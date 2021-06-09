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Украинцы смогут свободно путешествовать в ЕС уже этим летом, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинцы смогут свободно путешествовать в ЕС уже этим летом, - Ляшко

В Украине улучшилась ситуация с коронавирусом. Поэтому украинцы смогут свободно летать в ЕС уже этим летом.

Об этом заявил во время заседания правительства министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, позитивность тестирования в Украине впервые соответствует рекомендациям ВОЗ - менее 5%.

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"Это удалось достичь благодаря массовому тестированию, а также уменьшению количества случаев заболевания. Такой уровень тестирования и падение динамики заболевания могут вывести Украину в ряд стран с благоприятной эпидемиологической ситуацией по критериям ЕС. Это в свою очередь может обеспечить свободные путешествия украинцев в страны ЕС уже летом 2021 года", - заявил Ляшко.

Министр отметил, что это может обеспечить свободные путешествия украинцев в страны ЕС уже летом этого года.

"Поточная эпидситуация позволяет говорить о том, что вся страна соответствует по индикаторам "зеленому" уровню эпидопасности. Аналогическую ситуацию мы ожидаем и на следующей неделе и на протяжении летнего периода", - сказал он.

Он также отметил, что загруженность коек в стране самая низкая с начала года.

"Восьмую неделю подряд наблюдается спад заболеваемости, суточное количество госпитализаций продолжает сокращаться и находится на самом низком уровне в 2021 году", - сказал глава минздрава.

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По его словам, занятость ресурсов медицинской системы также вышла на самый низкий в 2021 году уровень: реанимационные койки загружены на 29%, койки с кислородом - на 15%, аппараты ИВЛ - на 7%. "Выписки превышают госпитализации почти вдвое, соответственно количество пациентов за последнюю неделю сократилось втрое", - констатировал Ляшко.
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Топ комментарии
+5
Песдуны гребаные. Хоть бы врали уже в одну дудку. Что с признанием ковидных паспортов? А то Европа для своих вводит ковидные паспорта, а украинцев будет пускать просто так- потому что Ляшко разрешил.
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09.06.2021 14:06
+5
с синоваком не поездишь, все равно тесты по приезде + карантин
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09.06.2021 14:07
+2
Так ты же сказал, что карантин на всё лето нужно продлить! Где логика?
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09.06.2021 13:57
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Ещё Одно говорящее.....кофе попить, оперу послушать....
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09.06.2021 13:54 Ответить
В тебе на каву грошей немає?
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09.06.2021 13:56 Ответить
а что интересуешься? больной вопрос?
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09.06.2021 14:11 Ответить
Та я просто пенсіонер, і літом планую відпочити в Європі, кави попити, а ти бідуєш?
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09.06.2021 16:00 Ответить
Ну-ну. Хоча, город в селі для тебе теж Європа...
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09.06.2021 21:08 Ответить
Ну вот не касаемо Ляшко а вообще - путешествия - это огромная и одна их самых интерсных частей жизни. И очнеь многим людям это интреесно. Если вам это не интересно, то очень плохо, что не хватает мохгов понять, что есть и другие.
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09.06.2021 14:27 Ответить
Так ты же сказал, что карантин на всё лето нужно продлить! Где логика?
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09.06.2021 13:57 Ответить
халва... халва... халва...
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09.06.2021 14:00 Ответить
Песдуны гребаные. Хоть бы врали уже в одну дудку. Что с признанием ковидных паспортов? А то Европа для своих вводит ковидные паспорта, а украинцев будет пускать просто так- потому что Ляшко разрешил.
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09.06.2021 14:06 Ответить
с синоваком не поездишь, все равно тесты по приезде + карантин
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09.06.2021 14:07 Ответить
Цена вопроса от 1,5 до 2 тысяч гривен на человека.

На общей стоимости поездки в ЕС это фигня, если ты конечно не едешь с пустыми карманами клубнику собирать.
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09.06.2021 22:22 Ответить
спросить его почему с тестом на антитела(украинским) в Турцию можно, а через 7 дней обратно нельзя. ПЦР надо сдавать! Где логика? В чьих то карманах?
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09.06.2021 14:38 Ответить
Вы на святые вещи...Они в борисполе ларьки поставили,бабло стригут,а тут вы с бумажкой?
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09.06.2021 14:51 Ответить
А кацапия колотая спутником наоборот одна из стран в Европе в которой растет число зараженных,сегодня 10400 и почти 400 трупов походу тот колется Спутником наоборот заражают и не излечиваются
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09.06.2021 14:46 Ответить
Кстати,господин Ляшко - лета осталось 2 месяца,я уколося астрой еще месяц назад,теперь семврач говорит,что вторая прививка будет дней через 60,если будет.
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09.06.2021 14:54 Ответить
Ти скажи про сертифікацію, а то в мене післязавтра друга доза, а по сертифікату одні обіцянки!
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09.06.2021 15:05 Ответить
Кто из здесь присутствующих уже вакцинировался?
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09.06.2021 16:00 Ответить
У меня,я и жена, первый раз.
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09.06.2021 17:14 Ответить
А что за вакцина? Платно или бесплатно? Документы, подтверждающие вакцинацию, получили?
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09.06.2021 17:30 Ответить
Pfizer и CoronaVac, бесплатно, документы будем просить после второй дозы.
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09.06.2021 17:54 Ответить
Понятно, спасибо за информацию. Последний вопрос: делали где? В центре вакцинации каком-то?
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09.06.2021 19:08 Ответить
Центров полно при больницах и выездные на предприятия.
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10.06.2021 09:24 Ответить
Зможем , то привезем гроші , не зможемо - то й не провезем . Нам і в Україні гарно відпочивається .
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09.06.2021 21:17 Ответить
 
 