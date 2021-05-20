Палестинці підбили ізраїльський автобус російською ракетою "Корнет", - блогер

Палестина випустила ракету "Корнет" російського виробництва по ізраїльському автобусу. Поранення зазнав один військовослужбовець.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише блогер Олексій Желєзнов.

"Терористи випустили протитанкову ракету "Корнет" російського виробництва по автобусу біля паркану безпеки на кордоні Ізраїлю з Сектором Гази. Транспорт був порожній, але солдат ЦАХАЛу, який стояв поруч, дістав легкі поранення осколками", - йдеться в повідомленні.

У лікарні "Барзілай" в Ашкелоні, куди був доставлений поранений, повідомили, що солдату проводиться лікування у відділення невідкладної допомоги, де з його тіла дістають осколки.

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"Одночасно терористи обстрілюють південні прикордонні населені пункти. Ракетний обстріл Ізраїлю відновився після мовчання, яке тривало 8 годин. Це був не перший обстріл з Гази із застосуванням протитанкових ракет "Корнет" в ході операції "Страж стін", розпочатої після ракетного обстрілу з Гази 10 травня. Терористи використовують ці ракети для обстрілу військових і цивільних транспортних засобів", - додав Желєзнов.