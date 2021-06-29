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Кіпр готовий приймати громадян України, щеплених російською вакциною "Спутник V"
З 1 липня 2021р. вакциновані пасажири, які мають дійсний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19, що прибувають на Кіпр з України, незалежно від їх громадянства, звільняються від зобов’язань щодо лабораторного тесту та самоізоляції/карантину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє пресслужба посольства Кіпру в Україні.
Зокрема, громадяни України звільняються від карантину, якщо мають дійсний сертифікат про вакцинацію, виданий Україною. А також отримали щеплення однією з вакцин, затверджених Європейським агентством з лікарських засобів (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), або вакциною Sputnik V, або Sinopharm (BBIBP COVID-19) станом на 21 травня, та завершили схему вакцинації.
Топ коментарі
+12 Tesoro Malu
показати весь коментар29.06.2021 09:42
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#Крым Вакцинация спутником.
И заодно в СБУ список таких граждан.
Правда после молчания ягнят из СБУ в результате государственной измены ЗЕ это мало что даст.