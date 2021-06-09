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Українці зможуть вільно подорожувати в ЄС вже цього літа, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Українці зможуть вільно подорожувати в ЄС вже цього літа, - Ляшко

В Україні покращилася ситуація з коронавірусом. Тому українці зможуть вільно літати в ЄС вже цього літа.

Про це заявив під час засідання уряду міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, позитивність тестувань в Україні вперше відповідає рекомендаціям ВООЗ - менше 5%.

"Цього вдалось досягти завдяки масовому тестуванню, а також зменшенню кількості випадків захворювання. Такий рівень тестувань і спадаюча динаміка захворювання можуть вивести Україну в ряд країн зі сприятливою епідеміологічною ситуацією за критеріями ЄС", - заявив Ляшко.

Міністр зазначив, що це може забезпечити вільні подорожі українців до країн ЄС вже влітку цього року.

Також дивіться: МОЗ пропонує продовжити карантин в Україні на літній період: коронавірус не подолано, - Ляшко. ВIДЕО

"Поточна епідситуація дозволяє говорити про те, що вся країна відповідає за індикаторами "зеленому "рівню епіднебезпеки. Аналогічну ситуацію ми очікуємо і на наступному тижні, і протягом літнього періоду", - сказав він.

Він також зазначив, що завантаженість ліжок у країні найнижча з початку року.

"Восьмий тиждень поспіль спостерігається спад захворюваності, добова кількість госпіталізацій продовжує скорочуватися і перебуває на найнижчому рівні в 2021 році", - сказав глава Мінохоронздоров'я.

За його словами, зайнятість ресурсів медичної системи також вийшла на найнижчий у 2021 році рівень: реанімаційні ліжка завантажені на 29%, ліжка з киснем - на 15%, апарати ШВЛ - на 7%. "Виписки перевищують госпіталізації майже вдвічі, відповідно кількість пацієнтів за останній тиждень скоротилася втричі", - констатував Ляшко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Песдуны гребаные. Хоть бы врали уже в одну дудку. Что с признанием ковидных паспортов? А то Европа для своих вводит ковидные паспорта, а украинцев будет пускать просто так- потому что Ляшко разрешил.
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09.06.2021 14:06
+5
с синоваком не поездишь, все равно тесты по приезде + карантин
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09.06.2021 14:07
+2
Так ты же сказал, что карантин на всё лето нужно продлить! Где логика?
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09.06.2021 13:57
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Ещё Одно говорящее.....кофе попить, оперу послушать....
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09.06.2021 13:54 Відповісти
В тебе на каву грошей немає?
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09.06.2021 13:56 Відповісти
а что интересуешься? больной вопрос?
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09.06.2021 14:11 Відповісти
Та я просто пенсіонер, і літом планую відпочити в Європі, кави попити, а ти бідуєш?
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09.06.2021 16:00 Відповісти
Ну-ну. Хоча, город в селі для тебе теж Європа...
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09.06.2021 21:08 Відповісти
Ну вот не касаемо Ляшко а вообще - путешествия - это огромная и одна их самых интерсных частей жизни. И очнеь многим людям это интреесно. Если вам это не интересно, то очень плохо, что не хватает мохгов понять, что есть и другие.
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09.06.2021 14:27 Відповісти
Так ты же сказал, что карантин на всё лето нужно продлить! Где логика?
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09.06.2021 13:57 Відповісти
халва... халва... халва...
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09.06.2021 14:00 Відповісти
Песдуны гребаные. Хоть бы врали уже в одну дудку. Что с признанием ковидных паспортов? А то Европа для своих вводит ковидные паспорта, а украинцев будет пускать просто так- потому что Ляшко разрешил.
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09.06.2021 14:06 Відповісти
с синоваком не поездишь, все равно тесты по приезде + карантин
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09.06.2021 14:07 Відповісти
Цена вопроса от 1,5 до 2 тысяч гривен на человека.

На общей стоимости поездки в ЕС это фигня, если ты конечно не едешь с пустыми карманами клубнику собирать.
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09.06.2021 22:22 Відповісти
спросить его почему с тестом на антитела(украинским) в Турцию можно, а через 7 дней обратно нельзя. ПЦР надо сдавать! Где логика? В чьих то карманах?
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09.06.2021 14:38 Відповісти
Вы на святые вещи...Они в борисполе ларьки поставили,бабло стригут,а тут вы с бумажкой?
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09.06.2021 14:51 Відповісти
А кацапия колотая спутником наоборот одна из стран в Европе в которой растет число зараженных,сегодня 10400 и почти 400 трупов походу тот колется Спутником наоборот заражают и не излечиваются
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09.06.2021 14:46 Відповісти
Кстати,господин Ляшко - лета осталось 2 месяца,я уколося астрой еще месяц назад,теперь семврач говорит,что вторая прививка будет дней через 60,если будет.
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09.06.2021 14:54 Відповісти
Ти скажи про сертифікацію, а то в мене післязавтра друга доза, а по сертифікату одні обіцянки!
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09.06.2021 15:05 Відповісти
Кто из здесь присутствующих уже вакцинировался?
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09.06.2021 16:00 Відповісти
У меня,я и жена, первый раз.
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09.06.2021 17:14 Відповісти
А что за вакцина? Платно или бесплатно? Документы, подтверждающие вакцинацию, получили?
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09.06.2021 17:30 Відповісти
Pfizer и CoronaVac, бесплатно, документы будем просить после второй дозы.
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09.06.2021 17:54 Відповісти
Понятно, спасибо за информацию. Последний вопрос: делали где? В центре вакцинации каком-то?
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09.06.2021 19:08 Відповісти
Центров полно при больницах и выездные на предприятия.
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10.06.2021 09:24 Відповісти
Зможем , то привезем гроші , не зможемо - то й не провезем . Нам і в Україні гарно відпочивається .
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09.06.2021 21:17 Відповісти
 
 