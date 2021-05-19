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Ізраїль (492) Палестина (28) українці (1920) евакуація (587) Кулеба Дмитро (1737)

Домовилися про "зелений коридор" для евакуації громадян України з Сектору Гази через Єгипет, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Домовилися про "зелений коридор" для евакуації громадян України з Сектору Гази через Єгипет, - Кулеба

Протягом 48 годин громадян України, які перебувають в зоні ізраїльсько-палестинського конфлікту, евакуюють.

Про це в ході засідання уряду заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"У Секторі Гази перебуває орієнтовно 1,6 тис. українців. Ви все бачите з новин, що відбувається зараз збройний конфлікт, ескалація ізраїльсько-палестинського протистояння. Існує реальна загроза життю і здоров'ю наших співвітчизників", - зазначив глава МЗС.

За його словами, з 1,6 тис. громадян України - 127 вже виявили бажання повернутися на Батьківщину, бути евакуйованими.

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"Але не тільки громадяни України звернулися, а й громадяни Молдови, Білорусі та двох країн-членів Європейського Союзу. Посольство України в Ізраїлі вже створило списки тих, хто зацікавлений в евакуації. Ми вже домовилися з владою Ізраїлю і Палестинської автономії про "зелений коридор" для евакуації. Вже відпрацювали організаційні питання з владою Єгипту і зараз прийнято рішення про здійснення такої евакуації в найкоротші терміни шляхом вивезення наших громадян з території Сектору Гази на територію Єгипту. А також організації відповідного авіарейсу за рахунок резервного фонду бюджету України", - пояснив Кулеба.

Глава МЗС підкреслив, що якщо не трапиться якихось форсмажорних подій, протягом 48 годин евакуація відбудеться.

Нагадаємо, 10 травня Сектор Гази обстріляв територію Ізраїлю й отримав у відповідь вогонь. Атака сталася незабаром після палестинських протестів у Східному Єрусалимі проти запланованих виселень палестинців з району Шейх-Джаррах на користь єврейських поселенців. З цього моменту між Ізраїлем і Сектором Гази тривають активні бойові дії.

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Зеленый колидор - это колидор зеленского!!! Договорились о "зеленом коридоре" для эвакуации граждан Украины из Сектора Газа через Египет, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2198 Договорились о "зеленом коридоре" для эвакуации граждан Украины из Сектора Газа через Египет, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2003
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19.05.2021 13:54 Відповісти
если чо то договариваться нужно с москали . и что бы обязательно слово офицера дали Договорились о "зеленом коридоре" для эвакуации граждан Украины из Сектора Газа через Египет, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7085
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19.05.2021 13:57 Відповісти
Знов за рахунок українців будуть рятувати шмар та їхніх виплодків, які повиходили заміж за арабів (палесів). Договорились о "зеленом коридоре" для эвакуации граждан Украины из Сектора Газа через Египет, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3417
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19.05.2021 14:11 Відповісти
Дуже хитро роблять - виходять заміж за іноземців і валять у чужу країну, але зберігають українські паспорти. Хіба в них досі нема тамтешнього громадянства? Треба ухвалити закон про втрату українського громадянства після набуття громадянства іншої держави.
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19.05.2021 15:29 Відповісти
В Украине нет законов, точнее все на них забивают.
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20.05.2021 15:51 Відповісти
 
 