РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4437 посетителей онлайн
Новости
21 732 65
сборная по футболу (294) футбол (3335) Евро-2020 (105) Шевченко Андрей футболист (47)

Шевченко: План, который мы выбрали, сработал

Шевченко: План, который мы выбрали, сработал

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу в 1/8 финала Евро-2020 над Швецией (2:1).

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Решили немного обезопасить наши фланги. Попросили очень много работать полузащитников, перестроили несколько позицию Ярмоленко. Пытались контролировать игру, не всегда получалось, но команда полностью выполнила мою установку. Мы не торопились, мы переводили мяч с фланга на фланг, так мы и забили первый гол.

У нас нет проблем с нестандартными решениями. Мы знали, как команда будет играть с первых минут. Знали, кто может усилить. Тот план, что мы выбрали - сработал.

Следующий матч в Италии. Какие ощущения? Будет тяжелый матч. Знаем, с кем играем. Есть время порадоваться, а завтра летим в Рим и начинаем подготовку", - сказал Шевченко.

Как сообщал Цензор.НЕТ, сборная Украины обыграла Швецию 2:1 в матче 1/8 финала Евро-2020.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+64
Наслідком виконання вболівальниками відомого хіта : "Путін - )(уйло" є те, що в Московії не транслюють ігри за участю збірної України. Став лайк, хто за те, щоб в Москві не показали фінал чемпіонату.
показать весь комментарий
30.06.2021 01:49
+36
План забористий! Нам сподобався!
показать весь комментарий
30.06.2021 01:47
+28
Не знаю, як ми зіграємо далі, але те, що ми вже втерли носа кацапам - поза всяким сумнівом. І да, Путін таки *****)
показать весь комментарий
30.06.2021 01:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
План забористий! Нам сподобався!
показать весь комментарий
30.06.2021 01:47 Ответить
Поки на трибунах не почали кричати "путін ***ло", перспектива була незрозумілою.
показать весь комментарий
30.06.2021 06:36 Ответить
Шевченко: План, который мы выбрали, сработал - Цензор.НЕТ 5728
показать весь комментарий
30.06.2021 06:51 Ответить
Шевченко: План, который мы выбрали, сработал - Цензор.НЕТ 3582
показать весь комментарий
30.06.2021 07:03 Ответить
И де сейчас те, кто поносил сборную и Шеву.
Так же попрятались как и голосовавшие по-приколу...
показать весь комментарий
30.06.2021 01:47 Ответить
Да перестань. Проигрывают-ругают,выигрывают-хвалят. Разве где-то не так? Общемировая практика.
показать весь комментарий
30.06.2021 01:53 Ответить
Так же и с Зелей.
показать весь комментарий
30.06.2021 01:58 Ответить
Там хвалить не за что.
показать весь комментарий
30.06.2021 02:01 Ответить
а у этого есть достижения?!
показать весь комментарий
30.06.2021 05:21 Ответить
А что нового с зелёной вонючкой,которая стучит в кэгэбе,чтоб спасти убийц своих граждан ,дегенерат?
показать весь комментарий
30.06.2021 07:35 Ответить
Так ведь и когда проигрывают, так сразу видно по какой причине. Выигрывают, также. Если тебе воду мимо стакана будут наливать, ты же не будешь говорить, что так правильно?
показать весь комментарий
30.06.2021 02:02 Ответить
На кой чёрт эти философствования в 2часа ночи?
показать весь комментарий
30.06.2021 02:20 Ответить
Из Моржовии строчишь ,чемпион по ножному мячу и бросанию лепех?
показать весь комментарий
30.06.2021 07:37 Ответить
как где вот на помойке рамблера... «О, великий и могучий русский язык! На котором дает указания подопечным знаменитый украинский футболист и тренер Андрей Шевченко! Александр Зинченко в интервью расскажет! На прекрасном русском! Русский язык - творец украинского футбольного успеха!», - написал Губерниев в своем телеграм-канале. Надо понимать что кацапский сброд проиграл только потому что общались на ломанном английском или украинском
показать весь комментарий
30.06.2021 08:22 Ответить
А жопоногие видимо по-китайски гутарили
показать весь комментарий
30.06.2021 08:53 Ответить
Наслідком виконання вболівальниками відомого хіта : "Путін - )(уйло" є те, що в Московії не транслюють ігри за участю збірної України. Став лайк, хто за те, щоб в Москві не показали фінал чемпіонату.
показать весь комментарий
30.06.2021 01:49 Ответить
показать весь комментарий
30.06.2021 01:50 Ответить
Там скоро будут показывать матчи только с участием единой России.
показать весь комментарий
30.06.2021 02:02 Ответить
С футболистами и мячом, слепленными из говна...
показать весь комментарий
30.06.2021 04:40 Ответить
Шевченко: План, который мы выбрали, сработал - Цензор.НЕТ 5112
показать весь комментарий
30.06.2021 06:10 Ответить
Звідкіля у вас така інформація? До вашого відома, гру збірної України зі Швецією я дивився у США по онлайн по каналу «Росія 1». Жодної можливості подивитись онлайн відеорансляцію гри української збірної з українського ресурсу не було і це СОРОМ для українських медіа!!!
показать весь комментарий
30.06.2021 03:21 Ответить
враньё. такая возможность есть
показать весь комментарий
30.06.2021 08:36 Ответить
"RTE player" ( Irish) заходь з телефона і транслюй на телек в повний екран в FullHD ( якщо обидва підключені до одного модему WiFi) ,і насолоджуйся коментарями на English
показать весь комментарий
30.06.2021 09:19 Ответить
І тільки в Штатах! На Мордорі Солов'я показували!
показать весь комментарий
30.06.2021 11:05 Ответить
транслировали но с 20-ти секундной задержкой чтобы оперативно заглушать
показать весь комментарий
30.06.2021 03:54 Ответить
Такая игра, за которую ну никак не стыдно, спасибо всем игрокам тренеру и настоящим болельщикам.
показать весь комментарий
30.06.2021 01:50 Ответить
Не знаю, як ми зіграємо далі, але те, що ми вже втерли носа кацапам - поза всяким сумнівом. І да, Путін таки *****)
показать весь комментарий
30.06.2021 01:51 Ответить
И не просто *****, а *******!
показать весь комментарий
30.06.2021 08:54 Ответить
не льсти ему
показать весь комментарий
30.06.2021 09:03 Ответить
"""У Вас изначально был какой то план? Вы его придерживались ??
- с Самого начала у меня был ...какой то план , и я его придерживался ""
показать весь комментарий
30.06.2021 01:53 Ответить
Шевченко: План, который мы выбрали, сработал - Цензор.НЕТ 6449
показать весь комментарий
30.06.2021 01:53 Ответить
Что с Бесединым?
показать весь комментарий
30.06.2021 01:53 Ответить
нормальный тренер должен был с этого момента начинать пресуху...
показать весь комментарий
30.06.2021 01:59 Ответить
Зеленый за "план" уже подтвердил - хороший и успокаивающий.. И Мы конечно неплохо смотрелись против 10-ти шведов ... Посмотрел статистику матча - равная игра, нам фартонуло и плюс удаление шведов, Мы больше отдыхали, и плюс - только ленивый не бросал в вас камни... Но - Игра забывается, а счет остается !!! С Победой !!! И не налажайте с Англией - ЭТО БУДЕТ ВАШ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ МАТЧ В КАРЬЕРЕ (другого такого матча у вас уже может и не быть)!!!
показать весь комментарий
30.06.2021 01:54 Ответить
по статистике мы даже в плюсах!
показать весь комментарий
30.06.2021 02:08 Ответить
там (+ -) -- статистическая погрешность!! Игра была РАВНАЯ во ВСЕМ - кроме Нашего фарта !!!
показать весь комментарий
30.06.2021 02:11 Ответить
Не зря Шева "рыгал" в молодости, Молодец!
показать весь комментарий
30.06.2021 01:59 Ответить
План сработал, - за поребриком полыхает. Это салютуют Великой Сборной Украины своими пердаками ватоголовые совкопитеки=)
показать весь комментарий
30.06.2021 02:02 Ответить
а какой вой стоит на мокшанских болотах
показать весь комментарий
30.06.2021 04:54 Ответить
Але Путін -***** ми цього разу так і не почули...
показать весь комментарий
30.06.2021 02:06 Ответить
Всьому свій час.
показать весь комментарий
30.06.2021 02:30 Ответить
У меня чет такое чувство что сборная пройдет Англию - по "плану" игры Мы сильно похожи на бритов - только они играют стабильнее и выносливей !!! .....Если справимся - то Мы в финале и Слава Украине !!
показать весь комментарий
30.06.2021 02:08 Ответить
хорошее у вас чувство
показать весь комментарий
30.06.2021 02:10 Ответить
я просто как бывший футболер поставил себя на место игроков Нашей сборной - я бы настроился на игру как на матч смерти - пан або пропав... и выиграл бы на зависть всем недругам!!!
показать весь комментарий
30.06.2021 02:16 Ответить
Та ну у бритов скорости повыше физуха надо сильная
показать весь комментарий
30.06.2021 02:41 Ответить
полуфинале. не спеши.
показать весь комментарий
30.06.2021 03:09 Ответить
шеве респект! ребята молодцы! ну а теперь новая жесть - бриты.....
показать весь комментарий
30.06.2021 02:09 Ответить
план был растягивать оборону шведов, чтоб тее высоко выдвигались и в ширину, иначе нее порвешь там не разрежешь еее
показать весь комментарий
30.06.2021 02:35 Ответить
Шева Фартовый чувак,что был игроком,что стал тренером...
показать весь комментарий
30.06.2021 03:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=w1JUMb_R_Gg

Путин *****! ФК Металлист и ФК Шахтер.
показать весь комментарий
30.06.2021 03:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=w1JUMb_R_Gg

Путин *****! ФК Металлист и ФК Шахтер.
показать весь комментарий
30.06.2021 03:57 Ответить
Пуйло х#ло!
показать весь комментарий
30.06.2021 05:36 Ответить
Гарно грали, гарно співали👍👍👍👏👏👏
показать весь комментарий
30.06.2021 06:34 Ответить
……Вот это но номер,
Кузнечик завалил мессер…..
показать весь комментарий
30.06.2021 06:35 Ответить
показать весь комментарий
30.06.2021 07:56 Ответить
Вітаю збірну України,але такі дебільні заяви від Шеви не очікував адже він не битий по голові як Кличко.Про які плани він говорить,що в його плани входив додатковий час та травма грака?Сказав би що хлопці зіграли добре та ще допоміг нам і Бог.
показать весь комментарий
30.06.2021 06:56 Ответить
Планы составлял не Шева а Валерий Лобановский....опустись на Грещную Землю чувак...Шева всего лишь ученик Васильича..
показать весь комментарий
30.06.2021 07:15 Ответить
3 июля гимн наших болельщиков зазвучит в Риме:
Шевченко: План, который мы выбрали, сработал - Цензор.НЕТ 6805
показать весь комментарий
30.06.2021 07:18 Ответить


Дякую, Юліє Володимирівно!!!
показать весь комментарий
30.06.2021 07:29 Ответить
Вы супер!!!!но планы у вас...
показать весь комментарий
30.06.2021 07:31 Ответить
Шевченко: План, который мы выбрали, сработал - Цензор.НЕТ 1063
показать весь комментарий
30.06.2021 07:39 Ответить
а теперь последний гвоздик в футбольное вЯличие Засрахи , если бы Северная Моржовия сыграла вничью или проиграла Финляндии ,то Украина не проходила бы с 3го места ! Татаромордва падлючая теперь вам с этим жить,но недолго...
показать весь комментарий
30.06.2021 07:48 Ответить
Спасибо шведу за победу!
показать весь комментарий
30.06.2021 07:52 Ответить
У вас был ПЛАН...а у нас валидол!)
Пацаны спасибо за игру...бились как львы!
показать весь комментарий
30.06.2021 08:19 Ответить
Шевченко: План, який ми вибрали, спрацював - Цензор.НЕТ 290
показать весь комментарий
30.06.2021 08:20 Ответить
 
 