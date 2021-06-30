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Шевченко: План, який ми вибрали, спрацював

Шевченко: План, який ми вибрали, спрацював

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував перемогу в 1/8 фіналу Євро-2020 над Швецією (2:1).

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

"Вирішили трохи убезпечити наші фланги. Попросили дуже багато працювати півзахисників, перебудували трохи позицію Ярмоленка. Намагалися контролювати гру, не завжди виходило, але команда повністю виконала мою установку. Ми не поспішали, ми переводили м'яч з флангу на фланг, так ми і забили перший гол.

У нас немає проблем з нестандартними рішеннями. Ми знали, як команда буде грати з перших хвилин. Знали, хто може її посилити. Той план, що ми вибрали, – спрацював.

Наступний матч в Італії. Які відчуття? Буде важкий матч. Знаємо, з ким граємо. Є час порадіти, а завтра летимо в Рим і починаємо підготовку", - сказав Шевченко.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, збірна України обіграла Швецію 2:1 в матчі 1/8 фіналу Євро-2020.

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Топ коментарі
+64
Наслідком виконання вболівальниками відомого хіта : "Путін - )(уйло" є те, що в Московії не транслюють ігри за участю збірної України. Став лайк, хто за те, щоб в Москві не показали фінал чемпіонату.
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30.06.2021 01:49
+36
План забористий! Нам сподобався!
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30.06.2021 01:47
+28
Не знаю, як ми зіграємо далі, але те, що ми вже втерли носа кацапам - поза всяким сумнівом. І да, Путін таки *****)
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30.06.2021 01:51
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План забористий! Нам сподобався!
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30.06.2021 01:47 Відповісти
Поки на трибунах не почали кричати "путін ***ло", перспектива була незрозумілою.
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30.06.2021 06:36 Відповісти
Шевченко: План, который мы выбрали, сработал - Цензор.НЕТ 5728
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30.06.2021 06:51 Відповісти
Шевченко: План, который мы выбрали, сработал - Цензор.НЕТ 3582
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30.06.2021 07:03 Відповісти
И де сейчас те, кто поносил сборную и Шеву.
Так же попрятались как и голосовавшие по-приколу...
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30.06.2021 01:47 Відповісти
Да перестань. Проигрывают-ругают,выигрывают-хвалят. Разве где-то не так? Общемировая практика.
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30.06.2021 01:53 Відповісти
Так же и с Зелей.
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30.06.2021 01:58 Відповісти
Там хвалить не за что.
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30.06.2021 02:01 Відповісти
а у этого есть достижения?!
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30.06.2021 05:21 Відповісти
А что нового с зелёной вонючкой,которая стучит в кэгэбе,чтоб спасти убийц своих граждан ,дегенерат?
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30.06.2021 07:35 Відповісти
Так ведь и когда проигрывают, так сразу видно по какой причине. Выигрывают, также. Если тебе воду мимо стакана будут наливать, ты же не будешь говорить, что так правильно?
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30.06.2021 02:02 Відповісти
На кой чёрт эти философствования в 2часа ночи?
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30.06.2021 02:20 Відповісти
Из Моржовии строчишь ,чемпион по ножному мячу и бросанию лепех?
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30.06.2021 07:37 Відповісти
как где вот на помойке рамблера... «О, великий и могучий русский язык! На котором дает указания подопечным знаменитый украинский футболист и тренер Андрей Шевченко! Александр Зинченко в интервью расскажет! На прекрасном русском! Русский язык - творец украинского футбольного успеха!», - написал Губерниев в своем телеграм-канале. Надо понимать что кацапский сброд проиграл только потому что общались на ломанном английском или украинском
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30.06.2021 08:22 Відповісти
А жопоногие видимо по-китайски гутарили
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30.06.2021 08:53 Відповісти
Наслідком виконання вболівальниками відомого хіта : "Путін - )(уйло" є те, що в Московії не транслюють ігри за участю збірної України. Став лайк, хто за те, щоб в Москві не показали фінал чемпіонату.
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30.06.2021 01:49 Відповісти
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30.06.2021 01:50 Відповісти
Там скоро будут показывать матчи только с участием единой России.
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30.06.2021 02:02 Відповісти
С футболистами и мячом, слепленными из говна...
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30.06.2021 04:40 Відповісти
Шевченко: План, который мы выбрали, сработал - Цензор.НЕТ 5112
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30.06.2021 06:10 Відповісти
Звідкіля у вас така інформація? До вашого відома, гру збірної України зі Швецією я дивився у США по онлайн по каналу «Росія 1». Жодної можливості подивитись онлайн відеорансляцію гри української збірної з українського ресурсу не було і це СОРОМ для українських медіа!!!
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30.06.2021 03:21 Відповісти
враньё. такая возможность есть
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30.06.2021 08:36 Відповісти
"RTE player" ( Irish) заходь з телефона і транслюй на телек в повний екран в FullHD ( якщо обидва підключені до одного модему WiFi) ,і насолоджуйся коментарями на English
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30.06.2021 09:19 Відповісти
І тільки в Штатах! На Мордорі Солов'я показували!
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30.06.2021 11:05 Відповісти
транслировали но с 20-ти секундной задержкой чтобы оперативно заглушать
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30.06.2021 03:54 Відповісти
Такая игра, за которую ну никак не стыдно, спасибо всем игрокам тренеру и настоящим болельщикам.
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30.06.2021 01:50 Відповісти
Не знаю, як ми зіграємо далі, але те, що ми вже втерли носа кацапам - поза всяким сумнівом. І да, Путін таки *****)
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30.06.2021 01:51 Відповісти
И не просто *****, а *******!
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30.06.2021 08:54 Відповісти
не льсти ему
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30.06.2021 09:03 Відповісти
"""У Вас изначально был какой то план? Вы его придерживались ??
- с Самого начала у меня был ...какой то план , и я его придерживался ""
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30.06.2021 01:53 Відповісти
Шевченко: План, который мы выбрали, сработал - Цензор.НЕТ 6449
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30.06.2021 01:53 Відповісти
Что с Бесединым?
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30.06.2021 01:53 Відповісти
нормальный тренер должен был с этого момента начинать пресуху...
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30.06.2021 01:59 Відповісти
Зеленый за "план" уже подтвердил - хороший и успокаивающий.. И Мы конечно неплохо смотрелись против 10-ти шведов ... Посмотрел статистику матча - равная игра, нам фартонуло и плюс удаление шведов, Мы больше отдыхали, и плюс - только ленивый не бросал в вас камни... Но - Игра забывается, а счет остается !!! С Победой !!! И не налажайте с Англией - ЭТО БУДЕТ ВАШ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ МАТЧ В КАРЬЕРЕ (другого такого матча у вас уже может и не быть)!!!
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30.06.2021 01:54 Відповісти
по статистике мы даже в плюсах!
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30.06.2021 02:08 Відповісти
там (+ -) -- статистическая погрешность!! Игра была РАВНАЯ во ВСЕМ - кроме Нашего фарта !!!
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30.06.2021 02:11 Відповісти
Не зря Шева "рыгал" в молодости, Молодец!
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30.06.2021 01:59 Відповісти
План сработал, - за поребриком полыхает. Это салютуют Великой Сборной Украины своими пердаками ватоголовые совкопитеки=)
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30.06.2021 02:02 Відповісти
а какой вой стоит на мокшанских болотах
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30.06.2021 04:54 Відповісти
Але Путін -***** ми цього разу так і не почули...
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30.06.2021 02:06 Відповісти
Всьому свій час.
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30.06.2021 02:30 Відповісти
У меня чет такое чувство что сборная пройдет Англию - по "плану" игры Мы сильно похожи на бритов - только они играют стабильнее и выносливей !!! .....Если справимся - то Мы в финале и Слава Украине !!
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30.06.2021 02:08 Відповісти
хорошее у вас чувство
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30.06.2021 02:10 Відповісти
я просто как бывший футболер поставил себя на место игроков Нашей сборной - я бы настроился на игру как на матч смерти - пан або пропав... и выиграл бы на зависть всем недругам!!!
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30.06.2021 02:16 Відповісти
Та ну у бритов скорости повыше физуха надо сильная
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30.06.2021 02:41 Відповісти
полуфинале. не спеши.
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30.06.2021 03:09 Відповісти
шеве респект! ребята молодцы! ну а теперь новая жесть - бриты.....
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30.06.2021 02:09 Відповісти
план был растягивать оборону шведов, чтоб тее высоко выдвигались и в ширину, иначе нее порвешь там не разрежешь еее
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30.06.2021 02:35 Відповісти
Шева Фартовый чувак,что был игроком,что стал тренером...
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30.06.2021 03:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=w1JUMb_R_Gg

Путин *****! ФК Металлист и ФК Шахтер.
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30.06.2021 03:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=w1JUMb_R_Gg

Путин *****! ФК Металлист и ФК Шахтер.
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30.06.2021 03:57 Відповісти
Пуйло х#ло!
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30.06.2021 05:36 Відповісти
Гарно грали, гарно співали👍👍👍👏👏👏
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30.06.2021 06:34 Відповісти
……Вот это но номер,
Кузнечик завалил мессер…..
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30.06.2021 06:35 Відповісти
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30.06.2021 07:56 Відповісти
Вітаю збірну України,але такі дебільні заяви від Шеви не очікував адже він не битий по голові як Кличко.Про які плани він говорить,що в його плани входив додатковий час та травма грака?Сказав би що хлопці зіграли добре та ще допоміг нам і Бог.
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30.06.2021 06:56 Відповісти
Планы составлял не Шева а Валерий Лобановский....опустись на Грещную Землю чувак...Шева всего лишь ученик Васильича..
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30.06.2021 07:15 Відповісти
3 июля гимн наших болельщиков зазвучит в Риме:
Шевченко: План, который мы выбрали, сработал - Цензор.НЕТ 6805
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30.06.2021 07:18 Відповісти


Дякую, Юліє Володимирівно!!!
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30.06.2021 07:29 Відповісти
Вы супер!!!!но планы у вас...
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30.06.2021 07:31 Відповісти
Шевченко: План, который мы выбрали, сработал - Цензор.НЕТ 1063
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30.06.2021 07:39 Відповісти
а теперь последний гвоздик в футбольное вЯличие Засрахи , если бы Северная Моржовия сыграла вничью или проиграла Финляндии ,то Украина не проходила бы с 3го места ! Татаромордва падлючая теперь вам с этим жить,но недолго...
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30.06.2021 07:48 Відповісти
Спасибо шведу за победу!
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30.06.2021 07:52 Відповісти
У вас был ПЛАН...а у нас валидол!)
Пацаны спасибо за игру...бились как львы!
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30.06.2021 08:19 Відповісти
Шевченко: План, який ми вибрали, спрацював - Цензор.НЕТ 290
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30.06.2021 08:20 Відповісти
 
 