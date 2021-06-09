Украинцы смогут свободно путешествовать в ЕС уже этим летом, - Ляшко

В Украине улучшилась ситуация с коронавирусом. Поэтому украинцы смогут свободно летать в ЕС уже этим летом.

Об этом заявил во время заседания правительства министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, позитивность тестирования в Украине впервые соответствует рекомендациям ВОЗ - менее 5%.

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"Это удалось достичь благодаря массовому тестированию, а также уменьшению количества случаев заболевания. Такой уровень тестирования и падение динамики заболевания могут вывести Украину в ряд стран с благоприятной эпидемиологической ситуацией по критериям ЕС. Это в свою очередь может обеспечить свободные путешествия украинцев в страны ЕС уже летом 2021 года", - заявил Ляшко.

Министр отметил, что это может обеспечить свободные путешествия украинцев в страны ЕС уже летом этого года.

"Поточная эпидситуация позволяет говорить о том, что вся страна соответствует по индикаторам "зеленому" уровню эпидопасности. Аналогическую ситуацию мы ожидаем и на следующей неделе и на протяжении летнего периода", - сказал он.

Он также отметил, что загруженность коек в стране самая низкая с начала года.

"Восьмую неделю подряд наблюдается спад заболеваемости, суточное количество госпитализаций продолжает сокращаться и находится на самом низком уровне в 2021 году", - сказал глава минздрава.

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По его словам, занятость ресурсов медицинской системы также вышла на самый низкий в 2021 году уровень: реанимационные койки загружены на 29%, койки с кислородом - на 15%, аппараты ИВЛ - на 7%. "Выписки превышают госпитализации почти вдвое, соответственно количество пациентов за последнюю неделю сократилось втрое", - констатировал Ляшко.