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Новини За кордоном
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Ізраїль (492) Палестина (28) Сектор Гази (38) Євросоюз (2600) Боррель (292)

ЄС закликає Ізраїль і Палестину до негайного та цілковитого припинення вогню, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ЄС закликає Ізраїль і Палестину до негайного та цілковитого припинення вогню, - Боррель

Міністри закордонних справ країн ЄС у вівторок під час неформальної зустрічі у форматі телеконференції у зв'язку із загостренням конфлікту між Ізраїлем і Палестиною погодили скоординовані позиції ЄС щодо врегулювання цього конфлікту.

Про це під час пресконференції в Брюсселі за підсумками неформальної зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств країн-членів розповів високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це була неформальна зустріч міністрів закордонних справ, які обговорили конфлікт між Ізраїлем і Палестиною. Я вважав за доцільне скликати цю зустріч, тому що ситуація була дійсно дуже поганою. Країни-члени приймали власні позиції, тож було необхідним скоординувати відповідь Євросоюзу…. Я щасливий повідомити, що 26 з 27 держав-членів підтримали цей загальний сенс дискусії", - сказав Боррель.

Він окремо наголосив, що за підсумками зустрічі не ухвалювався жоден формальний документ. Високий представник ЄС додав, що, "як можна припускати", єдиною країною, яка висловила свої зауваження до позиції більшої частини країн ЄС, була Угорщина.

Боррель виклав принципи щодо врегулювання конфлікту на Близькому Сході, з якими погодилися 26 з 27 держав ЄС.

У цьому контексті першочерговим пріоритетом, за його словами, є негайне припинення будь-якого насильства і припинення вогню, тобто не лише погодження умов для припинення вогню, але й його практична імплементація. Головною метою таких дій має стати захист цивільне населення і забезпечення повного гуманітарного доступу до Сектору Гази.

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Другий принцип, з яким погодилися більшість міністрів – це те, що велика кількість жертв внаслідок спалаху насильства протягом кількох минулих днів, у тому числі велика кількість вбитих та поранених серед дітей і жінок, є неприйнятною.

"Ми засуджуємо ракетні атаки з боку ХАМАС та інших терористичних груп, спрямовані на територію Ізраїлю, і ми повністю підтримуємо право Ізраїлю на оборону. Але ми також вважаємо, і заявили про те, що це має робитися пропорційним шляхом, з повагою до міжнародного гуманітарного права. Ми також закликали, і в цьому немає нічого нового, поважити статус релігійних місць та дотримуватися права на віросповідання", - сказав Боррель.

Він ще раз наголосив, що ЄС підтримує право Ізраїлю на оборону та на більшу безпеку, а також виступає за більшу безпеку для палестинців.

Він також наголосив, що під час неформальної зустрічі більшість міністрів закордонних справ країн ЄС погодилися з тим, що одним із пріоритетів у зусиллях з врегулювання має стати проведення виборів на території Палестини.

Як зауважив високий представник ЄС, ці позиції Євросоюз буде координувати із ключовими міжнародними партнерами, зокрема, з новою адміністрацією США.

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Топ коментарі
+13
Тупые бараны
ЕС призывает Израиль и Палестину к немедленному и полному прекращению огня, - Боррель - Цензор.НЕТ 7134
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19.05.2021 12:28
+9
ЕС только и может призывать. Политические импотенты. Слава Израилю!
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19.05.2021 12:27
+8
Еще могут выразить озабоченность.
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19.05.2021 12:29
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ЕС только и может призывать. Политические импотенты. Слава Израилю!
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19.05.2021 12:27 Відповісти
Еще могут выразить озабоченность.
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19.05.2021 12:29 Відповісти
Какое лицемерие со стороны ЕС. Когда бомбили больницы, школы , рынки путинские орлы в Сирии ,что сделало ЕС в отношении Путина?
Да ничего. Язык в жо.у засунули. А тут друзей Путина лупят: Хамас ведь не террористы в РФ и даже навещают Москву ,как в своё время Ясир Арафат с его ООП - бывшие борцы за свободу.
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19.05.2021 12:42 Відповісти
А ООН призывал не бомбить детей Алеппо!
И шо?
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19.05.2021 12:28 Відповісти
А может сначала кирдык ХАМАСу, а потом прекращение? А то будет как у нас в Донецкой и Луганской областях - бесконечное кровавое говно... ЕС призывает Израиль и Палестину к немедленному и полному прекращению огня, - Боррель - Цензор.НЕТ 3750
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19.05.2021 12:28 Відповісти
Что бы был кирдык хамасу,надо сначала сделать кирдык рашке.
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19.05.2021 12:30 Відповісти
Да, согласен. Проблема большая, комплексная! К ее решению надо привлекать как можно больше союзников. А пока получается, что непосредственно ведя войну с расеей, борьбе Израиля с ХАМАСом помогает только Украина. ЕС призывает Израиль и Палестину к немедленному и полному прекращению огня, - Боррель - Цензор.НЕТ 2402
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19.05.2021 12:38 Відповісти
Кирдык рашке ,это ребята к ее величеству КИТАЮ.Я надеюсь ,что китайцы решат украинский вопрос. А не вопрос- решат евреи...когда их почти всех до одного попрут с Украины. В Израиль. ...который я искренно уважаю как и каждый нормальный украинец.
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19.05.2021 15:05 Відповісти
Тупые бараны
ЕС призывает Израиль и Палестину к немедленному и полному прекращению огня, - Боррель - Цензор.НЕТ 7134
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19.05.2021 12:28 Відповісти
як це так - ЕС що забуло що таке теракти на її територіїї...- ХАМАС - це і частковий філіал і тоїж кацапотеррористичної ....- як же так- що за подвійні стандарти... ЕС призывает Израиль и Палестину к немедленному и полному прекращению огня, - Боррель - Цензор.НЕТ 8364
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19.05.2021 12:30 Відповісти
а то шо?
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19.05.2021 12:30 Відповісти
а то будет глубочайшая озабоченность до усрачки
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19.05.2021 12:36 Відповісти
Ви не призивайте і не висловлюйте озабоченость, ви звикайте і готуйтеся. Маховик вже запущено і зупинити його навряд чи вийде.....
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19.05.2021 12:36 Відповісти
Які ТТД ракет, що запускає Палестина?
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19.05.2021 12:41 Відповісти
такое читал, что в самой Палестине клепаю ракеты малого радиуса действия. Есть ракеты среднего радиуса действия из Ирана ср. знач. ~160 км до десятка разновидностей и различных модификаций якобы до тонны боеголовка. Хамас так-же хвастает про ракеты с большей дальностью, и что ожидает Израиль все еще впереди...
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19.05.2021 17:32 Відповісти
Идите в жопу, соплежуи, Израиль сам разберётся, военным путём можно решить данный вопрос.
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19.05.2021 12:41 Відповісти
"... это должно делаться пропорциональным путем" - это как ? надо сколько запустить в Палестину ракет, чтобы было пропорционально ?
"... с уважением международного гуманитарного права" - вон Испания уже армию подтянула для разборок с мигрантами, доколе !
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19.05.2021 12:42 Відповісти
Привалила реальная проблема. Пусть вместо Навального спасают палестинцев, или евреев, как пойдет. Спасители х**вы.
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19.05.2021 12:47 Відповісти
ЕС призывает Израиль и Палестину к немедленному и полному прекращению огня/ Но евреи этого не хотят. Они хотят воевать.
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19.05.2021 12:53 Відповісти
А ты дебил и кацапская подстила
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19.05.2021 13:00 Відповісти
А ты дебил и кацапская подстила/ ПТН ПНХ
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19.05.2021 13:07 Відповісти
ты наверно из тех, кто глубоко заглядывал в глаза Путлеру ?
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19.05.2021 13:06 Відповісти
ты наверно из тех, кто глубоко заглядывал в глаза Путлеру ?/ Много пьёшь Пить надо меньше.
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19.05.2021 13:10 Відповісти
Терпилы будут рассказывать, как поступить стране одной из сильнейших армий мира. Т.е. Хамас первым выпускает сотни ракет на мирный город и это нормально. Хотел бы я посмотреть, как на Брюссель с Берлином скинут сотни ракет и услышать их реакцию.
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19.05.2021 12:59 Відповісти
одной из сильнейших армий мира/ Так ли это будем посмотреть в её войне с Путиным: Что бы был кирдык хамасу,надо сначала сделать кирдык рашке.
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19.05.2021 13:06 Відповісти
Как только Израиль начинает х..ячить бородатых ублюдков, то сраный ЕС сразу становится на их защиту. Поэтому Израилю надо действовать быстро и масштабно - сразу отвечать ковровыми бомбандировками.
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19.05.2021 13:38 Відповісти
Поэтому Израилю надо действовать быстро и масштабно - сразу отвечать ковровыми бомбандировками.-Но это невозможно. Евреи убеждают: они не хотят воевать. Без всяких Чтобы да так нет, а Сколько вам надо, как Только так сразу и прочих штучек.
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19.05.2021 14:11 Відповісти
Израиль во всем поддерживаю. Евреев Украины искренне презираю.
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19.05.2021 14:58 Відповісти
 
 