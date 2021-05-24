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Ізраїль із 1 червня скасовує всі карантинні обмеження

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Ізраїль із 1 червня скасовує всі карантинні обмеження

Ізраїль із червня скасує для своїх жителів усі обмеження, запроваджені раніше у зв'язку з пандемією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомили в міністерстві охорони здоров'я.

"Уперше від початку пандемії всі обмеження на території Ізраїлю будуть зняті з 1 червня", - зазначили в міністерстві.

Водночас, однак, обмеження для туристів з-за кордону залишаться чинними і, можливо, навіть будуть посилені, щоб запобігти завезенню варіантів вірусу.

Понад п'ять мільйонів осіб (55 відсотків населення) вже двічі вакциновані проти коронавірусу. Доступ у ресторани, бари і спортзали мають тільки повністю щеплені або видужалі із "зеленим паспортом". З червня люди, які не пройшли вакцинацію, також матимуть доступ до цих інституцій повсюдно.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Вони не обирають у владу кловунів.
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24.05.2021 09:15
+5
Израиль - страна здорового человека.

Украина - страна зебилов.
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24.05.2021 09:25
+4
Дикуни. Не має в них Степанова...
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24.05.2021 09:13
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Дикуни. Не має в них Степанова...
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24.05.2021 09:13 Відповісти
Вони не обирають у владу кловунів.
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24.05.2021 09:15 Відповісти
Вот тут не все израильтяне согласятся. Но даже клоуны у них умнее
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24.05.2021 10:09 Відповісти
Израиль - страна здорового человека.

Украина - страна зебилов.
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24.05.2021 09:25 Відповісти
зебилы выбирают евреев которые и так уничтожают эту страну 30 лет
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24.05.2021 09:50 Відповісти
Не надо сводить недоразвитость украинцев к тупому антисемитизму.

Ты этим только лишний раз подтверждаешь свою недоразвтитость.

Это не евреи сделали тебя тупым.
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24.05.2021 11:15 Відповісти
где сказано что за жи2 голосовал или их поддерживал?идиоты те кто верит ворам и негодяям десетялетиями уничтожающими украинский народ
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24.05.2021 11:18 Відповісти
был бы тупым верел бы жи2 и не какая ботва типа тебя баки не забьет своей жидовской хуцпой
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24.05.2021 11:21 Відповісти
ну да -если проголосовал за жи-да значит тупой сам виноват раз повелся а если не проголосовал -значит антисемит Ізраїль із 1 червня скасовує всі карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 9912-ты такой хитрый сам наверное из этих самых нивчемНевиноватых
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24.05.2021 11:27 Відповісти
Йшов би ти собi кудись, дурнику.
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24.05.2021 14:44 Відповісти
і шо такое правда очі колить -таки да Ізраїль із 1 червня скасовує всі карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 523
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24.05.2021 20:44 Відповісти
Нічого, зараз всякі чіповані в зад алєсандро і мєркави розкажуть, що це все фейк, що там Біл Гейтс свої чіпи заставив поставити, щоб звести своїх одноплемінників зі світу, бо єврей Біл Гейтс культивує велич арійської раси.
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24.05.2021 09:33 Відповісти
Доступ в рестораны, бары и спортзалы имеют только полностью привитые или выздоровевшие / Инстинкт самосохранения украинских евреев менее развит чем у израильских. Все 983 тонны запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии. Пальчевский обвинил Радуцкого в продаже масок за границу. Радуцкий в ответ: "Не надо меня обвинять лишь потому, что я еврей"./Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом"./Зеленский: Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом.
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24.05.2021 09:34 Відповісти
DW, рейтерс, ббс и все другие погрязли во лжи
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24.05.2021 10:15 Відповісти
То есть в Израиле не отменяют с 1 июня все карантинные ограничения?
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24.05.2021 15:09 Відповісти
У випадку армагеддця у світі виживуть лише євреї.
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24.05.2021 11:23 Відповісти
Пояснiть будьласка Ізраїль із 1 червня скасовує всі карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 5571
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24.05.2021 14:43 Відповісти
Ізраїль із 1 червня скасовує всі карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 5644 Тобто, =ограничения для туристов из-за рубежа останутся в силе и, возможно, даже будут ужесточены, чтобы предотвратить завоз вариантов вируса= це - "Впервые с начала пандемии все ограничения на территории Израиля будут сняты с 1 июня" ???

Таким чином, масочки, дистанція і обливання антисептиком, встановлення лімітів на к-ть відвідувачів та ін. - скасовані ?
Чи принципи журналістики забороняють про таке писати ?
Щось ніхто з форумчан, які проживають в Ізраїлі, не відписав. Доведеться уточнювати після ознайомлення з такою "інформативною" новиною.

Як це допустять нещеплених до "поцілованих Богом" у вигляді вакцинки ? Після дуже "демократичної" кампанії примусового щеплення.
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24.05.2021 22:11 Відповісти
ЭТО ШОБ МЫ ТУДА, А ОНИ ВЕЗДЕ !?) НЕЕЕ )))
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25.05.2021 02:39 Відповісти
 
 