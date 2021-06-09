Українці зможуть вільно подорожувати в ЄС вже цього літа, - Ляшко

В Україні покращилася ситуація з коронавірусом. Тому українці зможуть вільно літати в ЄС вже цього літа.

Про це заявив під час засідання уряду міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, позитивність тестувань в Україні вперше відповідає рекомендаціям ВООЗ - менше 5%.

"Цього вдалось досягти завдяки масовому тестуванню, а також зменшенню кількості випадків захворювання. Такий рівень тестувань і спадаюча динаміка захворювання можуть вивести Україну в ряд країн зі сприятливою епідеміологічною ситуацією за критеріями ЄС", - заявив Ляшко.

Міністр зазначив, що це може забезпечити вільні подорожі українців до країн ЄС вже влітку цього року.

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"Поточна епідситуація дозволяє говорити про те, що вся країна відповідає за індикаторами "зеленому "рівню епіднебезпеки. Аналогічну ситуацію ми очікуємо і на наступному тижні, і протягом літнього періоду", - сказав він.

Він також зазначив, що завантаженість ліжок у країні найнижча з початку року.

"Восьмий тиждень поспіль спостерігається спад захворюваності, добова кількість госпіталізацій продовжує скорочуватися і перебуває на найнижчому рівні в 2021 році", - сказав глава Мінохоронздоров'я.

За його словами, зайнятість ресурсів медичної системи також вийшла на найнижчий у 2021 році рівень: реанімаційні ліжка завантажені на 29%, ліжка з киснем - на 15%, апарати ШВЛ - на 7%. "Виписки перевищують госпіталізації майже вдвічі, відповідно кількість пацієнтів за останній тиждень скоротилася втричі", - констатував Ляшко.