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Палестинці підбили ізраїльський автобус російською ракетою "Корнет", - блогер

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Палестинці підбили ізраїльський автобус російською ракетою

Палестина випустила ракету "Корнет" російського виробництва по ізраїльському автобусу. Поранення зазнав один військовослужбовець.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише блогер Олексій Желєзнов.

"Терористи випустили протитанкову ракету "Корнет" російського виробництва по автобусу біля паркану безпеки на кордоні Ізраїлю з Сектором Гази. Транспорт був порожній, але солдат ЦАХАЛу, який стояв поруч, дістав легкі поранення осколками", - йдеться в повідомленні.

У лікарні "Барзілай" в Ашкелоні, куди був доставлений поранений, повідомили, що солдату проводиться лікування у відділення невідкладної допомоги, де з його тіла дістають осколки.

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"Одночасно терористи обстрілюють південні прикордонні населені пункти. Ракетний обстріл Ізраїлю відновився після мовчання, яке тривало 8 годин. Це був не перший обстріл з Гази із застосуванням протитанкових ракет "Корнет" в ході операції "Страж стін", розпочатої після ракетного обстрілу з Гази 10 травня. Терористи використовують ці ракети для обстрілу військових і цивільних транспортних засобів", - додав Желєзнов.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+49
Израиль продает рашке боевые дроны, а рашка хамасу поставляет ракеты, но виноват Бандера
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20.05.2021 15:52
+43
вот интересно, евреи таки поймут откуда у палестинцев такое оружие появилось? или и дальше будут дружить с "не поставщиками оружия"?
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20.05.2021 15:45
+33
Несподівано!
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20.05.2021 15:45
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Несподівано!
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20.05.2021 15:45 Відповісти
корнет ліліпутін! налєйтє вінаа!
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20.05.2021 15:51 Відповісти
вот интересно, евреи таки поймут откуда у палестинцев такое оружие появилось? или и дальше будут дружить с "не поставщиками оружия"?
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20.05.2021 15:45 Відповісти
нещадавно набутий громадянин ізраїлю абрамович став щедрим спонсором, дає гроші на сигагоги. а ще додайте впливового канера(главу сх.європ євр.конгресу), ковальчука, уманова, кантера і тд. а ще походження частини ізраїльскої еліти з раши, бабло що вони щедро вкладають в ізраїль
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20.05.2021 15:49 Відповісти
А що неясно звідки? Ясно, що в шахтах найшли! Палестинці підбили ізраїльський автобус російською ракетою "Корнет", - блогер - Цензор.НЕТ 9975
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20.05.2021 16:01 Відповісти
Як звідки? А палестинські шахтіори в шахтах знайшли!
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20.05.2021 16:19 Відповісти
Джавеліни поставлені офіційно, а звідки в Палестині ті Корвети? Або партизанські міномети Град-П?
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20.05.2021 17:02 Відповісти
ПТРК не наступательное вооружение .. Палестинці підбили ізраїльський автобус російською ракетою "Корнет", - блогер - Цензор.НЕТ 382 поэтому из него стреляют по автобусам «шахтеры» палестины .. и «шахтеры» ДыРки (Волноваха) ..
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20.05.2021 17:11 Відповісти
противопехотная мина - тоже не наступательное вооружение , Палестинці підбили ізраїльський автобус російською ракетою "Корнет", - блогер - Цензор.НЕТ 1289 или хотите сказать, что птрк оборонительное, а мина - нет? Палестинці підбили ізраїльський автобус російською ракетою "Корнет", - блогер - Цензор.НЕТ 1519
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20.05.2021 18:54 Відповісти
Кацапы не признают своей террористической атаки из р-на Докучаевска. Поэтому, кацаписатели всегда рассказывают о минах ВСУ.
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20.05.2021 21:03 Відповісти
Под Волновахой был обстрел из града, дурень! Палестинці підбили ізраїльський автобус російською ракетою "Корнет", - блогер - Цензор.НЕТ 1487 Про "противопехотную мину" это лживая версия рашки, которую оона активно разгоняла! Несмотря на записи с камер блок-поста, на которых четко видно множественные взрывы от пакета града! Палестинці підбили ізраїльський автобус російською ракетою "Корнет", - блогер - Цензор.НЕТ 6604
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20.05.2021 19:34 Відповісти
І хто ж то ХАМАСу легально зброю продає?))
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20.05.2021 19:46 Відповісти
"Палестина признана 140 государствами мира, и закупать оружие, может легально, тем более ПТРК не наступательное вооружение" Когнитивного диссонансу не виникає)))
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20.05.2021 20:31 Відповісти
Корнет також самі скліпали?))
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20.05.2021 20:32 Відповісти
Ок,ну а в кого ж Палестина(читай хамас) може закупляти зброю легально?!?!))))
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20.05.2021 20:48 Відповісти
До чого тут Бен Ладен? Хіба я десь писав,що Талібан може купляти зброю легально?
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20.05.2021 20:49 Відповісти
Ромчик! Не кизди! Держава Ізраїль також визнана в світі. Так знай що Ізраїль
виробляє дуже багато різної зброї,від танків до літаків.Зі зразками розумної
зброї з ними мало хто може змагатися.Це вам не кацапське рукожопіє, вялічиє
в них. За 6 днів раздовбати єгіпетську армію на Голанських висотах це треба вміти!
Їзраїль зараз кому хочеш дасть просратися. Не треба ля-ля дядя! Палестинці підбили ізраїльський автобус російською ракетою "Корнет", - блогер - Цензор.НЕТ 9665
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20.05.2021 22:35 Відповісти
Хорошо, что российская ракета. Была бы другая, то автобус бы разнесло в щепки и трупов было бы ... А так пукалка пролетела.
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20.05.2021 15:49 Відповісти
Кто бы сомневался...
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20.05.2021 15:49 Відповісти
Нетаньяху - мразь и подстилка людоеда путлера - поцелуй путлера в тухес!
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20.05.2021 15:51 Відповісти
путлер - шаломов, .. бабушка у хла шаломова ..
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20.05.2021 17:24 Відповісти
Палестинцы подбили израильский автобус российской ракетой "Корнет", - блогер - Цензор.НЕТ 601
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20.05.2021 15:51 Відповісти
Израиль продает рашке боевые дроны, а рашка хамасу поставляет ракеты, но виноват Бандера
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20.05.2021 15:52 Відповісти
Палестинці підбили ізраїльський автобус російською ракетою "Корнет", - блогер - Цензор.НЕТ 9715
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20.05.2021 15:53 Відповісти
Там черт ногу сломит.
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20.05.2021 15:57 Відповісти
ГУГЛ нам не авторітет! Там багато гімна плаває!
Палестинці підбили ізраїльський автобус російською ракетою "Корнет", - блогер - Цензор.НЕТ 8913
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21.05.2021 10:24 Відповісти
Натаньяху - друган *****, так что все ОК
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20.05.2021 15:52 Відповісти
до кінця 2017 ізраїль постачав раші бпла, які тутже випливали в обдроченців дамбаса- і жодних мля було стурбованностей! а ще додайте ізраїльску продукцію в окупованому криму, візити кримського єврейства в ізраїль,форум голокосту, путінських єврейських олігархів нині щедрих меценатів проектів в ізраїлі, спроба зриву контракту україни з туреччиною по поставкам засобів звязку, антиукраїнська істерія після рішення радбезу оон від 2016, заяви ватно-кошерного посла в києві...тож хай вас десяток корнетів розхерачить!!!!
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20.05.2021 15:52 Відповісти
А ізраїльтяни не дуже довіряють українцям.Ви цього не
помітили? І є за що. За вшивий антісемизм!
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20.05.2021 22:52 Відповісти
у мене однокурсник мешкає в одному із найбільших поселень на зах.березі- аріель! тож він добровільно знав що селиться на територіях, їх статус. тож чи буде мені його шкода якщо аріель згорить к х..ям??? ні! так само мені не шкода моїх ватних родичів з дабмаса, фанатів руцкага міра, не буду плакати якщо їх роз(*єпашать рашинськи гради! те як веде себе ізраїль щодо україни то не позиція союзника, це відношення до васала. типу закрийтке рот і слухайте що вам зя і ніззя. доречі раша робить те саме. бо відчувають слабкість цієї влади!
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21.05.2021 11:35 Відповісти
ойц как не хорошо получилось Палестинці підбили ізраїльський автобус російською ракетою "Корнет", - блогер - Цензор.НЕТ 8771
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20.05.2021 15:53 Відповісти
Палестинці "Корнет" купили в крамниці? А бужанські, дубинські, коломойські і надалі вважають рідну мову расейсько-монгольську? То млоскалі їх брати?
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20.05.2021 15:54 Відповісти
Проникновенье наше по планете особенно заметно вдалеке.. (с) Палестинці підбили ізраїльський автобус російською ракетою "Корнет", - блогер - Цензор.НЕТ 9502
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20.05.2021 15:54 Відповісти
Палестинцы подбили израильский автобус российской ракетой "Корнет"/ И одновременно : Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера. Европейцам сложно понять эти восточные игры России и Израиля. Израиль: "Мы не говорим, что Израиль - это Европа, и не хотим быть в Европе."
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20.05.2021 15:56 Відповісти
Неужели если бы это не сделали миролюбивые арабы то это сделали бы злые солдаты НАТО???
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20.05.2021 15:56 Відповісти
Шо это еврейские маршрутчики порожняком гоняют?
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20.05.2021 15:57 Відповісти
Наверное специально списанный поставили на границе и поспорили. Один говорит- "ну не настолько же они тупые, чтобы разменять дорогостоящую ракету на этот пустой ржавый автобус. Не может такого быть просто. Пойду даже рядом там встану где-нибудь...".
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20.05.2021 16:02 Відповісти
А єсть в тій Палестині шахти?
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20.05.2021 16:03 Відповісти
А що в тій Палестині взагалі є, за що вони купили б стільки ракет, скільки їх випустили по Ізраілю? От питання.
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20.05.2021 18:28 Відповісти
Метро было. Да сплыло. В канашку.
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20.05.2021 21:05 Відповісти
один солдат ранен... интересная эффективность кацапских ракет... какцапы свои вонючие паспорта уже и в Секторе Газа раздают, подкрепляючи ракетами....
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20.05.2021 16:08 Відповісти
российской ракетой / Израильтяне, которые евреи, не арабы, твердят что их армия если не лучшая, то одна и лучших в мире . Есть возможность доказать это в войне с армией Путина.
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20.05.2021 16:09 Відповісти
Так путліровські кацапи ж отримали гарних люлей
в Сірії від ізраїльтян! Чито ещьо захателося? Палестинці підбили ізраїльський автобус російською ракетою "Корнет", - блогер - Цензор.НЕТ 861
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20.05.2021 22:45 Відповісти
Подбили танк Merkava Mark IV который транспортировали на грузовике. Тоже пишут что из российского ПТРК.

Палестинці підбили ізраїльський автобус російською ракетою "Корнет", - блогер - Цензор.НЕТ 34
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20.05.2021 16:18 Відповісти
Не подбили. Вроде водятел сжег тягач умелыми действиями с последствиями для танка.
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20.05.2021 21:07 Відповісти
А може вони "корнети" відшукали в печерах? Ну, як наші терористи в шахтах.
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20.05.2021 16:18 Відповісти
Бабченко пишет что они из Сирии.

Палестинці підбили ізраїльський автобус російською ракетою "Корнет", - блогер - Цензор.НЕТ 1303
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20.05.2021 16:27 Відповісти
Нетаньяху - путлеру дроны,
Путлер - хамасу Корнет.
Оба как есть гондоны,
Аналогов коим нет.
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20.05.2021 16:22 Відповісти
«руССкие», которые понаехали из рф, .. где они, междупрочим, не имеют своей этнической территории, Палестинці підбили ізраїльський автобус російською ракетою "Корнет", - блогер - Цензор.НЕТ 2767 , считают своей «землей» израиль, ... и в биробиджане жить не хотят.., хотя там нет войны и все свои Палестинці підбили ізраїльський автобус російською ракетою "Корнет", - блогер - Цензор.НЕТ 8523
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20.05.2021 17:19 Відповісти
Транспорт был пуст(((
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20.05.2021 17:32 Відповісти
Мойша з Іваном в окопі.
-Іване пристріли мене,німці впіймають катувати будуть.
-Ні,ти що,ми ж друзі.З однієї миски їмо.
-Ну будь-ласка,я тебе дуже прошу.
-Як же ти мені впікся да в'ївся,давно тебе б пристрелив так набоїв немає.
-А я тобі продам.
Ізрайлітяни ще трішки з кацапами поторгують,то до них скоро будуть прилітати їхні ж ракети.
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20.05.2021 20:19 Відповісти
 
 