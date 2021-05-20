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Израиль (1756) Сектор Газа (159) перемирие (1476)

Израиль согласился на прекращение огня в секторе Газа

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Израиль согласился на прекращение огня в секторе Газа

Правительство Израиля поддержал решение о прекращении вооруженного противостояния с движением ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что решение о прекращении огня было принято правительством по итогам заседания совета безопасности Израиля.

В то же время пока неизвестно, когда именно начнется перемирие, указывает издание. Вероятно это произойдет в 02:00 пятницы 21 мая.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+13
Якщо погодився, то це означає, що просили припинити вогонь його, а не він. І раз погодився, значить прохачі запропонували щось, що того варте. Тому говорити щось про те, що Ізраїль відступив, можуть лише невігласи.
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20.05.2021 23:49
+12
До первых нескольких ракет из сектора.... Израиль согласился на прекращение огня в секторе Газа - Цензор.НЕТ 5141
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20.05.2021 23:47
+6
Без Віслючка такі речі не робяться !!!)))
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20.05.2021 23:54
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А то друг Путин нападёт.
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20.05.2021 23:44 Ответить
До первых нескольких ракет из сектора.... Израиль согласился на прекращение огня в секторе Газа - Цензор.НЕТ 5141
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20.05.2021 23:47 Ответить
Якщо погодився, то це означає, що просили припинити вогонь його, а не він. І раз погодився, значить прохачі запропонували щось, що того варте. Тому говорити щось про те, що Ізраїль відступив, можуть лише невігласи.
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20.05.2021 23:49 Ответить
Мочконут в любой момент туда , - куда нада .
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20.05.2021 23:56 Ответить
Нада просто перестать стрелять (с)
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20.05.2021 23:52 Ответить
Без Віслючка такі речі не робяться !!!)))
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20.05.2021 23:54 Ответить
Хетьман , - де , - знову 13 процентів ?
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21.05.2021 00:00 Ответить
Це ти про тих хто вважає кращим Президентом України батька українського олігархата???)))
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21.05.2021 00:11 Ответить
Насколько я хорошо знаю Израиль то понял одно - огонь прекратили до первой ракеты Хамаса , но Массад - как "работал" по устранению боевиков верхушки Хамаса - так и продолжит работать. Ізраїль погодився на припинення вогню в секторі Гази - Цензор.НЕТ 3650
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21.05.2021 00:33 Ответить
Фу, отлегло. Теперь Зеле не нужно спасать находящихся в хамасовском секторе Газа "граждан Украины". Но вполне можно запилить видосик, что он свое обещание выполнил. "Гусские своих не бросают!"(с) к/ф Брат
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21.05.2021 00:33 Ответить
Где горы трупов оккупантов? Хамас уже не тот
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21.05.2021 00:46 Ответить
Галимый тупой договорняк
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21.05.2021 00:50 Ответить
Израиль согласился на прекращение огня в секторе Газа/ Израильские евреи не поддались на провокации своих украинских соплеменников типа коммента 16.05.: Израилетяне красавцы и клали они на разных гутеришей и прочую шалупень.....пока последний ******** ХАМАСА-араб не перевернётся вверх кишками.
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21.05.2021 01:11 Ответить
Может и согласился, но такого позора что по нему будут стрелять в одностороннем порядке каждый день как «ДНР», а он будет бумажками жаловаться... такого точно не будет, это не в его стиле.
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21.05.2021 03:50 Ответить
мабуть запаси ракет скінчились... Ізраїль погодився на припинення вогню в секторі Гази - Цензор.НЕТ 2882
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21.05.2021 04:37 Ответить
В шабат вони не працюють і не стріляють
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21.05.2021 05:55 Ответить
После вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газы, в Палестинской автономии, а также в некоторых городах Израиля начались массовые празднования.
В арабских кварталах Иерусалима запускают фейерверки, в Умм эль-Фахме сигналят автомобили, многие водители украсили свои машины палестинскими флагами.
В секторе Газы лидеры ХАМАСа заявили об убедительной победе над "сионистским врагом".
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21.05.2021 07:48 Ответить
Та це ж зрада. Це так, як наші підписали "мінські угоди", так? А Ізраїльська армія набагато сильніша за ХАМАС і підписали, а в нас до цього часу випускають жовч за "мінські", на цій брехні прийшли, але "Мінськ" не відмінили.
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21.05.2021 08:07 Ответить
Как говорил один криворожский еврей: "нужно просто перестать стрелять".
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21.05.2021 08:25 Ответить
Главное - перестать стрелять.
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21.05.2021 08:29 Ответить
 
 