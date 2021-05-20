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Палестинцы подбили израильский автобус российской ракетой "Корнет", - блогер

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Палестинцы подбили израильский автобус российской ракетой

Палестина выпустила ракету "Корнет" российского производства по израильскому автобусу. Ранение получил один военнослужащий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет блогер Алексей Железнов.

"Террористы выпустили противотанковую ракету "Корнет" российского производства по автобусу возле забора безопасности на границе Израиля с Сектором Газа. Транспорт был пуст, но находившийся рядом солдат ЦАХАЛа получил легкие ранения осколками", - говорится в сообщении.

В больнице "Барзилай" в Ашкелоне, куда был доставлен раненый, сообщили, что солдату проводится лечение в отделение неотложной помощи, где из его тела достают осколки.

"Одновременно террористы обстреливают южные приграничные населенные пункты. Ракетный обстрел Израиля возобновился после молчания, продолжавшегося 8 часов. Это был не первый обстрел из Газы с применением противотанковых ракет "Корнет" в ходе операции "Страж стен", начатой после ракетных обстрелов из Газа 10 мая. Террористы применяют эти ракеты для обстрела военных и гражданских транспортных средств", - добавил Железнов.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+49
Израиль продает рашке боевые дроны, а рашка хамасу поставляет ракеты, но виноват Бандера
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20.05.2021 15:52
+43
вот интересно, евреи таки поймут откуда у палестинцев такое оружие появилось? или и дальше будут дружить с "не поставщиками оружия"?
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20.05.2021 15:45
+33
Несподівано!
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20.05.2021 15:45
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Несподівано!
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20.05.2021 15:45 Ответить
корнет ліліпутін! налєйтє вінаа!
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20.05.2021 15:51 Ответить
вот интересно, евреи таки поймут откуда у палестинцев такое оружие появилось? или и дальше будут дружить с "не поставщиками оружия"?
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20.05.2021 15:45 Ответить
нещадавно набутий громадянин ізраїлю абрамович став щедрим спонсором, дає гроші на сигагоги. а ще додайте впливового канера(главу сх.європ євр.конгресу), ковальчука, уманова, кантера і тд. а ще походження частини ізраїльскої еліти з раши, бабло що вони щедро вкладають в ізраїль
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20.05.2021 15:49 Ответить
А що неясно звідки? Ясно, що в шахтах найшли! Палестинці підбили ізраїльський автобус російською ракетою "Корнет", - блогер - Цензор.НЕТ 9975
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20.05.2021 16:01 Ответить
Як звідки? А палестинські шахтіори в шахтах знайшли!
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20.05.2021 16:19 Ответить
Джавеліни поставлені офіційно, а звідки в Палестині ті Корвети? Або партизанські міномети Град-П?
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20.05.2021 17:02 Ответить
ПТРК не наступательное вооружение .. Палестинці підбили ізраїльський автобус російською ракетою "Корнет", - блогер - Цензор.НЕТ 382 поэтому из него стреляют по автобусам «шахтеры» палестины .. и «шахтеры» ДыРки (Волноваха) ..
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20.05.2021 17:11 Ответить
противопехотная мина - тоже не наступательное вооружение , Палестинці підбили ізраїльський автобус російською ракетою "Корнет", - блогер - Цензор.НЕТ 1289 или хотите сказать, что птрк оборонительное, а мина - нет? Палестинці підбили ізраїльський автобус російською ракетою "Корнет", - блогер - Цензор.НЕТ 1519
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20.05.2021 18:54 Ответить
Кацапы не признают своей террористической атаки из р-на Докучаевска. Поэтому, кацаписатели всегда рассказывают о минах ВСУ.
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20.05.2021 21:03 Ответить
Под Волновахой был обстрел из града, дурень! Палестинці підбили ізраїльський автобус російською ракетою "Корнет", - блогер - Цензор.НЕТ 1487 Про "противопехотную мину" это лживая версия рашки, которую оона активно разгоняла! Несмотря на записи с камер блок-поста, на которых четко видно множественные взрывы от пакета града! Палестинці підбили ізраїльський автобус російською ракетою "Корнет", - блогер - Цензор.НЕТ 6604
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20.05.2021 19:34 Ответить
І хто ж то ХАМАСу легально зброю продає?))
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20.05.2021 19:46 Ответить
"Палестина признана 140 государствами мира, и закупать оружие, может легально, тем более ПТРК не наступательное вооружение" Когнитивного диссонансу не виникає)))
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20.05.2021 20:31 Ответить
Корнет також самі скліпали?))
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20.05.2021 20:32 Ответить
Ок,ну а в кого ж Палестина(читай хамас) може закупляти зброю легально?!?!))))
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20.05.2021 20:48 Ответить
До чого тут Бен Ладен? Хіба я десь писав,що Талібан може купляти зброю легально?
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20.05.2021 20:49 Ответить
Ромчик! Не кизди! Держава Ізраїль також визнана в світі. Так знай що Ізраїль
виробляє дуже багато різної зброї,від танків до літаків.Зі зразками розумної
зброї з ними мало хто може змагатися.Це вам не кацапське рукожопіє, вялічиє
в них. За 6 днів раздовбати єгіпетську армію на Голанських висотах це треба вміти!
Їзраїль зараз кому хочеш дасть просратися. Не треба ля-ля дядя! Палестинці підбили ізраїльський автобус російською ракетою "Корнет", - блогер - Цензор.НЕТ 9665
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20.05.2021 22:35 Ответить
Хорошо, что российская ракета. Была бы другая, то автобус бы разнесло в щепки и трупов было бы ... А так пукалка пролетела.
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20.05.2021 15:49 Ответить
Кто бы сомневался...
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20.05.2021 15:49 Ответить
Нетаньяху - мразь и подстилка людоеда путлера - поцелуй путлера в тухес!
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20.05.2021 15:51 Ответить
путлер - шаломов, .. бабушка у хла шаломова ..
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20.05.2021 17:24 Ответить
Палестинцы подбили израильский автобус российской ракетой "Корнет", - блогер - Цензор.НЕТ 601
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20.05.2021 15:51 Ответить
Израиль продает рашке боевые дроны, а рашка хамасу поставляет ракеты, но виноват Бандера
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20.05.2021 15:52 Ответить
Палестинці підбили ізраїльський автобус російською ракетою "Корнет", - блогер - Цензор.НЕТ 9715
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20.05.2021 15:53 Ответить
Там черт ногу сломит.
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20.05.2021 15:57 Ответить
ГУГЛ нам не авторітет! Там багато гімна плаває!
Палестинці підбили ізраїльський автобус російською ракетою "Корнет", - блогер - Цензор.НЕТ 8913
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21.05.2021 10:24 Ответить
Натаньяху - друган *****, так что все ОК
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20.05.2021 15:52 Ответить
до кінця 2017 ізраїль постачав раші бпла, які тутже випливали в обдроченців дамбаса- і жодних мля було стурбованностей! а ще додайте ізраїльску продукцію в окупованому криму, візити кримського єврейства в ізраїль,форум голокосту, путінських єврейських олігархів нині щедрих меценатів проектів в ізраїлі, спроба зриву контракту україни з туреччиною по поставкам засобів звязку, антиукраїнська істерія після рішення радбезу оон від 2016, заяви ватно-кошерного посла в києві...тож хай вас десяток корнетів розхерачить!!!!
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20.05.2021 15:52 Ответить
А ізраїльтяни не дуже довіряють українцям.Ви цього не
помітили? І є за що. За вшивий антісемизм!
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20.05.2021 22:52 Ответить
у мене однокурсник мешкає в одному із найбільших поселень на зах.березі- аріель! тож він добровільно знав що селиться на територіях, їх статус. тож чи буде мені його шкода якщо аріель згорить к х..ям??? ні! так само мені не шкода моїх ватних родичів з дабмаса, фанатів руцкага міра, не буду плакати якщо їх роз(*єпашать рашинськи гради! те як веде себе ізраїль щодо україни то не позиція союзника, це відношення до васала. типу закрийтке рот і слухайте що вам зя і ніззя. доречі раша робить те саме. бо відчувають слабкість цієї влади!
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21.05.2021 11:35 Ответить
ойц как не хорошо получилось Палестинці підбили ізраїльський автобус російською ракетою "Корнет", - блогер - Цензор.НЕТ 8771
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20.05.2021 15:53 Ответить
Палестинці "Корнет" купили в крамниці? А бужанські, дубинські, коломойські і надалі вважають рідну мову расейсько-монгольську? То млоскалі їх брати?
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20.05.2021 15:54 Ответить
Проникновенье наше по планете особенно заметно вдалеке.. (с) Палестинці підбили ізраїльський автобус російською ракетою "Корнет", - блогер - Цензор.НЕТ 9502
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20.05.2021 15:54 Ответить
Палестинцы подбили израильский автобус российской ракетой "Корнет"/ И одновременно : Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера. Европейцам сложно понять эти восточные игры России и Израиля. Израиль: "Мы не говорим, что Израиль - это Европа, и не хотим быть в Европе."
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20.05.2021 15:56 Ответить
Неужели если бы это не сделали миролюбивые арабы то это сделали бы злые солдаты НАТО???
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20.05.2021 15:56 Ответить
Шо это еврейские маршрутчики порожняком гоняют?
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20.05.2021 15:57 Ответить
Наверное специально списанный поставили на границе и поспорили. Один говорит- "ну не настолько же они тупые, чтобы разменять дорогостоящую ракету на этот пустой ржавый автобус. Не может такого быть просто. Пойду даже рядом там встану где-нибудь...".
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20.05.2021 16:02 Ответить
А єсть в тій Палестині шахти?
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20.05.2021 16:03 Ответить
А що в тій Палестині взагалі є, за що вони купили б стільки ракет, скільки їх випустили по Ізраілю? От питання.
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20.05.2021 18:28 Ответить
Метро было. Да сплыло. В канашку.
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20.05.2021 21:05 Ответить
один солдат ранен... интересная эффективность кацапских ракет... какцапы свои вонючие паспорта уже и в Секторе Газа раздают, подкрепляючи ракетами....
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20.05.2021 16:08 Ответить
российской ракетой / Израильтяне, которые евреи, не арабы, твердят что их армия если не лучшая, то одна и лучших в мире . Есть возможность доказать это в войне с армией Путина.
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20.05.2021 16:09 Ответить
Так путліровські кацапи ж отримали гарних люлей
в Сірії від ізраїльтян! Чито ещьо захателося? Палестинці підбили ізраїльський автобус російською ракетою "Корнет", - блогер - Цензор.НЕТ 861
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20.05.2021 22:45 Ответить
Подбили танк Merkava Mark IV который транспортировали на грузовике. Тоже пишут что из российского ПТРК.

Палестинці підбили ізраїльський автобус російською ракетою "Корнет", - блогер - Цензор.НЕТ 34
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20.05.2021 16:18 Ответить
Не подбили. Вроде водятел сжег тягач умелыми действиями с последствиями для танка.
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20.05.2021 21:07 Ответить
А може вони "корнети" відшукали в печерах? Ну, як наші терористи в шахтах.
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20.05.2021 16:18 Ответить
Бабченко пишет что они из Сирии.

Палестинці підбили ізраїльський автобус російською ракетою "Корнет", - блогер - Цензор.НЕТ 1303
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20.05.2021 16:27 Ответить
Нетаньяху - путлеру дроны,
Путлер - хамасу Корнет.
Оба как есть гондоны,
Аналогов коим нет.
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20.05.2021 16:22 Ответить
«руССкие», которые понаехали из рф, .. где они, междупрочим, не имеют своей этнической территории, Палестинці підбили ізраїльський автобус російською ракетою "Корнет", - блогер - Цензор.НЕТ 2767 , считают своей «землей» израиль, ... и в биробиджане жить не хотят.., хотя там нет войны и все свои Палестинці підбили ізраїльський автобус російською ракетою "Корнет", - блогер - Цензор.НЕТ 8523
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20.05.2021 17:19 Ответить
Транспорт был пуст(((
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20.05.2021 17:32 Ответить
Мойша з Іваном в окопі.
-Іване пристріли мене,німці впіймають катувати будуть.
-Ні,ти що,ми ж друзі.З однієї миски їмо.
-Ну будь-ласка,я тебе дуже прошу.
-Як же ти мені впікся да в'ївся,давно тебе б пристрелив так набоїв немає.
-А я тобі продам.
Ізрайлітяни ще трішки з кацапами поторгують,то до них скоро будуть прилітати їхні ж ракети.
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20.05.2021 20:19 Ответить
 
 