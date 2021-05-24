Израиль с 1 июня отменяет все карантинные ограничения
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Израиль с июня отменит для своих жителей все ограничения, введенные ранее в связи с пандемией.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщили в министерстве здравоохранения.
"Впервые с начала пандемии все ограничения на территории Израиля будут сняты с 1 июня", - указали в министерстве.
В то же время, однако, ограничения для туристов из-за рубежа останутся в силе и, возможно, даже будут ужесточены, чтобы предотвратить завоз вариантов вируса.
Более пяти млн человек (55 процентов населения) уже дважды вакцинированы против коронавируса. Доступ в рестораны, бары и спортзалы имеют только полностью привитые или выздоровевшие с "зеленым паспортом". С июня люди, не прошедшие вакцинацию, также будут иметь доступ к этим учреждениям повсеместно.
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Украина - страна зебилов.
Ты этим только лишний раз подтверждаешь свою недоразвтитость.
Это не евреи сделали тебя тупым.
Таким чином, масочки, дистанція і обливання антисептиком, встановлення лімітів на к-ть відвідувачів та ін. - скасовані ?
Чи принципи журналістики забороняють про таке писати ?
Щось ніхто з форумчан, які проживають в Ізраїлі, не відписав. Доведеться уточнювати після ознайомлення з такою "інформативною" новиною.
Як це допустять нещеплених до "поцілованих Богом" у вигляді вакцинки ? Після дуже "демократичної" кампанії примусового щеплення.