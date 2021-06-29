Кипр готов принимать граждан Украины, привитых российской вакциной "Спутник V"
С 1 июля вакцинированные пассажиры, которые имеют действительный сертификат о вакцинации от COVID-19, прибывающих на Кип из Украины, независимо от их гражданства, освобождаются от обязательств по лабораторному тесту и самоизоляции/ карантина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба посольства Кипра в Украине.
В частности, граждане Украины освобождаются от карантина, если они имеют действительный сертификат о вакцинации, выданный Украине.
А также, если они получили прививки одной из вакцин, утвержденных Европейским агентством по лекарственным средствам (Pfizer / BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), или вакциной Sputnik V, или Sinopharm (BBIBP COVID-19) по состоянию на 21 мая, и завершили схему вакцинации.
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#Крым Вакцинация спутником.
И заодно в СБУ список таких граждан.
Правда после молчания ягнят из СБУ в результате государственной измены ЗЕ это мало что даст.