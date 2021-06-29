Сочетание вакцин Pfizer и Moderna создает долговременный иммунитет, - исследование
Иммунитет, созданный сочетание вакцин Pfizer и Moderna, может длиться несколько лет и не потребует прививок-усилителей.
Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на исследование ученых, опубликованное в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
"Результаты исследования усиливают имеющуюся доказательную базу, что большинство людей, привитых mRNA вакцинами, возможно, не требуют прививок-усилителей при условии, что вирус и его варианты не слишком эволюционируют по сравнению с нынешними формами - что не гарантируется. Люди, которые восстановились после Covid-19 до того, как получили прививки, возможно, не потребуют прививок-усилителей, даже если вирус значительно изменится", - пишет издание.
На днях правительственные центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что существует вероятная связь между двумя вакцинами против COVID-19 и редким заболеванием сердца у мальчиков и молодых мужчин.
По словам ведомства, более чем у 1200 человек, которые получили вакцины Pfizer или Moderna, обнаружен миокардит (воспаление сердечной мышцы). Состояние было более выраженным у мужчин, чем у женщин, и возникало чаще после второй дозы, чем после первой. Наибольшее количество - в группе молодых мужчин в возрасте от 12 до 24 лет.
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Я щєтаю, це расізЬм і конспірасі, - чому ******* техніка, створена білими для білих, не може зняти чорного-чорного нєгра чорної-чорної ночі в чорній-чорній кімнаті?
Це всесвітня змова проти темношкірих людей. Куди дивиться BLM? Де протести прогрєсівних борцов за свєтлоє чьорноє будущєє з підпалами будинків і грабежами магазинів фото-відеотехніки? Нєпорядок!!!
Ще б ********* бути- і тобі пряма дорога в Госдуру РФ.
Цю інформацію пищіть в заголовках.
Дабы проредить ряды идиотов.
Антиковідники вже посилання на російський сатиристичний сайт ;панорама; постять. Можна видалити, хай не дурять людей? Тим більше, вони можуть людей ще й повбивати. Така поведінка небезпечна.
https://censor.net/ru/user/416927
https://censor.net/ru/comments/locate/3273870/01921444-19f5-7046-b8ad-7cee7f35a507
Вєчно вони якусь х...ню друкують.
Ліберал-марксистська помойка. Принаймні, останні років 30.
Учитывая, что РИА Новости в Украине заблокированы, возник вопрос - откуда ты пишешь, любезный? из каких российский е...ней?
Если такие страны как Украина, у кого дефицит вакцин, настолько жлобливы, что не в состоянии даже оплатить доставку и хранение, то израильтянам дешевле учничтожить излишки.
Вообще то речь шла совсем о другом, и к слову, если евреям эта вакцина уже не нужна, окей, уничтожай - молча, нехер на весь мир орать - если никто не купит я все это спалю, пали молча, жлобы.
Если не продадут , то только уничтожить !
А подарить нуждающимся странам - слабо или вера не позволяет ?
Евреи …
Всё замешано на деньгах . 😡