Израиль согласился на прекращение огня в секторе Газа

Правительство Израиля поддержал решение о прекращении вооруженного противостояния с движением ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что решение о прекращении огня было принято правительством по итогам заседания совета безопасности Израиля.

В то же время пока неизвестно, когда именно начнется перемирие, указывает издание. Вероятно это произойдет в 02:00 пятницы 21 мая.

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