Сочетание вакцин Pfizer и Moderna создает долговременный иммунитет, - исследование

Иммунитет, созданный сочетание вакцин Pfizer и Moderna, может длиться несколько лет и не потребует прививок-усилителей.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на исследование ученых, опубликованное в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Результаты исследования усиливают имеющуюся доказательную базу, что большинство людей, привитых mRNA вакцинами, возможно, не требуют прививок-усилителей при условии, что вирус и его варианты не слишком эволюционируют по сравнению с нынешними формами - что не гарантируется. Люди, которые восстановились после Covid-19 до того, как получили прививки, возможно, не потребуют прививок-усилителей, даже если вирус значительно изменится", - пишет издание.

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На днях правительственные центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что существует вероятная связь между двумя вакцинами против COVID-19 и редким заболеванием сердца у мальчиков и молодых мужчин.

По словам ведомства, более чем у 1200 человек, которые получили вакцины Pfizer или Moderna, обнаружен миокардит (воспаление сердечной мышцы). Состояние было более выраженным у мужчин, чем у женщин, и возникало чаще после второй дозы, чем после первой. Наибольшее количество - в группе молодых мужчин в возрасте от 12 до 24 лет.

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