6 440 21
Ізраїль погодився на припинення вогню в секторі Гази
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Уряд Ізраїлю підтримав рішення про припинення збройного протистояння з рухом ХАМАС у секторі Гази.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Times of Israel.
Зазначається, що рішення про припинення вогню було прийнято урядом за підсумками засідання ради безпеки Ізраїлю.
Водночас поки невідомо, коли саме почнеться перемир'я, вказує видання. Ймовірно це станеться о 02:00 п'ятниці 21 травня.
Топ коментарі
+13 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар20.05.2021 23:49
+12 Прощай немытая раССея
показати весь коментар20.05.2021 23:47
+6 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар20.05.2021 23:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
В арабских кварталах Иерусалима запускают фейерверки, в Умм эль-Фахме сигналят автомобили, многие водители украсили свои машины палестинскими флагами.
В секторе Газы лидеры ХАМАСа заявили об убедительной победе над "сионистским врагом".