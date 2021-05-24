Ізраїль із 1 червня скасовує всі карантинні обмеження
Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
Ізраїль із червня скасує для своїх жителів усі обмеження, запроваджені раніше у зв'язку з пандемією.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомили в міністерстві охорони здоров'я.
"Уперше від початку пандемії всі обмеження на території Ізраїлю будуть зняті з 1 червня", - зазначили в міністерстві.
Водночас, однак, обмеження для туристів з-за кордону залишаться чинними і, можливо, навіть будуть посилені, щоб запобігти завезенню варіантів вірусу.
Понад п'ять мільйонів осіб (55 відсотків населення) вже двічі вакциновані проти коронавірусу. Доступ у ресторани, бари і спортзали мають тільки повністю щеплені або видужалі із "зеленим паспортом". З червня люди, які не пройшли вакцинацію, також матимуть доступ до цих інституцій повсюдно.
Будь ласка, зачекайте...
Украина - страна зебилов.
Ты этим только лишний раз подтверждаешь свою недоразвтитость.
Это не евреи сделали тебя тупым.
Таким чином, масочки, дистанція і обливання антисептиком, встановлення лімітів на к-ть відвідувачів та ін. - скасовані ?
Чи принципи журналістики забороняють про таке писати ?
Щось ніхто з форумчан, які проживають в Ізраїлі, не відписав. Доведеться уточнювати після ознайомлення з такою "інформативною" новиною.
Як це допустять нещеплених до "поцілованих Богом" у вигляді вакцинки ? Після дуже "демократичної" кампанії примусового щеплення.