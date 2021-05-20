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Израиль согласился на прекращение огня в секторе Газа
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Правительство Израиля поддержал решение о прекращении вооруженного противостояния с движением ХАМАС в секторе Газа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Times of Israel.
Отмечается, что решение о прекращении огня было принято правительством по итогам заседания совета безопасности Израиля.
В то же время пока неизвестно, когда именно начнется перемирие, указывает издание. Вероятно это произойдет в 02:00 пятницы 21 мая.
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