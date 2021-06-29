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Новини Коронавірус і карантин
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Кіпр готовий приймати громадян України, щеплених російською вакциною "Спутник V"

Кіпр готовий приймати громадян України, щеплених російською вакциною

З 1 липня 2021р. вакциновані пасажири, які мають дійсний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19, що прибувають на Кіпр з України, незалежно від їх громадянства, звільняються від зобов’язань щодо лабораторного тесту та самоізоляції/карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  у фейсбуці повідомляє пресслужба посольства Кіпру в Україні.

Зокрема, громадяни України звільняються від карантину, якщо мають дійсний сертифікат про вакцинацію, виданий Україною. А також  отримали щеплення однією з вакцин, затверджених Європейським агентством з лікарських засобів (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), або вакциною Sputnik V, або Sinopharm (BBIBP COVID-19) станом на 21 травня, та завершили схему вакцинації.

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Кіпр готовий приймати громадян України, щеплених російською вакциною Спутник V 01

вакцина (4419) карантин (18172) Кіпр (245) туризм (1563) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Кіпр готовий приймати громадян України, щеплених російською вакциною "Спутник V" - Цензор.НЕТ 456
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29.06.2021 09:42
+11
граждане Украины "спутник Х" себе не колют.
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29.06.2021 09:36
+8
О!!!

И заодно в СБУ список таких граждан.

Правда после молчания ягнят из СБУ в результате государственной измены ЗЕ это мало что даст.
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29.06.2021 09:33
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Кипр готов принимать граждан Украины, привитых российской вакциной "Спутник V" - Цензор.НЕТ 1660
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29.06.2021 09:32 Відповісти
А що, і такі в нас є?
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29.06.2021 09:32 Відповісти
ну если такие есть то сами себе злые буратины . зам главного фармацевта раши - пенсионеров не жалко . всё равно помрут от своего давления так зачем на них деньги тратить . после этого колоться кацапским шмурдяком могут только суицидники
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29.06.2021 09:43 Відповісти
Есть и такие пришибленные. Соседка ездила в Крым за этим делом, хвастается уже месяц.
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29.06.2021 09:33 Відповісти
Тогда у нее сертефикат не Украины
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29.06.2021 09:41 Відповісти
Понятия не имею. Но знаю, что есть даже "туры по вакцинации" в рашку. Причем давно. Похер на них.
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29.06.2021 09:45 Відповісти
Художественный татаромордовский свист под аккомпанемент кремлевских ложкарей
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29.06.2021 10:12 Відповісти
Знаю, что в помидорию, в Тирасполь гоняют.
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29.06.2021 09:47 Відповісти
Крымская ласточка@lastochkaCr· 26 июн.

#Крым Вакцинация спутником.

Кіпр готовий приймати громадян України, щеплених російською вакциною "Спутник V" - Цензор.НЕТ 2483
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29.06.2021 10:07 Відповісти
потому что вы - хрюсские
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29.06.2021 23:34 Відповісти
О!!!

И заодно в СБУ список таких граждан.

Правда после молчания ягнят из СБУ в результате государственной измены ЗЕ это мало что даст.
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29.06.2021 09:33 Відповісти
Т.е. не готов принять граждан Украины.
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29.06.2021 09:34 Відповісти
Чет прочитал "Китай готов" - чуть не обосрался от возмущения - мало того шо вирус оттуда, так еще и Кулебу и Ляшко посадили на бутылку, зажав оплаченные полмиллиона доз Свиновак. Вместо того шоп выложить 20млн. доз бесплатно, они еще нашибают наших импотентов, то есть власть (обосралась всласть)
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29.06.2021 09:35 Відповісти
граждане Украины "спутник Х" себе не колют.
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29.06.2021 09:36 Відповісти
А Кипр знает что у нас нету этого овна?
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29.06.2021 09:37 Відповісти
О,на фотке Айя Напа.Был на этом пляже.Нисси Бич
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29.06.2021 09:38 Відповісти
Да, неплохой ,8 евро за день два лежака и зонтик
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29.06.2021 10:15 Відповісти
То есть Кипр готов принимать непривитых граждан. И даже зараженых коронавирусом.
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29.06.2021 09:39 Відповісти
Кіпр готовий приймати громадян України, щеплених російською вакциною "Спутник V" - Цензор.НЕТ 456
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29.06.2021 09:42 Відповісти
************* купили киприотов со своим спутничком.
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29.06.2021 09:47 Відповісти
половина граждан кипра - купившие паспорт "патриоты" паРашы из "грязьпрома" и госдуры.
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29.06.2021 09:53 Відповісти
авжеж, прийматимуть суто з окупованих територій Лугандону й Криму
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29.06.2021 10:01 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3273906/kipr_gotov_prinimat_grajdan_ukrainy_privityh_rossiyiskoyi_vaktsinoyi_sputnik_v...."спутник v" это 39% от настоящей вакцины ,разработанной вместе с вирусом "Короны", потому она может идти на ровне с разработками других стран и всё это сделано ,чтобы не засветиться в изготовлении не природнего Ковида
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29.06.2021 09:56 Відповісти
может кипр и паспорта свои им начнет раздавать?
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29.06.2021 09:59 Відповісти
Ім дууууже потрібні гроші…
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29.06.2021 09:59 Відповісти
Сильно денежки нужны киприотам - они даже готовы индусов за полцены подселять на раскладушки...
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29.06.2021 10:03 Відповісти
піду отримаю 2порцію короновак, всеодно цього року вибір відпустки невеликий. дяка кормчому Зе і його шоблі. а ще на черзі ковідшілд і мільйони найопаних громадян
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29.06.2021 10:10 Відповісти
Страшно даже себе представить тот наплыв желающих улететь,уколотых Спутником, у стоек регистрации аэропортов!
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29.06.2021 10:39 Відповісти
Яке прикре самогубство!
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29.06.2021 10:58 Відповісти
Ни спутником V, ни вакциной AstraZeneca или Johnson & Johnson прививаться не рекомендую от векторных вакцин вреда будет больше, чем пользы /не стоит рисковать/ Можно привится инактивированными вакцинами, иммунитет от них конечно не стойкий 60-80% и не очень длительный 3-6 месяцев, но такие вакцины проверены десятелетиями риск от них не очень велик!
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29.06.2021 11:18 Відповісти
а кто ты такой?
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29.06.2021 23:35 Відповісти
И сразу их топить...
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29.06.2021 11:25 Відповісти
Не існує таких громадян України . Російська "вакцина" навіть на щурах не тестувалась . Тільки на кацапах . А як її сприйме організм людини - невідомо .
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29.06.2021 13:25 Відповісти
Ох уж эти двойные стандарты. Sinovac не признают а Sputnik V который даже не сертифицирован международным стандартом - признают.
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29.06.2021 14:11 Відповісти
 
 