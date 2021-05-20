Палестинцы подбили израильский автобус российской ракетой "Корнет", - блогер

Палестина выпустила ракету "Корнет" российского производства по израильскому автобусу. Ранение получил один военнослужащий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет блогер Алексей Железнов.

"Террористы выпустили противотанковую ракету "Корнет" российского производства по автобусу возле забора безопасности на границе Израиля с Сектором Газа. Транспорт был пуст, но находившийся рядом солдат ЦАХАЛа получил легкие ранения осколками", - говорится в сообщении.

В больнице "Барзилай" в Ашкелоне, куда был доставлен раненый, сообщили, что солдату проводится лечение в отделение неотложной помощи, где из его тела достают осколки.

"Одновременно террористы обстреливают южные приграничные населенные пункты. Ракетный обстрел Израиля возобновился после молчания, продолжавшегося 8 часов. Это был не первый обстрел из Газы с применением противотанковых ракет "Корнет" в ходе операции "Страж стен", начатой после ракетных обстрелов из Газа 10 мая. Террористы применяют эти ракеты для обстрела военных и гражданских транспортных средств", - добавил Железнов.

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