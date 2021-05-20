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Ізраїль погодився на припинення вогню в секторі Гази

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ізраїль погодився на припинення вогню в секторі Гази

Уряд Ізраїлю підтримав рішення про припинення збройного протистояння з рухом ХАМАС у секторі Гази.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що рішення про припинення вогню було прийнято урядом за підсумками засідання ради безпеки Ізраїлю.

Водночас поки невідомо, коли саме почнеться перемир'я, вказує видання. Ймовірно це станеться о 02:00 п'ятниці 21 травня.

Читайте також: ЄС закликає Ізраїль і Палестину до негайного та цілковитого припинення вогню, - Боррель
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Топ коментарі
+13
Якщо погодився, то це означає, що просили припинити вогонь його, а не він. І раз погодився, значить прохачі запропонували щось, що того варте. Тому говорити щось про те, що Ізраїль відступив, можуть лише невігласи.
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20.05.2021 23:49
+12
До первых нескольких ракет из сектора.... Израиль согласился на прекращение огня в секторе Газа - Цензор.НЕТ 5141
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20.05.2021 23:47
+6
Без Віслючка такі речі не робяться !!!)))
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20.05.2021 23:54
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А то друг Путин нападёт.
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20.05.2021 23:44 Відповісти
До первых нескольких ракет из сектора.... Израиль согласился на прекращение огня в секторе Газа - Цензор.НЕТ 5141
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20.05.2021 23:47 Відповісти
Якщо погодився, то це означає, що просили припинити вогонь його, а не він. І раз погодився, значить прохачі запропонували щось, що того варте. Тому говорити щось про те, що Ізраїль відступив, можуть лише невігласи.
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20.05.2021 23:49 Відповісти
Мочконут в любой момент туда , - куда нада .
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20.05.2021 23:56 Відповісти
Нада просто перестать стрелять (с)
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20.05.2021 23:52 Відповісти
Без Віслючка такі речі не робяться !!!)))
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20.05.2021 23:54 Відповісти
Хетьман , - де , - знову 13 процентів ?
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21.05.2021 00:00 Відповісти
Це ти про тих хто вважає кращим Президентом України батька українського олігархата???)))
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21.05.2021 00:11 Відповісти
Насколько я хорошо знаю Израиль то понял одно - огонь прекратили до первой ракеты Хамаса , но Массад - как "работал" по устранению боевиков верхушки Хамаса - так и продолжит работать. Ізраїль погодився на припинення вогню в секторі Гази - Цензор.НЕТ 3650
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21.05.2021 00:33 Відповісти
Фу, отлегло. Теперь Зеле не нужно спасать находящихся в хамасовском секторе Газа "граждан Украины". Но вполне можно запилить видосик, что он свое обещание выполнил. "Гусские своих не бросают!"(с) к/ф Брат
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21.05.2021 00:33 Відповісти
Где горы трупов оккупантов? Хамас уже не тот
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21.05.2021 00:46 Відповісти
Галимый тупой договорняк
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21.05.2021 00:50 Відповісти
Израиль согласился на прекращение огня в секторе Газа/ Израильские евреи не поддались на провокации своих украинских соплеменников типа коммента 16.05.: Израилетяне красавцы и клали они на разных гутеришей и прочую шалупень.....пока последний ******** ХАМАСА-араб не перевернётся вверх кишками.
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21.05.2021 01:11 Відповісти
Может и согласился, но такого позора что по нему будут стрелять в одностороннем порядке каждый день как «ДНР», а он будет бумажками жаловаться... такого точно не будет, это не в его стиле.
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21.05.2021 03:50 Відповісти
мабуть запаси ракет скінчились... Ізраїль погодився на припинення вогню в секторі Гази - Цензор.НЕТ 2882
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21.05.2021 04:37 Відповісти
В шабат вони не працюють і не стріляють
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21.05.2021 05:55 Відповісти
После вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газы, в Палестинской автономии, а также в некоторых городах Израиля начались массовые празднования.
В арабских кварталах Иерусалима запускают фейерверки, в Умм эль-Фахме сигналят автомобили, многие водители украсили свои машины палестинскими флагами.
В секторе Газы лидеры ХАМАСа заявили об убедительной победе над "сионистским врагом".
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21.05.2021 07:48 Відповісти
Та це ж зрада. Це так, як наші підписали "мінські угоди", так? А Ізраїльська армія набагато сильніша за ХАМАС і підписали, а в нас до цього часу випускають жовч за "мінські", на цій брехні прийшли, але "Мінськ" не відмінили.
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21.05.2021 08:07 Відповісти
Как говорил один криворожский еврей: "нужно просто перестать стрелять".
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21.05.2021 08:25 Відповісти
Главное - перестать стрелять.
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21.05.2021 08:29 Відповісти
 
 