вважали протеже Нетаньяху: у 2006-2008 роках він був головою його апарату. Але потім вони посварилися, Беннет вийшов із "Лікуду", партії Нетаньяху, вступив до правої партії "Єврейський будинок" і в 2013 році провів її в парламент.
Потім Беннет обіймав міністерські посади в різних складах уряду до 2019 року. Потім його нинішня партія "Яміна" провалилася на чергових виборах Кнесету. Але вже на наступних позачергових виборах Беннет до парламенту повернувся.
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"Железный купол", гарантировавший фактически чистое небо над Израилем, это заслуга Бени Натаньяху
Біблейські казки ...
Парламент Ізраїлю відсторонив від посади прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху після 12-річного правління і затвердив новий уряд країни …
Наступний уряд очолить колишній міністр оборони, правий політик Нафталі Беннет.
Його кабінет сформований в коаліції з центристською партією і її лідером Яіром Лапідом.
Натанягу вони відсторонили. Заспокояться і потім почнеться.
Украи́нский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D1%82_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) щит , или Азово-Подольский щит, или Украинский кристаллический массив - возвышенная юго-западная часть фундамента https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 Восточно-Европейской платформы . Протяжённость с северо-запада от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0 реки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8C Горынь на юго-восток до побережья https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Азовского моря составляет приблизительно 1000 км. Максимальная ширина 250 км. Площадь в контурах выходов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B9 докембрийских образований составляет 136 500 км², при общей площади с учётом склонов 256 600 км².
Кристаллические породы в пределах Украинского щита выступают выше https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B8 базиса эрозии , временами как живописные скалы и пороги (так называемый https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82 гранитный пейзаж). Для поверхности украинского кристаллического массива характерна незначительная волнистость, обусловленная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) тектоническими сдвигами и процессами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F денудации . Складчатый фундамент расчленён меридиональными глубинными https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%BC разломами на ряд блоков, которые выделяются в рельефе: Волынско-Подольский, Белоцерковско-Одесский, Кировоградский, Приднепровский, (так называемая Запорожская гряда) и Приазовский. Максимальная высота - 347 м (в верховьях https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3 Южного Буга ) - это из W - почему-то неспокойно и "демократические процессы" всегда не туды приводят. Бідні, бо дурні; дурні, бо бідні!? На такому фундаменті.