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Новости Коронавирус и карантин
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Кипр готов принимать граждан Украины, привитых российской вакциной "Спутник V"

Кипр готов принимать граждан Украины, привитых российской вакциной

С 1 июля вакцинированные пассажиры, которые имеют действительный сертификат о вакцинации от COVID-19, прибывающих на Кип из Украины, независимо от их гражданства, освобождаются от обязательств по лабораторному тесту и самоизоляции/ карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба посольства Кипра в Украине.

В частности, граждане Украины освобождаются от карантина, если они имеют действительный сертификат о вакцинации, выданный Украине.

А также, если они получили прививки одной из вакцин, утвержденных Европейским агентством по лекарственным средствам (Pfizer / BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), или вакциной Sputnik V, или Sinopharm (BBIBP COVID-19) по состоянию на 21 мая, и завершили схему вакцинации.

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Кипр готов принимать граждан Украины, привитых российской вакциной Спутник V 01

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вакцина (3815) карантин (16729) Кипр (230) туризм (1543) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Кіпр готовий приймати громадян України, щеплених російською вакциною "Спутник V" - Цензор.НЕТ 456
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29.06.2021 09:42
+11
граждане Украины "спутник Х" себе не колют.
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29.06.2021 09:36
+8
О!!!

И заодно в СБУ список таких граждан.

Правда после молчания ягнят из СБУ в результате государственной измены ЗЕ это мало что даст.
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29.06.2021 09:33
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Кипр готов принимать граждан Украины, привитых российской вакциной "Спутник V" - Цензор.НЕТ 1660
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29.06.2021 09:32 Ответить
А що, і такі в нас є?
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29.06.2021 09:32 Ответить
ну если такие есть то сами себе злые буратины . зам главного фармацевта раши - пенсионеров не жалко . всё равно помрут от своего давления так зачем на них деньги тратить . после этого колоться кацапским шмурдяком могут только суицидники
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29.06.2021 09:43 Ответить
Есть и такие пришибленные. Соседка ездила в Крым за этим делом, хвастается уже месяц.
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29.06.2021 09:33 Ответить
Тогда у нее сертефикат не Украины
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29.06.2021 09:41 Ответить
Понятия не имею. Но знаю, что есть даже "туры по вакцинации" в рашку. Причем давно. Похер на них.
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29.06.2021 09:45 Ответить
Художественный татаромордовский свист под аккомпанемент кремлевских ложкарей
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29.06.2021 10:12 Ответить
Знаю, что в помидорию, в Тирасполь гоняют.
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29.06.2021 09:47 Ответить
Крымская ласточка@lastochkaCr· 26 июн.

#Крым Вакцинация спутником.

Кіпр готовий приймати громадян України, щеплених російською вакциною "Спутник V" - Цензор.НЕТ 2483
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29.06.2021 10:07 Ответить
потому что вы - хрюсские
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29.06.2021 23:34 Ответить
О!!!

И заодно в СБУ список таких граждан.

Правда после молчания ягнят из СБУ в результате государственной измены ЗЕ это мало что даст.
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29.06.2021 09:33 Ответить
Т.е. не готов принять граждан Украины.
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29.06.2021 09:34 Ответить
Чет прочитал "Китай готов" - чуть не обосрался от возмущения - мало того шо вирус оттуда, так еще и Кулебу и Ляшко посадили на бутылку, зажав оплаченные полмиллиона доз Свиновак. Вместо того шоп выложить 20млн. доз бесплатно, они еще нашибают наших импотентов, то есть власть (обосралась всласть)
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29.06.2021 09:35 Ответить
граждане Украины "спутник Х" себе не колют.
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29.06.2021 09:36 Ответить
А Кипр знает что у нас нету этого овна?
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29.06.2021 09:37 Ответить
О,на фотке Айя Напа.Был на этом пляже.Нисси Бич
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29.06.2021 09:38 Ответить
Да, неплохой ,8 евро за день два лежака и зонтик
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29.06.2021 10:15 Ответить
То есть Кипр готов принимать непривитых граждан. И даже зараженых коронавирусом.
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29.06.2021 09:39 Ответить
Кіпр готовий приймати громадян України, щеплених російською вакциною "Спутник V" - Цензор.НЕТ 456
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29.06.2021 09:42 Ответить
************* купили киприотов со своим спутничком.
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29.06.2021 09:47 Ответить
половина граждан кипра - купившие паспорт "патриоты" паРашы из "грязьпрома" и госдуры.
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29.06.2021 09:53 Ответить
авжеж, прийматимуть суто з окупованих територій Лугандону й Криму
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29.06.2021 10:01 Ответить
https://censor.net/ru/news/3273906/kipr_gotov_prinimat_grajdan_ukrainy_privityh_rossiyiskoyi_vaktsinoyi_sputnik_v...."спутник v" это 39% от настоящей вакцины ,разработанной вместе с вирусом "Короны", потому она может идти на ровне с разработками других стран и всё это сделано ,чтобы не засветиться в изготовлении не природнего Ковида
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29.06.2021 09:56 Ответить
может кипр и паспорта свои им начнет раздавать?
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29.06.2021 09:59 Ответить
Ім дууууже потрібні гроші…
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29.06.2021 09:59 Ответить
Сильно денежки нужны киприотам - они даже готовы индусов за полцены подселять на раскладушки...
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29.06.2021 10:03 Ответить
піду отримаю 2порцію короновак, всеодно цього року вибір відпустки невеликий. дяка кормчому Зе і його шоблі. а ще на черзі ковідшілд і мільйони найопаних громадян
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29.06.2021 10:10 Ответить
Страшно даже себе представить тот наплыв желающих улететь,уколотых Спутником, у стоек регистрации аэропортов!
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29.06.2021 10:39 Ответить
Яке прикре самогубство!
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29.06.2021 10:58 Ответить
Ни спутником V, ни вакциной AstraZeneca или Johnson & Johnson прививаться не рекомендую от векторных вакцин вреда будет больше, чем пользы /не стоит рисковать/ Можно привится инактивированными вакцинами, иммунитет от них конечно не стойкий 60-80% и не очень длительный 3-6 месяцев, но такие вакцины проверены десятелетиями риск от них не очень велик!
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29.06.2021 11:18 Ответить
а кто ты такой?
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29.06.2021 23:35 Ответить
И сразу их топить...
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29.06.2021 11:25 Ответить
Не існує таких громадян України . Російська "вакцина" навіть на щурах не тестувалась . Тільки на кацапах . А як її сприйме організм людини - невідомо .
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29.06.2021 13:25 Ответить
Ох уж эти двойные стандарты. Sinovac не признают а Sputnik V который даже не сертифицирован международным стандартом - признают.
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29.06.2021 14:11 Ответить
 
 