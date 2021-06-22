МОЗ має намір запустити кабінет пацієнта в додатку "Дія" восени, - Ляшко
Міністерство охорони здоров'я працює над запуском кабінетів пацієнта на базі порталу "Дія" восени цього року.
Про це повідомив глава відомства Віктор Ляшко в ході пресконференції на всеукраїнському форумі "Україна 30. Здорова Україна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми хочемо створити кабінет пацієнта на порталі, який буде доступний кожному, у кого є смартфони, зокрема ми говоримо про "Дію". Це дасть змогу проводити скринінгові програми, чітко відстежувати, хто проходить програми, які лікарі їх пропонують", - сказав він.
За словами міністра, скринінгові програми передбачають щорічний медогляд сімейним лікарем для людей старше 55 років і рекомендації проходження деяких скринінгових процедур: регулярний моніторинг аналізу крові та скринінгові програми, зокрема щодо раннього виявлення раку прямої кишки і молочної залози.
Ляшко додав, що міністерство має намір упровадити мотиваційні стимули для таких програм.
"Додатково до цього кабінету пацієнта ми хочемо впровадити мотиваційні стимули - для сімейних лікарів і для людей, які проходять щорічні медобстеження. Це можуть бути пропозиції в спортзалах, басейнах, інші мотиваційні пакети. Цього року ми запускаємо мотиваційні стимули щодо профілактики інфекційних захворювань. Зокрема, за відсоток охоплення вакцинацією від кору, краснухи та паротиту з 1 вересня впроваджуватиметься доплата сімейним лікарям", - сказав міністр.
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Ни паспорт втянуть, ни в очередь записаться....
Связаться не возможно, только через Гугл плей.......
Так зачем платить?
А Дия должна втягивать ЛЮБОЙ паспорт украинца.
Как вам не стыдно врать в глаза!!!
"Те книжечки, которые есть у людей, будут действовать. Это предусмотрено в законопроекте. Отменено же будет только выдачу новых. Тем, кому исполнится 25 и 45 лет, будут получать новые ID-карты"
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками."Мы хотим создать кабинет пациента на портале, который будет доступен каждому, у кого есть смартфоны...У всех Граждан України є можливість придбати смартфон? Ні!!
Тупо порушення рівноправія громадян за майновим станом.
Не згодні?
Это медицина уже другого уровня. Надеюсь вы понимаете, что удалить или поменять в истории болезни уже ничего не получится. Это цепочка взаимосвязанных событий....