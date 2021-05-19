ЄС закликає Ізраїль і Палестину до негайного та цілковитого припинення вогню, - Боррель

Міністри закордонних справ країн ЄС у вівторок під час неформальної зустрічі у форматі телеконференції у зв'язку із загостренням конфлікту між Ізраїлем і Палестиною погодили скоординовані позиції ЄС щодо врегулювання цього конфлікту.

Про це під час пресконференції в Брюсселі за підсумками неформальної зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств країн-членів розповів високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це була неформальна зустріч міністрів закордонних справ, які обговорили конфлікт між Ізраїлем і Палестиною. Я вважав за доцільне скликати цю зустріч, тому що ситуація була дійсно дуже поганою. Країни-члени приймали власні позиції, тож було необхідним скоординувати відповідь Євросоюзу…. Я щасливий повідомити, що 26 з 27 держав-членів підтримали цей загальний сенс дискусії", - сказав Боррель.

Він окремо наголосив, що за підсумками зустрічі не ухвалювався жоден формальний документ. Високий представник ЄС додав, що, "як можна припускати", єдиною країною, яка висловила свої зауваження до позиції більшої частини країн ЄС, була Угорщина.

Боррель виклав принципи щодо врегулювання конфлікту на Близькому Сході, з якими погодилися 26 з 27 держав ЄС.

У цьому контексті першочерговим пріоритетом, за його словами, є негайне припинення будь-якого насильства і припинення вогню, тобто не лише погодження умов для припинення вогню, але й його практична імплементація. Головною метою таких дій має стати захист цивільне населення і забезпечення повного гуманітарного доступу до Сектору Гази.

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Другий принцип, з яким погодилися більшість міністрів – це те, що велика кількість жертв внаслідок спалаху насильства протягом кількох минулих днів, у тому числі велика кількість вбитих та поранених серед дітей і жінок, є неприйнятною.

"Ми засуджуємо ракетні атаки з боку ХАМАС та інших терористичних груп, спрямовані на територію Ізраїлю, і ми повністю підтримуємо право Ізраїлю на оборону. Але ми також вважаємо, і заявили про те, що це має робитися пропорційним шляхом, з повагою до міжнародного гуманітарного права. Ми також закликали, і в цьому немає нічого нового, поважити статус релігійних місць та дотримуватися права на віросповідання", - сказав Боррель.

Він ще раз наголосив, що ЄС підтримує право Ізраїлю на оборону та на більшу безпеку, а також виступає за більшу безпеку для палестинців.

Він також наголосив, що під час неформальної зустрічі більшість міністрів закордонних справ країн ЄС погодилися з тим, що одним із пріоритетів у зусиллях з врегулювання має стати проведення виборів на території Палестини.

Як зауважив високий представник ЄС, ці позиції Євросоюз буде координувати із ключовими міжнародними партнерами, зокрема, з новою адміністрацією США.