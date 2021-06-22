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Новини
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МОЗ має намір запустити кабінет пацієнта в додатку "Дія" восени, - Ляшко

МОЗ має намір запустити кабінет пацієнта в додатку

Міністерство охорони здоров'я працює над запуском кабінетів пацієнта на базі порталу "Дія" восени цього року.

Про це повідомив глава відомства Віктор Ляшко в ході пресконференції на всеукраїнському форумі "Україна 30. Здорова Україна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо створити кабінет пацієнта на порталі, який буде доступний кожному, у кого є смартфони, зокрема ми говоримо про "Дію". Це дасть змогу проводити скринінгові програми, чітко відстежувати, хто проходить програми, які лікарі їх пропонують", - сказав він.

За словами міністра, скринінгові програми передбачають щорічний медогляд сімейним лікарем для людей старше 55 років і рекомендації проходження деяких скринінгових процедур: регулярний моніторинг аналізу крові та скринінгові програми, зокрема щодо раннього виявлення раку прямої кишки і молочної залози.

Ляшко додав, що міністерство має намір упровадити мотиваційні стимули для таких програм.

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"Додатково до цього кабінету пацієнта ми хочемо впровадити мотиваційні стимули - для сімейних лікарів і для людей, які проходять щорічні медобстеження. Це можуть бути пропозиції в спортзалах, басейнах, інші мотиваційні пакети. Цього року ми запускаємо мотиваційні стимули щодо профілактики інфекційних захворювань. Зокрема, за відсоток охоплення вакцинацією від кору, краснухи та паротиту з 1 вересня впроваджуватиметься доплата сімейним лікарям", - сказав міністр.

Автор: 

Джерело: 
МОЗ (5391) Ляшко Віктор (1512) Дія (1122)


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Топ коментарі
+2
Зелень спотворила медреформу.
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22.06.2021 13:05
+2
та завдяки вам, ******** і сволоті, типовим 73/43%зебілів клован і його камарілья копають.
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22.06.2021 13:07
+1
брехати, обіцяти та маніпулювати - природній ареал існування клована, його зебуїнів та 73/43%зебілів
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22.06.2021 13:05
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..,копання могил для укрів в реалі. Такі гімнюки, що на їх тлі і Супрун виглядає людиною.
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22.06.2021 13:01 Відповісти
Зелень спотворила медреформу.
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22.06.2021 13:05 Відповісти
та завдяки вам, ******** і сволоті, типовим 73/43%зебілів клован і його камарілья копають.
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22.06.2021 13:07 Відповісти
Чому нац ****, а не НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС?
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22.06.2021 13:27 Відповісти
сабаковський картуз ви всі, і це в кращому випадку
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22.06.2021 13:37 Відповісти
брехати, обіцяти та маніпулювати - природній ареал існування клована, його зебуїнів та 73/43%зебілів
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22.06.2021 13:05 Відповісти
Да эта Дия какая та полная ж-па.....
Ни паспорт втянуть, ни в очередь записаться....
Связаться не возможно, только через Гугл плей.......
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22.06.2021 13:27 Відповісти
Паспорт втягивается автоматически. От тебя не требуется никаких действий. Или ты со старой "книжкой" ходишь?
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22.06.2021 13:49 Відповісти
А шо, книжка уже не пасспорт? С каких пор?
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22.06.2021 14:27 Відповісти
Паспорт, но старого, уходящего в небытье, образца. Современный паспорт - это ID карта. Ты её получишь при любой замене документа. Хочешь, жди, хочешь, сам инициируй замену в любое время, когда захочешь.
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22.06.2021 14:31 Відповісти
Я деньги на замену лучше пропью......
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22.06.2021 15:50 Відповісти
Это совершенно добровольное дело.
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22.06.2021 16:16 Відповісти
Но не бесплатное......
Так зачем платить?
А Дия должна втягивать ЛЮБОЙ паспорт украинца.
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22.06.2021 16:22 Відповісти
Дия не должна. А плановая замена происходит бесплатно, и именно на ID карту (как и любая другая замена, книжечки не продлевают).
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22.06.2021 16:24 Відповісти
Ложь. Я в апреле продлил книжечку, и в паспортном читал, что ЛЮБАЯ замена на карту - платная!!!!
Как вам не стыдно врать в глаза!!!
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22.06.2021 16:40 Відповісти
Я ж тебе и написал - хочешь плати, а хочешь жди. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69681 Старые паспорта выводят из обращения.
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22.06.2021 16:49 Відповісти
https://iportal.rada.gov.ua/ru/news/Novosty/Soobshchenyya/209150.html

"Те книжечки, которые есть у людей, будут действовать. Это предусмотрено в законопроекте. Отменено же будет только выдачу новых. Тем, кому исполнится 25 и 45 лет, будут получать новые ID-карты"
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22.06.2021 16:52 Відповісти
Конституція України
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками."Мы хотим создать кабинет пациента на портале, который будет доступен каждому, у кого есть смартфоны...У всех Граждан України є можливість придбати смартфон? Ні!!

Тупо порушення рівноправія громадян за майновим станом.
Не згодні?
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22.06.2021 13:29 Відповісти
Шо вы чешете??? Счас все пенсы со смартами ходят и в троллейбусах игры играют. Теперь вопрос другой - куда они все едут?????
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22.06.2021 13:49 Відповісти
Уважаемый Вам больше 16-ти? Какие пенсы, какие смарты? Вы что дальше Киевских клубов не ходили?
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22.06.2021 16:03 Відповісти
Неее ..а шо? и шо если мне ..пятнадцать с половиной. Я тоже жизнь повидал...
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22.06.2021 16:50 Відповісти
Оооо..ну это глобальный шаг!! Это серьезно!!! Если в кабинете пациента будет еще и доступна медицинская карта пациента ..со всей историей болезни за ВСЕ!!! года. ...которая, к тому же еще и хранится в облаке. Это супер шаг!!!!
Это медицина уже другого уровня. Надеюсь вы понимаете, что удалить или поменять в истории болезни уже ничего не получится. Это цепочка взаимосвязанных событий....
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22.06.2021 13:47 Відповісти
Я зрозумів що Ви повністю довіряєте системі "Дія"..Але про "дірки" в їх захисті багато писали..один з яких був досить кричущий де у лог-файлі можна було спокійно подивится логін та пароль користувача. Життєвий досвід підказує що не можна забивати надлишкову особисту інформацію в одне місце...Не згодні?
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23.06.2021 03:09 Відповісти
Я не доверяю НИКОМУ. Даже самому себе....
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23.06.2021 06:45 Відповісти
Кому потрібна ваша ,, Дія" , пане Ляшко ?
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22.06.2021 14:07 Відповісти
Количество пользователей приложения "Дiя" 2`700`000 (два миллиона семьсот тысяч) человек.
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22.06.2021 17:01 Відповісти
Зачем, если есть прекрасно работающий сервис helsi.me?
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22.06.2021 15:17 Відповісти
А бюджет пилить? В Киеве тоже недавно вдруг изменилось приложение для Киевлян.
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22.06.2021 17:10 Відповісти
 
 