Германия с 25 июня открывает границы для вакцинированных украинцев
Новости Цензор.НЕТ Общество
Начиная с 25 июня текущего года въезд для лиц, полностью вакцинированных от COVID-19, из Украины в Германию станет при определенных условиях снова возможным.
Об этом говорится в сообщении посольства Германии в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
Полностью вакцинированные граждане Украины смогут снова въезжать в Германию с целью посещения близких и друзей, а также с туристической целью.
"Начиная с 21 июня можно подавать заявления на получение необходимых для намеченной цели поездки виз как в Посольстве, так и в визовом центре Visametric. Право въезда в Германию будут иметь лица, получившие прививки одной из вакцин, перечисленных на интернет-странице Института Пауля Эрлиха (нем. Paul-Ehrlich-Institut, PEI), если со дня прививки последней необходимой дозой вакцины или вакцины, которая требует одной дозы, прошло не менее 14 дней. Сейчас это касается только вакцин, признанных Европейским агентством по лекарственным средствам (англ. European Medicines Agency, EMA). Перечень вакцин планируется также расширить и дополнить другими вакцинами с аналогичными защитными стандартам, как только будут завершены необходимые тестирования" - сказано в сообщении посольства.
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В списке разрешёных вакцин уже стоит АстраЗенека и на днях добавят Коронавак.
"Пускать будут тех, кто привился одной из зарегистрированных в ЕС вакцин: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Это распространяется и на AstraZeneca южнокорейского производства, которая используется, например, в Украине." https://www.dw.com/ru/es-otkryvaet-granicy-pustjat-posle-privivki-ot-kovida/a-57600729
похоже CoviShield это нечто другое, раз уточняется южнокорейский производитель.
Джерело: https://www.dw.com/uk/covid-svidotstvo-pro-vaktsynatsiiu-v-ukraini-shcho-treba-znaty/a-57845734
https://www.pei.de/EN/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-content.html;jsessionid=66073409C89992073C88FD7B7E70D202.intranet212?nn=164146&cms_pos=2
Джерело: https://kiew.diplo.de/ua-uk/service/05-VisaEinreise/-/2466474