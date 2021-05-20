Палестинцы подбили израильский автобус российской ракетой "Корнет", - блогер
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Палестина выпустила ракету "Корнет" российского производства по израильскому автобусу. Ранение получил один военнослужащий.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет блогер Алексей Железнов.
"Террористы выпустили противотанковую ракету "Корнет" российского производства по автобусу возле забора безопасности на границе Израиля с Сектором Газа. Транспорт был пуст, но находившийся рядом солдат ЦАХАЛа получил легкие ранения осколками", - говорится в сообщении.
В больнице "Барзилай" в Ашкелоне, куда был доставлен раненый, сообщили, что солдату проводится лечение в отделение неотложной помощи, где из его тела достают осколки.
"Одновременно террористы обстреливают южные приграничные населенные пункты. Ракетный обстрел Израиля возобновился после молчания, продолжавшегося 8 часов. Это был не первый обстрел из Газы с применением противотанковых ракет "Корнет" в ходе операции "Страж стен", начатой после ракетных обстрелов из Газа 10 мая. Террористы применяют эти ракеты для обстрела военных и гражданских транспортных средств", - добавил Железнов.
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виробляє дуже багато різної зброї,від танків до літаків.Зі зразками розумної
зброї з ними мало хто може змагатися.Це вам не кацапське рукожопіє, вялічиє
в них. За 6 днів раздовбати єгіпетську армію на Голанських висотах це треба вміти!
Їзраїль зараз кому хочеш дасть просратися. Не треба ля-ля дядя!
помітили? І є за що. За вшивий антісемизм!
в Сірії від ізраїльтян! Чито ещьо захателося?
Путлер - хамасу Корнет.
Оба как есть гондоны,
Аналогов коим нет.
-Іване пристріли мене,німці впіймають катувати будуть.
-Ні,ти що,ми ж друзі.З однієї миски їмо.
-Ну будь-ласка,я тебе дуже прошу.
-Як же ти мені впікся да в'ївся,давно тебе б пристрелив так набоїв немає.
-А я тобі продам.
Ізрайлітяни ще трішки з кацапами поторгують,то до них скоро будуть прилітати їхні ж ракети.