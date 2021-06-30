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Из-за пандемии туризм может потерять более 4 трлн долларов США, - ООН

Из-за пандемии туризм может потерять более 4 трлн долларов США, - ООН

В 2020 году международный туризм и тесно связанные с ним отрасли понесли убытки в размере 2,4 трлн долларов США. Аналогичную цифру ожидают и в этом году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает UN News.

По информации авторов доклада, представленного совместно со Всемирной туристической организацией ООН (ЮНВТО), в период с января по декабрь 2020 г. количество иностранных туристов в мире сократилось примерно на один миллиард человек, или на 73%. В первом квартале 2021 полученные данные указывают на снижение этого показателя на 88%.

Эксперты считают, что восстановление туристического сектора будут значительно зависеть от степени доступности вакцин против COVID-19.

"Миру необходимы глобальные общие усилия по вакцинации", - заявила исполняющая обязанности Генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию Изабель Дюрант.

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Ожидается, что туристический сектор экономики будет восстанавливаться быстрее в таких странах, как Франция, Германия, Швейцария, Великобритания и США. По мнению экспертов, даже в развитых странах полного обновления иностранного туризма не следует ожидать раньше 2023 года.

Как сообщалось, Государственное агентство развития туризма призывает украинских отельеров активно вакцинироваться от COVID-19, поскольку это влияет на имидж Украины в туристическом мире.
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І це чудово . Країни , які досі не відмінили візи з Україною , змушені будуть або їх відмінити , або і далі нести фінансові збитки , як країни що чинять перепони подорожам людей по світі . Так що все ОК .
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30.06.2021 13:49 Ответить
 
 