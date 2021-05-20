Палестинці підбили ізраїльський автобус російською ракетою "Корнет", - блогер
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Палестина випустила ракету "Корнет" російського виробництва по ізраїльському автобусу. Поранення зазнав один військовослужбовець.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише блогер Олексій Желєзнов.
"Терористи випустили протитанкову ракету "Корнет" російського виробництва по автобусу біля паркану безпеки на кордоні Ізраїлю з Сектором Гази. Транспорт був порожній, але солдат ЦАХАЛу, який стояв поруч, дістав легкі поранення осколками", - йдеться в повідомленні.
У лікарні "Барзілай" в Ашкелоні, куди був доставлений поранений, повідомили, що солдату проводиться лікування у відділення невідкладної допомоги, де з його тіла дістають осколки.
"Одночасно терористи обстрілюють південні прикордонні населені пункти. Ракетний обстріл Ізраїлю відновився після мовчання, яке тривало 8 годин. Це був не перший обстріл з Гази із застосуванням протитанкових ракет "Корнет" в ході операції "Страж стін", розпочатої після ракетного обстрілу з Гази 10 травня. Терористи використовують ці ракети для обстрілу військових і цивільних транспортних засобів", - додав Желєзнов.
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виробляє дуже багато різної зброї,від танків до літаків.Зі зразками розумної
зброї з ними мало хто може змагатися.Це вам не кацапське рукожопіє, вялічиє
в них. За 6 днів раздовбати єгіпетську армію на Голанських висотах це треба вміти!
Їзраїль зараз кому хочеш дасть просратися. Не треба ля-ля дядя!
помітили? І є за що. За вшивий антісемизм!
в Сірії від ізраїльтян! Чито ещьо захателося?
Путлер - хамасу Корнет.
Оба как есть гондоны,
Аналогов коим нет.
-Іване пристріли мене,німці впіймають катувати будуть.
-Ні,ти що,ми ж друзі.З однієї миски їмо.
-Ну будь-ласка,я тебе дуже прошу.
-Як же ти мені впікся да в'ївся,давно тебе б пристрелив так набоїв немає.
-А я тобі продам.
Ізрайлітяни ще трішки з кацапами поторгують,то до них скоро будуть прилітати їхні ж ракети.