РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14495 посетителей онлайн
Новости Общество Коронавирус и карантин
3 634 22
Германия (6049) карантин (16725) путешествие (98) туризм (1540) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

Германия с 25 июня открывает границы для вакцинированных украинцев

Новости Цензор.НЕТ Общество

Германия с 25 июня открывает границы для вакцинированных украинцев

Начиная с 25 июня текущего года въезд для лиц, полностью вакцинированных от COVID-19, из Украины в Германию станет при определенных условиях снова возможным.

Об этом говорится в сообщении посольства Германии в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

Полностью вакцинированные граждане Украины смогут снова въезжать в Германию с целью посещения близких и друзей, а также с туристической целью.

Также читайте: Израиль открыл свои границы для граждан Украины

"Начиная с 21 июня можно подавать заявления на получение необходимых для намеченной цели поездки виз как в Посольстве, так и в визовом центре Visametric. Право въезда в Германию будут иметь лица, получившие прививки одной из вакцин, перечисленных на интернет-странице Института Пауля Эрлиха (нем. Paul-Ehrlich-Institut, PEI), если со дня прививки последней необходимой дозой вакцины или вакцины, которая требует одной дозы, прошло не  менее 14 дней. Сейчас это касается только вакцин, признанных Европейским агентством по лекарственным средствам (англ. European Medicines Agency, EMA). Перечень вакцин планируется также расширить и дополнить другими вакцинами с аналогичными защитными стандартам, как только будут завершены необходимые тестирования" - сказано в сообщении посольства.

Также читайте: Украинцы смогут свободно путешествовать в ЕС уже этим летом, - Ляшко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Значит, можно в Германию вакцинированным Пфайзером зеленым ублюдкам.
показать весь комментарий
18.06.2021 12:48
+1
т е только депутатскому корпусу и их выводкам.
показать весь комментарий
18.06.2021 12:46
+1
снова подавать визы? у нас же безвиз или уже все?
показать весь комментарий
18.06.2021 12:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А не вакцинированнве идите в жопу , в евросовке левачество уже тренд .
показать весь комментарий
18.06.2021 12:40 Ответить
добро пожаловать или посторонним вход воспрещен )
показать весь комментарий
18.06.2021 12:42 Ответить
а неуколоті ідуть за графіком як до зняття обмежень - ПЛР тест, ізоляція 14 днів.
показать весь комментарий
18.06.2021 14:34 Ответить
т е только депутатскому корпусу и их выводкам.
показать весь комментарий
18.06.2021 12:46 Ответить
снова подавать визы? у нас же безвиз или уже все?
показать весь комментарий
18.06.2021 12:47 Ответить
Все, все. "Мудрый" нарит сделал свой выбор в 2019г. в сторону рашки. Німеччина з 25 червня відкриває кордони для вакцинованих українців - Цензор.НЕТ 828
показать весь комментарий
18.06.2021 12:49 Ответить
не путай теплое с мягким, товарищ курсант фсб. заезженная пластинка не имеющая ничего с реальностью.
показать весь комментарий
18.06.2021 12:51 Ответить
терпение и реальность станет пластинкой.
показать весь комментарий
18.06.2021 12:55 Ответить
Тобі, бачу, повилазило, зебілко, промий шніфти, можливо, розвидниться. Німеччина з 25 червня відкриває кордони для вакцинованих українців - Цензор.НЕТ 9337 Твій рівень - вішати ярлики.

Потрпілий блазень руйнує відносини з США та ЄС, а Єрмак, що фактично керує, все зливає, та веде Україну під раху. Дякую зебілам! Німеччина з 25 червня відкриває кордони для вакцинованих українців - Цензор.НЕТ 2450
показать весь комментарий
18.06.2021 13:15 Ответить
Вешают ярлыки ты и тебе подобные, обзывающие любых у кого мнение слегка расходится зебилами. Тактика РФ, называть чёрное белым.
показать весь комментарий
18.06.2021 13:26 Ответить
Значит, можно в Германию вакцинированным Пфайзером зеленым ублюдкам.
показать весь комментарий
18.06.2021 12:48 Ответить
В списке разрешёных вакцин уже стоит АстраЗенека и на днях добавят Коронавак.
показать весь комментарий
18.06.2021 13:15 Ответить
Большой вопрос, будут ли считать ковишидло АстраЗенекой. "А на днях добавят" - может затянутся на год. Посмотрим, сказал слепой глухому.
показать весь комментарий
18.06.2021 13:18 Ответить
Уже добавляют, не сцы. Список расширяют как раз пока ты строчишь кацапометодички.
показать весь комментарий
18.06.2021 13:36 Ответить
Психиатрическая больница No1
В списке разрешёных вакцин уже стоит АстраЗенека и на днях добавят Коронавак.
"Пускать будут тех, кто привился одной из зарегистрированных в ЕС вакцин: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Это распространяется и на AstraZeneca южнокорейского производства, которая используется, например, в Украине." https://www.dw.com/ru/es-otkryvaet-granicy-pustjat-posle-privivki-ot-kovida/a-57600729
похоже CoviShield это нечто другое, раз уточняется южнокорейский производитель.
показать весь комментарий
18.06.2021 14:00 Ответить
"Усі вакцини, які зараз використовує Україна, зокрема, Comirnaty від Biontech та Pfizer, AstraZeneca різного виробництва та CoronaVac від Sinovac Biotech, мають дозвіл від ВООЗ. Схвалення на рівні ЄС також мають всі вакцини, що застосовуються в Україні, окрім китайської CoronaVac. Ця вакцина наразі лише проходить процес отримання дозволу на застосування в Євросоюзі."

Джерело: https://www.dw.com/uk/covid-svidotstvo-pro-vaktsynatsiiu-v-ukraini-shcho-treba-znaty/a-57845734
показать весь комментарий
18.06.2021 16:09 Ответить
и справкой от домашнего врача)
показать весь комментарий
18.06.2021 12:54 Ответить
Німеччина з 25 червня відкриває кордони для вакцинованих українців - Цензор.НЕТ 6161
показать весь комментарий
18.06.2021 13:55 Ответить
Вот и накрылся порошенковский безвиз благодаря долбоящерам квартала95 во власти. И дело даже не в вакцинации, а в том, что немцы требуют визу для вьезда, биометрия уже не катит.
показать весь комментарий
18.06.2021 14:01 Ответить
Треба читати не тільки повідомлення, а також першоджерело. А там, на сайти посольства Німеччини пишуть: "Безвізовий в'їзд для громадян України з біометричними паспортами буде знову можливим."
Джерело: https://kiew.diplo.de/ua-uk/service/05-VisaEinreise/-/2466474
показать весь комментарий
18.06.2021 16:23 Ответить
Это у тебя мозг накрылся, дурик! Німеччина з 25 червня відкриває кордони для вакцинованих українців - Цензор.НЕТ 2566 Німеччина з 25 червня відкриває кордони для вакцинованих українців - Цензор.НЕТ 2566 Німеччина з 25 червня відкриває кордони для вакцинованих українців - Цензор.НЕТ 2566
показать весь комментарий
18.06.2021 18:28 Ответить
 
 